Кому сервис упростит работу
Бизнесу
Уменьшите расходы на инфраструктуру и ее обслуживание, освободите ресурсы инженеров на большие дела и сократите время выхода продуктов на рынок.
IT-компаниям
Сосредоточьтесь на развитии сервисов: быстро развертывайте базы данных, мгновенно масштабируйтесь и тестируйте продукты перед запусками в боевом режиме.
Инженерам
Ускорьте разработку сервисов: обеспечьте высокую производительность благодаря гибкой настройке, удобно управляйте кластерами БД с помощью API и панели Selectel.
Работа с базами данных может быть проще
Запуск в несколько кликов
Вы можете развернуть базу данных MySQL™ и PostgreSQL через панель управления. Выберите нужную конфигурацию, добавьте реплики — ваш кластер готов.
Резервное копирование и восстановление данных
Обеспечьте непрерывность бизнес-процессов компании и сохраните данные. Сервис автоматически делает резервные копии — это минимизирует риски, связанные с человеческим фактором или программными сбоями. Данные кластеров баз данных быстро копируются, надежно хранятся и восстанавливаются, вплоть до секунды (Point in time recovery).
Автоматическое аварийное переключение
Обеспечьте бесперебойную доступность ваших данных за счет репликации кластера. В случае сбоя сервера в кластере, он автоматически переключается на резервный сервер. В это время вышедший из строя сервер пересоздается. Эта функция позволит избежать последствий в работе приложения — изменения будут просто незаметны ни вам, ни вашим пользователям.
Быстрое масштабирование
Когда нагрузка на базу данных растет или прогнозируется ее рост, вы можете быстро менять конфигурацию кластера БД и количество реплик. Облачные базы данных позволяют масштабировать отказоустойчивые кластеры «на лету» и с нулевым простоем.
Высокая производительность
Работа баз данных на мощном серверном оборудовании и локальных NVMe SSD-дисках обеспечивает их высокую производительность.
Как создать кластер баз данных
Кластеры PostgreSQL для 1С
Доступные конфигурации виртуальных машин для кластера баз данных
Начните прямо сейчас
А еще облачные базы данных — это:
Все проекты в одной панели управления для удобного и гибкого управления кластерами
Уменьшение расходов на инфраструктуру и ее поддержку
Высокая доступность и защищенность
Документация на русском и круглосуточная техническая поддержка
Создавайте мощную инфраструктуру с услугами Selectel
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