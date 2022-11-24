Частное облако на базе VMware в А-ЦОД

Для кого подходит частное облако на базе VMware
Государственные учреждения
Смогут разместить проекты на инфраструктуре с аттестацией до К1 по 17 приказу ФСТЭК России и до УЗ-1 в соответствии со 152-ФЗ.
Банки
Сохранят максимальный контроль за безопасностью при использовании облачных технологий.
Корпорации
Минимизируют затраты при обновлении оборудования для виртуализации и создадут единую IT-инфраструктуру для дочерних компаний.
Системные интеграторы
Смогут протестировать совместимость работы прикладного ПО и частного облака на базе VMware со средствами защиты.
Страховые компании
Разместят проекты на легко масштабируемой инфраструктуре.
Медучреждения
Смогут хранить данные пациентов безопасно, в соответствии с российским законодательством.
Особенности частного облака
Гибко масштабируется
Надежно защищено
Полный функционал VMware
Как разделяется ответственность между провайдером и клиентом
Почему стоит арендовать облако в Selectel
Быстро запускаем облако
Кастомизируем проект, если требуется
Гарантируем максимальную изоляцию
Соблюдаем требования к инфраструктуре для 152-ФЗ, 17 и 21 приказов ФСТЭК, PCI DSS
Предлагаем большой выбор железа
Реализуем различные сценарии использования
Даем возможность создать гибридную инфраструктуру
Имеем большой опыт участия в тендерах
Партнерские продукты, которые используются на нашей инфраструктуре
Компании-партнеры
FAQ
Какие средства защиты информации использует Selectel для защиты частного облака?
Для защиты частного облака на базе VMware мы используем: UserGate, Secret Net Studio, Secret Net LSP, ПАК Соболь, vGate R2 Enterprise, Kaspersky Security для виртуальных сред, Сканер-ВС.
Мы можем применять и другие средства защиты — все зависит от ваших задач.
Предоставляете ли вы в аренду СКЗИ?
Нет. Если вам нужны СКЗИ, то вы можете привезти собственное оборудование. Наши инженеры подключат его к частному облаку VMware в Аттестованном сегменте ЦОД.
Вы сами проводите аттестацию системы?
Для аттестации мы пользуемся услугами подрядчика. Это значит, что наши системы аттестует независимая сторонняя компания. Вы сами можете выбрать подрядчика для аттестации самостоятельно, если это необходимо.
Можете ли вы выполнить дополнительные требования к безопасности инфраструктуры?
Базово мы готовы реализовать соответствие инфраструктуры 152-ФЗ, 17 и 21 приказу ФСТЭК, PCI DSS.
В зависимости от ваших задач мы можем выполнить дополнительные требования к безопасности инфраструктуры.
Подробнее об услуге А-ЦОД
Основные документы
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Чем аттестованный сегмент ЦОД отличается от классического?
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Выполнить все требования 152-ФЗ
Межсетевой экран
Российские ОС и ПО для защиты от атак вирусов и шифровальщиков
Система обнаружения вторжений IPS/IDS
Выполнить все требования к безопасности
Выделенные серверы в аттестованном сегменте ЦОД
Облако 152-ФЗ
Организовать сеть
Сети L3 VPN
CDN
Selectel Connect
Защитить от атак данные, сайты и приложения
Защита от DDoS-атак
Защита приложения (WAF)
Межсетевой экран
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