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Найдите идеальную инфраструктуру для 1С
1С на выделенном сервереот 1 290 ₽ / месяц
1С в облакеот 1 100 ₽ / месяц
1С-colocationот 7 230 ₽ / месяц
Арендуйте лицензии с помесячной оплатой
1С ПРОФ
1С КОРП
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Гибридные лицензии
Объединяйте свои собственные лицензии с новыми лицензиями, купленными по подписке.
Лицензии уровня КОРП
Используйте расширенные возможности версии КОРП для модернизации своих систем 1С.
Переезд со своим решением
Размещайте текущие проекты (например, «1C:ERP») в Selectel с соблюдением лицензионной чистоты.
Расширенные возможности
Подключайте дополнительные сервисы: резервное копирование агентами, Microsoft 365 (Word, Excel и т.д.), удаленные рабочие столы (VDI) и другие.
Решения любой сложности
Комбинируйте возможности выделенных серверов и облачных платформ для построения максимально эффективной IT-инфраструктуры.
Техническая поддержка 24/7
Наши инженеры всегда на связи и готовы помочь с решением любых вопросов.
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