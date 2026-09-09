Дата-центр под ключ

Запустите собственный дата-центр в Москве или Санкт-Петербурге, не привлекая свой персонал. Вы покупаете или привозите свое оборудование — мы монтируем, настраиваем, подключаем к каналам связи и обслуживаем по SLA.