Запустите свою базу данных в облаке
PostgreSQL
Универсальная база данных для сложных процессов и вычислений. А также версия PostgreSQL, оптимизированная для работы с «1С:Предприятие».
MySQL
Стабильная, масштабируемая и высокодоступная база данных с синхронной или полусинхронной репликациями.
Redis
Система управления in-memory базами данных класса NoSQL. Может работать как база данных и система очередей.
OpenSearch
База данных с открытым исходным кодом для хранения логов, поиска, анализа и визуализации данных в реальном времени.
Попробуйте облачные базы данных бесплатно
Получите до 30 000 ₽ на бонусный счет для оплаты кластера в течение месяца. Акция действует для новых и текущих клиентов Selectel, которые еще не использовали облачные базы данных. Полные условия акции читайте в документе.
Преимущества облачных баз данных в Selectel
Экономическая эффективность
Берем на себя все вопросы, связанные с инфраструктурой — от закупки и настройки железа, до кластеризации приложений и создания бэкапов. Вам не придется тратиться на покупку и обслуживание собственного оборудования, а также расширять штат IT-команды.
Быстрое масштабирование с нулевым простоем
Если нагрузка возросла, просто поменяйте конфигурацию облачного сервера — увеличьте vCPU и RAM для повышения производительности кластера или измените количество реплик. Доступно горизонтальное и вертикальное масштабирование.
Бесперебойная работа за счет репликации
Добавьте реплики — они обеспечат отказоустойчивость кластера. Если мастер-нода недоступна, реплики возьмут на себя ее роль, и кластер будет работать в штатном режиме. Еще для кластеров с репликами применимо Multi-AZ хранение: серверы кластера размещаются на разных физических хостах и имеют разные контуры питания — это значит, что в случае инцидента все ваши данные сохранятся.
Безопасность данных
Собирайте, храните и обрабатывайте данные безопасно и надежно: облачные базы данных соответствуют российским и международным стандартам — закону 152-ФЗ (УЗ-1), приказу ФСТЭК № 21, PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018 и ГОСТ Р 57580.
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Не нужно разбираться со сложными настройками — мы предоставляем готовый Managed Service. Запустить сервис можно в несколько кликов из панели управления или с помощью Terraform.
Вся инфраструктура — у одного провайдера
У Selectel больше 50 продуктов. Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить S3 и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и не только можно сделать в Selectel.
Процессоры Intel® Xeon®Gold и AMD EPYC™
Базы данных работают на вычислительных ресурсах облачной платформы с процессорами Intel® Xeon® Gold, AMD EPYC™ и NVMe локальными дисками, а также с сетевыми дисками. Мощное железо для максимально производительной работы ваших баз данных.
Плавающие IP-адреса
У вас есть возможность добавить один публичный адрес к кластеру в приватной сети. Публичный адрес дешевле публичной подсети, управляется вручную по запросу и обеспечивает доступ к приватному кластеру. При сбое Master Discovery перенесет адрес автоматически.
Гарантированная отказоустойчивость от двух нод
Чтобы кластер базы данных стал отказоустойчивым, необходимо добавить к кластеру хотя бы одну реплику — в одном или разных сегментах пула. Для кластера с репликами действует SLA — мы гарантируем доступность записи 99,95% и чтения 99,99%.
База данных на выделенном облачном сервере
Все ресурсы сервера будут принадлежать только вам. Это позволит добиться производительности до 1,5 млн IOPS для работы ваших СУБД. Стоимость такого решения — до 47% ниже стандартного DBaaS-сервиса.
Встроенный мониторинг и логирование
Отслеживайте производительность и состояние кластеров в реальном времени и экспортируйте метрики в Prometheus. Дополнительно можно подключить логирование: технические события автоматически отправятся в единый сервис, где их удобно просматривать и анализировать вместе с логами других продуктов.
№ 1 в рейтинге провайдеров DBaaS
Три года подряд наши облачные базы данных занимают первое место в рейтинге Market.CNews. Больше деталей в последнем отчете по рейтингу провайдеров за 2026 год.
