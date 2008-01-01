Объединяйте гибкость и мгновенный доступ к ресурсам в публичном облаке с защищенностью приватного облака. Работайте так, будто облако создано только для вашего проекта: управляйте доступом к ресурсам, объединяйте серверы приватными изолированными сетями и разворачивайте сервисы за несколько минут с полным контролем в любой момент времени.