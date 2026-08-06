Что такое DevOps as a Service
Какие задачи решает DevOps как сервис
Наверстать компетенции, которых не хватает in-house
Чтобы не нанимать редких специалистов в штат, передайте решение задач на аутсорсинг нам — будет дешевле и быстрее.
Дополнить команду новыми силами
Поможем не терять поток и будем уделять внимание рутине. Подхватим задачи, которые давно откладывались, и разгрузим вашу команду.
Сократить time-to-market
Сделаем все, чтобы продукт как можно раньше вышел на рынок: спроектируем архитектуру, настроим инфраструктуру и поможем отладить процессы развертывания приложений.
Уложиться в сроки
Команде не нужно бросать все и заниматься срочной задачей — ее можно делегировать нам. Запустим проект в сжатые сроки и будем всегда на связи, чтобы оперативно вносить изменения.
12 лет помогаем компаниям внедрять лучшие DevOps-практики
Любим сложные проекты
У каждого DevOps-инженера в команде сильная экспертиза и много проектов в портфолио. Возьмемся даже за проект, от которого отказались конкуренты.
Общаемся в мессенджере
На всех этапах стараемся упростить коммуникацию: задачи получаем через бота, переписки с клиентами ведем в чатах или обмениваемся личными сообщениями, а статусы проектов отображаем на диаграмме Ганта.
Всегда на связи
Работаем 24/7 и не зависим от праздников и выходных.
Время реакции на инциденты — не более 15 минут, а гарантированная доступность сервиса — 99,95%.
Знаем специфику вашей отрасли
Успели поработать с 100+ клиентами из 20 разных областей. Понимаем особенности работы маркетплейсов, процессинговых сервисов, интернет-банков, СRM-платформ и не только.
Работа по проекту ведется непрерывно
Наши сотрудники взаимозаменяемые, поэтому мы не замедляем работу над проектами, когда кто-то уходит в отпуск.
Замыкаем все IT-заботы на себе, чтобы клиенты могли развиваться и не думать об инфраструктуре
Полноценная DevOps-поддержка и сопровождение по разным направлениям
Логирование
Сделаем так, чтобы логи корректно собирались и хранились.
Системы оркестрации
Развернем кластеры приложений и будем следить за их работой. Поддерживаем Docker и Kubernetes.
Хранение данных
Поможем с переносом данных в S3 и настройкой их синхронизации с приложением.
DCS
Проведем проверку работоспособности и будем управлять конфигурацией сервисов.
Работа с базами данных
Будем управлять СУБД, кластеризируем их и настроим бэкапы.
CI/CD
Организуем непрерывную интеграцию и доставку приложений, обеспечим автоматизацию их развертывания.
Менеджеры очередей
Организуем распределенную обработку событий с потоковыми данными в реальном времени.
Балансировщики
Обеспечим высокую надежность и балансировку нагрузки для TCP и HTTP-приложений.
Не только аутсорсинг DevOps-проектов
Можем помочь с системным администрированием, управлением баз данных и переносом проектов в Selectel. Снизьте нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение, бесплатно мигрируйте к нам, оптимизируйте запросы БД.
Тарифы на услуги DevOps
Стоимость проекта складывается из объема работ и сроков запуска, целей бизнеса, а также последующего ежемесячного сопровождения.
Как строится работа с сервисом DevOps
Проводим аудит
Исследуем технологический стек: архитектуру приложения и инфраструктуру, на которой оно развернуто. Выделяем недостатки и преимущества.
Готовим карту проекта
Создаем КП и определяем требования. Договариваемся, что входит в услугу DevOps, какие работы выполним. Синхронизируемся в ожиданиях к результату.
Беремся за дело
Много общаемся и уточняем детали. Выполняем работы и рассказываем о них. В составе нашей команды — руководитель проекта, архитектор, тимлид и DevOps-инженер.
Круглосуточно сопровождаем
Следим за доступностью prod-версий с помощью системы мониторинга, решаем инциденты и возникнувшие ошибки, если они появляются. SLA = 99,95%.
FAQ
- Что такое DevOps?
- Что такое DevOps as a Service?
- Кому нужны услуги DevOps?
- Что входит в услугу DevOps as a Service в Selectel?
- Какие еще услуги администрирования есть в Selectel?