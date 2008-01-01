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Аренда 1С в облаке

1С in the Cloud leasing
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1С-инфраструктура, которую не нужно администрировать самим

Разворачивайте 1С-системы в облаке Selectel, комбинируйте собственные лицензии с купленными у нас и забудьте об администрировании — мы займемся поддержкой инфраструктуры. Облако легко подстроить под меняющуюся нагрузку. Наращивайте или уменьшайте мощности, когда количество пользователей 1С меняется.

Если в системе больше 5 пользователей, подключайте Managed Databases PostgreSQL для 1С. Сервис настроит базу данных автоматически, вам останется только подключить к ней 1С.

Selectel — лучший облачный провайдер для 1С в рейтинге команды gilev.ru.

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ПРОФ
Детализация
Итого: RUB 2,197.58/месяц

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

1С в Selectel — выгодно и безопасно

Все данные хранятся по закону

Облако Selectel соответствует 152-ФЗ. У нас вы сможете обрабатывать данные пользователей в соответствии с требованиями российского законодательства.

Лицензии можно комбинировать

Используйте свои лицензии, в том числе USB-ключи, и совмещайте их с нашими. Арендуйте 1С ПРОФ и 1С КОРП и платите за них ежемесячно.

Встроенная отказоустойчивость

Облачная платформа обеспечивает отказоустойчивость на уровне виртуальных машин. Даже если произойдет сбой, он не отразится на работе 1С.

Даем лицензии на время миграции

Работа будет продолжаться даже во время переезда в облако Selectel. Предоставим лицензии, пока вы переносите свои 1С-системы к нам.

Если пользователей больше
5 — вам нужна база данных

Для параллельной работы 5 и более пользователей компания 1С рекомендует выбрать клиент-серверный режим работы и использовать базу данных. Сервис Managed Databases поможет развернуть кластер PostgreSQL для 1С за пару кликов. Он также возьмет на себя мониторинг, обслуживание и резервное копирование и при необходимости восстановит данные на любую секунду за последние 7 дней. Все, что требуется от вас, — настроить подключение к базе на стороне 1С в начале работы.
Узнать о сервисе больше

Почему аренда облачной 1С в Selectel удобнее покупки лицензий

Можно работать с разными конфигурациями 1С из любой точки мира

Вы платите только за платформенные лицензии 1С на рабочие места и работу сервера приложений. Конфигурации «1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ», «1С:Зарплата и Управление Персоналом 3 ПРОФ», «1С:Бухгалтерия 3 ПРОФ», «1C:Управление торговлей 11 ПРОФ» и обновления к ним предоставляются бесплатно и без ограничений. Если вам нужна другая конфигурация 1С, напишите нам на sales@selectel.ru.

Отключать и подключать лицензии — быстро

Вы сможете легко адаптироваться к изменениям в команде. Например, если кто-то из сотрудников уйдет из компании, вы сможете легко отключить лишнюю лицензию. А если количество пользователей вырастет, облако легко подстроить под нагрузку.

Облако не нужно администрировать

Вам не нужно обновлять, модернизировать или обслуживать инфраструктуру с 1С — этим займутся администраторы Selectel. Даже сбои на физическом уровне никак не отразятся на работе 1С.

Хотите попробовать решение бесплатно?

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Что включено в услугу «Аренда 1С в облаке»

Сможете ли вы установить мне 1С и настроить доступ через интернет? Включено ли обновление в стоимость?

У меня уже есть 1С, поможете с миграцией?

У меня будет доступ к порталу 1С ИТС?

Что делать, если мне нужны доработки 1С или консультация по работе в программе?

Даете ли вы лицензии 1С на тест/период миграции?

Могу ли я использовать собственную конфигурацию 1С (например, «1С:ERP»)?

Что делать, если в линейке конфигураций 1С нет той, которая мне нужна?

Могу ли я использовать свои USB или программные лицензии 1С?