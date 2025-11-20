Готовое облако 1С — это PaaS-продукт, в рамках которого мы предоставляем вам в аренду готовую к работе платформу 1С. Она развернута на облачной платформе Selectel. Готовое облако 1С решает вопросы, связанные с обслуживанием и настройкой инфраструктуры. Вам не придется настраивать ОС и политику безопасности, администрировать сервер-приложение 1С или вручную резервировать данные.

Вы можете использовать свои лицензии 1С или арендовать лицензии у нас в рамках дополнительной услуги. Без ограничения по рабочим местам.