Серверы в выделенной стойке

Сколько стоит выделенная стойка для оборудования

Цена складывается из стоимости аренды выделенных серверов произвольной конфигурации и дополнительных услуг, которые вы подключаете — сетевого оборудования, СХД, средств безопасности. Если у вас есть собственные серверы, вы также платите за аренду места под них в нашем дата-центре. Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на вопросы и сориентировать по стоимости.