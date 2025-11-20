Готовое облако 1С

Доверьте нам развертывание платформы для работы в 1С. Мы позаботимся об отказоустойчивости систем и безопасности хранения ваших данных: все готово к старту.
Создать
  • Доступность — 99,98%
  • Быстрое масштабирование
  • Работа через приватную сеть
  • Среда для разработки
  • Любое количество пользователей
Готовое облако 1С
О продуктеЦеныДокументацияFAQ

Что мы предлагаем в рамках аренды 1С в готовом облаке

Готовое облако 1С — это PaaS-продукт, в рамках которого мы предоставляем вам в аренду готовую к работе платформу 1С. Она развернута на облачной платформе Selectel. Готовое облако 1С решает вопросы, связанные с обслуживанием и настройкой инфраструктуры. Вам не придется настраивать ОС и политику безопасности, администрировать сервер-приложение 1С или вручную резервировать данные.

Вы можете использовать свои лицензии 1С или арендовать лицензии у нас в рамках дополнительной услуги. Без ограничения по рабочим местам.

В чем разница между готовым облаком 1С от Selectel и 1С в облаке у других провайдеров

Что предлагается в аренду
За что платит клиент
Сколько рабочих мест доступно
Можно ли управлять ресурсами сервера
Можно ли использовать свою лицензию 1С
Можно ли администрировать кластер 1С
Можно ли подключить другие продукты

Готовое облако 1С от Selectel

Преднастроенная инфраструктура для 1C с доступом на уровне серверов
За ресурсы облачного сервера и лицензии 1С, если арендует наши в рамках дополнительной услуги
Без ограничений по количеству
Можно масштабировать ресурсы в пиковые нагрузки
Да
Да
Да, в Selectel 50+ продуктов, которые можно объединить в экосистему
Арендовать решение Selectel

Облачная 1С

Преднастроенная инфраструктура для 1C с доступом на уровне рабочих мест
За количество рабочих мест
Зависит от количества арендованных мест
Клиент не может управлять ресурсами сервера
Нет
Нет
Нет

Преимущества готового облака 1С

Снижение капитальных затрат

С арендой готового облака 1С не придется тратить деньги на покупку оборудования и ПО. Это возможность избежать крупных единовременных расходов.

Масштабирование по требованию

Наращивайте или меняйте ресурсы кластера 1C и базы данных в зависимости от потребностей бизнеса. Сделать это можно через панель управления.

Высокопроизводительные базы данных и быстрые диски

Для требовательных к производительности задач выбирайте конфигурации на Intel®Xeon®Gold 6454 Turbo Boost с частотой процессора до 3,6 ГГц, оперативной памятью 3,2 ГГц и NVMe-дисками.

Резервное копирование данных

Подключите услугу автоматизированного резервного копирования данных, чтобы не терять доступ к информации ни при каких инцидентах.

Доступ к конфигуратору

У вас будет доступ к кластеру 1С через толстый клиент из внутренней сети Selectel. Это поможет ускорить процесс работы с данными в рамках одной сети.

Доступ через интернет

При необходимости вы также сможете подключаться к кластеру 1С из интернета.

Среда для разработки в пару кликов

Нужно создать кластер 1С и запустить базу данных в нашей панели управления. За несколько минут проект настроится. После можно подключаться к приватной сети и приступать к разработке.

Поддержка любых приложений и самых популярных версий платформы 1С

Вы можете без ограничений и лишних ежемесячных доплат использовать до пяти любых конфигураций 1С одновременно.

SLA — 99,98%

Если сервер будет недоступен, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя.

Присутствие в 3 регионах

У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерский ДЦ в Новосибирске. Благодаря этому вы можете построить геораспределенную инфраструктуру и защитить данные от потери.

Партнерские решения

Корпоративные решения 1С от компании Инфостарт

  • Доступ к любым видам лицензирования 1С
  • Поставка лицензий 1С уровня ПРОФ, КОРП, РКЛ
  • Отраслевые и функциональные типовые конфигурации
  • Автоматическое получение закрывающих документов
  • Консультация по сложным вопросам лицензирования
  • Поставка лицензии в течение дня

Из чего складывается цена на услугу аренды 1С в облаке

Стоимость аренды 1С в облаке складывается из стоимости ресурсов облачной платформы Selectel и стоимости аренды лицензий 1С. Рассчитать точную цену можно в панели управления.
Рассчитать цену

Заботимся о безопасности платформы облачного 1С

Гарантируем безопасность на всех уровнях

Вы можете безопасно и надежно собирать, хранить и обрабатывать данные, т. к. инфраструктура Selectel соответствует российским и международным стандартам — закону 152-ФЗ (УЗ-1), приказу ФСТЭК № 17 и 21, PCI DSS. Подробнее со всеми сертификатами можно ознакомиться на странице о безопасности.

Даем возможность разграничивать доступы

IAM-система разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей. С ее помощью можно также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.

Как начать работу с готовым облаком 1С

Получите доступ к 1С в облаке за несколько кликов — создайте кластер, базу данных и информационную базу, а также активируйте лицензии.

Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру

Наши клиенты

Перенесите свою 1С в Selectel

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня, расспросим о деталях проекта и обсудим переезд в Готовое облако 1С.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru