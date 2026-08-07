Что входит в системное администрирование
Круглосуточный мониторинг
Развернем систему мониторинга и настроим триггеры на важные для бизнеса метрики. Будем следить за работой сервисов 24/7.
Настройка бэкапов
Выстроим процесс резервного копирования. А если что-то пойдет не так, произведем аварийное восстановление.
Устранение инцидентов
Продиагностируем и устраним возникающие ошибки согласно SLA. Будем держать в курсе происходящего на протяжении всего инцидента.
Обеспечение безопасности
Поможем с настройкой средств защиты, развернем системы мониторинга и внедрим практики информационной безопасности в разработку проектов.
Поддержка 1С
Установим требуемую конфигурацию 1С, поможем с обновлениями, организуем резервное копирование и будем реагировать на системные события.
Контроль за доступом
Проведем разграничение прав доступа для пользователей к системе в зависимости от политик компании и будем следить за их актуальностью.
Поддержка сайта
Настроим веб-сервисы, оптимизируем их производительность и вовремя продлим срок действия SSL-сертификатов.
Управление сетями
Настроим интерфейсы и правила фаервола, поможем с подключением DDoS-фильтрации и VPN-доступом.
Регулярные обновления и аудиты
Будем следить за актуальными версиями ПО и библиотек и проверять системы на наличие уязвимостей.
SLA 99,95 %
Отвечаем за 15 минут
Столько времени у нас уходит на обработку первого обращения
За 2 часа решаем критичные сбои
Быстро устраняем серьезные ухудшения или остановку сервисов
24/7 реагируем на инциденты
Круглосуточно решаем проблемы, влияющие на работу сервисов. Остальные обращения — в режиме 8/5
За 24 часа устраняем неисправности
За 8 часов решаем проблемы со снижением производительности, остальные — в течение суток
Что мы администрируем
- Операционные системы
Proxmox, Oracle, AlmaLinux, Rocky, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi OS, Windows, MacOS, SelectOS, Astra Linux
- Системы виртуализации и контейнеризации
Proxmox, VMware, Docker
- Корпоративные приложения
Nginx, 1С, Битрикс24, Nextcloud, OnlyOffice, Active Directory, Exchange
- Сеть и безопасность
UserGate, коммутаторы, маршрутизаторы
- Коммуникации
Почтовый сервер, IP-телефония
Для каких задач подходит системное администрирование
Ускорить реакцию на инциденты и восстановление после сбоевКоманда системных администраторов Selectel быстро найдет и устранит причину инцидента. Благодаря прямому доступу к инфраструктуре, отработанным сценариям и круглосуточной поддержке время простоя сокращается до минимума.
Оптимизировать затраты на обслуживание инфраструктурыСократите затраты на расширение команды, ночные дежурства и срочные работы. Системное администрирование в Selectel позволяет перейти на понятную модель сервиса с предсказуемой стоимостью и нужным уровнем поддержки — без ограничений по часам и количеству обращений.
Освободить внутреннюю команду от рутиныСистемное администрирование заберет на себя мониторинг, инциденты, базовую поддержку инфраструктуры и срочные технические работы. Внутренняя команда сможет сфокусироваться на развитии продукта, улучшении архитектуры и задачах, которые напрямую влияют на рост бизнеса.
Ускорить масштабирование проектаБыстрее увеличивать или перераспределять ресурсы инфраструктуры. Бизнес получает возможность оперативно адаптироваться к росту нагрузки, запускать новые сервисы и расширять проект без потери времени на операционные ограничения.
Почему стоит доверить системное администрирование Selectel
Помогаем без лимитов по часам и обращениям
Оперативно устраняем инциденты и не откладываем задачи из-за исчерпанного лимита. Держим фокус на стабильности проекта, а не на подсчете часов.
Знаем, что делаем
Берем на себя IT-заботы с 2008 года. Подбираем оптимальную архитектуру и сами реализовываем проект на инфраструктуре Selectel.
Выделяем команду под проект
Проекты сопровождают специалисты с практическим опытом работы с корпоративной инфраструктурой. Это снижает вероятность ошибок и ускоряет решение сложных инцидентов.
Несем финансовую ответственность
Гарантируем стабильную работу ваших систем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Если сервисы были недоступны более 22 минут — выплачиваем компенсацию.
С нами легко
Никогда не оставим клиента наедине с проблемой. Найдем пути решения сами или порекомендуем того, кто сможет помочь.
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
Как мы помогли сервису «Мои Финансы» быстро организовать стабильную IT-инфраструктуруЧитать кейс
Взяли на себя поддержку текущего контура, внедрили мониторинг и защиту от DDoS. Параллельно развернули отказоустойчивую геораспределенную архитектуру и провели бесшовную миграцию без даунтайма.
Чем помог Selectel
Результаты
1 месяцтестировали инфраструктуру, чтобы сделать ее гибкой и отказоустойчивой
24/7доступность сайта для пользователей
Как делегировать системное администрирование Selectel
Расскажите о своем проекте
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами, чтобы уточнить детали: состав инфраструктуры и архитектура проекта, какие задачи хотите решать и т. п. После консультации составим техническое задание, чтобы синхронизировать ожидания.
Получите коммерческое предложение
Отправим КП в течение 3 дней. Рассчитаем финальную стоимость, зафиксируем график работ и сроки сдачи проекта.Пример КП
Будьте уверены в стабильности проекта 24/7
Настроим резервное копирование, мониторинг, конфигурации БД и 1С, установим и обновим ПО и т. д. Будем поддерживать стабильность ваших сервисов в соответствии с договором SLA.
Тарифы на администрирование
Вы получаете полный набор услуг системного администрирования в любом тарифе — без ограничений по функциональности. Стоимость зависит только от масштаба вашей инфраструктуры.
Входит в стоимость
- Устранение инцидентов по SLA 99,95 %
- Круглосуточный мониторинг
- Круглосуточная техподдержка
- Отказоустойчивость сервисов
- Контроль баз данных
- Контроль актуальности версий ПО и библиотек
- Проверка систем на уязвимости
- Разграничение прав пользователей
- Настройка резервного копирования
- Управление сетями
- Регулярные рекомендации по развитию инфраструктуры
- Аварийное восстановление при необходимости
- Настройка и оптимизация веб-сервисов
- Что происходит при аварии ночью?
Системы мониторинга зафиксируют инцидент автоматически. Мы сразу же отреагируем, оповестим вас о сбое и начнем работу по его устранению.
Точное время реакции и сроки устранения зависят от приоритета инцидента и зафиксированы Multi-AZ в договоре.
- Что входит в услугу системного администрирования?
В услугу входит:
- устранение инцидентов;
- изменение конфигурации сервисов с предварительной оценкой и консультацией по запрашиваемым изменениям;
- создание резервных копий и восстановление из рабочих резервных копий;
- контроль учетных записей и прав доступа пользователей;
- администрирование сети и межсетевого экрана;
- круглосуточный проактивный мониторинг;
- сопровождение как отдельных сервисов (сайты, базы данных, 1С), так и всей корпоративной инфраструктуры.
- Можно ли передать инфраструктуру от другого подрядчика?
Да, перед началом работ по сопровождению и системному администрированию уточним состав инфраструктуры и действующие настройки. После согласуем порядок передачи и регламент работы.
- Чем системное администрирование отличается от администрирования серверов?
Системное администрирование — это управление, поддержка, настройка и обеспечение стабильной работы ИТ-инфраструктуры и ваших сервисов. Типичные задачи системного администратора:
- установка и настройка операционных систем
- настройка сетей, VPN, доступов
- мониторинг состояния систем и реагирование на сбои
- резервное копирование и восстановление данных
- управление пользователями и правами доступа
- обновления, патчи, безопасность
Администрирование серверов — это техническая регулярная работа с вашей арендованной инфраструктурой. Монтаж/демонтаж сервера, замена термопасты, проверка электропитания, кабельных соединений и т.п. Эти и другие услуги уже включены в стоимость аренды серверов и выполняются всегда.
- Чем системное администрирование отличается от бесплатной техподдержки Selectel?
Системное администрирование — это комплексное управление IT-инфраструктурой и поддержка стабильности систем в целом. Администратор отвечает за то, чтобы инфраструктура работала устойчиво и без сбоев.
Бесплатная техподдержка Selectel — это помощь в использовании услуг компании. Там ответят на вопросы по продуктам, помогут корректно их использовать, диагностируют типовые проблемы и подскажут пути решения.
- Что НЕ входит в услугу?
В услугу Системное администрирование не входит работа с кодом и любые нетиповые доработки. Для решения этих задач воспользуйтесь услугой Multi-AZ DevOps as a Service.
Отдельно оплачивается использование сервисов Multi-AZ информационной безопасности. А вот их настройка и обслуживание входит в стоимость системного администрирования.
Мы не беремся за поддержку нелицензионного ПО, не работаем в формате аутстаффинг и Time & Material, не обслуживаем сервисы на территории клиента и в сторонних дата-центрах.
- Как разделяются зоны ответственности?
Берем ответственность за инфраструктуру: следим за серверами, сетью, ОС и сервисами, мониторим, реагируем, устраняем инциденты.
Клиент отвечает за бизнес-логику приложений: пользовательские данные и внешние сервисы, которые не входят в рамки сопровождения.
- Как быстро можно подключить услугу?
Зависит от сложности инфраструктуры. 5 дней понадобится на проведение установочной встречи, обсуждение нюансов реализации, согласование плана и стоимости работ. После этого приступаем к миграции и администрированию. Обычно работы занимают около 10 рабочих дней.