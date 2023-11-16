Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей

3/6/2024

6 марта 2024 года, Москва: Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, планирует разместить выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года.

Ориентир доходности — премия не выше 275 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года1. Купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно. Сбор заявок планируется провести в первой декаде апреля. 

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.

«Рынок облачных инфраструктурных сервисов вырос более чем на 30% по итогам 2023 года по данным iKS-Consulting. Мы входим в топ-3 игроков рынка IaaS и верим в его долгосрочный рост. Чтобы удовлетворить растущий спрос, Selectel продолжает инвестировать в расширение собственной инфраструктуры: в этом году мы приступаем к активной фазе строительства дата-центра “Юрловский” в Москве, — прокомментировал генеральный директор Selectel Олег Любимов. — Компания недавно погасила дебютный облигационный выпуск, долговая нагрузка остается низкой, что на фоне активного роста и высокой эффективности бизнеса создает для нас вариативность возможных сценариев на рынках капитала».

Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».

В ноябре 2023 года рейтинг кредитоспособности Selectel был повышен на одну ступень рейтинговым агентством Эксперт РА — до уровня ruAA- со стабильным прогнозом (прежний уровень ruA+). Тогда же АКРА сохранило рейтинг Selectel на уровне А+(RU), улучшив прогноз со стабильного на позитивный.

На текущий момент в обращении находятся два облигационных выпуска Selectel с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A106R95) годах. Объем каждого – 3 млрд рублей с выплатой купона раз в полгода. 

В рамках подготовки к размещению облигаций Selectel планирует провести презентации для инвесторов на следующих площадках:

[1] По состоянию на утро 06.03.2024 соответствует купонному доходу в 14,94%