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Дата-центр под ключ

Запустите собственный дата-центр в Москве или Санкт-Петербурге, не привлекая свой персонал. Вы покупаете или привозите свое оборудование — мы монтируем, настраиваем, подключаем к каналам связи и обслуживаем по SLA.
Дата-центры уровня Tier III PCI DSS Соответствие 152-ФЗ

Ваш дата-центр нашими силами

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Для кого это решение

  • Зарубежные компании

  • Российские региональные компании

Компоненты решения

Оборудование

Привозите свое железо или приобретайте в Selectel. Любые варианты в части брендов и модельного ряда.

Размещение

Мы предоставим стойки, подключим к инфраструктуре и огородим периметр вашей зоны. Все под охраной и видеонаблюдением 24/7.

Каналы связи

Подключение к операторам, присутствующим в дата-центрах Selectel, а также к сторонним операторам по ВОЛС.

Преимущества

Быстрый запуск

Оборудование разворачивается на готовой инфраструктуре дата-центров уровня Tier III. Мы выделим место любого размера от стойки до большого серверного зала.

Соответствие PCI DSS

Дата-центры Selectel соответствуют требованиям безопасности банков, платежных систем и предприятий электронной коммерции PCI DSS. По этому стандарту легко сертифицировать дата-центр внутри Selectel.

Регламентные работы

Дежурные электрики и инженеры регулярно проводят обходы, обслуживают системы электропитания и охлаждения: контакты, фильтры и так далее. Работы проводятся согласно регламенту.

Квалифицированный персонал

Инженеры Selectel, сертифицированные IT-поставщиками, проведут регламентное обслуживание вашего вычислительного и сетевого оборудования, а также ремонт или модернизацию.

Администрирование под ключ

По заказу установим на серверах системное ПО и гипервизоры, выполним миграцию систем с других площадок.

Ваш дата-центр нашими силами

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и расскажем, как это можно реализовать.

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