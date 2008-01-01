Панель управления

Виртуальное приватное облако

Virtual private cloud
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Ваше независимое пространство для работы в публичном облаке

Объединяйте гибкость и мгновенный доступ к ресурсам в публичном облаке с защищенностью приватного облака. Работайте так, будто облако создано только для вашего проекта: управляйте доступом к ресурсам, объединяйте серверы приватными изолированными сетями и разворачивайте сервисы за несколько минут с полным контролем в любой момент времени.

Возможности для проектов и пользователей

Разные уровни доступа

Разграничивайте доступ к проектам для отделов и сотрудников через панель управления и контролируйте расходы, корректируя их «на лету».

IT-командам и разработчикам на аутсорсе

  • Для создания проектов под отдельные команды. Так вы сможете управлять бюджетом, анализируя потребление ресурсов.
  • Для изолирования тестовых сред, чтобы не навредить проектам в боевом доступе.

Ресселерам

  • Для создания клиентских проектов и передачи доступа к ним. Вы легко сможете вести учет затрат по каждому проекту.

Приватные сети

Объединяйте виртуальные серверы в изолированное локальное пространство, доступное только для ваших проектов.

  • Пропускная способность локального порта: 1 Гбит/c.
  • Внутри приватной сети отсутствует ограничение на объем трафика, что позволяет передавать любой объем данных между вашими сервисами без дополнительных платежей.
  • Количество используемых приватных сетей — без ограничений.
  • Объединить в приватную сеть можно как серверы в одном регионе, так и создав межрегиональную приватную сеть для работы между виртуальными или выделенными серверами в разных регионах.

Преимущества работы с VPC

Удобная панель управления

Разворачивайте проекты в несколько кликов и легко управляйте пользователями из любой точки мира.

Гибкая статистика по каждому проекту

Оценивайте расходы на проекты и ресурсы. Легко планируйте бюджет во время пиковых нагрузок или работы в штатном режиме.

Инфраструктура по вашим правилам

Создавайте любое количество проектов, пользователей и приватных сетей.

Начните прямо сейчас

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Создавайте мощную инфраструктуру

Облачные серверы

Используйте масштабируемые облачные серверы Selectel для решения своих задач.

Гибридная инфраструктура

Объединяйте выделенные серверы и виртуальные машины в единую инфраструктуру.

Резервное копирование

Создавайте резервные копии приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин.