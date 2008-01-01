Инфраструктура для GameDev-проектов

Вы можете арендовать сервер или развернуть облачную инфраструктуру в наших дата-центрах в Москве и Петербурге, а также на площадке нашего партнера в Новосибирске.

У нас — шесть своих дата-центров. Обеспечиваем их стабильными каналами связи и бесперебойным электропитанием, внимательно следим за уровнем охлаждения и температурным режимом. Все стойки находятся под круглосуточной охраной и контролем современных систем мониторинга.

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