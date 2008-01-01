Панель управления

Сеть доставки контента

Content Delivery Network (CDN)
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Быстрая загрузка вашего проекта

Позаботьтесь о своих пользователях, где бы они ни находились — ускорьте загрузку статического контента вашего проекта. Услуга CDN поможет улучшить позиции проекта в поисковиках, повысить конверсию и снизить процент отказов на сайте.

Выберите своего CDN-провайдера

Сервисы CDN от Selectel помогут сократить расстояние между продуктом и клиентом — и неважно, в какой точке мира он находится.
Точки присутствия
Кэш-серверов
Партнеры по пирингу
Общая емкость сети

CDN Selectel

Точки присутствия
37+ точек присутствия в России, Европе и странах СНГ
Точки присутствия CDN Selectel
Кэш-серверов
300+
Партнеры по пирингу
5 000+
Общая емкость сети
10+ Тбит/с

CDN Akamai

Точки присутствия
330+ точек присутствия в 130 странах мира
Точки присутствия CDN Akamai
Кэш-серверов
288 000+
Партнеры по пирингу
1700+
Общая емкость сети
50+ Тбит/с

Калькулятор ресурсов

Цены на ресурсы, ₽/ГБ

Наименование
CDN Selectel, ГБ
CDN Akamai, ГБ
Наименование
Первый 1 ТБ в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 1.50
CDN Akamai, ГБ
RUB 3.00
Наименование
Следующие 2 ТБ (1–3 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 1.30
CDN Akamai, ГБ
RUB 2.50
Наименование
Следующие 5 ТБ (3–8 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 1.20
CDN Akamai, ГБ
RUB 1.60
Наименование
Следующие 12 ТБ (8–20 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 1.00
CDN Akamai, ГБ
RUB 1.30
Наименование
Следующие 50 ТБ (20–70 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 0.90
CDN Akamai, ГБ
RUB 1.10
Наименование
Следующие 230 ТБ (70–300 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 0.80
CDN Akamai, ГБ
RUB 1.00
Наименование
Более 300 ТБ в месяц*
CDN Selectel, ГБ
CDN Akamai, ГБ

* Специальные условия — свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Ускорьте загрузку статического контента

Подключите CDN для интернет-проекта

Интернет-магазины

Для удобных покупок в интернет-магазине пользователям важно, чтобы изображения товаров и сам сайт прогружались как можно быстрее. CDN ускоряет работу сайта: распределяет нагрузку по серверам и обеспечивает бесперебойную загрузку товаров и корзины даже в пиковые часы. Как итог — клиент без препятствий совершает покупки и остается лояльным.

Игры

Чтобы популярность игры росла и она нравилась пользователям, нужно обеспечить мгновенный доступ к ее обновлениям и игровому контенту. Сеть доставки контента быстрее обрабатывает пользовательские запросы — это позволяет геймерам со всего мира получать контент и скачивать обновления на высокой скорости.

Сервисы доставки еды

Быстрая загрузка фотографий меню помогает пользователю быстрее определиться с заказом и сразу понять, подходит ли ему конкретное блюдо. Сервис CDN сможет снизить процент отказов: клиент не уйдет к конкуренту из-за медленной работы сайта.

Онлайн-курсы

Студенты хотят видеть презентации и учебные материалы сразу — и неважно, подключаются ли они к вебинарам или смотрят лекции в записи.
CDN обеспечивает загрузку материалов и работу личного кабинета без задержек и позволяет пользователям учиться так же эффективно, как и онлайн.

Конструктор сайтов

Студии и агентства стараются создавать для своих клиентов сайты в конструкторах со стабильной загрузкой контента. Здесь выручает CDN: если с одним из кэширующих серверов что-то случится, пользователи сайта получат контент с другого ближайшего и не заметят нарушений в работе проекта.

СМИ и медиа

Читатели хотят находить полезные инфоресурсы, чтобы оставаться в курсе интересных событий. Сеть доставки контента повышает скорость работы сайта и влияет на позицию в выдаче — поисковые системы стараются предложить в первую очередь ресурсы, которые не заставляют пользователей ждать.

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