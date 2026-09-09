Готовые решения для работы с данными на базе Arenadata и инфраструктуры Selectel

Arenadata — российская корпоративная платформа для работы с данными (DWH, аналитика, потоковая обработка), включена в реестр Минцифры.

Selectel предоставляет инфраструктуру (выделенные серверы, облако, ПАК), сертифицированную Arenadata, и единое окно поддержки. Таким образом, клиент работает с одним поставщиком, а не с цепочкой «вендор → интегратор → площадка».