Частное облако на базе VMware в А-ЦОД

Разместите ваш проект в изолированной инфраструктуре на базе VMware. Запустимся максимум за 1,5 месяца и сможем кастомизировать инфраструктуру под вас.
  • 152-ФЗ
  • 17 и 21 приказы ФСТЭК
  • PCI DSS
  • AICPA SOC 2®
  • vCenter™
  • vSphere
  • ESXi™
  • Большой парк железа
VMware в А-ЦОД
О продуктеFAQДокументацияСовместимые продукты

Для кого подходит частное облако на базе VMware

Государственные учреждения

Смогут разместить проекты на инфраструктуре с аттестацией до К1 по 17 приказу ФСТЭК России и до УЗ-1 в соответствии со 152-ФЗ.

Банки

Сохранят максимальный контроль за безопасностью при использовании облачных технологий.

Корпорации

Минимизируют затраты при обновлении оборудования для виртуализации и создадут единую IT-инфраструктуру для дочерних компаний.

Системные интеграторы

Смогут протестировать совместимость работы прикладного ПО и частного облака на базе VMware со средствами защиты.

Страховые компании

Разместят проекты на легко масштабируемой инфраструктуре.

Медучреждения

Смогут хранить данные пациентов безопасно, в соответствии с российским законодательством.

Особенности частного облака

Гибко масштабируется

Увеличивайте количество хостов, чтобы подстроиться под рост ваших проектов. Мы добавим дополнительные ресурсы по запросу. Гарантируем стабильность работы при пиковых нагрузках.

Надежно защищено

Наши сервисы защиты информации соответствуют требованиям законодательства РФ и другим нормативным актам. Вы можете обеспечить высокий уровень безопасности данных с набором технических средств и СЗИ.

Полный функционал VMware

Мы предоставляем доступ к продуктам лидера рынка виртуализации: vCenter™, vSphere™, ESXi™, VMware Horizon и Tanzu Kubernetes.

Как разделяется ответственность между провайдером и клиентом

Мы отвечаем перед вами за безопасность данных, связанную с физическим доступом, и защиту IT-инфраструктуры. Вы берете на себя ответственность за создание, управление и защиту проекта, а также объекты внутри него. Детальное разграничение ответственности мы прописываем с каждым клиентом отдельно.

Почему стоит арендовать облако в Selectel

Быстро запускаем облако

Мы сделаем все максимум за 1,5 месяца, используя заранее проработанные решения. Вам не придется платить за их создание и потом ждать полгода или год пока проект запустится.

Кастомизируем проект, если требуется

Мы можем доработать типовые решения именно так, как нужно вашему проекту. Срок реализации проекта от этого не увеличится.

Гарантируем максимальную изоляцию

Все ресурсы частного облака на базе VMware — только ваши. Мы помогаем создать инфраструктуру, которая полностью изолирована от сетей Selectel и других клиентов с помощью межсетевого экрана. Это дает полный контроль над безопасностью систем, высокую производительность и возможность установить аппаратные СКЗИ внутри своей инфраструктуры.

Соблюдаем требования к инфраструктуре для 152-ФЗ, 17 и 21 приказов ФСТЭК, PCI DSS

Мы можем провести оценку эффективности или аттестовать частное облако на базе VMware в Аттестованном сегменте ЦОД под ваши требования.

Предлагаем большой выбор железа

У нас большой парк железа, около 5 000 видов комплектующих и своя сборка серверов в России. Вам не придется идти на компромиссы и менять требования на более простые из-за отсутствия серверов или комплектующих.

Реализуем различные сценарии использования

Вы можете реализовать с нами любой проект, связанный с обычной виртуализацией, VDI в Аттестованном сегменте ЦОД, Tanzu Kubernetes и т. д. Каждый из них мы сможем аттестовать под 152-ФЗ или 17 Приказ ФСТЭК.

Даем возможность создать гибридную инфраструктуру

Вы сможете связать свой проект на VMware в Аттестованном сегменте ЦОД с другими проектами на любой инфраструктуре: на выделенных серверах, облачной платформе Selectel или облаке VMware.

Имеем большой опыт участия в тендерах

Мы давно принимаем участие в тендерах, поэтому знаем требования по документам и другие важные тонкости, которые облегчают процесс работы с государственным или около государственным компаниям.

Партнерские продукты, которые используются на нашей инфраструктуре

Компании-партнеры

Арендуйте облако VMware в Аттестованном сегменте ЦОД

Заполните заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и проконсультируем.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.