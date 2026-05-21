Выделенные серверы с GPU на вашей площадке

Запустите пилот AI/ML-проекта без капитальных вложений. Арендуйте сервер с GPU, разместите в своем периметре и платите помесячно — с возможностью выкупа по специальной цене.

От 1 месяцаВозможность выкупаОтказ от аренды без штрафовВ вашем ЦОД или стороннем дата-центре
Зачем арендовать GPU-серверы на свою площадку

Быстрый старт AI-пилотов

Тестируйте гипотезы и обучайте модели без покупки дорогого оборудования. Серверы готовы к работе сразу после размещения на вашей площадке.

Контроль над данными

Храните данные на своей площадке для соответствия внутренним политикам безопасности и требованиям регуляторов.

Гибкость для растущих проектов

Начните с аренды и верните сервер в любой момент без штрафов, если проект не взлетел. Или выкупите его на выгодных условиях.

Распределение затрат

Распределяйте затраты на месячные или годовые платежи вместо единовременной покупки. Снизьте нагрузку на CAPEX.

Как это работает

Вы арендуете серверы с размещением на вашей площадке. Оплата — ежемесячно или раз в год по предоплате. Если проект не оправдал ожиданий, вы сможете вернуть серверы в любой момент без штрафов. А после 3 лет аренды доступна опция выкупа за 1 месячный платеж.

Арендуйте серверы с топовыми GPU NVIDIA

  • Получите готовое решение с предустановленными LLM

    Мы можем установить на сервер предварительно настроенную языковую модель — вы получите готовое решение для запуска AI-проектов. Это сокращает time-to-market и снимает сложности с развертыванием инфраструктуры.

Почему аренда с выкупом выгоднее других моделей

Аренда с выкупомIaaSЛизингПокупка серверов
Первоначальные вложенияМинимальные — 1 месячный платежМинимальныеОбязательный авансовый платежПолная стоимость оборудования
Право выкупаДа, через 3 годаНетДа, арендные платежи = выкупНе требуется
Возможность отказаДа, без штрафовДаНетНет
РазмещениеНа вашей площадкеВ ЦОД провайдераНа вашей площадкеНа вашей площадке
Техподдержка и замена оборудованияВключенаВключенаСамостоятельноСамостоятельно
CAPEXВозможно учесть (зависит от учетной политики)НетДаДа

Почему аренда с правом выкупа

Быстрый запуск

Не нужно ждать согласования бюджета и закупку оборудования, серверы доступны сразу.

Минимальные риски

Тестируйте гипотезы без крупных вложений и возвращайте серверы, если проект не оправдал ожиданий.

Бесплатная замена комплектующих

Замена железа при поломке — наша ответственность.

Большой выбор оборудования

В наличии серверы с GPU NVIDIA® H200, H100, RTX™ 6000 PRO и другими моделями.

Гибкость масштабирования

Можете заказывать новые серверы и изменять конфигурации уже арендованных.

Всегда актуальное оборудование

Не нужно покупать железо и отслеживать его устаревание — просто переходите на более новые модели GPU по мере необходимости.

Право выкупа, а не обязанность

Вы решаете сами, выкупать серверы или вернуть их без штрафов.

