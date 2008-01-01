- Платформенные лицензии 1С на рабочие места и работу сервера приложений. Тарифицируются согласно установленным ценам.
- Право использования типовых конфигураций 1С, бесплатно при заказе платформенных лицензий (отдельно не поставляется), количество не ограничено.
- Доступ к установочным файлам 1С и обновлениям.
- Активация арендных лицензий нашими специалистами.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
1С в Selectel — выгодно и безопасно
Все данные хранятся по закону
Облако Selectel соответствует 152-ФЗ. У нас вы сможете обрабатывать данные пользователей в соответствии с требованиями российского законодательства.
Лицензии можно комбинировать
Используйте свои лицензии, в том числе USB-ключи, и совмещайте их с нашими. Арендуйте 1С ПРОФ и 1С КОРП и платите за них ежемесячно.
Встроенная отказоустойчивость
Облачная платформа обеспечивает отказоустойчивость на уровне виртуальных машин. Даже если произойдет сбой, он не отразится на работе 1С.
Даем лицензии на время миграции
Работа будет продолжаться даже во время переезда в облако Selectel. Предоставим лицензии, пока вы переносите свои 1С-системы к нам.
Если пользователей больше
5 — вам нужна база данных
Почему аренда облачной 1С в Selectel удобнее покупки лицензий
Можно работать с разными конфигурациями 1С из любой точки мира
Вы платите только за платформенные лицензии 1С на рабочие места и работу сервера приложений. Конфигурации «1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ», «1С:Зарплата и Управление Персоналом 3 ПРОФ», «1С:Бухгалтерия 3 ПРОФ», «1C:Управление торговлей 11 ПРОФ» и обновления к ним предоставляются бесплатно и без ограничений. Если вам нужна другая конфигурация 1С, напишите нам на sales@selectel.ru.
Отключать и подключать лицензии — быстро
Вы сможете легко адаптироваться к изменениям в команде. Например, если кто-то из сотрудников уйдет из компании, вы сможете легко отключить лишнюю лицензию. А если количество пользователей вырастет, облако легко подстроить под нагрузку.
Облако не нужно администрировать
Вам не нужно обновлять, модернизировать или обслуживать инфраструктуру с 1С — этим займутся администраторы Selectel. Даже сбои на физическом уровне никак не отразятся на работе 1С.
Хотите попробовать решение бесплатно?
Ищете облачное решение для 1С?
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем подобрать конфигурацию сервера для 1С.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.