Данные, которые хранятся в Redis, находятся в памяти. Это обеспечивает низкую задержку и высокую пропускную способность. Redis имеет очень высокую производительность за счет многократного увеличения количества выполняемых операций и сокращения времени отклика. Операции чтения и записи в среднем занимают доли миллисекунды.
Какие задачи решает облачный Redis
Кэширование данных
Вы сможете перенаправить большую часть пользовательских запросов в кэш, если выделите и разместите их в Redis. Это ускорит работу сайта или приложения.
Хранение сессий
Хранилище данных на базе БД сохраняет такие данные сессий как профили пользователей, учетные данные, состояния сессий и индивидуальные пользовательские настройки.
Работа сервисов в реальном времени
С помощью Redis можно быстро обрабатывать данные или проводить их аналитику, осуществлять транзакции и строить рейтинги.
Управление очередями сообщений
Redis может использоваться в реализации очередей и подходит для высокопроизводительных лент комментариев и новостей, комнат чата и т. д.
Почему выбирают базу данных Redis
Высокая производительность
Многообразие структур данных
Redis поддерживает большое количество типов данных: от строк, списков и хэш-таблиц до потоков и пространственных данных. Это значит, что БД сможет удовлетворить потребности самых разных приложений.
Простота и удобство использования
Redis позволяет писать меньше строк кода для хранения, использования и организации доступа к данным в приложениях. При написании сложного кода разработчики могут использовать простую структуру команд. Например, задействовать структуру хэш-данных Redis, чтобы перемещать данные в хранилище только одной строкой кода.
Репликация и постоянное хранение
В Redis применяется архитектура узлов «Master — Replica» и поддерживается асинхронная репликация. Это значит, что данные в этом случае могут копироваться сразу на несколько подчиненных серверов. Это позволяет быстрее читать и восстанавливать данные в случае сбоя основного сервера.
Чтобы постоянно хранить данные, Redis делает снимки состояния на конкретный момент времени. Это значит, что происходит копирование наборов данных на диск.
Высокая доступность и масштабируемость
Если в рамках проекта вам нужно будет увеличить размер кластера БД, то в Redis есть разные варианты горизонтального и вертикального масштабирования. Горизонтальное масштабирование не только увеличивает производительность чтения, но и делает кластер Redis отказоустойчивым.
Открытый исходный код
База данных написана и поддерживается на открытом исходном коде. Это значит, что пользователи БД защищены от возможности блокировки продукта поставщиком.
Преимущества managed service Redis в Selectel
Бесперебойная работа и отказоустойчивость за счет репликации кластера
В случае аварии сервер автоматически переключится на резервный. А вышедший из строя будет создан заново.
Мощное железо
Базы данных работают на вычислительных ресурсах облачной платформы с процессорами Intel® Xeon® Scalable и AMD EPYC™.
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Вам не придется разбираться с настройками, самые важные мы вынесли в панель управления . Запустить сервис вы можете также с помощью Terraform.
Быстрое масштабирование с нулевым простоем
Когда нагрузка увеличится, вы сможете изменить конфигурацию сервера и количество реплик.
Автоматическое резервное копирование
Вы сможете восстановить потерянные данные за счет автоматического резервного копирования, которое выполняется раз в сутки.
Мониторинг и техподдержка
Отслеживайте работу облака и кластера БД с помощью встроенного мониторинга с возможностью трансляции метрик в формате Prometheus. А в случае возникновения проблем обращайтесь в нашу техподдержку. Среднее время ответа на вопрос — 15 минут.
Как разделяются зоны ответственности между пользователем облачной СУБД и Selectel
При аренде БД в Selectel
При самостоятельном развертывании СУБД
Как создать кластер Cloud Redis в панели управления Selectel
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Рассчитайте стоимость конфигурации сервера для СУБД Redis
Вы можете добавить в кластер до 6 реплик такой же конфигурации. Если мастер-нода будет недоступна, реплики возьмут на себя ее роль, и кластер будет работать в штатном режиме.Количество реплик
Резервное копирование кластера включено по умолчанию. Дополнительно вы платите только за объем хранимых копий — 2,56 ₽ за ГБ/мес. Каждая копия хранится семь дней, объем копий зависит от размера баз данных и интенсивности записи. Подробнее о резервном копировании — в базе знаний.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Общая информация
Версии и конфигурации Redis
Как создать кластер Redis
Резервное копирование для Redis
Отказоустойчивость кластера Redis
Миграция в облачные базы данных
API облачных баз данных
IaC инструмент Terraform
Как работает СУБД Redis
DBaaS: что такое облачные базы данных
Как работает Redis. Особенности кэширования
Как использовать облачные базы данных Redis
Что такое облачные базы данных (Managed Database) и для чего они нужны?
Облачные базы данных (cloud database) — это полностью управляемые СУБД, созданные и развернутые в облаке. По сути это Database-as-a-Service (DBaaS, Redis-as-a-service): базы данных предоставляются как готовый к работе сервис (Managed Service).
Облачные базы данных, или Managed Database — это сервис облачной платформы Selectel. Инструмент позволяет быстро разворачивать кластеры БД в облаке — один или несколько серверов, между которыми настроена репликация и аварийное переключение.
Как развернуть Redis онлайн?
Вам нужно лишь зарегистрироваться в нашей панели управления и создать свой первый кластер. Все остальные вопросы по хостингу Redis мы берем на себя.
Включено ли резервное копирование кластеров облачной базы данных Cloud Redis по умолчанию?
Да, процедура резервного копирования автоматизирована. Это значит, что вам не нужно снимать бэкапы Redis в облаке вручную и не нужно переживать за безопасность и сохранность ваших данных. Резервные копии хранятся в приватном объектном хранилище с тройной репликацией в зашифрованном виде, поэтому данные всегда под защитой.
С какими языками программирования совместим облачный Redis?
Redis поддерживает большинство языков программирования и протоколов:
- Python,
- Java,
- PHP,
- Perl,
- Go,
- Ruby,
- C/C#/C++,
- JavaScript,
- Node.js.
База данных также совместима с любыми приложениями и инструментами, разработанными для БД Redis.
В каких ситуациях чаще всего используют Redis?
Redis подходит для большого списка задач. Среди них:
- кэширование,
- чат, обмен сообщениями и очереди,
- игровые таблицы лидеров,
- хранилище сессий,
- потоковая передача мультимедиа,
- работа с геопространственными данными,
- Machine Learning,
- аналитика в режиме реального времени.
В чем разница между Memcached и Redis?
Memcached не поддерживает продвинутые структуры данных, репликацию, снапшоты, часть типов данных (например, геоданные) и имеет целый ряд других ограничений.
Но при этом Memcached имеет преимущества в производительности, так как он — многопоточное хранилище, а Redis — нет. Но все же у Redis есть современные инструменты работы с данными, которые делают его более популярным в разных проектах.
Какие еще СУБД можно арендовать в Selectel?
Помимо базы данных Redis, вы можете арендовать в Selectel следующие СУБД:
- PostgreSQL,
- PostgreSQL для 1С,
- MySQL™ semi-sync,
- MySQL™ sync,
- TimescaleDB
Соответствует ли облако Selectel 152-ФЗ?
Да, наша облачная платформа соответствует закону «О персональных данных». Это значит, что вы можете хранить и обрабатывать персональные данные четвертого и третьего уровня защищенности: ФИО, паспортные данные, телефоны, email, адреса доставки и не только. Если вы участвуете в госзакупках, то наши серверы подойдут для таких проектов.
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