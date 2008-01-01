Облачные базы данных

Обеспечьте бесперебойную доступность ваших данных за счет репликации кластера. В случае сбоя сервера в кластере, он автоматически переключается на резервный сервер. В это время вышедший из строя сервер пересоздается. Эта функция позволит избежать последствий в работе приложения — изменения будут просто незаметны ни вам, ни вашим пользователям.