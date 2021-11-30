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SAP-хостинг

Размещайте инфраструктуру SAP на выделенных серверах Selectel или в облаке на базе VMware с возможностью дальнейшего масштабирования. Поможем с миграцией и поддержкой проекта.
  • Оборудование в HCL SAP
  • Предоставление поддержки и лицензий ОС SUSE
  • SLA — 100%
  • Соответствие инфраструктуры 152-ФЗ
  • Сопровождение SAP Basis
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В чем преимущества SAP-хостинга Selectel

Оборудование в HCL SAP

Оборудование, которое мы используем, входит в лист совместимости (HCL) SAP. Это гарантирует работоспособность и надежность инфраструктуры.

Для виртуализации используем сертифицированное SAP облако на базе VMware.

Высокий уровень SLA

Доступность выделенных серверов составляет 100%, а облака на базе VMware — 99,98%.

Это значит, что мы финансово отвечаем за ситуации, когда случается простой инфраструктуры.

Команда специалистов, работающих с SAP

Инфраструктуру для вашего проекта будут готовить специалисты, которые хорошо знают стандарты SAP. Также проект получит поддержку уровня SAP Basis.

Легкая миграция инфраструктуры

Мы поможем перевезти все ваши существующие проекты SAP в Selectel без потерь данных и без простоя. Наши специалисты изучат ваши задачи и подберут подходящую инфраструктуру.

Сертифицированное оборудование и лицензии

Наши серверы работают на процессорах Intel® Gold/Platinum и платформах Supermicro.

Мы предоставляем лицензии SUSE для решений SAP. Они подходят как для физических серверов, так и для виртуальных машин.

Поддержка аппаратного обеспечения и ПО

Специалисты Selectel настраивают, поддерживают и мониторят физическое оборудование и программное обеспечение.

Снизим операционные затраты — оформим SAP-хостинг в лизинг

Если вам важно снизить операционные затраты, Selectel может предложить вариант с оформлением лизинга на арендуемое оборудование в соответствии со стандартами IAS 17 и IFRS 16.

Как это работает:

  • Selectel и клиент заключают договор на передачу оборудования в лизинг.
  • Заключается отдельный договор с Selectel на обслуживание инфраструктуры в дополнение к лизинговому договору.
  • Лизинг учитывается как основные средства в бухгалтерском учете клиента.
  • Операционная прибыль не уменьшается на сумму затрат.
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Из чего состоит инфраструктура для SAP® HANA

Облако на базе VMware

  • Виртуализация на сертифицированном гипервизоре VMware ESXi™.
  • Гиперконвергентное хранилище vSAN™.
  • Виртуализация сетей на базе VMware NSX-T Data Center™

Выделенные серверы

  • Сертифицированные четырехсокетные платформы, входящие в лист совместимости (HCL). Они работают на процессорах Intel® Xeon Gold и Platinum второго и третьего поколений.
  • RAM — до 6 ТБ на хост.
  • Производительность — до 350 000 SAPS на хост.

СХД

  • Сертифицированная SAP Hybrid Flash СХД.
  • Доступная емкость — до 2,304 ПБ.
  • 1,4 млн IOPS (NFSv3/NFSv4).
  • Пропускная способность СХД — до 20 ГБ/с.

Сеть

Прямая связь между хостами:

  • SAN-плоскость — 25 Гбит/c.
  • NET-плоскость — 10 Гбит/c.
  • Изолированная Interconnect-сеть.

Selectel HyperServer

Гиперсервер  — мощный программно-определяемый сервер для вертикального масштабирования и in-memory-вычислений.

  • До 512 ядер на хост.
  • До 48 ТБ RAM.

Из чего складывается цена SAP-хостинга

  • помощь с миграцией,
  • плата за аренду отказоустойчивого физического сервера или облака на базе VMware,
  • лицензии ОС SUSE для решений SAP,
  • команда под проект и поддержка на уровне SAP Basis,
  • поддержка аппаратного и программного обеспечения специалистами Selectel,
  • защита от DDoS на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI,
  • соответствие инфраструктуры российскому законодательству.

Почему компании выбирают Selectel

Дата-центры в пяти регионах

У нас есть шесть собственных ЦОДов в России: Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они уровня Tier III. Также мы пользуемся дата-центрами партнеров в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.

Бесплатная техподдержка 24/7

У нас нет тарифов на техподдержку — мы всем помогаем одинаково полно. Среднее время ответа специалиста — 15 минут.

Возможность соблюдать 152-ФЗ

Выделенные серверы Selectel и облако на базе VMware соответствуют 152-ФЗ. Сверх этого, физические серверы вы можете разместить в А-ЦОДе, что дает возможность изолировать кластер от внешней сети.

Компании, которые нам доверяют

Более 24 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Стройте надежную инфраструктуру вместе с Selectel

Перенос проектов в Selectel

Перевезем ваши информационные системы в Selectel. Вам ничего не нужно делать самим. Администраторы оценят проект, подберут решение и все перенесут, — ваши сервисы продолжат работать на инфраструктуре российского провайдера.

Selectel HyperServer

Арендуйте мощный программно-определяемый сервер для вертикального масштабирования и in-memory-вычислений. Разверните инфраструктуру баз данных SAP® HANA или постройте продуктовые и тестовые среды — без дополнительных расходов.

Администрирование сервисов

Освободим ваших системных администраторов от рутинных задач. Сами перенесем системы на инфраструктуру Selectel, внедрим лучшие методологии создания сервисов и будем следить, чтобы все работало исправно.

Арендуйте инфраструктуру для SAP

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Что представляет собой услуга инфраструктуры для SAP?

Для чего подходит услуга SAP-хостинг в облаке?

Где находятся дата-центры для хостинга SAP в России?

Какие есть сценарии использования инфраструктуры для SAP?

Является ли ваша инфраструктура для SAP® HANA отказоустойчивой?