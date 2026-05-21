Выделенные серверы с GPU на вашей площадке

Зачем арендовать GPU-серверы на свою площадку
Быстрый старт AI-пилотов
Тестируйте гипотезы и обучайте модели без покупки дорогого оборудования. Серверы готовы к работе сразу после размещения на вашей площадке.
Контроль над данными
Храните данные на своей площадке для соответствия внутренним политикам безопасности и требованиям регуляторов.
Гибкость для растущих проектов
Начните с аренды и верните сервер в любой момент без штрафов, если проект не взлетел. Или выкупите его на выгодных условиях.
Распределение затрат
Распределяйте затраты на месячные или годовые платежи вместо единовременной покупки. Снизьте нагрузку на CAPEX.
Как это работает
Вы арендуете серверы с размещением на вашей площадке. Оплата — ежемесячно или раз в год по предоплате. Если проект не оправдал ожиданий, вы сможете вернуть серверы в любой момент без штрафов. А после 3 лет аренды доступна опция выкупа за 1 месячный платеж.
Арендуйте серверы с топовыми GPU NVIDIA
Почему аренда с выкупом выгоднее других моделей
|Аренда с выкупом
|IaaS
|Лизинг
|Покупка серверов
|Первоначальные вложения
|Минимальные — 1 месячный платеж
|Минимальные
|Обязательный авансовый платеж
|Полная стоимость оборудования
|Право выкупа
|Да, через 3 года
|Нет
|Да, арендные платежи = выкуп
|Не требуется
|Возможность отказа
|Да, без штрафов
|Да
|Нет
|Нет
|Размещение
|На вашей площадке
|В ЦОД провайдера
|На вашей площадке
|На вашей площадке
|Техподдержка и замена оборудования
|Включена
|Включена
|Самостоятельно
|Самостоятельно
|CAPEX
|Возможно учесть (зависит от учетной политики)
|Нет
|Да
|Да
Почему аренда с правом выкупа
Быстрый запуск
Не нужно ждать согласования бюджета и закупку оборудования, серверы доступны сразу.
Минимальные риски
Тестируйте гипотезы без крупных вложений и возвращайте серверы, если проект не оправдал ожиданий.
Бесплатная замена комплектующих
Замена железа при поломке — наша ответственность.
Большой выбор оборудования
В наличии серверы с GPU NVIDIA® H200, H100, RTX™ 6000 PRO и другими моделями.
Гибкость масштабирования
Можете заказывать новые серверы и изменять конфигурации уже арендованных.
Всегда актуальное оборудование
Не нужно покупать железо и отслеживать его устаревание — просто переходите на более новые модели GPU по мере необходимости.
Право выкупа, а не обязанность
Вы решаете сами, выкупать серверы или вернуть их без штрафов.