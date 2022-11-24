Базовое администрирование

Освободим ваших сисадминов от рутинных задач: настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С, развернем системы мониторинга, установим ПО и будем следить за работой ваших сервисов.
  • SLA 99.95%
  • Круглосуточный мониторинг
  • КП за 3 дня
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Что входит в базовое администрирование

Круглосуточный мониторинг

Развернем систему мониторинга и настроим триггеры на важные для бизнеса метрики. Будем следить за работой сервисов 24/7.

Настройка бэкапов

Выстроим процесс резервного копирования. А если что-то пойдет не так, произведем аварийное восстановление.

Устранение инцидентов

Продиагностируем и устраним возникающие ошибки согласно SLA. Будем держать в курсе происходящего на протяжении всего инцидента.

Обеспечение безопасности

Будем следить за актуальными версиями ПО и библиотек и проверять системы на наличие уязвимостей.

Поддержка 1С

Установим требуемую конфигурацию 1С, организуем резервное копирование и будем реагировать на системные события.

Контроль за доступом

Проведем разграничение прав доступа для пользователей к системе в зависимости от политик компании и будем следить за их актуальностью.

Поддержка сайта

Настроим веб-сервисы, оптимизируем их производительность и вовремя продлим срок действия SSL-сертификатов.

Управление сетями

Настроим интерфейсы и правила фаервола, поможем с подключением DDoS-фильтрации и VPN-доступом.

Закажите перенос проектов до конца 2022 года и получите администрирование в подарок

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Сколько стоит базовое администрирование

Цена складывается из единоразовых работ по переносу проекта на инфраструктуре Selectel и последующего ежемесячного администрирования.
24/7
Операционная система

Debian, CentOS, Ubuntu, Windows Server 2016 и выше

За перенос 20 000 ₽
За поддержку 10 000 ₽/мес.
ОС включена24/7
Базы данных

Redis, MySQL, PostgreSQL, MSSQL

За перенос 30 000 ₽
За поддержку 15 000 ₽/мес.
ОС включена24/7

1С:Предприятие 8 ПРОФ и КОРП

За перенос 40 000 ₽
За поддержку 20 000 ₽/мес.
ОС включена24/7
Сайт

Интернет-магазин, web-приложение, корпоративный портал

За перенос 50 000 ₽
За поддержку 25 000 ₽/мес.

Заключение договора на поддержку проекта — от 50 000 ₽/мес.
Цена указана с НДС за каждый инстанс.

Почему стоит доверить базовое администрирование Selectel

Знаем, что делаем

Берем на себя IT-заботы с 2008 года. Подбираем оптимальную архитектуру и сами реализовываем проект на инфраструктуре Selectel.

С нами легко

Никогда не оставим клиента наедине с проблемой. Найдем пути решения сами или порекомендуем того, кто сможет помочь.

Реагируем за 15 минут

Столько времени у нас уходит на обработку первого обращения. Дальше — помогаем сориентироваться, сколько времени нам потребуется на устранение инцидента.

24/7 берем инциденты в работу

Нам важно обеспечить вашим сервисам непрерывную работу, поэтому мы работаем круглосуточно.

За 2 часа решаем проблемы

Если это что-то серьезное и требует нашего глубокого погружения, обязательно предупреждаем и фиксируем сроки.

Всегда на связи

Работаем круглосуточно, не зависим от праздников и выходных.

Компании, которые нам доверяют

Более 23 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение дня

Расскажите нам о своей задаче, мы предложим подходящее решение.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.