Базы данных в Selectel — Managed Service в облаке или на выделенном сервере
На локальных дисках
На сетевых дисках
HighFreq
На выделенном сервере
Объем данных
До 2 ТБ
До 10 ТБ
До 1 ТБ
До 27,1 ТБ
IOPS, чтение/запись
До 90 000
До 25 000
До 100 000
До 1 500 000
Пропускная способность
До 1 000 МБ/с
До 500 МБ/с
До 1 200 МБ/с
До 7 000 МБ/с
Что берет на себя Selectel
- Подбор оборудования для СУБД
- Установка, настройка ОС и служебных компонентов
- Установка и оптимизация параметров СУБД
- Настройка реплик отказоустойчивого кластера
- Настройка служебной сети для кластера СУБД
- Система мониторинга СУБД
- Обеспечение ресурсов для масштабирования
- Point-in-time Recovery
- Хранение данных по 152-ФЗ
- Связь с другими услугами Selectel
- Техническая поддержка
- Подключение к БД и архитектура запросов
Ответственность Selectel
Ответственность клиента
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке SelectelЧитать кейс
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
Чем помог Selectel
Результаты
2 базы данныхRedis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetesпомогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Как digital-агентство Adventum сократило затраты на облачные сервисыЧитать кейс
Adventum нужно было перенести данные от зарубежного провайдера и настроить систему маркетинговой аналитики для каждого клиента. Рассказываем, как нам удалось не только найти оптимальный набор услуг под эти задачи, но и сократить стоимость продуктовых решений.
Чем помог Selectel
Результаты
На 70%снизились затраты на облачные решения
2 базы данныхPostgreSQL и Redis используются в проекте
Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данныхЧитать кейс
Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.
Чем помог Selectel
Результаты
58разных микросервисов и их реплик работают в продакшене
2 месяцаудалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта
Как компания XWAY построила гибридную инфраструктуру в SelectelЧитать кейс
XWAY — сервис для интеграции более чем 2 000 продавцов с крупнейшими маркетплейсами. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность, команда развернула гибридную инфраструктуру в Selectel — на базе облачных и выделенных серверов, а также Managed Kubernetes. Основную базу данных PostgreSQL разместили в облачных базах данных и на выделенных серверах.
Чем помог Selectel
Результаты
1 000запросов в секунду обрабатывают сервисы XWAY
99,98%уровень SLA управляемых кластеров Kubernetes
Как построить высоконагруженный сервис в Managed Kubernetes: опыт TrendTechЧитать кейс
TrendTech — продуктовая компания, которая разрабатывает сервисы для рынка недвижимости в России и за рубежом. Для масштабирования PropTech-сервисов и автоматизации обновления данных TrendTech перешел с self-hosted-решений на управляемую инфраструктуру от Selectel. Основные сервисы работают в Managed Kubernetes, для хранения тяжелых файлов используется файловое хранилище, а для отказоустойчивости баз данных — кластер выделенных серверов.
Чем помог Selectel
Результаты
> 1 МЛНвысоконагруженных операций по обновлению контента выполняется каждый месяц
> 10 ТБконтента хранится в файловом хранилище
Если хотите перенести СУБД к нам, обращайтесь к экспертам по миграции в Selectel
Инженеры проведут оценку и сформируют требования, чтобы потом бережно перенести ваши проекты. Все это — на выгодных условиях.
Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру
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Калькулятор облачных баз данных
Чтобы рассчитать стоимость услуг, выберите необходимую базу данных.
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Создайте кластер облачных баз данных за несколько минут
- Зайдите в панель управления и создайте кластер БДВ панель
Для этого перейдите в раздел Облачная платформа → Базы данных и нажмите на кнопку Создать кластер.
- Выберите регион и необходимую версию СУБД
Настройте конфигурацию ноды. Если вам нужен отказоустойчивый кластер, добавьте как минимум еще одну ноду — реплику.
- Настройте сеть
- Проверьте итоговую стоимость и нажмите Создать кластер
После того как кластер будет активен, создайте нового пользователя и базу данных, настройте доступы. Для подключения к кластеру следуйте инструкции в разделе Подключение.
Как можно использовать базы данных с другими продуктами Selectel
Созданный в панели кластер облачной базы данных легко интегрировать с другими продуктами Selectel. Например, вы можете использовать выделенные серверы для хранения критически важных данных, контейнеры Managed Kubernetes для масштабирования приложений, а S3 для резервного копирования и восстановления данных.
Готовы начать?
Можем хранить банковские данные без ограничений со стороны регуляторов
- Заключение по ГОСТ Р 57580
Подтверждает, что инфраструктура соответствует требованиям Центрального банка России.
- Сертификат PCI DSS
Подтверждает, что облачные базы данных соответствуют международным требованиям, которые помогают обезопасить данные держателей карт и критичные аутентификационные данные.
- Заключение по ГОСТ Р 57580
Соответствуем 152-ФЗ до УЗ-1
Это значит, что вы можете использовать облачные базы данных Selectel на проектах, где собираются и обрабатываются персональные данные до УЗ-1, а также на проектах с участием государственных компаний.
Работаем в соответствии с регламентами ISO
- ISO/IEC 27001
Соответствие гарантирует, что мы эффективно управляем безопасностью информации.
- ISO/IEC 27017
Этот стандарт расширяет предыдущий и регулирует оказание облачных услуг.
- ISO/IEC 27018
Позволяет обрабатывать персональные данные в облаке.
- ISO/IEC 27001
Помогаем разграничивать доступы к ресурсам и данным с помощью IAM-системы
С помощью IAM можно выделить роли для разных пользователей, а также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это поможет предотвратить утечку конфиденциальных данных и соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Готовы начать?
Собрали важные документы и статьи, чтобы вам было проще начать работу с виртуальными базами данных.
Общая информация
Как работают облачные базы данных, как их оплатить, как создаются и работают проекты облачной платформы, как изменить квоты и лимиты аккаунта
PostgreSQL
Инструкции о том, как управлять пользователями, настраивать кластер, проводить мониторинг и не только
MySQL sync
Инструкции о том, как настраивать, подключать, масштабировать и резервировать кластер
MySQL semi-sync
Инструкции о том, как подключить, мониторить и масштабировать кластер, а также как делать резервные копии
Redis
Инструкции о политиках вытеснения, пользователях, масштабировании и не только
Различия MySQL sync и MySQL semi-sync
Управление пользователями и ролями
Как добавить пользователя, задать или изменить его роль, удалить пользователя
Установка Apache Superset
Как установить Apache Superset на Ubuntu и Windows: от подготовки окружения и запуска контейнеров до подключения базы данных.
Настройка Kafka в Docker
Рассматриваем процесс настройки Kafka с использованием Docker и docker-compose, разбираем, как запустить один узел и целый кластер Kafka, а также говорим о конфигурации Producer и Consumer.
Как работать с JSON в PostgreSQL
JSON стал стандартом для хранения и передачи структурированных данных, особенно в API и микросервисной архитектуре. PostgreSQL поддерживает этот формат данных на нативном уровне, позволяя использовать его как полноценный тип данных прямо в SQL-запросах. Рассказываем, как работать с JSON в PostgreSQL.
Использование метрик для мониторинга Managed PostgreSQL
В этой статье посмотрим, как можно настроить базовый стек Prometheus/Grafana, подключить метрики от кластера облачных баз данных и загрузить дашборд.
Как разместить сайт на хостинге
Размещение сайта на хостинге — важнейший этап подготовки, от которого во многом зависит качество работы веб-ресурса. Этот процесс включает выбор хостинга и CMS, настройку сервера и загрузку файлов. Давайте пошагово разберем каждый этап. Как выбрать хостинг Хостинг определяет скорость, стабильность и масштабируемость проекта.
Создание приложения на Python и Flask
Flask — один из самых популярных веб-фреймворков для Python. Его используют как новички, так и профессиональные разработчики. В этой инструкции мы покажем, как с ним работать, создав простое приложение.
Готовы начать?
Готовы начать?
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Используйте инфраструктуру Selectel для развития ваших DevOps-проектов и разработки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Используйте сервисы Selectel для построения инфраструктуры любой сложности.
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защититься от угроз
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Передать управление базами данных провайдеру
Передайте нам администрирование сервисов, чтобы больше внимания уделять задачам бизнеса.
Администрирование сервисов
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Используйте инфраструктуру Selectel для развития ваших DevOps-проектов и разработки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Используйте сервисы Selectel для построения инфраструктуры любой сложности.
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защититься от угроз
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Передать управление базами данных провайдеру
Передайте нам администрирование сервисов, чтобы больше внимания уделять задачам бизнеса.
Администрирование сервисов
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.