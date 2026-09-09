Пользовательское соглашение
Версия от 1 февраля 2025 г., вступает в силу с 1 февраля 2025 г.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует отношения между Акционерным обществом «Селектел» (АО «Селектел»), ОГРН 1247800067790 (далее — «Исполнитель»), и вами — неограниченным кругом физических и юридических лиц, которые желают использовать сервисы и услуги, предоставляемые Исполнителем (далее — «Вы», «Заказчик»).
Вам необходимо внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением, которое является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ. В случае регистрации Вас в Панели управления учетной записью Заказчика и наступления наиболее раннего из следующих событий: пополнение Лицевого счета* или начала использования услуги, при этом началом использования услуги Сторонами признается момент подключения услуги, в том числе Исполнителем по запросу Заказчика, считается, что Вы полностью ознакомились с содержанием Соглашения и принимаете его полностью и безоговорочно в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ, подтверждаете факт заключения Сторонами настоящего Соглашения, а также своё намерение на использование сервисов и услуг Исполнителя. Если Вы не принимаете настоящее Соглашение или не согласны с какими-либо условиями, указанными в Соглашении, просим Вас не регистрироваться в Панели управления учетной записью Заказчика, не пополнять Лицевой счет и не использовать сервисы и услуги Исполнителя. Если Исполнителем были внесены какие-либо изменения в Соглашение, с которыми Вы не согласны, Вы обязаны прекратить использование сервисов и услуг Исполнителя.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является использование сервисов и услуг Исполнителя Заказчиком, в том числе услуг хостинга и других связанных услуг, а также предоставление Исполнителем доступа к услугам сторонних поставщиков услуг (далее — «Услуги»). Исполнитель оказывает Услуги Заказчику в соответствии с Соглашением с учетом Условий использования отдельных сервисов, размещенных на сайте Исполнителя: https://selectel.ru/about/documents/. Полный перечень Услуг размещен на сайте: https://selectel.ru/prices/.
1.2. Исполнитель вправе предоставлять доступ к Бета-Услугам, а Заказчик вправе заказать Бета-Услуги. Бета-Услуги могут оказываться в тестовом режиме для получения информации об их работоспособности и не подлежать оплате Заказчиком. При оказании Бета-Услуг Исполнитель не несет ответственности за их качество, а также к ним не применяются Условия использования отдельных сервисов и SLA.
* Пополнение Лицевого счета Заказчиком также может производиться путем совершения зачета предоплаты, либо взаимозачета суммы Баланса «Реферальные рубли» на Лицевой счет Заказчика в рамках условий реферальной программы.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Исполнитель предоставляет доступ к Панели управления по защищенному протоколу и только после идентификации Заказчика.
2.1.2. Исполнитель вправе в течение всего срока действия Соглашения запросить дополнительные сведения и (или) потребовать подтверждения предоставленных Заказчиком при регистрации в Панели управления сведений.
2.1.3. Исполнитель обязуется не менее чем за 3 (три) календарных дня сообщать Заказчику о планируемых профилактических работах, влекущих за собой невозможность использования Услуг, а также о планируемом отключении электроснабжения. Перерывы в обслуживании, вызванные указанными причинами, не подлежат компенсации.
2.1.4. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг, заблокировать доступ в Панель управления, отклонить заявку Заказчика на новую Услугу и (или) отклонить заявку Заказчика на продление срока действия Услуги в следующих случаях:
- при нарушении Заказчиком Соглашения, в том числе Правил пользования сервисами и услугами, Условий использования отдельных сервисов;
- при отказе или уклонении Заказчика от содействия в расследовании случаев, указанных в п. 2.2.2 Соглашения;
- использование Услуг Заказчиком может привести к причинению имущественного вреда Исполнителю или его клиентам, а равно вызвать сбой технических и программных средств Исполнителя и третьих лиц;
- при подозрении в компрометации Учетной записи, а также при нарушении п. 3 Правил. В данном случае Исполнитель также вправе временно ограничить использование средств на Балансе Заказчика;
- Исполнитель получает соответствующее предписание, содержащее требование о приостановлении оказания Услуг Заказчику, со стороны государственного органа, регулирующего данные взаимоотношения и обладающего соответствующими полномочиями в соответствии с действующим законодательством РФ;
- в иных случаях, описанных в Соглашении, в том числе Правилах пользования сервисами и услугами и Условиях предоставления отдельных сервисов.
