Инфраструктура для GameDev-проектов

Для чего можно использовать инфраструктуру Selectel
Разработка и сборка игр
Используйте серверы с мощными GPU (в том числе, NVIDIA H100 с 80 ГБ HBM2e памяти) для рендеринга трехмерной графики и создания игровых ассетов. Храните исходный код и файлы игр в надежном S3-хранилище.
Игровой хостинг
Разверните игровые сервисы на серверах с высокочастотными процессорами Intel® Core™ и AMD Ryzen™. В тарифы уже включен бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с и базовая защита от DDoS.
Соберите GameDev-инфраструктуру для решения разных задач
Организация серверной части
Выделенные серверы
Мощные физические серверы с процессорами Intel® Core™ и AMD Ryzen™. Высокая частота на ядро помогает быстрее обрабатывать игровые процессы.
Облачные серверы
Быстро масштабируются при растущей нагрузке. Помогут справиться с наплывом игроков во время ивентов, праздников и школьных каникул.
Разработка и тестирование
Серверы с GPU
Серверы с графическими ускорителями NVIDIA для рендеринга 3D-графики и создания игровых ассетов. Доступны как в облаке, так и на физическом оборудовании.
Managed Kubernetes
Упрощает развертывание игровых микросервисов. Помогает быстро масштабировать ресурсы при росте онлайна и автоматизировать доставку обновлений.
Хранение данных
S3
Позволяет надежно хранить игровые данные, дистрибутивы и обновления. Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях, а PUT-запросы бесплатны.
Облачные базы данных
Отказоустойчивые кластеры для хранения игровых данных и управления очередями. Автоматически создают резервные копии и быстро масштабируются.
Система хранения данных
Позволяет размещать большие объемы данных. Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией и медиафайлами.
Резервное копирование агентами
Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента. Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организация сети
CDN
Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей. Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Распределяет игровые сессии между локациями в разных городах. Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Защитить данные
Защита от DDoS-атак
Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети. Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку контента для пользователей.
Межсетевой экран
Защищает игровые серверы от несанкционированного доступа и сетевых атак. Помогает фильтровать трафик для разных микросервисов и настраивать правила доступа к игровым инстансам.
Облачный сервер с Keycloak
Сервер с преднастроенным образом Keycloak для управления аутентификацией и авторизацией игроков.
Организация серверной части
Выделенные серверы
Мощные физические серверы с процессорами Intel® Core™ и AMD Ryzen™. Высокая частота на ядро помогает быстрее обрабатывать игровые процессы.
Облачные серверы
Быстро масштабируются при растущей нагрузке. Помогут справиться с наплывом игроков во время ивентов, праздников и школьных каникул.
Разработка и тестирование
Серверы с GPU
Серверы с графическими ускорителями NVIDIA для рендеринга 3D-графики и создания игровых ассетов. Доступны как в облаке, так и на физическом оборудовании.
Managed Kubernetes
Упрощает развертывание игровых микросервисов. Помогает быстро масштабировать ресурсы при росте онлайна и автоматизировать доставку обновлений.
Хранение данных
S3
Позволяет надежно хранить игровые данные, дистрибутивы и обновления. Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях, а PUT-запросы бесплатны.
Облачные базы данных
Отказоустойчивые кластеры для хранения игровых данных и управления очередями. Автоматически создают резервные копии и быстро масштабируются.
Система хранения данных
Позволяет размещать большие объемы данных. Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией и медиафайлами.
Резервное копирование агентами
Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента. Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организация сети
CDN
Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей. Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Распределяет игровые сессии между локациями в разных городах. Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Защитить данные
Защита от DDoS-атак
Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети. Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку контента для пользователей.
Межсетевой экран
Защищает игровые серверы от несанкционированного доступа и сетевых атак. Помогает фильтровать трафик для разных микросервисов и настраивать правила доступа к игровым инстансам.
Облачный сервер с Keycloak
Сервер с преднастроенным образом Keycloak для управления аутентификацией и авторизацией игроков.
Почему разработчики игр выбирают Selectel
Бесплатная защита от DDoS
Бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с
Гибкое масштабирование
Удобная интеграция с 50+ продуктами
Бесплатная техподдержка 24/7
6 дата-центров в России
Истории успеха
Как EXBO удалось уменьшить сетевую задержку для 30 тысяч геймеров
В компании EXBO хотели обеспечить комфортный геймплей для пользователей. Это удалось благодаря выделенным серверам Selectel с гибкой конфигурацией и защитой от DDoS-атак.
50 мс
максимальная сетевая задержка для 80% игроков STALCRAFT
4,5 ТБ
ОЗУ необходимо в период пиковых нагрузок
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FAQ
Я не знаю, какие серверы и конфигурации подойдут для моего проекта. Что делать?
Свяжитесь с нашей технической поддержкой. Отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 (800) 555-06-75 или создайте тикет. С вами оперативно свяжутся специалисты.
В каких дата-центрах будет развернута инфраструктура?
Вы можете арендовать сервер или развернуть облачную инфраструктуру в наших дата-центрах в Москве и Петербурге, а также на площадке нашего партнера в Новосибирске.
У нас — шесть своих дата-центров. Обеспечиваем их стабильными каналами связи и бесперебойным электропитанием, внимательно следим за уровнем охлаждения и температурным режимом. Все стойки находятся под круглосуточной охраной и контролем современных систем мониторинга.
Читайте подробнее о том, как устроены наши дата-центры.
Есть ли у вас IAM-система?
Да, в Selectel есть IAM-система. С ее помощью можно разграничить доступ к ресурсам и данным для разных ролей. А также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.
Подробнее о создании проекта, а также о том, как добавить к нему пользователя с доступом и настроить внешнюю панель для разграничения проектов, читайте в документации.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
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Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.