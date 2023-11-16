Облачный сервер с хранилищем и онлайн-офисом

Какие задачи можно решать с помощью сервера с хранилищем и офисным пакетом
Централизованно хранить файлы и документы
Совместное хранилище позволяет сотрудникам быстро обмениваться файлами друг с другом. Кроме того, благодаря бэкапам в облаке можно минимизировать потери важных данных.
Организовать удаленную работу
Офисный пакет не нужно устанавливать на каждое локальное устройство. А значит, можно организовать работу сотрудников из любой точки мира.
Совместно работать над проектами
В онлайн-офисе есть возможности для комментирования и рецензирования документов, а также для контроля их версий.
Выберите конфигурацию сервера для развертывания хранилища и онлайн-офиса в облаке
Минимальная конфигурация
Требования к виртуальной машине
vCPU 4 ядра
RAM 8 ГБ
Локальный SSD 20 ГБ
Сетевой SSD 100 ГБ
Публичный IP-адрес
Произвольная конфигурация
Настраивается вами. Установите количество ядер виртуальной машины, ее память, тип диска и его объем.
Хранилище данных развернуто на сетевом SSD. Чтобы выбрать его объем, определите, сколько ГБ потребуется каждому пользователю. Например, если на 50 человек необходимо по 10 ГБ, закажите сетевой диск объемом 500 ГБ.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Преимущества сервера с хранилищем и онлайн-офисом
Готовый сервис за 10 минут
Вы создаете облачный сервер и выбираете подходящую конфигурацию — количество ядер, память, тип диска и его объем. Инструменты для хранения данных и организации онлайн-офиса будут готовы к работе сразу после создания виртуальной машины. Подробнее о том, как создать сервер с хранилищем и онлайн-офисом, рассказали в документации.
Единое пространство для командной работы
Мы интегрировали хранилище и офисный пакет, чтобы вы могли не только хранить файлы, но и всей командой работать с ними в едином месте.
Автоматический выпуск TLS-сертификата
При создании облачного сервера мы автоматически выпустим бесплатный TLS-сертификат от Let’s Encrypt® для домена, который вы укажете. Сертификат помогает зашифровать все коммуникации и усложняет несанкционированный доступ к данным.
Интеграция с облачной БД PostgreSQL
В стандартной конфигурации облачного сервера с хранилищем и онлайн-офисом база данных PostgreSQL создается автоматически. Также вы можете подключить облачную базу данных PostgreSQL.
Защита данных от потери
Можно настроить автоматическое создание бэкапов — задать правила и удобное расписание копирования в нашей панели управления. Из бэкапа можно восстановить диск и подключить его к существующему или новому облачному серверу. Стоимость бэкапа рассчитывается по тарифу 3,66 ₽/ГБ в месяц.
Оплата облачного сервера по факту потребления
В облачной платформе Selectel используется модель оплаты pay-as-you-go. Вы платите только за те ресурсы виртуальной машины, которые расходуете. Средства списываются каждый час. Подробнее о модели и способах оплаты рассказали в документации.
FAQ
Как создать и настроить облачный сервер с хранилищем и онлайн-офисом?
Какое программное обеспечение устанавливается на сервер?
Что нужно для создания сервера с облачным хранилищем и онлайн-офисом?
Для каких компаний подойдет сервер с хранилищем и онлайн-офисом?
Как подобрать объем сетевого SSD?
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
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