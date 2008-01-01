Инфраструктура для GameDev-проектов

Создайте стабильную среду для разработки и развития ваших игр с сервисами Selectel. Управляйте ими в единой панели управления.
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  • Гибкая масштабируемость
  • Отказоустойчивость
  • Любой объем игровых данных
  • Техподдержка 24/7
Инфраструктура для GameDev
О продуктахДокументацияFAQ

Для чего можно использовать инфраструктуру Selectel

Разработка и сборка игр

Используйте серверы с мощными GPU (в том числе, NVIDIA H100 с 80 ГБ HBM2e памяти) для рендеринга трехмерной графики и создания игровых ассетов. Храните исходный код и файлы игр в надежном S3-хранилище.

Игровой хостинг

Разверните игровые сервисы на серверах с высокочастотными процессорами Intel® Core™ и AMD Ryzen™. В тарифы уже включен бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с и базовая защита от DDoS.

Соберите GameDev-инфраструктуру для решения разных задач

Организация серверной части

Разверните игровые серверы — выделенные или облачные — на надежной инфраструктуре Selectel.

Выделенные серверы

Мощные физические серверы с процессорами Intel® Core™ и AMD Ryzen™. Высокая частота на ядро помогает быстрее обрабатывать игровые процессы.

От 800 ₽/мес.

Облачные серверы

Быстро масштабируются при растущей нагрузке. Помогут справиться с наплывом игроков во время ивентов, праздников и школьных каникул.

От 292 ₽/мес.

Разработка и тестирование

Создайте комфортную среду для разработки игр. Используйте мощные GPU для рендеринга, автоматизируйте развертывание микросервисов с Kubernetes и тестируйте мобильные игры на реальных устройствах.

Серверы с GPU

Серверы с графическими ускорителями NVIDIA для рендеринга 3D-графики и создания игровых ассетов. Доступны как в облаке, так и на физическом оборудовании.

От 4 500 ₽/мес.

Managed Kubernetes

Упрощает развертывание игровых микросервисов. Помогает быстро масштабировать ресурсы при росте онлайна и автоматизировать доставку обновлений.

От 5 958,23 ₽/мес.

Хранение данных

Храните игровые ассеты, пользовательские данные и резервные копии надежно и эффективно. Выберите оптимальное решение для любого типа данных — от статичных файлов до динамических баз данных.

S3

Позволяет надежно хранить игровые данные, дистрибутивы и обновления. Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях, а PUT-запросы бесплатны.

От 0,81 ₽/мес.

Облачные базы данных

Отказоустойчивые кластеры для хранения игровых данных и управления очередями. Автоматически создают резервные копии и быстро масштабируются.

От 3 814,53 ₽/мес.

Система хранения данных

Позволяет размещать большие объемы данных. Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией и медиафайлами.

Уточняйте стоимость

Резервное копирование агентами

Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента. Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.

От 1 830 ₽/мес.

Организация сети

Обеспечьте быструю доставку контента игрокам и равномерно распределите нагрузку между серверами. Ваши пользователи получат лучший игровой опыт независимо от своего местоположения.

CDN

Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей. Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.

От 500 ₽/мес.

Отказоустойчивый балансировщик нагрузки

Распределяет игровые сессии между локациями в разных городах. Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.

От 4 700 ₽/мес.

Защитить данные

Защитите игровые сервисы от DDoS-атак, несанкционированного доступа и других угроз. Обеспечьте безопасную авторизацию игроков и сохранность их данных.

Защита от DDoS-атак

Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети. Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку контента для пользователей.

От 2 600 ₽/мес.

Межсетевой экран

Защищает игровые серверы от несанкционированного доступа и сетевых атак. Помогает фильтровать трафик для разных микросервисов и настраивать правила доступа к игровым инстансам.

От 10 000 ₽/мес.

Облачный сервер с Keycloak

Сервер с преднастроенным образом Keycloak для управления аутентификацией и авторизацией игроков.

От 292 ₽/мес.
Перенесите ваши игровые проекты в Selectel бесплатно
Начислим до 1 000 000 бонусов при переезде к нам с инфраструктуры других провайдеров или on-premise. А наши инженеры помогут мигрировать ваши сервисы — подготовят план и поддержат на всех этапах миграции.
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Почему разработчики игр выбирают Selectel

Бесплатная защита от DDoS

Фильтруем входящий трафик и защищаем игру от злоумышленников на сетевом уровне L3-L4. Вы также можете подключить защиту на уровне приложений L7.

Бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с

Вы можете расширить полосу до 400 Гбит/с при заказе сервера произвольной конфигурации.

Гибкое масштабирование

Быстро наращивайте мощности при растущем онлайне с помощью облачной платформы и балансировщиков нагрузки.

Удобная интеграция с 50+ продуктами

Вам не придется организовывать их совместную работу или искать несколько провайдеров для разных продуктов. Управляйте всеми сервисами, необходимыми для GameDev, в единой панели управления.

Бесплатная техподдержка 24/7

Средняя скорость ответа наших специалистов — менее 15 минут. 85% тикетов решаем в день обращения.

6 дата-центров в России

Выбирайте дата-центр, который ближе к вашим пользователям, чтобы уменьшить пинг и ускорить геймплей. Вы можете арендовать серверы в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области или Новосибирске.

Истории успеха

Как EXBO удалось уменьшить сетевую задержку для 30 тысяч геймеров

В компании EXBO хотели обеспечить комфортный геймплей для пользователей. Это удалось благодаря выделенным серверам Selectel с гибкой конфигурацией и защитой от DDoS-атак.

Выделенные серверы Защита от DDoS-атак
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50 мс

максимальная сетевая задержка для 80% игроков STALCRAFT

4,5 ТБ

ОЗУ необходимо в период пиковых нагрузок

Что дальше?

Регистрация в панели управления

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.