Система хранения данных

Размещайте большие объемы данных в высокопроизводительной СХД. Арендуйте ее целиком или отдельно по LUNам в зависимости от объема ваших данных и параметров приватности.
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  • Для выделенных серверов
  • Разные типы СХД
  • Блочное и файловое хранение
  • 44-ФЗ
  • SSD и HDD
СХД
О продуктеАренда LUN СХДВыделеннаяFAQСовместимые продукты

Типы СХД в Selectel

Часть СХД
Разделяем All flash СХД Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 на LUNы и даем их поштучно в аренду. Чем больше места вы арендуете, тем выше производительность СХД в IOPS. За работу СХД отвечает Selectel, мы же ее и администрируем.
Стоимость аренды складывается из объема размещаемых данных. Срок выделения LUNа — до 5 рабочих дней.
Выделенная
Вы можете арендовать вендорское решение, которое мы закажем специально для вас. Такая СХД будет изолирована от других клиентов, в ней будут размещаться только ваши данные.
Сроки и цена развертывания СХД зависят от поставщика железа.

С какими задачами сервис поможет справиться

Организовать быстрый доступ к данным

Это особенно актуально в e-commerce или банковском секторе, где важно моментально получать доступ к информации. Работа с СХД позволяет быстро принимать решения и реагировать на изменения в реальном времени.

Хранить от ТБ до ПБ данных

Если ваше текущее решение не подходит по производительности, аренда СХД позволит не ограничиваться объемом данных и скоростью их обработки. Вы можете соединить арендованную систему хранения данных с инфраструктурой Selectel.

Создать резервную площадку существующей СХД

Если у вас уже есть СХД и вы хотите дополнительно обезопасить данные, которые в ней хранятся, можно арендовать систему хранения данных у нас и использовать ее как резервную площадку. Это значит, что данные на обеих площадках будут идентичны. Если с вашей СХД что-то случится, сможете переключиться на резервную.

Бесшовно интегрироваться с VMware, Kubernetes и SAP

Наша СХД входит HCL-лист VMware и SAP. Это значит, что она идеально подходит для работы с виртуализацией и программными продуктами.

Также система хранения данных совместима с решениями по контейнеризации, например Kubernetes. Все, что нужно, чтобы достичь совместимости, — воспользоваться Kubernetes CSI-драйверами.

Легко подключиться к выделенным серверам

Соберите свою комплектацию сервера и подключите к ней арендованную СХД.
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Компании, которые нам доверяют

Наши клиенты

Хотите разместить большой объем данных?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.