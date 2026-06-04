Резервное копирование на базе Кибер Бэкапа
Копии дисков, томов, файлов, папок и моментальных снимков ОС на базе Кибер Бэкап Облачный.
Резервное копирование агентами
Резервные копии приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин с помощью Veeam-агента.
Резервное копирование VMware
Резервные копии, хранение и восстановление данных ВМ и приложений благодаря технологии Veeam® Backup & Replication™.
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect
Бэкапы в облаке Selectel для безопасности продвинутого уровня. Настройка прямо в консоли Veeam.
Резервное копирование для любой инфраструктуры
Возможности резервного копирования Selectel для бизнеса
Гранулярное восстановление
Восстановление системы целиком, отдельных файлов или томов. Вы сможете восстановить важный документ, если кто-то его случайно удалил.
Удобная консоль и полный контроль
Управляйте бэкапами: определяйте тип данных, периодичность создания копий и время их хранения. Вы можете перемещать созданные резервные копии или удалять их.
Хранение данных и бэкапов в облаке
Пользуйтесь надежным облачным репозиторием Veeam Cloud Connect®: платите только за объем информации, который храните, и масштабируйте облако, когда это необходимо.
Любые объекты: от файла до сервера
Создавайте копии приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин.
Почему компании выбирают
Selectel
Тройная репликация
Любую информацию мы воспроизводим в трех разных копиях.
Безопасность данных
Вы можете шифровать данные при передаче и хранении.
Надежная инфраструктура
Для восстановления данных вы можете выбрать выделенные и облачные серверы разных конфигураций или облако на базе VMware.
Бесплатная техподдержка
Наши специалисты работают 24/7 и обычно они отвечают на тикеты в течение 15 минут.
Компании, которые нам доверяют
Бесплатно перенесем ваш проект в Selectel
Проведем аудит, подберем инфраструктуру, все перенесем и проследим за работой сервисов
Разверните инфраструктуру в дата-центрах уровня Tier III
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