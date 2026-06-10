Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS)

После одобрения заявки арендовать сервер с Deckhouse Kubernetes Platform можно в панели управления Selectel. Нужно предварительно пополнить баланс облачной платформы. Подробнее в инструкции Пополнить баланс в документации.

Вы платите только за потребленные ресурсы. Каждый час со счета списывается почасовая оплата. Подробнее о биллинге облачных серверов читайте в инструкции Модель оплаты и цены облачного сервера в документации.