Приостановление оказания Услуг до выполнения Заказчиком требований Исполнителя по устранению нарушений не отменяет выполнения Заказчиком всех своих обязательств по Соглашению.
2.1.5. Время приостановления оказания Услуг по указанным причинам не считается перерывом в оказании Услуг и не может рассматриваться как нарушение Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Соглашением.
2.1.6. В целях проверки соблюдения требований безопасности Исполнитель оставляет за собой право в том числе периодически производить сканирование публичных сервисов, расположенных на ресурсах, принадлежащих или используемых Заказчиком, при помощи специализированного программного обеспечения, а также применять иные доступные Исполнителю меры.
2.1.6.1. В целях реализации мер, направленных на предотвращение инцидентов в области информационно-сетевой безопасности, а также противодействия различного рода сетевым атакам, в том числе и распределенным атакам отказа от обслуживания (DDoS) для публичных IP-адресов Исполнитель вправе в любой момент без предварительного уведомления Заказчика ввести ограничения, в том числе заблокировать порты или ограничить доступ к IP адресу, ограничить полосу пропускания сервисов, которые могут использоваться для атак класса UDP amplification или ограничить возможность использования данных сервисов. Полный список заблокированных портов и иных ограничений размещается на сайте Исполнителя по адресу https://docs.selectel.ru/networks-services/blocked-ports/. Изменение указанного списка возможно без предварительного уведомления Заказчика.
2.1.7. Исполнитель имеет право самостоятельно вносить изменения в данные Заказчика — юридического лица в Панели управления в случае обнаружения противоречий между данными в Панели управления и данными, полученными от Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
2.1.8. Исполнитель вправе удалить всю информацию, обрабатываемую Заказчиком на оборудовании Исполнителя и с использованием Услуг Исполнителя, в случае прекращения Соглашения и / или в случае неоплаты Услуг.
2.2. Права и обязанности Заказчика
2.2.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги в срок и на условиях, указанных в Соглашении, тарифах и иных соглашениях, заключенных между Сторонами.
2.2.2. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при расследовании причин незапланированных перерывов в обслуживании, нарушения требований безопасности и при подозрении на нарушения условий Соглашения.
2.2.3. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность логина и пароля, используемых для входа в Панель управления. На Заказчике в полном объеме лежит риск утраты, разглашения, передачи данных неавторизованному лицу.
2.2.4. Заказчик обязан принимать меры по устранению уязвимостей, обнаруженных при проверке требований безопасности.
2.2.5. Заказчик обязан своевременно уведомить Исполнителя о смене данных контактного лица, реквизитов, а также контактного телефона и адреса электронной почты, иных данных Учетной записи.
2.2.6. Заказчик обязан следить за защищенностью и актуальностью используемого в работе оборудования, программного обеспечения, соблюдать Соглашение, условия использования программного обеспечения, в том числе размещенные на официальном сайте Исполнителя по адресу: https://selectel.ru/about/documents/.
2.2.7. Заказчик обязуется размещать на оборудовании Исполнителя исключительно лицензионное программное обеспечение и самостоятельно нести ответственность за его размещение и использование.
2.2.8. Заказчик самостоятельно осуществляет контроль за безопасностью, сохранностью информации, а также в случае необходимости, своевременно организует резервное копирование информации, размещаемой с использованием Услуг Исполнителя.
2.2.9. Заказчик — юридическое лицо обязуется, в случае изменения своего наименования, адреса (места нахождения), КПП, лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика, и иных изменениях, уведомить об этом Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
2.2.10. Заказчик — юридическое лицо обязуется предварительно письменно уведомить Исполнителя о прекращении своего существования не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В случае отсутствия указанного уведомления, Исполнитель вправе не осуществлять возврат денежных средств, оставшихся на Лицевом счете Заказчика. Положения настоящего пункта Соглашения применимы также в случае нахождения Заказчика в процедуре исключения из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического лица.
2.2.11. Заказчик — индивидуальный предприниматель обязуется предварительно письменно уведомить Исполнителя о прекращении своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
3. Стоимость услуг, порядок заказа, учета и оплаты
3.1. Выбор и заказ Услуг
Осуществляется Заказчиком в Панели управления учетной записью Заказчика. Для заказа Услуги необходимо пополнить Баланс Заказчика и / или Баланс услуги на минимальную сумму, необходимую для оказания Услуги.
3.2. Стоимость Услуг
Определяется тарифами, опубликованными на сайте Исполнителя по адресу https://selectel.ru/prices/.
Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с установленными тарифами. Цены указаны в рублях и включают сумму НДС, если иное прямо не указано на сайте.
3.3. Оплата услуг
Заказчик осуществляет оплату Услуг по указанным ценам без удержаний и вычетов налогов.
3.4. Если иное не установлено
Соглашением или Условиями использования отдельных сервисов, Услуги оплачиваются авансом не более чем за 1 (один) календарный месяц. Услуги могут быть оплачены любым доступным для выбора в Панели управления способом, в том числе на основании счета. Счет оформляется Заказчиком в Панели управления. Услуги предоставляются только при условии наличия положительного баланса на Лицевом счете Заказчика и отсутствия задолженности по оплате Услуг.
3.5. Исполнитель обязуется
В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения отчетного периода выставить счет-фактуру и акт об оказанных Услугах либо универсальный передаточный документ (УПД) в адрес Заказчика и опубликовать электронные копии счетов-фактур и актов об оказанных Услугах или УПД в Панели управления. Под отчетным периодом понимается календарный месяц. При переходе на электронный документооборот документы рассылаются в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения отчетного периода.
3.6. Заказчик вправе
В Панели управления в любой момент выбрать или изменить способ получения выставленных Исполнителем документов (счет-фактура, акт об оказанных Услугах или УПД). Стороны вправе осуществлять обмен документами через систему электронного документооборота (ЭДО) при выполнении Заказчиком одного из следующих действий:
- выбора соответствующего способа получения документов в Панели управления;
- принятия приглашения от Исполнителя на обмен документами в системе электронного документооборота;
- отправление Исполнителю приглашения на обмен документами в системе электронного документооборота.
Стороны осуществляют обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота Контур.Диадок, с соблюдением требований российского законодательства, действующего на дату отправки документа. Исполнитель вправе приостановить обмен документами в системе электронного документооборота в случае отсутствия сведений, необходимых для такого обмена.
3.7. Акт об оказанных Услугах
Либо УПД считается подписанным Заказчиком, а Услуги оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме, в случае отсутствия возражений по качеству и объему оказанных Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения отчетного периода.
3.8. Если Заказчик не является резидентом РФ
Общая сумма Соглашения не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, в течение всего срока действия Соглашения.
3.9. Объем потребленных Услуг
Определяется исключительно учетными данными Исполнителя. Основанием для списания средств с Лицевого счета за Услуги являются данные, полученные с помощью оборудования, используемого Исполнителем для учета объема оказанных им Услуг, а также факт заказа Услуг Заказчиком.
3.10. Исполнитель имеет право
Изменять тарифы и условия оказания Услуг в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Заказчика не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до такого изменения. В случае несогласия Заказчик обязуется прекратить использование Услуг со дня изменения стоимости Услуг и / или условий оказания Услуг.
3.11. Зачисление средств на Лицевой счет Заказчика
Производится в рублях РФ путем перевода денежной суммы на расчетный счет Исполнителя, в том числе с использованием платежных систем.
3.12. Заказчик самостоятельно несет ответственность
За правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента опубликования новых реквизитов на сайте Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам, отличным от реквизитов, указанных во вновь выставленном счете.
3.13. Факт оплаты через банк
Перевод денежных средств по безналичному расчету считается подтвержденным после поступления соответствующих сведений из банка Исполнителя и является основанием для зачисления средств на Лицевой счет Заказчика.
3.14. Учет потребленных Заказчиком Услуг
Ведется в соответствии с принятой Исполнителем единицей тарификации. Выбор и заказ Услуг осуществляется Заказчиком самостоятельно в Панели управления. Оказание Услуги начинается с момента ее подключения Исполнителем при наличии достаточных средств на Лицевом счете Заказчика. Исключением являются Услуги, предоставление которых требует подтверждения Исполнителя в соответствии с Условиями использования отдельных сервисов.
3.15. В случаях, когда оплата за Заказчика производится третьим лицом
Необходимо соблюдение следующих условий:
- для любых плательщиков — указание в поле «назначение платежа» платежного поручения «Оплата за ... (наименование Заказчика), по лицевому счету № (номер счета)»
или
- для плательщика-физического лица — предоставление доверенности на представление интересов Заказчика;
- для плательщика-юридического лица — предоставление письменного уведомления Плательщиком о зачете платежа в счет оплаты по настоящему Соглашению за Заказчика.
Зачисление средств на Лицевой счет Заказчика не производится до момента выполнения вышеуказанных условий.
3.16. В случае отказа Заказчика от Услуг до момента истечения оплаченного периода Услуги
Исполнитель возвращает на баланс Заказчика предоплаченные денежные средства исключительно за полные неиспользованные месяцы.
3.17. Заказчик вправе
Заказчик вправе в Панели управления подключить автоматическое пополнение Баланса Заказчика и/или Баланса услуги по выбору (далее — «Автопополнение баланса»), указав и сохранив данные банковской карты для автоматического списания, размер платежа для каждого из выбранных балансов, дату очередного списания или порог по сумме для каждого из выбранных балансов, при достижении которого произойдет очередное списание. При сохранении данных банковской карты для быстрой оплаты и проведения последующей быстрой оплаты или подключении Автопополнения баланса, Заказчик соглашается с безакцептным автоматическим списанием денежных средств с банковского счета Заказчика. Отключение Автопополнения баланса и удаление данных банковской карты производится Заказчиком самостоятельно в Панели управления.
3.18. Сверка расчетов
По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчетов по Соглашению с оформлением двустороннего акта сверки взаиморасчетов. Акт сверки взаиморасчетов составляется заинтересованной Стороной и направляется в системе электронного документооборота, через Тикет-систему или на бумажном носителе. В случае неподписания акта сверки взаиморасчетов и отсутствия возражений на него в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его получения, акт сверки взаиморасчетов считается принятым и подписанным.
4. Конфиденциальность
4.1. Стороны настоящим подтверждают
Что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Соглашения, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании. Любая информация, передаваемая посредством Тикет-системы или электронной почты, а также полученная при посещении представителями Заказчика Дата-центра, носит конфиденциальный характер. В Дата-центре Исполнителя запрещается фото-, видеосъемка без получения письменного согласия Исполнителя.
4.2. Заказчик дает свое согласие
На раскрытие факта сотрудничества Заказчика с Исполнителем, использование Заказчиком определенных Услуг, а также предоставляет Исполнителю право размещать фирменное наименование, коммерческое обозначение и товарные знаки Заказчика в публичных источниках и на сайте Исполнителя. Такое использование не подразумевает под собой раскрытие иных подробностей сотрудничества. Исполнитель уведомляет Заказчика о раскрытии факта сотрудничества и размещении фирменного наименования, коммерческого обозначения и товарных знаков Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до такого раскрытия и/или размещения с использованием Тикет-системы и/или электронной почты и/или телефонной связи.
4.3. Использование фирменного наименования
Коммерческого обозначения и товарных знаков Заказчика по настоящему Соглашению не является использованием прав на охраняемые объекты интеллектуальной собственности по смыслу положений законодательства РФ об охране прав на объекты интеллектуальной собственности.
4.4. Исполнитель вправе
Предоставлять выписки из Соглашения, Приложений, актов оказанных услуг или УПД в составе пакета документов участника торгов, тендеров, в т.ч. проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4.5. Информация, указанная в п. 4.1
Не может быть опубликована или передана третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любой причине.
4.6. Каждая Сторона обязана
Принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации, При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
4.7. Исполнитель имеет право
Раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии
с законодательством РФ.
4.8. В случае нарушения предусмотренного Соглашением режима конфиденциальности
Исполнитель вправе отказать Заказчику в дальнейшем оказании Услуг в одностороннем порядке, начиная с даты обнаружения подобного нарушения, а также потребовать компенсации убытков, понесенных вследствие нарушения Заказчиком режима конфиденциальной информации.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность
За ненадлежащее исполнение Соглашения в соответствии с законодательством РФ с учетом условий, установленных Соглашением.
5.2. Исполнитель обеспечивает
Бесперебойное функционирование своего оборудования, задействованного в предоставлении Услуг, за исключением случаев планового технического обслуживания, работ, вызванных сбоями в работе оборудования или программного обеспечения, а также в случаях невозможности полноценного использования собственных ресурсов Исполнителя вследствие действий или бездействия третьих лиц и/или неработоспособности транспортно-информационных каналов, а также в случае аварий или обстоятельств непреодолимой силы. В случае внепланового отключения электроснабжения или аварии Исполнитель незамедлительно приступает к устранению неполадок и по возможности оповещает Заказчика о внеплановом отключении.
5.3. Заказчик принимает на себя полную ответственность и все риски
Связанные с использованием сети Интернет через ресурсы и (или) Услуги Исполнителя.
5.4. В случае если Заказчик не уведомил
Исполнителя о смене номера телефона, с которого осуществлялась регистрация, Исполнитель не несет ответственность за невозможность восстановления доступа в Панель управления, а также невозможность осуществить идентификацию Заказчика в каждом конкретном случае.
5.5. В случае предъявления к Исполнителю претензий и/или исковых требований от третьих лиц
А также правообладателей (по делам о защите исключительных прав на объекты, незаконно размещенных на сайте (сайтах) Заказчика и/или клиентов Заказчика), Исполнитель вправе привлечь Заказчика к участию в деле в качестве соответчика, а также потребовать возмещения судебных расходов и убытков в порядке регрессных требований в случае взыскания с Исполнителя денежных средств за нарушение действующего законодательства, допущенного Заказчиком. Кроме того, Исполнитель вправе потребовать возмещения убытков в порядке регресса в случае нарушения Заказчиком лицензионных условий при использовании арендованного у Исполнителя программного обеспечения.
5.6. Заказчик самостоятельно отвечает
За содержание информации, обрабатываемой с помощью Услуг, передаваемой им или иным лицом под его сетевыми реквизитами по сети Интернет и собственным ресурсам Исполнителя, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц, правомерность ее распространения и вред, причиненный его деяниями (лично или иным лицом под его сетевыми реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам общества.
6. Ограничение ответственности
6.1. Исполнитель не несет ответственность
За противоправные действия Заказчика.
6.2. Исполнитель не несет ответственности
За нарушение прав третьих лиц, возникших в результате действий Заказчика, совершенных с использованием Услуг, предоставляемых Исполнителем.
6.3. Ответственность Исполнителя за убытки
Возникшие в связи с исполнением Соглашения, ни при каких обстоятельствах не может превышать суммы месячной оплаты за оказываемые по Соглашению Услуги.
6.4. Исполнитель не дает гарантии
Того, что полученное посредством оказываемых Услуг программное обеспечение или любые другие материалы не содержат вирусы и другие вредоносные компоненты, и не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в результате ошибок, пропусков, перерывов, задержек в работе, удаления файлов и других дефектов при передаче данных.
6.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком:
6.5.1. За любые убытки, понесенные Заказчиком из за разглашения, утери или невозможности получения последним своих учетных данных. Любое лицо, сообщившее пароли и другую конфиденциальную информацию, требующуюся для идентификации Заказчика, или использующее эти данные для авторизации в Панели управления, рассматривается как его представитель, который действует от имени Заказчика. Доступ в Панель управления (восстановление логина и пароля Заказчика) осуществляется способом, выбранным Заказчиком в Панели управления.
6.5.2. За неполученную прибыль и упущенную выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные Заказчиком в период использования или неиспользования Услуг Исполнителя.
6.5.3. За нормальное функционирование сети Интернет или ее частей, равно как и за их доступность для Заказчика, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.
6.5.4. За любую информацию, товар или Услугу, полученные через сеть Интернет, в том числе, если они размещены на собственных ресурсах Исполнителя.
6.5.5. За изменение свойств, функций и качества Услуг, предоставляемых Заказчику, если таковые явно не описаны в Соглашении
6.5.6. За качество, безошибочность и отсутствие вредоносных компонентов в используемом на серверах Исполнителя и других ресурсах сети Интернет или предлагаемом Заказчику программном обеспечении, если таковое не разработано самим Исполнителем или если Заказчик использует оборудование, не имеющее обязательных лицензий и сертификатов.
6.5.7. За задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов Исполнителя, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов за пределами собственных ресурсов Исполнителя.
6.5.8. За любые неправомерные действия третьих лиц.
6.5.9. За содержание информационных узлов, создаваемых и поддерживаемых Заказчиком или пользователями, и не осуществляет какой либо предварительной цензуры. При этом Исполнитель имеет право при необходимости, вызванной нарушением Заказчиком Соглашения и/или законодательства, блокировать, изменять, удалять содержимое информационных ресурсов Заказчика или его пользователей.
6.5.10. За сохранность информации, размещаемой Заказчиком, с использованием Услуг Исполнителя, если обратное не оговорено в Соглашении.
6.5.11. Перед Заказчиком и/или третьими лицами за размещение и/или использование Заказчиком любого программного обеспечения и его компонентов при оказании Услуг Исполнителем.
