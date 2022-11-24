Redis в облаке

Арендуйте систему управления in-memory базами данных класса NoSQL. Redis может работать как база данных, кэш и система очередей.
  • Чтение и запись за миллисекунды
  • Множество структур данных
  • Высокая производительность
  • Отказоустойчивость и масштабирование
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Redis
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Какие задачи решает облачный Redis

Кэширование данных

Вы сможете перенаправить большую часть пользовательских запросов в кэш, если выделите и разместите их в Redis. Это ускорит работу сайта или приложения.

Хранение сессий

Хранилище данных на базе БД сохраняет такие данные сессий как профили пользователей, учетные данные, состояния сессий и индивидуальные пользовательские настройки.

Работа сервисов в реальном времени

С помощью Redis можно быстро обрабатывать данные или проводить их аналитику, осуществлять транзакции и строить рейтинги.

Управление очередями сообщений

Redis может использоваться в реализации очередей и подходит для высокопроизводительных лент комментариев и новостей, комнат чата и т. д.

Почему выбирают базу данных Redis

Высокая производительность

Данные, которые хранятся в Redis, находятся в памяти. Это обеспечивает низкую задержку и высокую пропускную способность. Redis имеет очень высокую производительность за счет многократного увеличения количества выполняемых операций и сокращения времени отклика. Операции чтения и записи в среднем занимают доли миллисекунды.

Многообразие структур данных

Redis поддерживает большое количество типов данных: от строк, списков и хэш-таблиц до потоков и пространственных данных. Это значит, что БД сможет удовлетворить потребности самых разных приложений.

Простота и удобство использования

Redis позволяет писать меньше строк кода для хранения, использования и организации доступа к данным в приложениях. При написании сложного кода разработчики могут использовать простую структуру команд. Например, задействовать структуру хэш-данных Redis, чтобы перемещать данные в хранилище только одной строкой кода.

Репликация и постоянное хранение

В Redis применяется архитектура узлов «Master — Replica» и поддерживается асинхронная репликация. Это значит, что данные в этом случае могут копироваться сразу на несколько подчиненных серверов. Это позволяет быстрее читать и восстанавливать данные в случае сбоя основного сервера.

Чтобы постоянно хранить данные, Redis делает снимки состояния на конкретный момент времени. Это значит, что происходит копирование наборов данных на диск.

Высокая доступность и масштабируемость

Если в рамках проекта вам нужно будет увеличить размер кластера БД, то в Redis есть разные варианты горизонтального и вертикального масштабирования. Горизонтальное масштабирование не только увеличивает производительность чтения, но и делает кластер Redis отказоустойчивым.

Открытый исходный код

База данных написана и поддерживается на открытом исходном коде. Это значит, что пользователи БД защищены от возможности блокировки продукта поставщиком.

Преимущества managed service Redis в Selectel

Бесперебойная работа и отказоустойчивость за счет репликации кластера

В случае аварии сервер автоматически переключится на резервный. А вышедший из строя будет создан заново.

Мощное железо

Базы данных работают на вычислительных ресурсах облачной платформы с процессорами Intel® Xeon® Scalable и AMD EPYC™.

Запуск в несколько кликов и удобное управление

Вам не придется разбираться с настройками, самые важные мы вынесли в панель управления . Запустить сервис вы можете также с помощью Terraform.

Быстрое масштабирование с нулевым простоем

Когда нагрузка увеличится, вы сможете изменить конфигурацию сервера и количество реплик.

Автоматическое резервное копирование

Вы сможете восстановить потерянные данные за счет автоматического резервного копирования, которое выполняется раз в сутки.

Мониторинг и техподдержка

Отслеживайте работу облака и кластера БД с помощью встроенного мониторинга с возможностью трансляции метрик в формате Prometheus. А в случае возникновения проблем обращайтесь в нашу техподдержку. Среднее время ответа на вопрос — 15 минут.

Как разделяются зоны ответственности между пользователем облачной СУБД и Selectel

Не тратьте время и ресурсы на самостоятельное развертывание СУБД. В рамках услуги DBaaS мы возьмем на себя все заботы об инфраструктуре и дадим в аренду готовую облачную БД.
— провайдер,  — клиент
Инсталляция и настройка ОС, сети и СУБД
Обеспечение высокой доступности
Безопасное хранение данных от краж и утечек
Резервное копирование
Обеспечение отказоустойчивости кластера
Аварийное переключение при сбое
Обновления ОС и компонентов
Наличие ресурсов для масштабирования
Корректное подключение к БД и инициация масштабирования
Архитектура БД и запросов

При аренде БД в Selectel

При самостоятельном развертывании СУБД

Как создать кластер Cloud Redis в панели управления Selectel

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