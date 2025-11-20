Аренда сервера для 1С

Сократите затраты на 1С: арендуйте физический, облачный сервер или используйте готовое облако 1С от Selectel с 14-дневным пробным периодом. Возьмем на себя все заботы об инфраструктуре и предоставим лицензии 1С.
Арендовать
  • Дата-центры уровня Tier III
  • 152-ФЗ
  • Панель управления
  • Бесплатный переезд
  • Лицензии ПРОФ и КОРП

Выберите подходящую инфраструктуру для аренды 1С

Выделенные серверы
Арендуйте физические серверы с запуском от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих.
Узнать больше
Облачные серверы
Разворачивайте облачные серверы с моментальным масштабированием и соответствием 152-ФЗ. Оплата — по фактическому потреблению.
Узнать больше
Готовое облако 1С
Доверьте нам развертывание инфраструктуры для работы в 1С: настроим ОС и ПО, позаботимся об отказоустойчивости систем и безопасности хранения ваших данных.
Узнать больше

Аренда сервера 1С в Selectel — удобно и надежно

Широкая линейка оборудования

Предлагаем конфигурации серверов под любые задачи, в том числе для высоких нагрузок. Используем высокочастотные процессоры и NVMе SSD-диски.

Дата-центры уровня Tier III

Обеспечиваем охлаждение и защиту от пожаров, резервируем питание. Инфраструктура соответствует 152-ФЗ с защитой данных до УЗ-1. Узнайте подробнее об информационной безопасности в Selectel.

Управление в панели и не только

Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь в панели и пополните баланс. Для управления серверами даем доступ к API, Terraform, KVM и другим инструментам.

Мы — официальный партнер 1С

Selectel — партнер 1С по аренде программного обеспечения. Предоставляем платформенные лицензии и конфигурации 1С уровня ПРОФ и КОРП.

Экосистема продуктов

У нас можно не только арендовать серверы, но и использовать БД в облаке, Managed Kubernetes, резервное копирование, защиту от DDoS, DNS, глобальный роутер, балансировщик нагрузки и другое.
Начислим до 1 000 000 бонусов на переезд
Бесплатно перенесите ваши проекты в Selectel с инфраструктуры других провайдеров или on-premise. Наши инженеры помогут мигрировать ваши сервисы — подготовят план и поддержат на всех этапах миграции.
Узнать детали

Чем покупка собственного сервера для 1С отличается от аренды в Selectel

Покупка сервера
  • высокие капитальные затраты на оборудование и его обновление;
  • длительное ожидание комплектующих;
  • риск простоя и финансовых потерь;
  • долгое и дорогое масштабирование;
  • необходимость самостоятельно поддерживать инфраструктуру.
Аренда в Selectel
  • запуск сервера от 2 минут;
  • инфраструктура соответствует 152-ФЗ, PCI DSS, GDPR;
  • SLA до 100%, высокая доступность;
  • быстрое масштабирование без капитальных затрат;
  • полное делегирование ответственности за инфраструктуру провайдеру;
  • профессиональная поддержка 24/7.
Арендовать

Подберите подходящую инфраструктуру для аренды 1С

Для каких проектов подойдет
Основные преимущества
Дополнительные особенности
Масштабируемость
Администрирование

Выделенные серверы

Крупные компании:

  • с высокими требованиями к производительности;
  • которым необходимо соответствовать строгим нормативам;
  • со стабильной предсказуемой нагрузкой.
  • максимальная производительность;
  • полный контроль над инфраструктурой.
  • необходимость настройки инфраструктуры;
  • ограниченная гибкость и масштабируемость.
Ограниченная. Возможны сложности с быстрым изменением конфигурации.
Требуется собственная команда администраторов или наем специалистов для настройки и поддержки 1С.
Арендовать

Облачные серверы

Компании, в которых стремятся:

  • к гибкому управлению IT-ресурсами;
  • повышению отказоустойчивости;
  • оптимизации затрат при переменной нагрузке.
  • гибкое масштабирование ресурсов;
  • оплата по факту потребления.
  • необходимость настройки инфраструктуры и лицензий 1С.
Высокая. Возможность быстро менять конфигурацию и количество серверов в зависимости от нагрузки.
Требуется собственная команда администраторов или наем специалистов для настройки и поддержки 1С.
Арендовать

Готовое облако 1С

Компании, в которых:

  • работают в «1С:Предприятие»;
  • нет специалистов для администрирования инфраструктуры.
  • минимальное время на запуск и настройку;
  • не требуется администрирование.
  • работа на PostgreSQL и Linux.
Высокая. Возможность наращивать ресурсы в зависимости от нагрузки.
Все администрирование берет на себя Selectel.
Арендовать

Компании, которые нам доверяют

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Истории успеха

Как РАУ ИТ удалось масштабировать ресурсы своего клиента — компании Marchelas

В сети магазинов одежды хотели внедрить систему ЭДО и повысить качество управления продажами, закупками и производством в период активного роста рынка. Это удалось благодаря Готовому облаку 1С от Selectel.

На 23%

сократились трудозатраты на обслуживание серверов с 1С

На 20%

ускорилась оборачиваемость складских запасов

Документация

Мы собрали все самые важные документы и материалы о сервисе, чтобы вам было проще развернуть инфраструктуру для 1С.

Аренда лицензий 1С

Доступные лицензии, их оплата и активация

Сервисы 1С

Какие сервисы 1С доступны в Selectel и на каких условиях

Портал 1С:ИТС

Как зарегистрироваться на портале и привязать к учетной записи свою конфигурацию 1С

Советы для администратора 1С

Как улучшить пользовательский опыт при построении инфраструктуры 1С

Настройка BIOS для 1С

Как увеличить скорость работы 1С с помощью настроек BIOS

Попробуйте аренду сервера 1С в Selectel

Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru