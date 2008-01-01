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Аренда 1С

1C Leasing
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Профессиональный хостинг 1С с оплатой по подписке и арендой лицензий КОРП

Сократите ваши затраты на 1С — возьмите в аренду физический сервер, перенесите проект в облако или разместите оборудование в одном из дата-центров Selectel. Арендуйте лицензии 1С уровня ПРОФ и КОРП, операционные системы, базы данных и сопутствующие услуги: резервное копирование, офисные приложения и другие. Мы поможем вам подобрать инфраструктуру, которая обеспечит потребности по быстродействию и перспективному росту.

Воспользуйтесь услугами надежного хостинга

Selectel — официальный партнер 1С по аренде ПО.
Лучший облачный провайдер в рейтинге команды gilev.ru — экспертов в вопросах производительности 1С.

Найдите идеальную инфраструктуру для 1С

1С на выделенном сервере

от 1 290 ₽ / месяц
Максимальная производительность
  • Высокочастотные процессоры Intel® и AMD.
  • Диски NVMe, SSD, Intel® Optane™.
  • Доступ в BIOS сервера для тонкой настройки.
  • Более 50 готовых конфигураций.
  • Конфигурации под заказ.
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1С в облаке

от 1 100 ₽ / месяц
Гибкость и отказоустойчивость
  • Простое и оперативное масштабирование ресурсов.
  • Встроенные механизмы по обеспечению отказоустойчивости.
  • Автоматическая миграция систем на исправное серверное оборудование.
  • Облачные базы данных.
  • Облачные платформы на базе VMware и OpenStack.
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1С-colocation

от 7 230 ₽ / месяц
Ваше оборудование в оптимальных условиях
  • Бесперебойное питание.
  • Поддержание температурного режима.
  • Охраняемые помещения.
  • 55 операторов связи для организации доступа по сети.
  • Надежные дата-центры уровня TIER III.
  • Круглосуточная техподдержка.
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Арендуйте лицензии с помесячной оплатой

И переносите ранее купленные в Selectel

1С ПРОФ

Подходит для информационных баз, в которых одновременно работают не более 500 пользователей и нет повышенных требований к производительности.

1С КОРП

Предоставляет расширенные возможности: фоновое обновление конфигурации базы данных, управление нагрузкой в кластере, сервер системы взаимодействия и многое другое.

Не нашли подходящий вариант?

Обратитесь к нашим специалистам по телефону 8 (800) 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram. Они подробнее расскажут о размещении 1С и помогут подобрать решение для вашего проекта.
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Развивайте системы 1С вместе с Selectel

Гибридные лицензии

Объединяйте свои собственные лицензии с новыми лицензиями, купленными по подписке.

Лицензии уровня КОРП

Используйте расширенные возможности версии КОРП для модернизации своих систем 1С.

Переезд со своим решением

Размещайте текущие проекты (например, «1C:ERP») в Selectel с соблюдением лицензионной чистоты.

Расширенные возможности

Подключайте дополнительные сервисы: резервное копирование агентами, Microsoft 365 (Word, Excel и т.д.), удаленные рабочие столы (VDI) и другие.

Решения любой сложности

Комбинируйте возможности выделенных серверов и облачных платформ для построения максимально эффективной IT-инфраструктуры.

Техническая поддержка 24/7

Наши инженеры всегда на связи и готовы помочь с решением любых вопросов.

Почему Selectel

23 000+ выделенных серверов
18 000+ клиентов
55 операторов связи для доступа в интернет
6 своих дата-центров уровня Tier III, соединенных локальной сетью
250+ инженеров обслуживают серверы
24/7 заботливая техническая поддержка

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База знаний

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Документы

Предоставление доступа к продуктам 1С

Экспертиза

Рейтинг команды gilev.ru по выбору провайдеров для 1С

Поможем найти лучшее решение для 1С

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и расскажем об услуге подробнее.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.