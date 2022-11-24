Что входит в базовое администрирование
Развернем систему мониторинга и настроим триггеры на важные для бизнеса метрики. Будем следить за работой сервисов 24/7.
Выстроим процесс резервного копирования. А если что-то пойдет не так, произведем аварийное восстановление.
Продиагностируем и устраним возникающие ошибки согласно SLA. Будем держать в курсе происходящего на протяжении всего инцидента.
Будем следить за актуальными версиями ПО и библиотек и проверять системы на наличие уязвимостей.
Установим требуемую конфигурацию 1С, организуем резервное копирование и будем реагировать на системные события.
Проведем разграничение прав доступа для пользователей к системе в зависимости от политик компании и будем следить за их актуальностью.
Настроим веб-сервисы, оптимизируем их производительность и вовремя продлим срок действия SSL-сертификатов.
Настроим интерфейсы и правила фаервола, поможем с подключением DDoS-фильтрации и VPN-доступом.
Закажите перенос проектов до конца 2022 года и получите администрирование в подарок
Сколько стоит базовое администрирование
Debian, CentOS, Ubuntu, Windows Server 2016 и выше
Redis, MySQL, PostgreSQL, MSSQL
1С:Предприятие 8 ПРОФ и КОРП
Интернет-магазин, web-приложение, корпоративный портал
Заключение договора на поддержку проекта — от 50 000 ₽/мес.
Цена указана с НДС за каждый инстанс.
Почему стоит доверить базовое администрирование Selectel
Знаем, что делаем
Берем на себя IT-заботы с 2008 года. Подбираем оптимальную архитектуру и сами реализовываем проект на инфраструктуре Selectel.
С нами легко
Никогда не оставим клиента наедине с проблемой. Найдем пути решения сами или порекомендуем того, кто сможет помочь.
Реагируем за 15 минут
Столько времени у нас уходит на обработку первого обращения. Дальше — помогаем сориентироваться, сколько времени нам потребуется на устранение инцидента.
24/7 берем инциденты в работу
Нам важно обеспечить вашим сервисам непрерывную работу, поэтому мы работаем круглосуточно.
За 2 часа решаем проблемы
Если это что-то серьезное и требует нашего глубокого погружения, обязательно предупреждаем и фиксируем сроки.
Всегда на связи
Работаем круглосуточно, не зависим от праздников и выходных.
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение дня
Расскажите нам о своей задаче, мы предложим подходящее решение.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.