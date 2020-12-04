Инфраструктура для GameDev-проектов

Больше не нужно волноваться, справится ли инфраструктура с наплывом игроков во время праздников и школьных каникул.
Наши облачные сервисы подстроятся под растущую нагрузку на игру за минуты.
Больше не нужно волноваться, справится ли инфраструктура с наплывом игроков во время праздников и школьных каникул.
Наши облачные сервисы подстроятся под растущую нагрузку на игру за минуты.
Для нас нет разницы, откуда ваши пользователи загружают игры, их обновления и играют: из Буэнос-Айреса или Сургута, из Алжира или Пекина. Сделаем так, чтобы любой игровой контент оказался у них за миллисекунды.
От производительности ресурсов зависит, как будет работать игра. Поможем определиться с характеристиками физических или облачных серверов.
Позаботимся о том, чтобы у пользователя всегда был доступ к игровому контенту: настройкам, графике, видео, аудио и файлам.
Помогаем строить инфраструктуру 260 GameDev-проектам.
Можно управлять ресурсами, необходимыми для игры, и интегрировать сервисы Selectel в ваши решения.
Несем ответственность за работу каждого сервиса. Если что-то пойдет не так, SLA финансово защитит ваши интересы.
Наша поддержка работает всегда, вне зависимости от времени суток и праздников. Она обработает ваше обращение в течение 15 минут.
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про архитектуру игры и поможем подобрать сервисы для вашего GameDev-проекта
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.