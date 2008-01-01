Приватные решения на базе публичного облака Selectel

Арендуйте приватный хост, сегмент пула или весь пул на базе публичного облака. Управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени. Все ресурсы облака — только ваши.
  • Изоляция данных
  • Оптимизированная СХД
  • Кастомизированный пул
  • Гибридное облако
Приватные решения
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Какие решения у нас есть

Приватный хост
Отдельный хост виртуализации в одном из публичных пулов облака Selectel. Он гарантирует отсутствие соседей, а также дает возможность управлять запуском виртуальной машины через отдельную конфигурацию сервера.
Приватный сегмент пула
Это логически изолированная группа приватных хостов. Общей с другими клиентами остается сетевая плоскость, API и система хранения данных.
Приватный пул
Это набор оборудования для приватного сегмента, а также выделенные ноды API, изолированный сетевой стек и собственная система хранения данных. Этот вариант изоляции хостов максимально близок к уровню изоляции частного облака.

В чем разница между решениями

Изоляция на уровне вычислений
Сетевая связность с публичными пулами
Возможность настроить резервное копирование
Возможность подключить managed продукты Selectel
Возможность подключить частный кластер сетевых дисков
Мониторинговые метрики физической инфраструктуры
Возможность кастомизировать аппаратное обеспечение облака
Выделенные API ноды
Выделенный сетевой стек

Хост

Сегмент пула

Пул

Из чего складывается цена

Стоимость приватного хоста, сегмента пула или целого приватного пула зависит от выбранного оборудования — учитывается количество физических ядер, количество памяти и объем локального диска. В случае с приватным пулом или сегментом пула мы выполним проектирование инфраструктуры под вашу задачу. Точную стоимость предоставим в ответе на тикет или после общения с командой специальных решений.
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Какие варианты хранилища совместимы с решениями

S3

Подходит проектам, для которых важна приватность на уровне сетей и возможность использования лимитов только одной компанией. При этом изолированный кластер с данными будет располагаться в публичном облаке Selectel. Узнайте больше о S3 Selectel.

Выделенное хранилище

Подходит для проектов, которым требуется более серьезный уровень безопасности, например, корпорациям или государственным компаниям. В этом случае кластер с данными располагается в изолированной инсталляции частного облака Selectel. Узнайте больше о выделенном хранилище Selectel.

Почему стоит арендовать приватные решения в Selectel

Удобная панель управления

Разворачивайте проекты в несколько кликов и легко управляйте пользователями из любой точки мира.

Возможность построить гибридное облако

Объединяйте приватный сегмент публичного облака с вашей локальной инфраструктурой в любой среде.

Бесплатная защита от DDoS

Для всех сервисов облачной платформы Selectel подключена бесплатная защита от DDoS. Она помогает отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.

Соответствие 152-ФЗ, PCI DSS и другим требованиям

Вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно, а также данные платежных карт. Безопасность на уровне инфраструктуры подтверждают ISO 27001, AICPA SOC 2® и GDPR.

Управление доступами через IAM-систему

Она разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей. А кроме того, позволяет настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.

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Арендуйте приватные решения на базе публичного облака Selectel

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru