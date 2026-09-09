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Готовые решения для работы с данными на базе Arenadata и инфраструктуры Selectel

Полный цикл работы с данными: сбор, хранение, обработка, аналитика и управление на специально оптимизированном железе.
Соответствие 152-ФЗ, PCI DSS, приказам ФСТЭК № 21 и № 17ПО в реестре МинцифрыЕдиная поддержка
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Новости Selectel

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