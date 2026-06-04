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Резервное копирование
для бизнеса

Позаботьтесь о сохранности данных заранее: обеспечьте высокую скорость восстановления, минимизируйте риски ошибок или программных сбоев

Резервное копирование в облаке

Бэкапы сетевых дисков средствами облачной платформы Selectel.

Резервное копирование на базе Кибер Бэкапа

Копии дисков, томов, файлов, папок и моментальных снимков ОС на базе Кибер Бэкап Облачный.

Резервное копирование агентами

Резервные копии приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин с помощью Veeam-агента.

S3 Vault

Облачное решение с повышенной защитой для резервного копирования S3-бакетов

Резервное копирование VMware

Резервные копии, хранение и восстановление данных ВМ и приложений благодаря технологии Veeam® Backup & Replication™.

Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect

Бэкапы в облаке Selectel для безопасности продвинутого уровня. Настройка прямо в консоли Veeam.

Аварийное восстановление в облако VMware

Создание защищенной от сбоев инфраструктуры без больших вложений с помощью услуги Disaster Recovery as a Service (DRaaS).

Резервное копирование для любой инфраструктуры

Выберите продукт или сервис для резервного копирования, основываясь на том, где находятся ваши мощности для вычислений и что именно нужно копировать.

Если вычислительная инфраструктура в облаке Selectel

S3

Что можно копировать:

  • Виртуальные машины в облаке Selectel
  • Кластеры Kubernetes в Selectel
  • Базы данных на ВМ в облаке Selectel
Уточняйте стоимость
Резервное копирование в облаке

Что можно копировать:

  • Виртуальные машины в облаке Selectel
  • Кластеры Kubernetes в Selectel
Уточняйте стоимость
Резервное копирование агентами

Что можно копировать:

  • Виртуальные машины в облаке Selectel
  • Кластеры Kubernetes в Selectel
  • Базы данных на ВМ в облаке Selectel
  • Виртуальные машины в VMware Selectel
  • Удаленные рабочие столы (DaaS)
Уточняйте стоимость
Резервное копирование на базе Кибер Бэкапа

Что можно копировать:

  • Виртуальные машины в облаке Selectel
  • Базы данных на ВМ в облаке Selectel
  • Виртуальные машины в VMware Selectel
  • Кластеры Kubernetes в Selectel
Уточняйте стоимость

Если вычислительная инфраструктура на выделенных серверах в Selectel

S3

Что можно копировать:

  • ВМ на выделенных серверах Selectel
  • Выделенные серверы Selectel
  • Кластеры Kubernetes на базе выделенных серверов Selectel
  • Базу данных на выделенном сервере Selectel
Уточняйте стоимость
Резервное копирование агентами

Что можно копировать:

  • ВМ на выделенных серверах Selectel
  • Кластеры Kubernetes на базе выделенных серверов Selectel
Уточняйте стоимость
Сетевые диски  для выделенных серверов

Что можно копировать:

  • ВМ на выделенных серверах Selectel
  • Выделенные серверы Selectel
  • Базу данных на выделенном сервере Selectel
Уточняйте стоимость
Ленточная СХД

Что можно копировать:

  • Выделенные серверы Selectel
Уточняйте стоимость

Если вычислительная инфраструктура on-premise или у другого провайдера

S3

Что можно копировать:

  • Базы данных on-premise или у другого провайдера
Уточняйте стоимость
Аварийное восстановление в облако VMware

Что можно копировать:

  • Виртуальные машины в VMware on-premise или у другого провайдера
Уточняйте стоимость
Резервное копирование агентами

Что можно копировать:

  • Выделенные серверы on-premise
  • Виртуальные машины on-premise или у другого провайдера
Уточняйте стоимость
S3 Vault

Что можно копировать:

  • Объекты в S3-бакетах on-premise или у другого провайдера
Уточняйте стоимость

Позаботьтесь о непрерывной работе бизнеса

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем организовать резервное копирование
24/7
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8 800 555-06-75

Возможности резервного копирования Selectel для бизнеса

Гранулярное восстановление

Восстановление системы целиком, отдельных файлов или томов. Вы сможете восстановить важный документ, если кто-то его случайно удалил.

Удобная консоль и полный контроль

Управляйте бэкапами: определяйте тип данных, периодичность создания копий и время их хранения. Вы можете перемещать созданные резервные копии или удалять их.

Хранение данных и бэкапов в облаке

Пользуйтесь надежным облачным репозиторием Veeam Cloud Connect®: платите только за объем информации, который храните, и масштабируйте облако, когда это необходимо.

Любые объекты: от файла до сервера

Создавайте копии приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин.

Почему компании выбирают
Selectel

Тройная репликация

Любую информацию мы воспроизводим в трех разных копиях.

Безопасность данных

Вы можете шифровать данные при передаче и хранении.

Надежная инфраструктура

Для восстановления данных вы можете выбрать выделенные и облачные серверы разных конфигураций или облако на базе VMware.

Бесплатная техподдержка

Наши специалисты работают 24/7 и обычно они отвечают на тикеты в течение 15 минут.

Компании, которые нам доверяют

36 000+ клиентов36 000+ клиентов

Бесплатно перенесем ваш проект в Selectel

Проведем аудит, подберем инфраструктуру, все перенесем и проследим за работой сервисов

Узнать детали

Разверните инфраструктуру в дата-центрах уровня Tier III

Зона доступности
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²
площадь серверных
1 196
стоек
50+
продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²
площадь серверных
996
стоек
50+
продуктов
Зона доступности
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²
площадь серверных
1 420
стоек
50+
продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350
камер видеонаблюдения
4/3N
схема резервирования
50+
продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВт
мощность на стойку
10+
продуктов
2N
резервирование

Полезные материалы

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