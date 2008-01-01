Облачные базы данных

Панель управления

Базы данных, за которые не надо волноваться

Сосредоточьтесь на развитии своего приложения, а нам доверьте создание и администрирование баз данных. Мы обеспечим их надежность, займемся настройкой, резервным копированием и поддержкой инфраструктуры.
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Кому сервис упростит работу

Бизнесу

Уменьшите расходы на инфраструктуру и ее обслуживание, освободите ресурсы инженеров на большие дела и сократите время выхода продуктов на рынок.

IT-компаниям

Сосредоточьтесь на развитии сервисов: быстро развертывайте базы данных, мгновенно масштабируйтесь и тестируйте продукты перед запусками в боевом режиме.

Инженерам

Ускорьте разработку сервисов: обеспечьте высокую производительность благодаря гибкой настройке, удобно управляйте кластерами БД с помощью API и панели Selectel.

Работа с базами данных может быть проще

Запуск в несколько кликов

Вы можете развернуть базу данных MySQL™ и PostgreSQL через панель управления. Выберите нужную конфигурацию, добавьте реплики — ваш кластер готов.

Резервное копирование и восстановление данных

Обеспечьте непрерывность бизнес-процессов компании и сохраните данные. Сервис автоматически делает резервные копии — это минимизирует риски, связанные с человеческим фактором или программными сбоями. Данные кластеров баз данных быстро копируются, надежно хранятся и восстанавливаются, вплоть до секунды (Point in time recovery).

Автоматическое аварийное переключение

Обеспечьте бесперебойную доступность ваших данных за счет репликации кластера. В случае сбоя сервера в кластере, он автоматически переключается на резервный сервер. В это время вышедший из строя сервер пересоздается. Эта функция позволит избежать последствий в работе приложения — изменения будут просто незаметны ни вам, ни вашим пользователям.

Быстрое масштабирование

Когда нагрузка на базу данных растет или прогнозируется ее рост, вы можете быстро менять конфигурацию кластера БД и количество реплик. Облачные базы данных позволяют масштабировать отказоустойчивые кластеры «на лету» и с нулевым простоем.

Высокая производительность

Работа баз данных на мощном серверном оборудовании и локальных NVMe SSD-дисках обеспечивает их высокую производительность.

Как создать кластер баз данных

Кластеры PostgreSQL для 1С

Не тратьте деньги на покупку дорогих лицензий MS SQL для 1С. Создавайте свои надежные и отказоустойчивые кластеры баз данных PostgreSQL в облаке для 1С в нашей панели управления. Вы можете выбрать идеально подходящую конфигурацию для нужного количества пользователей, а при необходимости ее просто изменить за пару минут.
Создать кластер БД

Доступные конфигурации виртуальных машин для кластера баз данных

Подобраны по оптимальному соотношению ядер процессора, памяти и дисков для обеспечения высокой производительности баз данных. Кластер баз данных уже создан под выбранную конфигурацию.
Память
Процессор
Local SSD
Память
4 ГБ
Процессор
2 ядра
Local SSD
32 ГБ
Цена
от RUB 2,620.22
Память
8 ГБ
Процессор
4 ядра
Local SSD
64 ГБ
Цена
от RUB 5,240.44
Память
16 ГБ
Процессор
8 ядер
Local SSD
128 ГБ
Цена
от RUB 10,480.88
Память
32 ГБ
Процессор
16 ядер
Local SSD
256 ГБ
Цена
от RUB 20,961.77
Память
64 ГБ
Процессор
32 ядра
Local SSD
512 ГБ
Цена
от RUB 41,923.53
Память
128 ГБ
Процессор
64 ядра
Local SSD
1024 ГБ
Цена
от RUB 83,847.06

Начните прямо сейчас

Перейти в панель

А еще облачные базы данных — это:

Все проекты в одной панели управления для удобного и гибкого управления кластерами

Уменьшение расходов на инфраструктуру и ее поддержку

Высокая доступность и защищенность

Документация на русском и круглосуточная техническая поддержка

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Облачные серверы

Используйте масштабируемые облачные серверы Selectel для решения своих задач.

Облачное объектное хранилище

Работайте в высокопроизводительном объектном хранилище данных с поддержкой S3 API.

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