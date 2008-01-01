Договоры
Пользовательское соглашениеПравила пользования сервисами и услугамиДоговор об участии в классической реферальной программе для физических лицДоговор об участии в классической реферальной программе для юридических лиц и ИППартнерское соглашение на перепродажу услугДополнительное соглашение об участии в бессрочной реферальной программе к договору об участии в классической реферальной программе
Условия использования
отдельных сервисов
Облачная платформаЗащита от DDoS-атакПредоставление услуги администрированияПредоставление выделенного сервераПредоставление доступа к сервисам Microsoft AzureПредоставление доступа к программным продуктам 1CПредоставление доступа к сервисам Google CloudДоступ к Selectel HyperserverСетевое оборудованиеВиртуализация рабочих мест Selectel VDIПредоставление облачного хранилищаПубличное Облако на базе VMwareРазмещение оборудованияСеть доставки контента (CDN)Аттестованный сегмент ЦОДДоступ к средствам защиты информацииVeeam Cloud ConnectSELECTEL VIDEO ANALYTICSПредоставление доступа к сервисам Amazon Web ServicesGoogle Workspace
Прочие документы
Акт возврата оборудованияАкт приема оборудованияФорма доверенности для физических лицФорма доверенности для юр. лиц и ИППравила предоставления списка пользователейПолитика в отношении авторских правПравила проведения рекламных кампанийРезультаты проведения СОУТУсловия использования программного обеспечения MicrosoftСоглашение об оказании услуг по предоставлению доступа к веб-службам правообладателя MicrosoftГарантийное письмоЗаявление на компенсациюЗаявление на возврат для физ. лицЗаявление на возврат для юр. лиц