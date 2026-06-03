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Selectel Speedtest

Скачивание

Мбит/с

Загрузка

Мбит/с

Пинг

мс

Джиттер

мс

Скачивание

Мбит/с

Загрузка

Мбит/с

Пинг

мс

Джиттер

мс

Тестовые файлы

Как работает Speedtest

  1. Определяет IP и ближайший тестовый сервер

    И сразу отправляет на него несколько последовательных пакетов данных, чтобы измерить задержку в миллисекундах (пинг) и время отклика на аналогичные пакеты (джиттер).

  2. Пробует скачать небольшой пакет данных

    Если есть свободные сетевые ресурсы — увеличивает объем и количество подключений. Это важно, чтобы протестировать работу в состоянии максимальной нагрузки на интернет-соединение.

  3. Делает попытку загрузить данные на сервер

    Все то же самое, что и в тесте на скачивание — только по обратной схеме. Теперь Speedtest не скачивает данные с сервера, а загружает их на него.

Расшифровка результатов онлайн-проверки скорости интернета

Скачивание от 70 Мбит/с

Обычно скачивание немного ниже загрузки. Но все, что больше 70 Мбит/с — сравнительно неплохой показатель.

Загрузка — 100 Мбит/с

Это стандарт хорошей скорости интернета. А на практике комфортный показатель зависит от ваших задач и количества одновременных пользователей.

Пинг менее 20 миллисекунд

Это хороший показатель. А все, что больше 50 миллисекунд, указывает на возможные задержки.

Джиттер менее 30 миллисекунд

Больше 50 миллисекунд — нестабильность соединения будет сильно заметна.

Организуйте доступ в интернет и настройте локальную сеть с помощью сервисов Selectel

Доставляйте контент с сервера до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть.

Direct Connect

Сетевая связность инфраструктуры Selectel с локальной инфраструктурой или с гипероблаками

Балансировщики нагрузки

Распределение входящего трафика для группы серверов

Проверка доступности

Мониторинг доступности портов, состояния баз данных и веб-сервисов из разных точек мира

Защита от DDoS

Сеть фильтрации для нейтрализации DDoS-атак любого уровня сложности

ВОЛС

Подключение к основным точкам обмена трафиком в Москве и Санкт-Петербурге

CDN

Ускорение загрузки статического контента и его быстрая раздача с серверов по всему миру

  • Проведите диагностику сетевой связности с помощью Looking Glass

    С помощью сервиса можно проверить время отклика, отследить путь прохождения пакетов по IP-сети от маршрутизатора до заданного ресурса, получить подробную информацию о BGP-маршрутах и узнать обо всех BGP-сессиях на выбранном маршрутизаторе.

    Проверить маршрутизацию

FAQ

  • Какая скорость интернета считается нормальной?
  • Почему скорость интернета меньше чем должна быть?
  • Что делать, если скорость низкая?

Новости Selectel

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