Вход / Регистрация

Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS)

Платформа управления Kubernetes-кластерами по модели pay-as-you-go, объединяющая функциональность Deckhouse Kubernetes и облачную инфраструктуру Selectel.

SLA — 99,98%Managed-решениеПочасовая оплата лицензииБыстрый запуск

Преимущества Deckhouse Kubernetes as a Service в Selectel

Экономическая эффективность

Нет единовременной покупки лицензии. Платите по модели pay-as-you-go только за используемые ресурсы и реальное время работы

Безопасность облачной инфраструктуры

Соответствие ГОСТ Р 57580, PCI DSS и 152-ФЗ до УЗ-1, сертификаты ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018

Интеграция с 50+ сервисами

Подключайте  S3, файловое хранилище, разворачивайте облачные базы данных, связывайте облака и серверы через глобальный роутер и тд.

Managed-решение с вендорской экспертизой

Гарантируем отказоустойчивость, SLA 99,98%, поддержку и масштабируемость. А Deckhouse позаботится о функциональности и обновлении платформы

Быстрый запуск

Кластер разворачивается в облаке за несколько шагов, а ключевые компоненты уже преднастроены

Как использовать Deckhouse Kubernetes as a Service для управления контейнерными нагрузками

Быстро запустить Kubernetes без сборки с нуля

Разверните готовую Kubernetes-платформу за часы, а не недели. Без долгой установки kubeadm, ручной настройки HA, ingress, мониторинга и обновлений — всё уже собрано и доступно в панели Deckhouse.

Развернуть Kubernetes под проект на 3–6 месяцев

Создайте Kubernetes-кластер в облаке для разработки и тестирования, используйте его и удалите после завершения проекта. Платите только за фактическое время работы инфраструктуры.

Перенести Kubernetes из on-prem в облако без смены платформы

Сохраните привычный стек и архитектуру: кластер разворачивается в облаке с аналогичной конфигурацией, CI/CD-пайплайны и манифесты переносятся без изменений. Нагрузку можно распределять между on-premise и облачной инфраструктурой.

Создать резервную площадку без второго дата-центра

В облаке разворачивается резервный кластер, настраивается репликация данных и резервное копирование. При сбое основной площадки трафик автоматически переключается на облачный кластер.

Примите участие в закрытом тестировании DKaaS

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и предложим месяц бесплатного тестирования продукта
24/7
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию
8 800 555-06-75

FAQ

  • Сколько стоит Deckhouse Kubernetes as a Service?
  • Как происходит оплата?
  • Какую лицензию Deckhouse Kubernetes Platform предоставляет Selectel?
  • Как работает техподдержка?
  • Чем Deckhouse Kubernetes as a Service отличается от Managed Kubernetes?

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных