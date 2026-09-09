Пользовательское соглашение

2.1. Права и обязанности Исполнителя

2.1.1. Исполнитель предоставляет доступ к Панели управления по защищенному протоколу и только после идентификации Заказчика.

2.1.2. Исполнитель вправе в течение всего срока действия Соглашения запросить дополнительные сведения и (или) потребовать подтверждения предоставленных Заказчиком при регистрации в Панели управления сведений.

2.1.3. Исполнитель обязуется не менее чем за 3 (три) календарных дня сообщать Заказчику о планируемых профилактических работах, влекущих за собой невозможность использования Услуг, а также о планируемом отключении электроснабжения. Перерывы в обслуживании, вызванные указанными причинами, не подлежат компенсации.

2.1.4. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг, заблокировать доступ в Панель управления, отклонить заявку Заказчика на новую Услугу и (или) отклонить заявку Заказчика на продление срока действия Услуги в следующих случаях:

при нарушении Заказчиком Соглашения, в том числе Правил пользования сервисами и услугами, Условий использования отдельных сервисов;

при отказе или уклонении Заказчика от содействия в расследовании случаев, указанных в п. 2.2.2 Соглашения;

использование Услуг Заказчиком может привести к причинению имущественного вреда Исполнителю или его клиентам, а равно вызвать сбой технических и программных средств Исполнителя и третьих лиц;

при подозрении в компрометации Учетной записи, а также при нарушении п. 3 Правил. В данном случае Исполнитель также вправе временно ограничить использование средств на Балансе Заказчика;

Исполнитель получает соответствующее предписание, содержащее требование о приостановлении оказания Услуг Заказчику, со стороны государственного органа, регулирующего данные взаимоотношения и обладающего соответствующими полномочиями в соответствии с действующим законодательством РФ;

в иных случаях, описанных в Соглашении, в том числе Правилах пользования сервисами и услугами и Условиях предоставления отдельных сервисов.

Приостановление оказания Услуг до выполнения Заказчиком требований Исполнителя по устранению нарушений не отменяет выполнения Заказчиком всех своих обязательств по Соглашению.

2.1.5. Время приостановления оказания Услуг по указанным причинам не считается перерывом в оказании Услуг и не может рассматриваться как нарушение Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.1.6. В целях проверки соблюдения требований безопасности Исполнитель оставляет за собой право в том числе периодически производить сканирование публичных сервисов, расположенных на ресурсах, принадлежащих или используемых Заказчиком, при помощи специализированного программного обеспечения, а также применять иные доступные Исполнителю меры.

2.1.6.1. В целях реализации мер, направленных на предотвращение инцидентов в области информационно-сетевой безопасности, а также противодействия различного рода сетевым атакам, в том числе и распределенным атакам отказа от обслуживания (DDoS) для публичных IP-адресов Исполнитель вправе в любой момент без предварительного уведомления Заказчика ввести ограничения, в том числе заблокировать порты или ограничить доступ к IP адресу, ограничить полосу пропускания сервисов, которые могут использоваться для атак класса UDP amplification или ограничить возможность использования данных сервисов. Полный список заблокированных портов и иных ограничений размещается на сайте Исполнителя по адресу https://docs.selectel.ru/networks-services/blocked-ports/. Изменение указанного списка возможно без предварительного уведомления Заказчика.

2.1.7. Исполнитель имеет право самостоятельно вносить изменения в данные Заказчика — юридического лица в Панели управления в случае обнаружения противоречий между данными в Панели управления и данными, полученными от Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

2.1.8. Исполнитель вправе удалить всю информацию, обрабатываемую Заказчиком на оборудовании Исполнителя и с использованием Услуг Исполнителя, в случае прекращения Соглашения и / или в случае неоплаты Услуг.

2.2. Права и обязанности Заказчика

2.2.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги в срок и на условиях, указанных в Соглашении, тарифах и иных соглашениях, заключенных между Сторонами.

2.2.2. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при расследовании причин незапланированных перерывов в обслуживании, нарушения требований безопасности и при подозрении на нарушения условий Соглашения.

2.2.3. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность логина и пароля, используемых для входа в Панель управления. На Заказчике в полном объеме лежит риск утраты, разглашения, передачи данных неавторизованному лицу.

2.2.4. Заказчик обязан принимать меры по устранению уязвимостей, обнаруженных при проверке требований безопасности.

2.2.5. Заказчик обязан своевременно уведомить Исполнителя о смене данных контактного лица, реквизитов, а также контактного телефона и адреса электронной почты, иных данных Учетной записи.

2.2.6. Заказчик обязан следить за защищенностью и актуальностью используемого в работе оборудования, программного обеспечения, соблюдать Соглашение, условия использования программного обеспечения, в том числе размещенные на официальном сайте Исполнителя по адресу: https://selectel.ru/about/documents/.

2.2.7. Заказчик обязуется размещать на оборудовании Исполнителя исключительно лицензионное программное обеспечение и самостоятельно нести ответственность за его размещение и использование.

2.2.8. Заказчик самостоятельно осуществляет контроль за безопасностью, сохранностью информации, а также в случае необходимости, своевременно организует резервное копирование информации, размещаемой с использованием Услуг Исполнителя.

2.2.9. Заказчик — юридическое лицо обязуется, в случае изменения своего наименования, адреса (места нахождения), КПП, лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика, и иных изменениях, уведомить об этом Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

2.2.10. Заказчик — юридическое лицо обязуется предварительно письменно уведомить Исполнителя о прекращении своего существования не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В случае отсутствия указанного уведомления, Исполнитель вправе не осуществлять возврат денежных средств, оставшихся на Лицевом счете Заказчика. Положения настоящего пункта Соглашения применимы также в случае нахождения Заказчика в процедуре исключения из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического лица.

2.2.11. Заказчик — индивидуальный предприниматель обязуется предварительно письменно уведомить Исполнителя о прекращении своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.