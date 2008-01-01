Аренда выделенного сервера для 1С

Выберите конфигурацию сервера
до 10 пользователей 1C
до 30 пользователей 1C
2×4 000 ГБ HDD
до 100 пользователей 1C
2×8 ТБ SATA
Профессиональная помощь в подборе сервера экспертами команды Вячеслава Гилева
Мы возместим полную стоимость индивидуального подбора сервера для 1С экспертом команды gilev.ru при заказе оборудования в Selectel.
- Воспользуйтесь услугой подбора сервера экспертом gilev.ru.
- Оплатите рекомендованную конфигурацию в Selectel на срок от 1 месяца.
- Пришлите нам номер оплаченного счета, мы возместим полную стоимость услуги подбора сервера бонусами на ваш баланс.
Экономьте время и деньги
Используйте собственные лицензии
В составе решения можно использовать не только арендуемые в Selectel лицензии 1С, но и свои собственные. Активировать лицензии можно самостоятельно или с помощью наших сотрудников.
Получайте скидки за аренду
При заказе на 3, 6 и 12 месяцев применяется дополнительная скидка на выделенный сервер — 3, 7 и 15% соответственно.
Рассчитайте стоимость
Сконцентрируйтесь на потребностях бизнеса
Оптимизируйте IT-затраты
Платите только за те ресурсы и лицензии, которые нужны вам сегодня.
Выбирайте протестированные конфигурации
Все рекомендованные нами конфигурации серверов набрали больше 90 баллов в тесте Гилева. Это говорит об их высокой производительности для систем 1С.
Доверяйте надежному провайдеру
Мы несем финансовую ответственность за доступность сервиса. Наш SLA = 100%*. Если нужно заменить вышедшее из строя оборудование, наши специалисты произведут ремонт или предоставят подменный сервер.
*SLA — соглашение об уровне предоставления услуги. Для линейки недорогих серверов Chipcore SLA = 99,98%.
Будьте уверены в безопасности данных
Серверы 1С размещаются в дата-центрах Selectel с круглосуточным видеонаблюдением, в оптимальных климатических условиях и по стандартам надежности Tier III.
Почему Selectel
Лучший провайдер по версии gilev.ru
Selectel на первом месте в рейтинге облачных провайдеров команды Гилева. Это эксперты, которые ускоряют системы 1С и оценивают мощность 1С-серверов.
Конфигурации под заказ
Собственный склад комплектующих позволяет нам собирать нестандартные серверы под 1С, если это нужно для вашего проекта.
18 000 клиентов и 12 лет опыта
Нам доверяют как индивидуальные предприниматели, так и крупные международные компании.
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.