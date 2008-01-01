1С-инфраструктура, которую не нужно администрировать самим

Разворачивайте 1С-системы в облаке Selectel, комбинируйте собственные лицензии с купленными у нас и забудьте об администрировании — мы займемся поддержкой инфраструктуры. Облако легко подстроить под меняющуюся нагрузку. Наращивайте или уменьшайте мощности, когда количество пользователей 1С меняется.

Если в системе больше 5 пользователей, подключайте Managed Databases PostgreSQL для 1С. Сервис настроит базу данных автоматически, вам останется только подключить к ней 1С.