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Документы

В зависимости от того, являетесь ли вы юридическим или физическим лицом, вы можете ознакомиться с условиями соответствующего договора и приложений к нему.

Договоры

Пользовательское соглашениеПравила пользования сервисами и услугамиДоговор об участии в классической реферальной программе для физических лицДоговор об участии в классической реферальной программе для юридических лиц и ИППартнерское соглашение на перепродажу услугДополнительное соглашение об участии в бессрочной реферальной программе к договору об участии в классической реферальной программе

Условия использования
отдельных сервисов

Облачная платформаЗащита от DDoS-атакПредоставление услуги администрированияПредоставление выделенного сервераПредоставление доступа к сервисам Microsoft AzureПредоставление доступа к программным продуктам 1CПредоставление доступа к сервисам Google CloudДоступ к ​Selectel HyperserverСетевое оборудованиеВиртуализация рабочих мест Selectel VDIПредоставление облачного хранилищаПубличное Облако на базе VMwareРазмещение оборудованияСеть доставки контента (CDN)Аттестованный сегмент ЦОДДоступ к средствам защиты информацииVeeam Cloud ConnectSELECTEL VIDEO ANALYTICSПредоставление доступа к сервисам Amazon Web ServicesGoogle Workspace

Персональные данные

Политика в отношении обработки и защиты персональных данныхСогласие на обработку персональных данных

Кодекс этики
и антикоррупционная политика

Положение об антикоррупционной политикеКодекс этики

Прочие документы

Акт возврата оборудованияАкт приема оборудованияФорма доверенности для физических лицФорма доверенности для юр. лиц и ИППравила предоставления списка пользователейПолитика в отношении авторских правПравила проведения рекламных кампанийРезультаты проведения СОУТУсловия использования программного обеспечения MicrosoftСоглашение об оказании услуг по предоставлению доступа к веб-службам правообладателя MicrosoftГарантийное письмоЗаявление на компенсациюЗаявление на возврат для физ. лицЗаявление на возврат для юр. лиц
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