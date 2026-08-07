Системы мониторинга зафиксируют инцидент автоматически. Мы сразу же отреагируем, оповестим вас о сбое и начнем работу по его устранению.

Точное время реакции и сроки устранения зависят от приоритета инцидента и зафиксированы Multi-AZ в договоре.