6.5.12. За нарушение любых лицензионных требований и соглашений Заказчиком.
6.6. Исполнитель не отвечает
За содержание информации, передаваемой Заказчиком по сети Интернет и собственным ресурсам Исполнителя. Исполнитель не контролирует содержание информации, хранимой, публикуемой или распространяемой Заказчиком с использованием предоставленных Услуг, и не несет никакой ответственности за точность, качество и содержание такой информации.
7. Заверения и гарантии
7.1. Заказчик подтверждает
Что при регистрации в Панели управления передал Исполнителю достоверные данные о себе, а также актуальные банковские реквизиты и контактные данные.
7.2. Заказчик обязуется
Обеспечивать актуальность информации о себе в Панели управления, сообщать Исполнителю об изменении указанной информации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее изменения.
7.3. Заказчик подтверждает
Что не намерен использовать Услуги Исполнителя в противоправных целях
7.4. Для заключения и исполнения Соглашения
Заказчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами.
7.5. Лицо, заключающее Соглашение
От имени и по поручению Заказчика, на день заключения имеет все необходимые для этого полномочия.
7.6. Не существует
Законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, судебных актов, в том числе актов и решений иностранных судов, иностранных и международных органов, а также решений органов управления, запрещающих Заказчику или ограничивающих его право заключать и исполнять Соглашение.
7.7. Заказчик подтверждает
Что обязуется использовать программное обеспечение (как предоставляемое Исполнителем, так и самостоятельно Заказчиком) исключительно в соответствии с лицензионными требованиями.
7.8. Заказчик подтверждает
Что имеет надлежащим образом оформленные лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для осуществления его деятельности на территории РФ, если его деятельность в соответствии с законодательством РФ подлежит сертификации и/или лицензированию. В случае отсутствия требуемых сертификатов и лицензий Исполнитель не несет ответственность за использование Заказчиком оборудования с нарушением действующего законодательства.
7.9. Стороны обязуются
Стороны в рамках исполнения Соглашения обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства, не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной. В том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.
7.10. В случае нарушения одной из Сторон указанных обязательств
Другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Соглашению до устранения нарушения или отказаться от исполнения Соглашения, направив об этом письменное уведомление.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности
За задержки в исполнении или неисполнение обязательств по Соглашению, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят в том числе (но не ограничиваясь): войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов запретительного характера государственными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, акты органов иностранных государств и международных органов, в том числе решения о введении санкций в отношении Сторон Соглашения, иные обстоятельства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Немедленно после получения информации
О наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Соглашения, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
8.3. Стороны не несут ответственности
За любые убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельство
Непреодолимой силы, вызывающее существенное нарушение или неисполнение обязательств по Соглашению, длится более 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие Соглашения после подачи другой Стороне предварительного, за 5 (пять) рабочих дней, письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Соглашения.
9. Срок действия, порядок изменения и прекращения соглашения
9.1. Настоящее Соглашение заключено
Сроком на один год и вступает в силу с даты принятия условий настоящего соглашения (совершения акцепта) Заказчиком. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Соглашения ни одна из Сторон не заявит письменно о прекращении его действия, оно будет считаться пролонгированным сроком на один год. Количество пролонгаций не ограничено.
9.2. Исполнитель имеет право
В одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение. В случае внесения изменений в Соглашение Исполнитель уведомляет Заказчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу вышеуказанных изменений. Изменения вступают в силу через 15 (пятнадцать) календарных дней с даты направления уведомления. В случае несогласия Заказчика с внесенными изменениями, он вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг, направив письменное уведомление о своем желании расторгнуть Соглашение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления, в этом случае Соглашение прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений.
Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Исполнителю не поступит письменный отказ Заказчика от принятия новых условий оказания Услуг, то новые условия считаются принятыми Заказчиком.
9.3. Любая из Сторон вправе
Прекратить настоящее Соглашение, направив другой письменное уведомление об этом. Соглашение считается прекращенным через 30 (тридцать) календарных дней с момента получения указанного уведомления. В случае прекращения Соглашения вследствие нарушения Соглашения Заказчиком Исполнитель вправе установить иной срок прекращения Соглашения. Исполнитель вправе полностью прекратить оказание определенной Услуги, поддержка которой более не может осуществляться, направив Заказчику письменное уведомление об этом за 15 (пятнадцать) календарных дней.
