Чистая прибыль Selectel выросла на 21% до 1,8 млрд рублей в первом полугодии 2024 года

По уровню рентабельности компания сохраняет значимый отрыв от международных технологических компаний и лидеров российского IT-сектора

21 августа 2024 года, Москва: Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, публикует консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года.

Ключевые операционные и финансовые показатели за 6 месяцев 2024 года:

Количество клиентов Selectel достигло 24,8 тыс. на конец первого полугодия 2024 года, доля крупного и среднего бизнеса в выручке составила 68%.

Выручка Selectel показала рост на 26% год к году до 6,1 млрд рублей, в том числе, выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов [1] выросла на 29% до 5,2 млрд рублей, что отражает стабильно растущий спрос на облачную IT-инфраструктуру среди российского бизнеса.

выросла на 29% до 5,2 млрд рублей, что отражает стабильно растущий спрос на облачную IT-инфраструктуру среди российского бизнеса. Показатель скорректированной EBITDA [2] вырос на 25% по сравнению с 1 полугодием 2023 года до 3,5 млрд рублей, компания сохранила рентабельность по скорр. EBITDA на высоком уровне — 58%.

вырос на 25% по сравнению с 1 полугодием 2023 года до 3,5 млрд рублей, компания сохранила рентабельность по скорр. EBITDA на высоком уровне — 58%. Чистая прибыль выросла на 21% год к году до рекордного уровня 1,8 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли осталась на уровне около 30%.

Долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Соотношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM[3] составило 1,5х.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов отметил:

«Selectel в первом полугодии укрепил свои позиции в качестве крупнейшего независимого игрока на рынке облачных инфраструктурных сервисов. Выручка компании от этого направления растет на 29% год к году, что сопоставимо с темпами развития ключевого для нас сегмента рынка. При этом Selectel сохраняет значимый отрыв по уровню рентабельности как от международных технологических компаний, так и от лидеров российского IT-сектора, и имеет высокий уровень конвертации EBITDA в чистую прибыль.

Финансовые показатели доказывают успешность бизнес-модели Selectel, в основе которой лежит вертикальная интеграция, то есть самостоятельное развитие всех ключевых для компании компетенций, включая строительство собственных дата-центров и разработку своего программного обеспечения. Высокое качество сервисов Selectel позволяет нам активно привлекать в том числе крупный бизнес, выручка от услуг которого показала рост на 44% за последний год.

iKS-Consulting подтверждает высокий потенциал российского рынка облачных инфраструктурных сервисов и прогнозирует его рост до 464 млрд к 2028 году, или на уровне 30% в год[4], что сопоставимо с планами роста компании. При этом Selectel на фоне растущего уровня цифровизации российского бизнеса и роста потребностей в аутсорсинге IT-инфраструктуры планирует увеличение инвестиций в дата-центры и разработку новых инфраструктурных продуктов, что позволит нам ускорить рост бизнеса и оставаться одним из лидеров этого рынка».

Ключевые финансовые показатели

Выручка

Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов, на которые приходится 86% доходов компании, выросла на 29% к прошлому году до 5,2 млрд рублей, что в целом соответствует прогнозам по росту рынка IaaS (infrastructure as a service, инфраструктура как сервис). Общая выручка компании по итогам 6 месяцев 2024 года составила 6,1 млрд рублей, что на 26% выше, чем за 6 месяцев 2023 года.

Структура выручки

Клиенты

Количество клиентов продолжило расти и увеличилось примерно на 1,7 тысяч до 24,8 тысяч (с 23,1 тысяч на конец 1 полугодия 2023 года[8]).

Что касается использования сервисов Selectel компаниями из разных отраслей, традиционные лидеры сохраняются — 60% приходится на IT, ритейл и медиа. Среди отраслей, которые активно наращивали темпы использования облаков — девелопмент (в 1,6 раза год к году), ритейл (в 1,5 раза) и финансы (в 1,4 раза).

Распределение выручки по клиентам остается высоко диверсифицированным. Выручка равномерно распределена между крупными, средними и малыми клиентами. За отчетный период все группы клиентов показали рост выручки, однако наибольший темп роста был у крупных клиентов – 44% год к году.

Операционные расходы и EBITDA

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) по итогам 6 месяцев 2024 года выросли на 24% до 2,6 млрд рублей на фоне развития и увеличения масштабов бизнеса.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% до 3,5 млрд рублей, а рентабельность по скорр. EBITDA осталась на высоком уровне в 58%.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel увеличилась на 21% до 1,8 млрд рублей вслед за ростом выручки. Рентабельность по чистой прибыли осталась на высоком уровне около 30%.

Инвестиции

Selectel активно инвестирует в развитие инфраструктуры дата-центров и серверное оборудование, что обеспечивает новые мощности под растущие объемы бизнеса. Капитальные затраты в 1 полугодии 2024 года составили 2,3 млрд рублей[9] и в основном включают:

1,6 млрд рублей в серверное оборудование, что почти в 4 раза выше прошлого года, что обусловлено ростом масштабов бизнеса, а также низкой базой 1 полугодия 2023 года;

0,6 млрд рублей в развитие инфраструктуры дата-центров c ростом в 3 раза год к году в связи с активной фазой развития новой площадки дата-центра «Юрловский» в 2024 году. Запуск первой очереди на 918 стоек планируется уже в 2025 году, что вместе с расширением текущих площадок обеспечит Selectel запасом мощности для будущего роста.

Денежный поток и долговая нагрузка

За 6 месяцев 2024 года скорректированный свободный денежный поток[10] составил 0,3 млрд рублей против 1,1 млрд рублей годом ранее, что обусловлено активизацией в 2024-2025 годах фазы инвестиций в будущий рост.

Долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Показатель «чистый долг/скорр. EBITDA LTM» составил 1,5х на 30 июня 2024 года по сравнению с 1,4х на конец 2023 года.

Презентация по результатам доступна на сайте компании https://investors.selectel.ru/

Ключевые события в рамках отчетного периода и после:

Корпоративные события

В июле компания завершила процесс преобразования из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО). Запись о реорганизации внесена в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 8 июля 2024 года. Целью преобразования является дальнейшее совершенствование корпоративного управления и повышение прозрачности деятельности компании в соответствии с лучшими рыночными практиками.

Запуски продуктов и услуг

Selectel приступил к публичному бета-тестированию собственной серверной операционной системы корпоративного класса на базе Linux. Решение нацелено на обеспечение всесторонней поддержки IT-инфраструктуры клиентов за счет контроля за версиями установленного программного обеспечения и расширенной техподдержки и готово для работы с высоконагруженными системами. Коммерческий запуск продукта запланирован на конец текущего года – это станет первым шагом по выходу компании на рынок инфраструктурного ПО.

Selectel запустил облачную ферму мобильных устройств: решение позволяет клиентам ускорить процесс тестирования приложений на разных мобильных устройствах, повысив при этом качество продуктов для конечных пользователей и сократив время их вывода на рынок.

Компания представила услуги аренды выделенных серверов с их размещением на площадке заказчика. Предложение актуально для крупных компаний с особыми законодательными и корпоративными требованиями к контуру размещения IT-инфраструктуры.

[1] в МСФО отчетности: “Приватные облака на базе выделенных серверов” и “Приватные и публичные облака”

[2] Скорректированная EBITDA рассчитывается как чистая прибыль за период, скорректированная на сумму расхода по налогу на прибыль, финансовых расходов, финансовых доходов, прибыли или убытка от курсовых разниц, выплат на основе акций, амортизации и пожертвований в благотворительные фонды

[3] Скорр. EBITDA LTM (last twelve months) — скорректированная EBITDA за последние 12 месяцев

[4] iKS-Consulting: «Текущий статус и потенциал развития российского рынка облачных инфраструктурных сервисов и колокации до 2028 года».

[5] Показатель приведен по состоянию на 31.12.2023

[6] в МСФО отчетности: “Приватные облака на базе выделенных серверов” и “Приватные и публичные облака”

[7] Прочие услуги включают: сетевые услуги, Managed Services, защиту от DDoS атак и защищенное облако, соответствующее требованиям ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152 ФЗ)

[8] В 2024 году ретроспективно обновлена методология расчета количества активных клиентов. По обновленной методологии в расчете не учитываются аккаунты облачного хранилища с потреблением услуг менее 0,5 руб. в месяц

[9] Рассчитывается как “Приобретение основных средств” плюс “Приобретение нематериальных активов”

[10] Рассчитывается как “Чистый приток денежных средств по операционной деятельности” минус “Приобретение основных средств” минус “Приобретение нематериальных активов”