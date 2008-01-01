Сеть доставки контента (CDN)

Ускорьте загрузку сайта, снизьте нагрузку на серверы и улучшите SEO.
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  • Let’s Encrypt бесплатно
  • Оплата по потреблению
  • Подключение своего хранилища
  • API
CDN
О продуктеЦеныFAQДокументацияС этим заказывают

Почему компании выбирают CDN Selectel

Ускорение доставки контента

Статические файлы доставляются пользователям с ближайшего узла сети, благодаря чему страницы, изображения и видео открываются быстрее.

Снижение нагрузки на инфраструктуру

Большая часть запросов обрабатывается CDN, поэтому ваши серверы продолжают стабильно работать даже во время пикового трафика.

Безопасность данных

Поддержка HTTPS, ограничение доступа по домену, настройка CORS и другие механизмы дают вам полный контроль над контентом.

Отказоустойчивость и защита от DDoS-атак

Географически распределенная сеть передает трафик даже если основной сервер временно недоступен.

Технические преимущества

Протоколы
  • HTTP/2,
  • TLS 1.3 с поддержкой 0-RTT,
  • IPv6,
  • HESP.
Безопасность
  • бесплатный Let’s Encrypt,
  • несколько SSL-сертификатов на один IP-адрес (SNI),
  • временные ссылки на контент,
  • ограничения доступа по домену или IP-адресу,
  • CORS-заголовки,
  • принудительный редирект на HTTPS.
Гибкое управление
  • API,
  • оптимизация контента,
  • шилдинг источника,
  • сырые логи,
  • сжатие Gzip,
  • сжатие Brotli.

CDN для разных типов цифровых сервисов

Игры и приложения

Ускорьте загрузку игровых ресурсов, обновлений и статического контента, чтобы пользователи быстрее получали доступ к новым версиям и игровым материалам.

Ритейл и e-commerce

Обеспечьте стабильную работу интернет-магазина во время распродаж, рекламных кампаний и сезонных пиков спроса.

Образование и видео

Доставляйте обучающие материалы, видео и другой медиаконтент быстро и без задержек для пользователей по всему миру.

SaaS и веб-сервисы

Ускорьте работу интерфейсов и API, снизьте нагрузку на инфраструктуру и обеспечьте стабильную работу приложения при росте аудитории.

Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы пользоваться нашими продуктами

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru.

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Зона покрытия CDN Selectel

Россия

Москва

Санкт-Петербург

Владивосток

Екатеринбург

Иркутск

Казань

Калининград

Краснодар

Красноярск

Махачкала

Нижний Новгород

Новосибирск

Норильск

Омск

Петропавловск-Камчатский

Ростов-на-Дону

Самара

Симферополь

Ставрополь

Тюмень

Уфа

Хабаровск

Химки

Чита

Азия

Алматы

Астана

Ташкент

Бишкек

Акколь

Караганда

Костанай

Европа

Минск

Ереван

Тбилиси

Кишинев

Как подключить CDN

Быстрый старт

Выберите провайдера и создайте ресурс.

Автоматический выпуск Let’s Encrypt

Сертификат выпускается при создании ресурса и обновляется автоматически.

Данные о расходах

Следите за количеством потребляемого трафика и его ценой.

Когда обычного CDN недостаточно

Для сложных сценариев CDN Selectel предлагает дополнительные возможности, которые помогают сохранить доступность сервиса, повысить производительность и гибко управлять доставкой контента.

Прогрев кэша

Загрузите контент в кэш до появления первых запросов пользователей, чтобы избежать задержек при запуске крупных обновлений.

Шилдинг источника

Назначьте промежуточный сервер между CDN и источником контента, чтобы помочь origin-серверу эффективнее справляться с высокой нагрузкой.

Use Stale

Если ваш сервер временно недоступен, CDN продолжит отдавать пользователям ранее закэшированный контент до восстановления соединения.

Наши клиенты

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Подключите CDN в панели управления Selectel или оставьте заявку на консультацию — наши специалисты подберут лучшее решение под ваш бюджет и требования.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.