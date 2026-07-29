Облачные базы данных

Добавьте реплики — они обеспечат отказоустойчивость кластера. Если мастер-нода недоступна, реплики возьмут на себя ее роль, и кластер будет работать в штатном режиме. Еще для кластеров с репликами применимо Multi-AZ хранение: серверы кластера размещаются на разных физических хостах и имеют разные контуры питания — это значит, что в случае инцидента все ваши данные сохранятся.