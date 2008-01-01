Это особенно актуально в e-commerce или банковском секторе, где важно моментально получать доступ к информации. Работа с СХД позволяет быстро принимать решения и реагировать на изменения в реальном времени.
Типы СХД в Selectel
С какими задачами сервис поможет справиться
Организовать быстрый доступ к данным
Хранить от ТБ до ПБ данных
Если ваше текущее решение не подходит по производительности, аренда СХД позволит не ограничиваться объемом данных и скоростью их обработки. Вы можете соединить арендованную систему хранения данных с инфраструктурой Selectel.
Создать резервную площадку существующей СХД
Если у вас уже есть СХД и вы хотите дополнительно обезопасить данные, которые в ней хранятся, можно арендовать систему хранения данных у нас и использовать ее как резервную площадку. Это значит, что данные на обеих площадках будут идентичны. Если с вашей СХД что-то случится, сможете переключиться на резервную.
Бесшовно интегрироваться с VMware, Kubernetes и SAP
Наша СХД входит HCL-лист VMware и SAP. Это значит, что она идеально подходит для работы с виртуализацией и программными продуктами.
Также система хранения данных совместима с решениями по контейнеризации, например Kubernetes. Все, что нужно, чтобы достичь совместимости, — воспользоваться Kubernetes CSI-драйверами.
Легко подключиться к выделенным серверам
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Принцип аренды LUN СХД
Наша СХД — Huawei OceanStor Dorado 5000 V6. Она «нарезается» на LUNы с дисками. Вы можете арендовать объем дискового пространства в этой СХД от 1 ТБ и подключить его к нашим выделенным серверам.
Такой тип системы хранения идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиа файлами.
За работу СХД отвечает Selectel. Если что-то пойдет не так, мы быстро среагируем и сделаем все, чтобы этого больше не происходило.
Сколько стоит решение
Технические характеристики
Ограничение на ТБ
Показатели чтения/записи (IOPS) на ТБ данных — 8000/8000 операций в секунду.
От 1 ТБ данных
Вы можете арендовать столько дискового пространства, сколько вам нужно.
До 10 Гбит/с
Скорость передачи данных по оптоволоконному каналу.
All-Flash NVMe
SSD c высокой производительностью и минимальной задержкой доступа к данным.
Протокол iSCSI
Обеспечивает передачу протокола хранения данных SCSI по TCP/IP через Ethernet.
До 5 рабочих дней на доступ
За это время соберем конфигурацию сервера, поставим СХД и подключим линки.
Выделенная вендорская СХД в Selectel
Особенность выделенных СХД — изолированность от других клиентов на аппаратном уровне. Все ресурсы СХД будут полностью в вашем распоряжении.
Мы предоставляем в аренду аппаратные СХД от Huawei, Infinidat, Lenovo, HPE и других производителей — заменяя ваши капитальные затраты на операционные.
Такие системы хранения, как правило, подходят крупному бизнесу с большими объемами данных.
Все, что нужно, чтобы у вас появилась вендорская СХД, — оставить заявку и указать параметры к системе хранения в нашей анкете, которую мы вышлем в ответ на ваш запрос. Мы учтем все вводные и подберем оборудование нужного производителя.Оставить заявку
Технические характеристики
От 100 000 операций в секунду
Минимальная производительность СХД. В некоторых моделях она может достигать миллионов IOPS/c.
От 100 ТБ до нескольких ПБ
Вместимость данных определяется техническими характеристиками железа, которое вы арендуете.
Скорость — от 10 Гбит/с
Можем подобрать разные модули СХД с коммутаторами, которые обеспечат нужную скорость.
Любые диски
Вы можете выбрать вендорскую СХД с HDD, SDD, SAS или NVMe.
5 протоколов подключения
NVME-oF, iSCSI, SAS, Fibre Channel и NFSv4.2.
Сколько стоит решение
Арендовать СХД в Selectel удобнее и надежнее, чем покупать свою
Установка — за нами
Аппаратную СХД смонтируем в стойку и проведем линки до локальной сети и интернета.
Интеграция с продуктами
Вы можете напрямую подключить любую из систем хранения к выделенным серверам.
Просто применять гибридные сценарии
Можно совмещать блочное и объектное хранилища в рамках одной СХД.
Можно соответствовать 44-ФЗ
Вы можете взять СХД из реестра Минпромторга, чтобы соответствовать закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Поможем с администрированием
Если нужна будет помощь с настройкой СХД, можно заказать у нас услуги администрирования.
Как есть уровни хранения?
Блочный доступ к хранению подразумевает размещение любых данных в отдельных блоках одинакового размера. Такое хранение подходит для работы с базами данных, сложных расчетов и других задач, где критичны скорость ввода-вывода данных (IOPS). Как правило, сервер получает доступ к этим блокам через сеть хранения данных (SAN).
Файловый доступ к хранению данных предполагает, что вся информация располагается иерархично в файлах и папках. Такое хранение подходит, когда не нужна операционная обработка вычислений и скорость ввода-вывода — не приоритет. СХД с таким типом хранения (NAS) работает как отдельный сервер. Пользователь отправляет запрос и в зависимости от того, что в нем, система записывает или извлекает файл.
Чем файловое хранилище отличается от объектного и блочного ?
Файловое хранилище идеально подходит для работы c документами или любыми другими файлами.
Объектное идеально для статики, например, картинок и редко запрашиваемых данных. Оно легко масштабируется.
Блочное — самое производительное. Оно подходит для работы с виртуализацией и базами данных.
Где будет находиться СХД?
Пока это решение доступно только в пулах MSK-1 и MSK-2 в дата-центре уровня Tier III в Москве.
Как управлять СХД?
Выделенными СХД вы управляете сами. Мы можем только подключить и заменить сломанный диск. Если нужна помощь, наши специалисты из отдела администрирования возьмут на себя задачи по настройке, управлению, мониторингу и общению с вендором.
Когда вы арендуете часть СХД, все управление ложится на нас. Вы только получаете доступ к нарезанному LUNу.
Чем отличаются снапшоты, бэкапы и что доступно в СХД?
Снапшот — мгновенный снимок файловой системы на определенный момент времени. Это значит, что если такой снимок есть, можно откатить систему до состояния, когда снимок создавался.
Бэкап — это резервное копирование содержимого диска. Оно необходимо, когда происходит сбой, и нужна копия, из которой можно восстановиться.
Когда арендую часть CХД, можно ли увеличить или уменьшить объем LUNa?
Да, это можно сделать. Увеличиваем и уменьшаем объемы LUNoв от 1 до 3 рабочих дней. Для этого вам нужно создать тикет в нашей панели управления.
Постройте инфраструктуру с помощью продуктов Selectel
Хранить и восстанавливать данные
Объектное хранилище
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Повысить отказоустойчивость и ускорить загрузку контента
Балансировщик нагрузки
CDN
CDN Akamai
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Отражать угрозы
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Базовое администрирование
DevOps as a Service
Database Administrator
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