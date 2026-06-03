Selectel Speedtest

Определяет IP и ближайший тестовый сервер И сразу отправляет на него несколько последовательных пакетов данных, чтобы измерить задержку в миллисекундах (пинг) и время отклика на аналогичные пакеты (джиттер).

Пробует скачать небольшой пакет данных Если есть свободные сетевые ресурсы — увеличивает объем и количество подключений. Это важно, чтобы протестировать работу в состоянии максимальной нагрузки на интернет-соединение.