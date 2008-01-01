Почему компании выбирают CDN Selectel
Ускорение доставки контента
Статические файлы доставляются пользователям с ближайшего узла сети, благодаря чему страницы, изображения и видео открываются быстрее.
Снижение нагрузки на инфраструктуру
Большая часть запросов обрабатывается CDN, поэтому ваши серверы продолжают стабильно работать даже во время пикового трафика.
Безопасность данных
Поддержка HTTPS, ограничение доступа по домену, настройка CORS и другие механизмы дают вам полный контроль над контентом.
Отказоустойчивость и защита от DDoS-атак
Географически распределенная сеть передает трафик даже если основной сервер временно недоступен.
Технические преимущества
- HTTP/2,
- TLS 1.3 с поддержкой 0-RTT,
- IPv6,
- HESP.
- бесплатный Let’s Encrypt,
- несколько SSL-сертификатов на один IP-адрес (SNI),
- временные ссылки на контент,
- ограничения доступа по домену или IP-адресу,
- CORS-заголовки,
- принудительный редирект на HTTPS.
- API,
- оптимизация контента,
- шилдинг источника,
- сырые логи,
- сжатие Gzip,
- сжатие Brotli.
CDN для разных типов цифровых сервисов
Игры и приложения
Ритейл и e-commerce
Образование и видео
SaaS и веб-сервисы
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru.
Зона покрытия CDN Selectel
Россия
Москва
Санкт-Петербург
Владивосток
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Махачкала
Нижний Новгород
Новосибирск
Норильск
Омск
Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Самара
Симферополь
Ставрополь
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Химки
Чита
Азия
Алматы
Астана
Ташкент
Бишкек
Акколь
Караганда
Костанай
Европа
Минск
Ереван
Тбилиси
Кишинев
Когда обычного CDN недостаточно
Прогрев кэша
Загрузите контент в кэш до появления первых запросов пользователей, чтобы избежать задержек при запуске крупных обновлений.
Шилдинг источника
Назначьте промежуточный сервер между CDN и источником контента, чтобы помочь origin-серверу эффективнее справляться с высокой нагрузкой.
Use Stale
Если ваш сервер временно недоступен, CDN продолжит отдавать пользователям ранее закэшированный контент до восстановления соединения.
Наши клиенты
Наши клиенты
Рассчитайте стоимость доставки контента
Вы можете легко подключить CDN от Selectel. Все, что вам нужно, — оплатить тариф, в него уже включены пакеты трафика. Цены в калькуляторе указаны за месяц. Цены не зависят от количества созданных ресурсов.
Подробнее о модели оплаты CDN мы написали в документации.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Что такое CDN-хостинг и как он работает?
CDN (Content Delivery Network) — это сеть кэширующих CDN-серверов, расположенных в разных географических точках. Задача CDN — ускорить доставку контента пользователям, независимо от их местоположения.
В цепочке передачи контента пользователю участвуют:
- CDN-серверы;
- шилдинг-сервер;
- сервер — источник контента.
Когда пользователь запрашивает страницу или файл, запрос попадает на ближайший к нему CDN-сервер. Если в кэше CDN-сервера, к которому обратился пользователь, есть нужный файл, сервер сразу передаст его пользователю. Если файла нет, CDN-сервер обратится дальше — к шилдинг-серверу.
Шилдинг кэширует весь контент, который запрашивают CDN-серверы. При обращении CDN-сервера он проверяет, есть ли файл в кэше, и если есть, то отдает контент CDN-серверу, а тот — отдает пользователю. Если в кэше нет нужного файла, он обращается с запросом к серверу — источнику контента
Подробнее о работе CDN в инструкции Описание продукта CDN в документации.
Чтобы лучше понимать, как работает технология CDN, вы можете пройти курс Погружение в CDN в блоге.
Что будет с моим сайтом после подключения CDN?
После подключения CDN сайт останется на том же сервере, что и раньше. CDN начнет кэшировать контент и отдавать его с ближайших серверов.
Пользователи будут получать контент с CDN-сервера, ближайшего к ним, а не с основного сервера. Это снижает время загрузки, уменьшает нагрузку на хостинг и может положительно влиять на позиции в поисковой выдаче.
Подробнее о подключении CDN в инструкции CDN: Быстрый старт в документации.
Что входит в стоимость услуги CDN?
Тарифный план включает в себя пакет трафика, который расходуется на один ресурс в аккаунте.
Подробнее в инструкции Модель оплаты и цены CDN в документации.
Когда списывается плата за CDN?
При создании CDN-ресурса в Selectel списывается стоимость ежемесячного тарифа за каждый ресурс в аккаунте. Далее платежи по тарифу списываются автоматически первого числа каждого календарного месяца.
Если пакет трафика по тарифу израсходован до конца месяца, трафик сверх пакета оплачивается по модели pay-as-you-go — плата за потребленные ресурсы списывается каждый час.
Подробнее об этом рассказали в инструкции Модель оплаты и цены в документации.
Доступна ли функция прогрева кэша?
Да, в панели управления вы можете выполнить предзагрузку (прогрев) кэша — загрузить файлы в кэш CDN-серверов до того, как поступит запрос от пользователя.
Это помогает ускорить раздачу контента, если вы ожидаете всплеск трафика — контент будет доступен сразу, без задержек на первое обращение.
Подробнее о прогреве кэша в инструкции Загрузить файлы в кэш в документации.
Есть ли шилдинг источника (Origin Shielding)?
Да, шилдинг источника доступен по умолчанию. Это значит, что все запросы от CDN-серверов проходят через шилдинг-сервер — он кэширует контент с источника и отдает его остальным CDN-серверам. Запрос к источнику происходит, только если файла нет в кэше шилдинг-сервера.
Подробнее о шилдинге в инструкции Описание продукта CDN в документации.
Общая информация
Начало работы с CDN
Оплата и биллинг
Настройки CDN
Проверка CDN
Настройки безопасности
Интеграция с Wordpress
Логи CDN
Объединяйте CDN и другие продукты Selectel для решения разных задач
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Сохранить и восстановить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Сохранить и восстановить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Подключите CDN в панели управления Selectel или оставьте заявку на консультацию — наши специалисты подберут лучшее решение под ваш бюджет и требования.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.