CDN (Content Delivery Network) — это сеть кэширующих CDN-серверов, расположенных в разных географических точках. Задача CDN — ускорить доставку контента пользователям, независимо от их местоположения.

В цепочке передачи контента пользователю участвуют:

CDN-серверы;

шилдинг-сервер;

сервер — источник контента.

Когда пользователь запрашивает страницу или файл, запрос попадает на ближайший к нему CDN-сервер. Если в кэше CDN-сервера, к которому обратился пользователь, есть нужный файл, сервер сразу передаст его пользователю. Если файла нет, CDN-сервер обратится дальше — к шилдинг-серверу.

Шилдинг кэширует весь контент, который запрашивают CDN-серверы. При обращении CDN-сервера он проверяет, есть ли файл в кэше, и если есть, то отдает контент CDN-серверу, а тот — отдает пользователю. Если в кэше нет нужного файла, он обращается с запросом к серверу — источнику контента

Подробнее о работе CDN в инструкции Описание продукта CDN в документации.

Чтобы лучше понимать, как работает технология CDN, вы можете пройти курс Погружение в CDN в блоге.