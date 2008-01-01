Приватные хосты и приватные сегменты пула используют сетевые объекты пула, в котором находятся.

Например, если вы размещаете инфраструктуру в приватном сегменте ru-3-*** на базе пула ru-3, вы сможете объединять виртуальные машины, кластеры Kubernetes и управляемые базы данных в ru-3-***, ru-3a и ru-3b в одну приватную сеть с низкими задержками.

Аналогично с доступом в интернет — для всей инфраструктуры внутри ru-3 можно использовать общую публичную подсеть большого размера.