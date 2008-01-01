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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
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Интернет-магазины
Для удобных покупок в интернет-магазине пользователям важно, чтобы изображения товаров и сам сайт прогружались как можно быстрее. CDN ускоряет работу сайта: распределяет нагрузку по серверам и обеспечивает бесперебойную загрузку товаров и корзины даже в пиковые часы. Как итог — клиент без препятствий совершает покупки и остается лояльным.
Игры
Чтобы популярность игры росла и она нравилась пользователям, нужно обеспечить мгновенный доступ к ее обновлениям и игровому контенту. Сеть доставки контента быстрее обрабатывает пользовательские запросы — это позволяет геймерам со всего мира получать контент и скачивать обновления на высокой скорости.
Сервисы доставки еды
Быстрая загрузка фотографий меню помогает пользователю быстрее определиться с заказом и сразу понять, подходит ли ему конкретное блюдо. Сервис CDN сможет снизить процент отказов: клиент не уйдет к конкуренту из-за медленной работы сайта.
Онлайн-курсы
Студенты хотят видеть презентации и учебные материалы сразу — и неважно, подключаются ли они к вебинарам или смотрят лекции в записи.
CDN обеспечивает загрузку материалов и работу личного кабинета без задержек и позволяет пользователям учиться так же эффективно, как и онлайн.
Конструктор сайтов
Студии и агентства стараются создавать для своих клиентов сайты в конструкторах со стабильной загрузкой контента. Здесь выручает CDN: если с одним из кэширующих серверов что-то случится, пользователи сайта получат контент с другого ближайшего и не заметят нарушений в работе проекта.
СМИ и медиа
Читатели хотят находить полезные инфоресурсы, чтобы оставаться в курсе интересных событий. Сеть доставки контента повышает скорость работы сайта и влияет на позицию в выдаче — поисковые системы стараются предложить в первую очередь ресурсы, которые не заставляют пользователей ждать.
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Облачное объектное хранилище
Облако на базе VMware
Виртуальное приватное облако
Выделенный сервер
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