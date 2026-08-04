Вход / Регистрация

Вакансии Selectel

Фильтры
  • Направление
  • Регион
  • Формат работы

Направление

Регион

Формат работы

Финансы и юриспруденция
Руководитель группы МСФО отчетности

Санкт-Петербург

ML
MLOps инженер

Санкт-Петербург / Удаленно

Строительство и эксплуатация дата-центра
Дежурный инженер по эксплуатации

Москва

Системное администрирование
Младший системный администратор

Санкт-Петербург

Сборка и складской учет
Специалист по складскому учету ИТ-оборудования на склад сборки

Москва

Строительство и эксплуатация дата-центра
Инженер-проектировщик систем ОВиК

Санкт-Петербург

Solution sales менеджер (AI и ML решения)

Москва

Системное администрирование
Старший системный администратор

Санкт-Петербург

Продажи и клиентский сервис
Менеджер по продажам IT / Менеджер по продажам облачных услуг

Москва

Маркетинг и PR
Технический редактор в команду соц.сетей

Москва

Backend-разработка
Старший разработчик Go в команду ENS

Санкт-Петербург / Удаленно

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных