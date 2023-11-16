Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей

Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей3/6/2024
6 марта 2024 года, Москва: Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, планирует разместить выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года.
Ориентир доходности — премия не выше 275 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года1. Купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно. Сбор заявок планируется провести в первой декаде апреля.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.
«Рынок облачных инфраструктурных сервисов вырос более чем на 30% по итогам 2023 года по данным iKS-Consulting. Мы входим в топ-3 игроков рынка IaaS и верим в его долгосрочный рост. Чтобы удовлетворить растущий спрос, Selectel продолжает инвестировать в расширение собственной инфраструктуры: в этом году мы приступаем к активной фазе строительства дата-центра “Юрловский” в Москве, — прокомментировал генеральный директор Selectel Олег Любимов. — Компания недавно погасила дебютный облигационный выпуск, долговая нагрузка остается низкой, что на фоне активного роста и высокой эффективности бизнеса создает для нас вариативность возможных сценариев на рынках капитала».
Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».
В ноябре 2023 года рейтинг кредитоспособности Selectel был повышен на одну ступень рейтинговым агентством Эксперт РА — до уровня ruAA- со стабильным прогнозом (прежний уровень ruA+). Тогда же АКРА сохранило рейтинг Selectel на уровне А+(RU), улучшив прогноз со стабильного на позитивный.
На текущий момент в обращении находятся два облигационных выпуска Selectel с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A106R95) годах. Объем каждого – 3 млрд рублей с выплатой купона раз в полгода.
В рамках подготовки к размещению облигаций Selectel планирует провести презентации для инвесторов на следующих площадках:
- Московская биржа: вебинар состоится 28.03.2024 в 11:00
- Cbonds: вебинар пройдет 02.04.2024 в 11:00
[1] По состоянию на утро 06.03.2024 соответствует купонному доходу в 14,94%