Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS)

Преимущества Deckhouse Kubernetes as a Service в Selectel
Экономическая эффективность
Нет единовременной покупки лицензии. Платите по модели pay-as-you-go только за используемые ресурсы и реальное время работы
Безопасность облачной инфраструктуры
Соответствие ГОСТ Р 57580, PCI DSS и 152-ФЗ до УЗ-1, сертификаты ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018
Интеграция с 50+ сервисами
Подключайте S3, файловое хранилище, разворачивайте облачные базы данных, связывайте облака и серверы через глобальный роутер и тд.
Managed-решение с вендорской экспертизой
Гарантируем отказоустойчивость, SLA 99,98%, поддержку и масштабируемость. А Deckhouse позаботится о функциональности и обновлении платформы
Быстрый запуск
Кластер разворачивается в облаке за несколько шагов, а ключевые компоненты уже преднастроены
Как использовать Deckhouse Kubernetes as a Service для управления контейнерными нагрузками
Быстро запустить Kubernetes без сборки с нуля
Разверните готовую Kubernetes-платформу за часы, а не недели. Без долгой установки kubeadm, ручной настройки HA, ingress, мониторинга и обновлений — всё уже собрано и доступно в панели Deckhouse.
Развернуть Kubernetes под проект на 3–6 месяцев
Создайте Kubernetes-кластер в облаке для разработки и тестирования, используйте его и удалите после завершения проекта. Платите только за фактическое время работы инфраструктуры.
Перенести Kubernetes из on-prem в облако без смены платформы
Сохраните привычный стек и архитектуру: кластер разворачивается в облаке с аналогичной конфигурацией, CI/CD-пайплайны и манифесты переносятся без изменений. Нагрузку можно распределять между on-premise и облачной инфраструктурой.
Создать резервную площадку без второго дата-центра
В облаке разворачивается резервный кластер, настраивается репликация данных и резервное копирование. При сбое основной площадки трафик автоматически переключается на облачный кластер.
FAQ
- Сколько стоит Deckhouse Kubernetes as a Service?
- Как происходит оплата?
- Какую лицензию Deckhouse Kubernetes Platform предоставляет Selectel?
- Как работает техподдержка?
- Чем Deckhouse Kubernetes as a Service отличается от Managed Kubernetes?