Дата-центр под ключ

Для кого это решение
Зарубежные компании
Российские региональные компании
Компоненты решения
Оборудование
Привозите свое железо или приобретайте в Selectel. Любые варианты в части брендов и модельного ряда.
Размещение
Мы предоставим стойки, подключим к инфраструктуре и огородим периметр вашей зоны. Все под охраной и видеонаблюдением 24/7.
Каналы связи
Подключение к операторам, присутствующим в дата-центрах Selectel, а также к сторонним операторам по ВОЛС.
Преимущества
Быстрый запуск
Оборудование разворачивается на готовой инфраструктуре дата-центров уровня Tier III. Мы выделим место любого размера от стойки до большого серверного зала.
Соответствие PCI DSS
Дата-центры Selectel соответствуют требованиям безопасности банков, платежных систем и предприятий электронной коммерции PCI DSS. По этому стандарту легко сертифицировать дата-центр внутри Selectel.
Регламентные работы
Дежурные электрики и инженеры регулярно проводят обходы, обслуживают системы электропитания и охлаждения: контакты, фильтры и так далее. Работы проводятся согласно регламенту.
Квалифицированный персонал
Инженеры Selectel, сертифицированные IT-поставщиками, проведут регламентное обслуживание вашего вычислительного и сетевого оборудования, а также ремонт или модернизацию.
Администрирование под ключ
По заказу установим на серверах системное ПО и гипервизоры, выполним миграцию систем с других площадок.