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Системное администрирование

Освободим ваших сисадминов от рутинных задач: настроим резервное копирование, мониторинг, конфигурации БД и 1С, установим и обновим ПО, обеспечим стабильную работу сервисов. Берем ответственность за инфраструктуру целиком. Без лимитов по часам и обращениям.

SLA 99.95%Круглосуточный мониторингНастройка защиты DDoSСопровождение Windows, LinuxКП за 5 дней
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Управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе

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