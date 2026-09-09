Документы
В зависимости от того, являетесь ли вы юридическим или физическим лицом, вы можете ознакомиться с условиями соответствующего договора и приложений к нему.
- Группа услуг «Облачная платформа»
- Предоставление услуги администрирования
- Предоставление доступа к программным продуктам 1С
- Доступ к Selectel Hyperserver
- S3
- Размещение оборудования
- Аттестованный сегмент ЦОД
- Veeam Cloud Connect
- Google Workspace
- Защита Curator
- Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Предоставление облачных серверов в Узбекистане
- Перенос данных в Selectel
- Установка ML-платформы
- Частное облако VDI на базе VMware Horizon (виртуальный рабочий стол)
- Глобальный роутер Selectel
- Сервис ГОСТ-VPN
- Мониторинг открытых портов (бета)
- Удаленный рабочий стол
- Готовое облако 1С
- Группа услуг Веб-ресурсы
- Анализ уязвимостей
- Сетевые диски для Выделенных серверов
- ИИ роутер
- Защита от DDoS-атак
- Предоставление выделенного сервера
- Предоставление доступа к сервисам Google Cloud
- Сетевое оборудование
- Публичное облако на базе VMware
- Сеть доставки контента (CDN)
- Доступ к средствам защиты информации
- Предоставление доступа к сервисам Amazon Web Services
- Защита DDoS Guard
- Предоставление доступа к веб-службам Microsoft
- Удаленное обслуживание оборудования
- Серверный шкаф
- Предоставление выделенного сервера и сервера произвольной конфигурации по специальной цене
- Частное облако на базе VMware
- Реестр контейнеров
- Кластер Kubernetes
- Предоставление LUN СХД
- Перевозка оборудования между Техническими площадками
- Мобильная ферма
- Почтовый сервис Selectel
- Группа услуг «Регистрация доменного имени»
- Группа услуг «Кибер бэкап облачный»
- VDS
- Акт возврата оборудования
- Форма доверенности для физических лиц
- Политика в отношении авторских прав
- Правила привлечения клиентов
- Руководство по использованию логотипа Selectel
- Заявление на компенсацию
- Заявление на возврат для юр. лиц
- Технические условия размещения оборудования
- Акт приема оборудования
- Форма доверенности для юр. лиц и ИП
- Правила проведения рекламных кампаний
- Логотип Selectel
- Гарантийное письмо
- Заявление на возврат для физ. лиц
- Форма доверенности на зачисление платежа
- Правообладание ПО/БД, идентификация в реестре и использование языков программирования