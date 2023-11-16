Облачный сервер с хранилищем и онлайн-офисом

Поскольку на сетевом SSD будет размещаться хранилище, для начала определите квоту на каждого пользователя — сколько ГБ понадобится на одного человека. А затем умножьте это число на количество сотрудников. Например, если на 50 человек необходимо по 10 ГБ, закажите сетевой диск объемом 500 ГБ.