Какие решения у нас есть
В чем разница между решениями
Хост
Сегмент пула
Пул
Из чего складывается цена
Какие варианты хранилища совместимы с решениями
S3
Выделенное хранилище
Почему стоит арендовать приватные решения в Selectel
Удобная панель управления
Разворачивайте проекты в несколько кликов и легко управляйте пользователями из любой точки мира.
Возможность построить гибридное облако
Объединяйте приватный сегмент публичного облака с вашей локальной инфраструктурой в любой среде.
Бесплатная защита от DDoS
Для всех сервисов облачной платформы Selectel подключена бесплатная защита от DDoS. Она помогает отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Соответствие 152-ФЗ, PCI DSS и другим требованиям
Вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно, а также данные платежных карт. Безопасность на уровне инфраструктуры подтверждают ISO 27001, AICPA SOC 2® и GDPR.
Управление доступами через IAM-систему
Она разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей. А кроме того, позволяет настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.
Компании, которые уже построили у нас свою инфраструктуру
Наши клиенты
В чем особенность решения
Изоляция на уровне вычислений
Сетевая связность с публичными пулами
Возможность настроить резервное копирование
Возможность подключить managed продукты Selectel
В чем особенность решения
Возможность подключить частный кластер сетевых дисков
Мониторинговые метрики физической инфраструктуры
Возможность кастомизировать аппаратное обеспечение облака
- специализированные модели процессора и оперативной памяти;
- хосты виртуализации с локальным диском объемом 20+ ТБ. Они подходят для работ с высоконагруженными базами данных;
- сетевые диски с производительностью выше доступной в публичном пуле.
В чем особенность решения
Выделенные API ноды
Выделенный сетевой стек
Какую сеть используют приватные решения?
Приватные хосты и приватные сегменты пула используют сетевые объекты пула, в котором находятся.
Например, если вы размещаете инфраструктуру в приватном сегменте ru-3-*** на базе пула ru-3, вы сможете объединять виртуальные машины, кластеры Kubernetes и управляемые базы данных в ru-3-***, ru-3a и ru-3b в одну приватную сеть с низкими задержками.
Аналогично с доступом в интернет — для всей инфраструктуры внутри ru-3 можно использовать общую публичную подсеть большого размера.
Если ли у вас ограничение на количество приватных сетей?
У нас нет ограничений на количество используемых приватных сетей. Объединяйте серверы в изолированное локальное пространство, доступное только для ваших проектов.
- Пропускная способность локального порта составляет до 20 Гбит/с.
- Внутри приватной сети нет ограничений на объем трафика. Передавайте любой объем данных между сервисами без дополнительных платежей.
Какие дополнительные услуги я могу использовать вместе с приватными решениями на базе публичного облака?
Все дополнительные услуги вы можете изучить на вкладке Совместимые продукты.
Какие образы я могу использовать?
В частном сегменте публичного облака поддерживается набор образов для распространенных дистрибутивов Linux (Ubuntu, Debian, CentOS). В образах работает агент, созданный нами и реализующий целый ряд функций: переустановка пароля по запросу из панели управления, статическая конфигурация сети, управление SSH-ключами. Вы также сможете загружать в проект свои собственные образы виртуальных машин.
Как оплачиваются приватные решения?
Приватные решения оплачиваются по потреблению. Стоимость зависит от выбранной конфигурации хостов виртуализации и их количества — учитывается количество физических ядер, количество памяти и объем локального диска.
Точную стоимость мы предоставляем в ответе на тикет.
Есть ли у вас техническая поддержка?
Да, специалисты нашей техподдержки на связи 24/7. Связаться с ними можно по почте support@selectel.ru или написав тикет.
Где находятся ваши дата-центры?
У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А также есть партнерский ДЦ в Новосибирске.
Решайте бизнес-задачи с помощью продуктов Selectel
Хранить и восстанавливать данные
Выделенное объектное хранилище
Объектное хранилище, совместимое с S3 API
Резервное копирование в облаке
Развернуть проект с особенными требованиями
Выделенные серверы
Серверы с GPU
Повысить отказоустойчивость и ускорить загрузку контента
Отражать угрозы
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Базовое администрирование
DevOps as a Service
Арендуйте приватные решения на базе публичного облака Selectel
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru