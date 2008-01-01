Серверы в выделенной стойке

Арендуйте cерверы Selectel произвольной конфигурации и разместите их в отдельной выделенной стойке вместе с другой инфраструктурой. Подключите сетевое оборудование и организуйте сетевую связность индивидуально под ваш проект. Если нужно — мы передадим вам управление, чтобы вы могли самостоятельно настраивать маршрутизацию, фильтрацию трафика и сетевые политики.
  • Кастомное решение
  • Для выделенных серверов
  • От 30 серверов в стойке

Для клиентов с особыми требованиями к инфраструктуре

Разместить собственное оборудование
Вместе с серверами произвольной конфигурации, которые вы арендуете в Selectel, установите в стойку свои серверы, а также дополнительное оборудование — коммутатор, межсетевые экраны, системы хранения данных (СХД).
Настроить нестандартное подключение
Свяжите всю инфраструктуру в соответствии с требованиями вашего проекта. Например, настройте прямые подключения между серверами, СХД, межсетевыми экранами и другими устройствами. Это повысит производительность и безопасность данных.
Самостоятельно управлять оборудованием
Управляйте своими серверами и сетевым оборудованием без нашего участия: направляйте трафик, настраивайте правила межсетевых экранов, раздавайте доступы в соответствии с вашей политикой безопасности.
Сколько стоит выделенная стойка для оборудования
Цена складывается из стоимости аренды выделенных серверов произвольной конфигурации и дополнительных услуг, которые вы подключаете — сетевого оборудования, СХД, средств безопасности. Если у вас есть собственные серверы, вы также платите за аренду места под них в нашем дата-центре. Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на вопросы и сориентировать по стоимости.

Истории успеха

Как аренда серверов в выделенных стойках помогла крупному ритейлеру сократить расходы на IT-инфраструктуру

Клиент мигрировал свой проект в Selectel из другого дата-центра в поисках более гибкого и быстро масштабируемого решения для нового проекта. Мы разместили всю инфраструктуру ритейлера в выделенных стойках — арендованные выделенные серверы произвольных конфигураций, выделенное сетевое оборудование и персональные каналы связи. Кастомный подход позволил настроить инфраструктуру под задачи клиента и гибко масштабировать мощности под быстро растущие потребности.

Выделенные серверы

на 30%

снизились капитальные затраты

в 1,5 раза

увеличилась скорость обработки заказов

Как разместить серверы в выделенной стойке

1

Оставьте заявку

Заполните форму внизу этой страницы. Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.

2

Обсудим детали

Поможем выбрать подходящую под проект инфраструктуру и рассчитаем ее стоимость.

3

Будем на связи 24/7

Специалисты нашей технической поддержки ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут.

Объединяйте выделенные серверы и другие продукты Selectel для решения ваших задач

Построить гибридную инфраструктуру

Используйте сервисы Selectel, чтобы построить инфраструктуру любой сложности.
Популярно 🔥

Облачные серверы

  • Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.
  • Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.
От 938 ₽/мес.
Популярно 🔥

Глобальный роутер

  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Бесплатно

Direct Connect

  • Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
От 400 ₽/мес.

Заказать серверы под проект

Закажите серверы нужной вам конфигурации не из наличия — закупим, доставим и разместим оборудование в нашем дата-центре. Вам останется лишь установить софт.

Выделенные серверы на заказ

  • Доставляем железо популярных компаний: Intel, AMD, Dell Technologies, Toshiba, Huawei, Supermicro, Micron Technology, Western Digital.
  • При необходимости возможно сделать апгрейд конфигурации сервера.
Уточняйте стоимость

Организовать сеть

Доставляйте контент до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.
Популярно 🔥

Глобальный роутер

  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Бесплатно
Популярно 🔥

Балансировщик нагрузки для облака

  • Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
  • Распределяет нагрузку между серверами.
От 1 246,26 ₽/мес.

Отказоустойчивый балансировщик нагрузки

  • Распределяет пользовательские запросы между регионами.
  • Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
От 4 700 ₽/мес.

CDN

  • Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
  • Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
От 500 ₽/мес.

DNS

  • Система, которая хранит все домены и информацию о них.
  • Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Бесплатно

Межсетевой экран

  • Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
  • Защищает от кибератак и утечек информации.
От 8 000 ₽/мес.

Защититься от угроз

Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Популярно 🔥

Защита Selectel от DDoS-атак

  • Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
  • Фильтрует DDoS-атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Бесплатно
Популярно 🔥

Защита приложения (WAF)

  • Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
  • Предотвращает целевые атаки.
От 36 000 ₽/мес.

Разместить свое оборудование

Переносите в Selectel собственные серверы, объединяйте их одной сетью с нашими выделенными серверами и масштабируйте проекты, снижая затраты на инфраструктуру.

Место для сервера

  • Зависит от количества юнитов, которое соответствует размерам сервера.
  • Размещаем оборудование в надежных дата-центрах уровня Tier III.
  • В услугу включены: выделенная мощность 300 Вт на сервер, безлимитный интернет 100 Мбит/с и доступ к IP-KVM.
От 5 200 ₽/мес.

Стойка для нескольких серверов

  • Подойдет, когда вам нужно разместить несколько собственных серверов в надежном дата-центре уровня Tier III.
От 50 000 ₽/мес.

Изолированная зона для серверов

  • Повышает уровень безопасности данных за счет размещения оборудования в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Уточняйте стоимость

Арендуйте серверы Selectel и разместите их в выделенной стойке

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и подберем лучшее решение.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.