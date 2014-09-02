- Виртуализация на сертифицированном гипервизоре VMware ESXi™.
- Гиперконвергентное хранилище vSAN™.
- Виртуализация сетей на базе VMware NSX-T Data Center™
В чем преимущества SAP-хостинга Selectel
Оборудование в HCL SAP
Оборудование, которое мы используем, входит в лист совместимости (HCL) SAP. Это гарантирует работоспособность и надежность инфраструктуры.
Для виртуализации используем сертифицированное SAP облако на базе VMware.
Высокий уровень SLA
Доступность выделенных серверов составляет 100%, а облака на базе VMware — 99,98%.
Это значит, что мы финансово отвечаем за ситуации, когда случается простой инфраструктуры.
Команда специалистов, работающих с SAP
Инфраструктуру для вашего проекта будут готовить специалисты, которые хорошо знают стандарты SAP. Также проект получит поддержку уровня SAP Basis.
Легкая миграция инфраструктуры
Мы поможем перевезти все ваши существующие проекты SAP в Selectel без потерь данных и без простоя. Наши специалисты изучат ваши задачи и подберут подходящую инфраструктуру.
Сертифицированное оборудование и лицензии
Наши серверы работают на процессорах Intel® Gold/Platinum и платформах Supermicro.
Мы консультируем по всем важным аспектам для SAP: ОС, продукты SAP, серверная инфраструктура.
Поддержка аппаратного обеспечения и ПО
Специалисты Selectel настраивают, поддерживают и мониторят физическое оборудование и программное обеспечение.
Снизим операционные затраты — оформим SAP-хостинг в лизинг
Если вам важно снизить операционные затраты, Selectel может предложить вариант с оформлением лизинга на арендуемое оборудование в соответствии со стандартами IAS 17 и IFRS 16.
Как это работает:
- Selectel и клиент заключают договор на передачу оборудования в лизинг.
- Заключается отдельный договор с Selectel на обслуживание инфраструктуры в дополнение к лизинговому договору.
- Лизинг учитывается как основные средства в бухгалтерском учете клиента.
- Операционная прибыль не уменьшается на сумму затрат.
Из чего состоит инфраструктура для SAP® HANA
Облако на базе VMware
Выделенные серверы
- Сертифицированные четырехсокетные платформы, входящие в лист совместимости (HCL). Они работают на процессорах Intel® Xeon Gold и Platinum второго и третьего поколений.
- RAM — до 6 ТБ на хост.
- Производительность — до 350 000 SAPS на хост.
СХД
- Сертифицированная SAP Hybrid Flash СХД.
- Доступная емкость — до 2,304 ПБ.
- 1,4 млн IOPS (NFSv3/NFSv4).
- Пропускная способность СХД — до 20 ГБ/с.
Сеть
Прямая связь между хостами:
- SAN-плоскость — 25 Гбит/с.
- NET-плоскость — 10 Гбит/с.
- Изолированная Interconnect-сеть.
Selectel HyperServer
Гиперсервер — мощный программно-определяемый сервер для вертикального масштабирования и in-memory-вычислений.
- До 512 ядер на хост.
- До 48 ТБ RAM.
Из чего складывается цена SAP-хостинга
- помощь с миграцией;
- плата за аренду отказоустойчивого физического сервера или облака на базе VMware;
- лицензии ОС, сертифицированной для работы продуктов SAP;
- команда под проект и поддержка на уровне SAP Basis;
- поддержка аппаратного и программного обеспечения специалистами Selectel;
- защита от DDoS на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI;
- соответствие инфраструктуры российскому законодательству.
Почему компании выбирают Selectel
6 собственных дата-центров
У нас шесть дата-центров в России: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Также наши серверы располагаются в партнерском дата-центре в Новосибирске.
Бесплатная техподдержка 24/7
У нас нет тарифов на техподдержку — мы всем помогаем одинаково полно. Среднее время ответа специалиста — 15 минут.
Возможность соблюдать 152-ФЗ
Выделенные серверы Selectel и облако на базе VMware соответствуют 152-ФЗ. Сверх этого, физические серверы вы можете разместить в А-ЦОДе, что дает возможность изолировать кластер от внешней сети.
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Стройте надежную инфраструктуру вместе с Selectel
Перенос проектов в Selectel
Selectel HyperServer
Администрирование сервисов
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru