Возможности для проектов и пользователей
Разные уровни доступа
Разграничивайте доступ к проектам для отделов и сотрудников через панель управления и контролируйте расходы, корректируя их «на лету».
IT-командам и разработчикам на аутсорсе
- Для создания проектов под отдельные команды. Так вы сможете управлять бюджетом, анализируя потребление ресурсов.
- Для изолирования тестовых сред, чтобы не навредить проектам в боевом доступе.
Ресселерам
- Для создания клиентских проектов и передачи доступа к ним. Вы легко сможете вести учет затрат по каждому проекту.
Приватные сети
Объединяйте виртуальные серверы в изолированное локальное пространство, доступное только для ваших проектов.
- Пропускная способность локального порта: 1 Гбит/c.
- Внутри приватной сети отсутствует ограничение на объем трафика, что позволяет передавать любой объем данных между вашими сервисами без дополнительных платежей.
- Количество используемых приватных сетей — без ограничений.
- Объединить в приватную сеть можно как серверы в одном регионе, так и создав межрегиональную приватную сеть для работы между виртуальными или выделенными серверами в разных регионах.
Преимущества работы с VPC
Удобная панель управления
Разворачивайте проекты в несколько кликов и легко управляйте пользователями из любой точки мира.
Гибкая статистика по каждому проекту
Оценивайте расходы на проекты и ресурсы. Легко планируйте бюджет во время пиковых нагрузок или работы в штатном режиме.
Инфраструктура по вашим правилам
Создавайте любое количество проектов, пользователей и приватных сетей.
Начните прямо сейчас
Создавайте мощную инфраструктуру
Облачные серверы
Используйте масштабируемые облачные серверы Selectel для решения своих задач.
Гибридная инфраструктура
Объединяйте выделенные серверы и виртуальные машины в единую инфраструктуру.
Резервное копирование
Создавайте резервные копии приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин.