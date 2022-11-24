В Redis применяется архитектура узлов «Master — Replica» и поддерживается асинхронная репликация. Это значит, что данные в этом случае могут копироваться сразу на несколько подчиненных серверов. Это позволяет быстрее читать и восстанавливать данные в случае сбоя основного сервера.

Чтобы постоянно хранить данные, Redis делает снимки состояния на конкретный момент времени. Это значит, что происходит копирование наборов данных на диск.