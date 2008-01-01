Наша СХД — Huawei OceanStor Dorado 5000 V6. Она «нарезается» на LUNы с дисками. Вы можете арендовать объем дискового пространства в этой СХД от 1 ТБ и подключить его к нашим выделенным серверам.

Такой тип системы хранения идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиа файлами.

За работу СХД отвечает Selectel. Если что-то пойдет не так, мы быстро среагируем и сделаем все, чтобы этого больше не происходило.