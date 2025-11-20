Выберите подходящую инфраструктуру для аренды 1С
Выделенные серверы
Арендуйте физические серверы с запуском от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих.
Облачные серверы
Разворачивайте облачные серверы с моментальным масштабированием и соответствием 152-ФЗ. Оплата — по фактическому потреблению.
Готовое облако 1С
Доверьте нам развертывание инфраструктуры для работы в 1С: настроим ОС и ПО, позаботимся об отказоустойчивости систем и безопасности хранения ваших данных.
Аренда сервера 1С в Selectel — удобно и надежно
Широкая линейка оборудования
Предлагаем конфигурации серверов под любые задачи, в том числе для высоких нагрузок. Используем высокочастотные процессоры и NVMе SSD-диски.
Дата-центры уровня Tier III
Обеспечиваем охлаждение и защиту от пожаров, резервируем питание. Инфраструктура соответствует 152-ФЗ с защитой данных до УЗ-1. Узнайте подробнее об информационной безопасности в Selectel.
Управление в панели и не только
Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь в панели и пополните баланс. Для управления серверами даем доступ к API, Terraform, KVM и другим инструментам.
Мы — официальный партнер 1С
Selectel — партнер 1С по аренде программного обеспечения. Предоставляем платформенные лицензии и конфигурации 1С уровня ПРОФ и КОРП.
Экосистема продуктов
У нас можно не только арендовать серверы, но и использовать БД в облаке, Managed Kubernetes, резервное копирование, защиту от DDoS, DNS, глобальный роутер, балансировщик нагрузки и другое.
Узнать детали
Начислим до 1 000 000 бонусов на переезд
Бесплатно перенесите ваши проекты в Selectel с инфраструктуры других провайдеров или on-premise. Наши инженеры помогут мигрировать ваши сервисы — подготовят план и поддержат на всех этапах миграции.
Чем покупка собственного сервера для 1С отличается от аренды в Selectel
Покупка сервера
- высокие капитальные затраты на оборудование и его обновление;
- длительное ожидание комплектующих;
- риск простоя и финансовых потерь;
- долгое и дорогое масштабирование;
- необходимость самостоятельно поддерживать инфраструктуру.
Аренда в Selectel
- запуск сервера от 2 минут;
- инфраструктура соответствует 152-ФЗ, PCI DSS, GDPR;
- SLA до 100%, высокая доступность;
- быстрое масштабирование без капитальных затрат;
- полное делегирование ответственности за инфраструктуру провайдеру;
- профессиональная поддержка 24/7.
Подберите подходящую инфраструктуру для аренды 1С
Для каких проектов подойдет
Основные преимущества
Дополнительные особенности
Масштабируемость
Администрирование
Выделенные серверы
Крупные компании:
- с высокими требованиями к производительности;
- которым необходимо соответствовать строгим нормативам;
- со стабильной предсказуемой нагрузкой.
- максимальная производительность;
- полный контроль над инфраструктурой.
- необходимость настройки инфраструктуры;
- ограниченная гибкость и масштабируемость.
Ограниченная. Возможны сложности с быстрым изменением конфигурации.
Требуется собственная команда администраторов или наем специалистов для настройки и поддержки 1С.
Облачные серверы
Компании, в которых стремятся:
- к гибкому управлению IT-ресурсами;
- повышению отказоустойчивости;
- оптимизации затрат при переменной нагрузке.
- гибкое масштабирование ресурсов;
- оплата по факту потребления.
- необходимость настройки инфраструктуры и лицензий 1С.
Высокая. Возможность быстро менять конфигурацию и количество серверов в зависимости от нагрузки.
Требуется собственная команда администраторов или наем специалистов для настройки и поддержки 1С.
Готовое облако 1С
Компании, в которых:
- работают в «1С:Предприятие»;
- нет специалистов для администрирования инфраструктуры.
- минимальное время на запуск и настройку;
- не требуется администрирование.
- работа на PostgreSQL и Linux.
Высокая. Возможность наращивать ресурсы в зависимости от нагрузки.
Все администрирование берет на себя Selectel.
Компании, которые нам доверяют
Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.
Наши клиенты
Ведущая продуктовая розничная компания России
Онлайн-платформа для изучения школьных предметов
Цифровая образовательная платформа для школ
Облачная система учета клиентов и сделок
Российская социальная сеть
Бесплатный справочник с картой города
Уникальная онлайн-библиотека сериалов и фильмов
Международная сеть пиццерий
Одна из крупнейших аптечных сетей в России
Сервис онлайн-бронирования отелей
Один из лидеров в области лабораторной диагностики
Интернет-издание о бизнесе, стартапах и технологиях
Сервис онлайн-записи и платформа автоматизации для сферы услуг
Российская производственная и инжиниринговая компания
Сервис доставки продуктов на дом за 15 минут
Сервис доставки продуктов на дом из гипермаркетов
Истории успеха
Как РАУ ИТ удалось масштабировать ресурсы своего клиента — компании Marchelas
В сети магазинов одежды хотели внедрить систему ЭДО и повысить качество управления продажами, закупками и производством в период активного роста рынка. Это удалось благодаря Готовому облаку 1С от Selectel.
На 23%
сократились трудозатраты на обслуживание серверов с 1С
На 20%
ускорилась оборачиваемость складских запасов
Документация
Мы собрали все самые важные документы и материалы о сервисе, чтобы вам было проще развернуть инфраструктуру для 1С.
Документация
Блог
Документы
Аренда лицензий 1С
Доступные лицензии, их оплата и активация
Сервисы 1С
Какие сервисы 1С доступны в Selectel и на каких условиях
Портал 1С:ИТС
Как зарегистрироваться на портале и привязать к учетной записи свою конфигурацию 1С
Советы для администратора 1С
Как улучшить пользовательский опыт при построении инфраструктуры 1С
Настройка BIOS для 1С
Как увеличить скорость работы 1С с помощью настроек BIOS
Попробуйте аренду сервера 1С в Selectel
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru