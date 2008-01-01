Для клиентов с особыми требованиями к инфраструктуре
Истории успеха
Как аренда серверов в выделенных стойках помогла крупному ритейлеру сократить расходы на IT-инфраструктуру
Клиент мигрировал свой проект в Selectel из другого дата-центра в поисках более гибкого и быстро масштабируемого решения для нового проекта. Мы разместили всю инфраструктуру ритейлера в выделенных стойках — арендованные выделенные серверы произвольных конфигураций, выделенное сетевое оборудование и персональные каналы связи. Кастомный подход позволил настроить инфраструктуру под задачи клиента и гибко масштабировать мощности под быстро растущие потребности.
на 30%
снизились капитальные затраты
в 1,5 раза
увеличилась скорость обработки заказов
Как разместить серверы в выделенной стойке
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Специалисты нашей технической поддержки ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут.
Объединяйте выделенные серверы и другие продукты Selectel для решения ваших задач
Построить гибридную инфраструктуру
Облачные серверы
- Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.
- Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Заказать серверы под проект
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между регионами.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Защититься от угроз
Разместить свое оборудование
Место для сервера
- Зависит от количества юнитов, которое соответствует размерам сервера.
- Размещаем оборудование в надежных дата-центрах уровня Tier III.
- В услугу включены: выделенная мощность 300 Вт на сервер, безлимитный интернет 100 Мбит/с и доступ к IP-KVM.
Стойка для нескольких серверов
- Подойдет, когда вам нужно разместить несколько собственных серверов в надежном дата-центре уровня Tier III.
Изолированная зона для серверов
- Повышает уровень безопасности данных за счет размещения оборудования в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Арендуйте серверы Selectel и разместите их в выделенной стойке
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и подберем лучшее решение.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.