9.4. Исполнитель также вправе
Прекратить Соглашение в одностороннем внесудебном порядке посредством направления уведомления Заказчику в любое время после того как стало известно, что:
- Заказчик обладает, по мнению Исполнителя, признаками, явно или косвенно свидетельствующими о возможности неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Соглашению;
- В отношении Заказчика становится возможно проведение какой либо процедуры ликвидации, прекращения деятельности, банкротства либо какой либо иной подобной процедуры или меры (в том числе, но не ограничиваясь, назначение доверительного управляющего, конкурсного управляющего, арбитражного управляющего, ликвидатора, или иного аналогичного лица), которая влечет освобождение или иное уменьшение ответственности или обязательств Заказчика;
- Заказчик попадает под действие какой-либо введенной или осуществляемой процедуры или меры, направленной на предупреждение несостоятельности или банкротства;
- Заказчик признает свою неспособность оплатить свою задолженность, срок оплаты которой истекает.
Соглашение прекращает свое действие в дату прекращения Соглашения, указанную в уведомлении.
9.5. Прекращение настоящего Соглашения
По любым основаниям не освобождает Заказчика от обязанности исполнить все денежные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением и/или Соглашениями к нему.
9.6. При прекращении Соглашения
По инициативе Заказчика Исполнитель возвращает остаток средств с Лицевого счета Заказчика. Средства возвращаются по оригиналу заявления о возврате, в соответствии с настоящим Соглашением. При возврате денежных средств, Исполнитель вправе требовать подтверждения Заказчиком указанных при регистрации данных (запрос уставных документов, паспортных данных/копии паспорта). В случае отсутствия подтверждения, Исполнитель вправе не осуществлять возврат оставшихся на Лицевом счете денежных средств.
9.7. В случае прекращения Соглашения
По инициативе Исполнителя за нарушение Заказчиком условий настоящего Соглашения, неиспользованный остаток его денежных средств не возвращается, а задолженность в оплате оказанных Услуг Заказчиком компенсируется.
9.8. При повторном выявлении нарушении
Указанных в Правилах пользования сервисами и услугами, Исполнитель вправе прекратить Соглашение без предварительного уведомления.
10. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения
Между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с Соглашением или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Соглашению, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров между их уполномоченными представителями.
10.2. Претензионный досудебный порядок
Разрешения споров обязателен. Претензии принимаются в письменном виде при условии их обоснованности, то есть в претензии, направляемой Заказчиком в адрес Исполнителя, должна содержаться ссылка на пункт Соглашения, статью закона или иной нормативно-правовой акт, который, по мнению Заказчика, нарушил Исполнитель. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
10.3. В случае невозможности разрешения споров
Путем переговоров и в претензионном порядке, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если Заказчик является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Если Заказчик является физическим лицом, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
11. Обмен сообщениями
11.1. Обмен сообщениями
Между Сторонами, в том числе юридически значимыми сообщениями, осуществляется через Тикет-систему. Исполнитель также вправе направлять уведомления через Центр уведомлений.
11.2. Исполнитель также вправе
Уведомлять Заказчика путем публикации информации на официальном сайте Исполнителя и/или в Панели управления, направлять информацию по e-mail, указанному Заказчиком в Панели управления.
11.3. Риск неполучения сообщении
Заказчиком при направлении соответствующих сообщений Исполнителем любым из перечисленных способов лежит на Заказчике, в том числе в случае указания неверного e-mail в Панели управления, отказа от чтения писем и сообщений, в том числе получаемых через Тикет-систему и т.д.
11.4. В случае изменения реквизитов
Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга. При этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя посредством направления уведомления через Тикет-систему, путем направления оригинала уведомления по почте или курьером, а Исполнитель путем размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя и/или в Панели управления, и/или направления уведомления по электронной почте, и/или через Тикет-систему.
11.5. В случае указания неверного адреса
Электронной почты, утраты доступа к электронной почте и/или смены адреса электронной почты при отсутствии уведомления об этом Исполнителя, в случае не прочтения, любые уведомления Исполнителя, направленные на указанный электронный адрес Заказчика, считаются полученными.
11.6. Стороны признают
Юридическую силу текстов сообщений и документов, направляемых через Тикет-систему и Центр уведомлений, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого правила составляет настоящее Соглашение и документы, необходимые для бухгалтерского и налогового учета.
