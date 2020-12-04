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Инфраструктура для GameDev-проектов

Создайте стабильную среду для разработки и развития ваших игр с сервисами Selectel.
  • Легко масштабируется
  • Ускоряет геймплей и обеспечивает игру без лагов
  • Обрабатывает любой объем игровых данных
  • Откаузоустойчива и всегда доступна
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Знаем, как решить ваши задачи

Подготовиться к сезону геймплея

Больше не нужно волноваться, справится ли инфраструктура с наплывом игроков во время праздников и школьных каникул.

Наши облачные сервисы подстроятся под растущую нагрузку на игру за минуты.

Ускорить загрузку игры

Для нас нет разницы, откуда ваши пользователи загружают игры, их обновления и играют: из Буэнос-Айреса или Сургута, из Алжира или Пекина. Сделаем так, чтобы любой игровой контент оказался у них за миллисекунды.

Обеспечить игру без зависаний

От производительности ресурсов зависит, как будет работать игра. Поможем определиться с характеристиками физических или облачных серверов.

Организовать пространство для хранения дистрибутивов и атрибутов игры

Позаботимся о том, чтобы у пользователя всегда был доступ к игровому контенту: настройкам, графике, видео, аудио и файлам.

Сервисы, которые улучшат производительность игры и ускорят геймплей

Выделенные серверы с GPU

Физические серверы для игр с готовностью от 120 секунд.

Облачные серверы с GPU

Виртуальные машины с графическими ускорителями NVIDIA Tesla T4.

Сеть доставки контента (CDN)

Доставит игровой контент по самому короткому маршруту до каждого пользователя.

Облачное хранилище

Умеет масштабироваться и хранит данные в 3 копиях.

Балансировщик нагрузки

Распределит пользователей между серверами, чтобы сделать работу игру стабильнее.

Защита от DDoS-атак

Предотвратит атаки на уровне сетевых протоколов L2, L3, L4 и приложений L7.

Хотите узнать больше о том, как наши сервисы помогут вашей игре?

Свяжитесь с нами

Подключить и настроить — в панели управления

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в my.selectel.ru

Это не займет больше минуты.

Шаг 2. Пополните баланс

От физического или юридического лица.

Шаг 3. Разверните инфраструктуру

Создавайте виртуальные машины, кластеры баз данных, подключайте CDN или берите в аренду серверы — все можно в панели управления.

Создавать и развивать игры с нами — комфортно

Знаем специфику отрасли

Помогаем строить инфраструктуру 260 GameDev-проектам.

Есть API

Можно управлять ресурсами, необходимыми для игры, и интегрировать сервисы Selectel в ваши решения.

Отвечаем за доступность по SLA

Несем ответственность за работу каждого сервиса. Если что-то пойдет не так, SLA финансово защитит ваши интересы.

Круглосуточно на связи

Наша поддержка работает всегда, вне зависимости от времени суток и праздников. Она обработает ваше обращение в течение 15 минут.

Как Playkey подготовилась к новогодним праздникам и выросла в 1,5 раза по выручке

Технический директор платформы облачного гейминга рассказал, как подготовиться к растущим нагрузкам и что делать с дистрибутивами сотен игр.
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Хотите разрабатывать игры в стабильной среде?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про архитектуру игры и поможем подобрать сервисы для вашего GameDev-проекта

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.