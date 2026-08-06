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DevOps as a Service

Создадим комфортную среду разработки для ваших приложений: продумаем их архитектуру, перенесем на нашу IT-инфраструктуру, настроим CI/CD-процессы и будем поддерживать непрерывную работу.
Лучшие DevOps-практикиKubernetes и DockerКоманда профиКП за 3 дняSLA 99,95%

Что такое DevOps as a Service

Какие задачи решает DevOps как сервис

  • Наверстать компетенции, которых не хватает in-house

    Чтобы не нанимать редких специалистов в штат, передайте решение задач на аутсорсинг нам — будет дешевле и быстрее.

  • Дополнить команду новыми силами

    Поможем не терять поток и будем уделять внимание рутине. Подхватим задачи, которые давно откладывались, и разгрузим вашу команду.

  • Сократить time-to-market

    Сделаем все, чтобы продукт как можно раньше вышел на рынок: спроектируем архитектуру, настроим инфраструктуру и поможем отладить процессы развертывания приложений.

  • Уложиться в сроки

    Команде не нужно бросать все и заниматься срочной задачей — ее можно делегировать нам. Запустим проект в сжатые сроки и будем всегда на связи, чтобы оперативно вносить изменения.

12 лет помогаем компаниям внедрять лучшие DevOps-практики

Любим сложные проекты

У каждого DevOps-инженера в команде сильная экспертиза и много проектов в портфолио. Возьмемся даже за проект, от которого отказались конкуренты.

Общаемся в мессенджере

На всех этапах стараемся упростить коммуникацию: задачи получаем через бота, переписки с клиентами ведем в чатах или обмениваемся личными сообщениями, а статусы проектов отображаем на диаграмме Ганта.

Всегда на связи

Работаем 24/7 и не зависим от праздников и выходных.

Время реакции на инциденты — не более 15 минут, а гарантированная доступность сервиса — 99,95%.

Знаем специфику вашей отрасли

Успели поработать с 100+ клиентами из 20 разных областей. Понимаем особенности работы маркетплейсов, процессинговых сервисов, интернет-банков, СRM-платформ и не только.

Работа по проекту ведется непрерывно

Наши сотрудники взаимозаменяемые, поэтому мы не замедляем работу над проектами, когда кто-то уходит в отпуск.

Замыкаем все IT-заботы на себе, чтобы клиенты могли развиваться и не думать об инфраструктуре

Полноценная DevOps-поддержка и сопровождение по разным направлениям

Логирование

Сделаем так, чтобы логи корректно собирались и хранились.

Системы оркестрации

Развернем кластеры приложений и будем следить за их работой. Поддерживаем Docker и Kubernetes.

Хранение данных

Поможем с переносом данных в S3 и настройкой их синхронизации с приложением.

DCS

Проведем проверку работоспособности и будем управлять конфигурацией сервисов.

Работа с базами данных

Будем управлять СУБД, кластеризируем их и настроим бэкапы.

CI/CD

Организуем непрерывную интеграцию и доставку приложений, обеспечим автоматизацию их развертывания.

Менеджеры очередей

Организуем распределенную обработку событий с потоковыми данными в реальном времени.

Балансировщики

Обеспечим высокую надежность и балансировку нагрузки для TCP и HTTP-приложений.

На каждом этапе — своя команда

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Не только аутсорсинг DevOps-проектов

Можем помочь с системным администрированием, управлением баз данных и переносом проектов в Selectel. Снизьте нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение, бесплатно мигрируйте к нам, оптимизируйте запросы БД.

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Тарифы на услуги DevOps

Стоимость проекта складывается из объема работ и сроков запуска, целей бизнеса, а также последующего ежемесячного сопровождения.

Мегапроект
Для маркетплейсов

Цена за реализацию и поддержку рассчитывается индивидуально. Срок будет зависеть от объема работ.

Более 5 приложений

Как строится работа с сервисом DevOps

Проводим аудит

Исследуем технологический стек: архитектуру приложения и инфраструктуру, на которой оно развернуто. Выделяем недостатки и преимущества.

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Готовим карту проекта

Создаем КП и определяем требования. Договариваемся, что входит в услугу DevOps, какие работы выполним. Синхронизируемся в ожиданиях к результату.

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Беремся за дело

Много общаемся и уточняем детали. Выполняем работы и рассказываем о них. В составе нашей команды — руководитель проекта, архитектор, тимлид и DevOps-инженер.

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Круглосуточно сопровождаем

Следим за доступностью prod-версий с помощью системы мониторинга, решаем инциденты и возникнувшие ошибки, если они появляются. SLA = 99,95%.

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FAQ

  • Что такое DevOps?
  • Что такое DevOps as a Service?
  • Кому нужны услуги DevOps?
  • Что входит в услугу DevOps as a Service в Selectel?
  • Какие еще услуги администрирования есть в Selectel?

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