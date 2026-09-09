Готовые решения для работы с данными на базе Arenadata и инфраструктуры Selectel

Что такое Arenadata и как устроено решение
Arenadata — российская корпоративная платформа для работы с данными (DWH, аналитика, потоковая обработка), включена в реестр Минцифры.
Selectel предоставляет инфраструктуру (выделенные серверы, облако, ПАК), сертифицированную Arenadata, и единое окно поддержки. Таким образом, клиент работает с одним поставщиком, а не с цепочкой «вендор → интегратор → площадка».
Какие задачи помогает решить Arenadata
Корпоративное хранилище данных (DWH) и бизнес-аналитика
Быстрая аналитика и интерактивные дашборды (OLAP-витрины)
Каталогизация и управление качеством данных
Сокращение расходов
Потоковая обработка событий, корпоративная шина данных, антифрод
Импортозамещение Oracle Exadata / Teradata / Vertica
Соответствие 152-ФЗ / ФСТЭК / КИИ / PCI DSS
Продукты Arenadata на инфраструктуре Selectel
Arenadata DB
- Хранение и аналитика структурированных данных;
- Корпоративные хранилища данных (DWH) и бизнес-аналитика;
- Миграция с зарубежных MPP-систем;
- Сложные аналитические запросы и предиктивная аналитика.
Arenadata Streaming (ADS)
- Потоковая обработка миллионов событий в секунду с гарантией производительности;
- Корпоративная шина данных и CDC из учетных систем (Oracle, PostgreSQL, MSSQL);
- Потоковая обработка событий для антифрод-контура;
- Миграция с Confluent, TIBCO, Cloudera на российское ПО.
Arenadata QuickMarts (ADQM)
- Поддержка кластерной колоночной OLAP-СУБД на базе ClickHouse для быстрых витрин данных и интерактивных дашбордов;
- «Горячие» витрины: дашборды строятся за секунды, а не часы;
- Аналитика в реальном времени: логи, метрики, событийные потоки, IoT;
- Двухслойная архитектура DWH совместно с Arenadata DB.
ПАК Selectel & Arenadata DB
- Организация программно-аппаратного комплекса (ПАК) для высоконагруженных аналитических систем с единой точкой ответственности;
- Проекты от 50 ТБ, где критичны сроки и гарантия результата;
- Замена Oracle Exadata, Teradata и других зарубежных Enterprise DWH;
- Организации с требованиями физического размещения в собственном контуре;
- Регулируемые отрасли (152-ФЗ, ГИС, PCI DSS, КИИ).
Дополнительные решения
Arenadata Hyperwave (ADH)
- Организация универсальной гибридной платформы с поддержкой S3-хранилища и multi-engine вычислений;
- Долгосрочное хранение больших архивов любого формата;
- ETL-процессы, машинное обучение на неструктурированных данных;
- Построение инфраструктуры для GenAI и LLM.
Arenadata Postgres (ADPG)
- Использование чистого, быстрого, надежного PostgreSQL;
- Бэкенд веб-сервисов, мобильных приложений и микросервисов;
- Среды разработки и тестирования;
- Операционные базы данных среднего объема;
- Команды, которым важна максимальная совместимость с open source PostgreSQL.
Arenadata Prosperity (ADP)
- Корпоративная СУБД на базе open source PostgreSQL с расширенной аналитикой, встроенным управлением, мониторингом в реальном времени и поддержкой 20+ enterprise-расширений;
- Миграция с Oracle Database, Microsoft SQL Server, SAP Sybase ASE, IBM DB2;
- ERP, CRM, биллинговые системы и корпоративные транзакционные платформы;
- Компании, которым нужна встроенная аналитика без выноса данных в отдельный DWH.
Picodata (PD)
- Высокопроизводительная In-Memory Data Grid, развернутая в Kubernetes;
- Полная поддержка ACID-транзакций, SQL-интерфейс, нативная интеграция через JDBC и REST API;
- Антифрод-системы и системы персонализации в реальном времени;
- Единый профиль клиента, корпоративная шина данных, IoT-сценарии;
- Замена Redis, Apache Cassandra, Tarantool Enterprise в критичных по latency контурах.
Arenadata Catalog (ADC)
- Корпоративный каталог данных с автоматическим отслеживанием жизненного цикла данных, профилированием и бизнес-глоссарием;
- Сканирование метаданных из ADB, Greenplum, ADQM и других источников, построение графов происхождения данных;
- Инвентаризация и документирование источников;
- Соответствия регуляторным требованиям (152-ФЗ, отчетность ЦБ);
- Замена Collibra, Informatica Data Catalog, Alation.
Способы размещения
Public Cloud
Private Pool
Bare Metal
ПАК
Где размещается
Общее облако Selectel
Приватный сегмент в облаке Selectel
Выделенные физические серверы в вашем или нашем ЦОД
Программно-аппаратный комплекс в вашем или нашем ЦОД
Целевые продукты
ADB, ADS, ADQM, ADH, ADP, ADPG, PD, ADC
ADB, ADS, ADQM, ADH, ADP, ADPG, PD, ADC
ADB, ADS, ADQM, ADH, ADPG, PD
ADB
Изоляция
Разделяемые ресурсы
CPU Pinning: vCPU = физическое ядро
Физическая, 100%
Физическая, 100%
Хранилище
Сетевое (SDS)
Сетевое (SDS)
NVMe, RAID-10, локальные диски
NVMe, RAID-10, локальные диски
Для чего подходит
Среды разработки и тестирования, пилоты, небольшие продакшен-среды
Продакшен-среды, облачная стратегия с фокусом на изоляции
Высокая нагрузка, latency-чувствительные задачи
Enterprise-решения, физический контроль, 152-ФЗ / КИИ / ГИС
Выбирайте, как оплачивать решения
Платите ежемесячно или сразу за фиксированный объем лицензий на несколько месяцев вперед. По запросу можем предложить поддержку напрямую от вендора
Преимущества совместного решения Selectel и Arenadata
Техподдержка 24/7
Прозрачная OPEX-модель и опция аренды с правом выкупа для ПАК
Инфраструктура, сертифицированная Arenadata
Масштабирование до 825 ТБ данных (модульная архитектура ПАК)
Как мы внедряем решения
Анализируем требования и сайзинг
Проводим полный цикл нагрузочных тестов на нашей площадке
Разворачиваем сервис
Настраиваем интеграцию с вашими системами и запускаем
Безопасность данных и соответствие требованиям
ПО в реестре Минцифры
Arenadata QuickMarts, Arenadata Streaming, Arenadata DB (в составе ПАК); ОС Astra Linux Special Edition
Оборудование
Серверы находятся в процессе включения в реестр Минпромторга.
Инфраструктура Selectel
Аттестация по 152-ФЗ (до УЗ-1), ГОСТ Р 57580, приказы ФСТЭК № 17 и № 21, PCI DSS 3.2.1, ISO 27001.
Интеграция с корпоративной ИБ
Kerberos, Apache Ranger, LDAP, ролевая модель, аудит событий.
Для кого подходит решение
Производство и дистрибуция
Собирайте данные с оборудования в реальном времени, вовремя выявляйте отклонения в процессах.
Ритейл и e-commerce
Анализируйте большие объемы данных о клиентах и транзакциях, стройте предиктивные модели для персонализации предложений.
Телеком
Обрабатывайте данные о миллионах абонентов, биллинге и качестве услуг для улучшения клиентского опыта.
Госсектор и финансовый сектор
Разворачивайте защищенные системы хранения и обработки данных в соответствии с требованиями законодательства.