11.7. В случае возникновения у Сторон сомнений
В получении и (или) направлении сообщений по электронной почте и другим действиям, связанным с использованием интерфейсов Исполнителя, достоверным доказательством перечисленных выше событий будет являться информация, содержащаяся у Исполнителя.
12. Заключительные положения
12.1. Ни одна из Сторон не вправе
Передавать свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев оказания Заказчику Услуг сторонними поставщиками Услуг, с которыми у Исполнителя заключены соответствующие договоры.
12.2. В случае если одно или несколько положений Соглашения
Являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность Соглашения в целом или действительность любого другого положения Соглашения, которое остается в силе.
13. Реквизиты исполнителя
Наименование
АО «Селектел»
ИНН/КПП
7810962785/781001001
Адрес места нахождения
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 21 литера А
Адрес для доставки курьером
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 21 литера А
Расчетный счет
40702810500000051741
Наименование банка
БАНК ГПБ (АО) г Москва
К/с
30101810200000000823
БИК
044525823
Телефон
8 (812) 677 80 36
Адрес официального сайта
selectel.ru
Адрес панели управления
my.selectel.ru
Термины и определения
В настоящем Соглашении могут использоваться термины, не содержащиеся в настоящем разделе. В этом случае толкование такого термина осуществляется согласно законодательству. Если законодательство не содержит определения данного термина, его объем и содержание устанавливаются согласно сложившейся практике, исходя из лексического значения термина.
Баланс услуги
Запись в Панели управления, отражающая финансовые взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком относительно услуги. Баланс услуги увеличивается на сумму средств, перечисленных Заказчиком с Лицевого счета Заказчика в счет предоплаты услуги, и уменьшается на стоимость оказанной услуги.
Бонусный баланс (Бонусный баланс услуги)
Запись в Панели управления, отражающая взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком относительно услуги. Бонусный баланс пополняется Исполнителем в рамках рекламных акций и зачисления компенсации за нарушение уровня услуг. Бонусный баланс уменьшается на стоимость оказанных Исполнителем услуг. При наличии средств на Бонусном балансе или Бонусном балансе услуги и Балансе услуги или Лицевом счете списания производятся сначала с Бонусного баланса или Бонусного баланса услуги, а потом с Баланса услуги или Лицевого счета. Средства с Бонусного баланса услуги возврату и/или переводу на Лицевой счёт не подлежат
Лицевой счет Заказчика, Баланс Заказчика
Запись в Панели управления, отражающая финансовые взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком. Лицевой счет Заказчика увеличивается на сумму платежей, перечисленных Заказчиком Исполнителю в счет предоплаты услуг и сервисов, оказываемых Исполнителем Заказчику, и уменьшается на стоимость выбранных и подключенных Заказчиком услуг и сервисов.
Панель управления учетной записью Заказчика, Панель управления
Веб-страница по адресу https://my.selectel.ru/, предназначенная для управления сервисами и услугами Исполнителя, предоставления информации, необходимой для использования сервисов и услуг. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Панели управления после идентификации Заказчика с помощью учетной записи.
Техническая площадка, Дата-центр
Специализированное здание (помещение) для размещения серверного и иного оборудования.
Тикет-система
Система обмена сообщениями между Заказчиком и Исполнителем путем отправки/получения запросов через электронную форму, расположенную в Панели управления.
Условия использования отдельных сервисов
Дополнения к настоящему Соглашению относительно порядка использования того или иного сервиса, в том числе содержащие условия соглашений об уровне оказания услуг (SLA, Service Level Agreement), размещенные по адресу https://selectel.ru/about/documents/. Во всем, что не предусмотрено Условиями использования отдельных сервисов, отношения между Заказчиком и Исполнителем регулируются Соглашением.
Правила пользования сервисами и услугами, Правила пользования
Приложение к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, описывает действия (бездействие) Заказчика, которые могут нанести вред Исполнителю, его представителям, оборудованию, клиентам и третьим лицам. Во всем, что не предусмотрено Правилами пользования, отношения между Заказчиком и Исполнителем регулируются Соглашением.
Учетная запись
Информация (учетная информация), предназначенная для идентификации Заказчика в процессе оказания услуг. В качестве учетной информации Заказчика выступают: имя пользователя (логин), пароль для доступа к Панели управления (пароль) и номер Соглашения.
Центр уведомлений
Элемент интерфейса Панели управления, отображающий оповещения Заказчика, в том числе об изменениях в документах, распродажах и акциях, информации о плановых работах, иных предложениях.