Selectel Speedtest
Загрузка
Пинг
Джиттер
Скачивание
Загрузка
Пинг
Джиттер
Тестовые файлы
- Тестовый файл 10 МБ
- Тестовый файл 100 МБ
- Тестовый файл 1 ГБ
- Тестовый файл 10 ГБ
Как работает Speedtest
- Определяет IP и ближайший тестовый сервер
И сразу отправляет на него несколько последовательных пакетов данных, чтобы измерить задержку в миллисекундах (пинг) и время отклика на аналогичные пакеты (джиттер).
- Пробует скачать небольшой пакет данных
Если есть свободные сетевые ресурсы — увеличивает объем и количество подключений. Это важно, чтобы протестировать работу в состоянии максимальной нагрузки на интернет-соединение.
- Делает попытку загрузить данные на сервер
Все то же самое, что и в тесте на скачивание — только по обратной схеме. Теперь Speedtest не скачивает данные с сервера, а загружает их на него.
Расшифровка результатов онлайн-проверки скорости интернета
Скачивание от 70 Мбит/с
Обычно скачивание немного ниже загрузки. Но все, что больше 70 Мбит/с — сравнительно неплохой показатель.
Загрузка — 100 Мбит/с
Это стандарт хорошей скорости интернета. А на практике комфортный показатель зависит от ваших задач и количества одновременных пользователей.
Пинг менее 20 миллисекунд
Это хороший показатель. А все, что больше 50 миллисекунд, указывает на возможные задержки.
Джиттер менее 30 миллисекунд
Больше 50 миллисекунд — нестабильность соединения будет сильно заметна.
Организуйте доступ в интернет и настройте локальную сеть с помощью сервисов Selectel
Доставляйте контент с сервера до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть.
Direct Connect
Сетевая связность инфраструктуры Selectel с локальной инфраструктурой или с гипероблаками
Балансировщики нагрузки
Распределение входящего трафика для группы серверов
Проверка доступности
Мониторинг доступности портов, состояния баз данных и веб-сервисов из разных точек мира
Защита от DDoS
Сеть фильтрации для нейтрализации DDoS-атак любого уровня сложности
ВОЛС
Подключение к основным точкам обмена трафиком в Москве и Санкт-Петербурге
CDN
Ускорение загрузки статического контента и его быстрая раздача с серверов по всему миру
FAQ
- Какая скорость интернета считается нормальной?
- Почему скорость интернета меньше чем должна быть?
- Что делать, если скорость низкая?