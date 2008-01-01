Дата-центр под ключ

Ваш дата-центр нашими силами
Для кого это решение
Зарубежные компании
Зарубежные компании, планирующие запуск своего дата-центра на российском рынке. Цель — расширение бизнеса, хранение данных на территории России, минимизация капитальных затрат.
Российские региональные компании
Российские региональные предприятия и холдинги. Цель — резервная площадка ЦОД в Москве и/или Санкт-Петербурге, улучшение структуры связности каналов связи, аутсорс IT-инфраструктуры.
Компоненты решения
Оборудование
Размещение
Каналы связи
Преимущества
Быстрый запуск
Развертывание оборудования происходит на готовой инфраструктуре ЦОДов уровня Tier III. Мы выделим для вас место любого размера от одной стойки до большого серверного зала.
Соответствие PCI DSS
Дата-центры Selectel соответствуют требованиям безопасности банков, платежных систем и предприятий электронной коммерции PCI DSS. Ваш дата-центр внутри Selectel можно будет легко сертифицировать по этому стандарту.
Регламентные работы
Дежурные электрики и инженеры будут осуществлять регулярные обходы и обслуживание систем электропитания и охлаждения (контактов, фильтров и т. п.). Работы проводятся согласно регламенту.
Квалифицированный персонал
Инженеры Selectel, сертифицированные IT-поставщиками, будут проводить регламентное обслуживание вашего вычислительного и сетевого оборудования. Ремонт или модернизация оборудования из вашего ЗИП.
Администрирование «под ключ»
По заказу, на серверах будет установлено системное ПО и гипервизоры в соответствии со спецификацией. Выполняется миграция систем с других площадок.
Ваш дата-центр нашими силами
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и расскажем, как это можно реализовать.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.