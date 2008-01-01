Аренда выделенного сервера для 1С

Используйте собственные лицензии

В составе решения можно использовать не только арендуемые в Selectel лицензии 1С, но и свои собственные. Активировать лицензии можно самостоятельно или с помощью наших сотрудников.

Получайте скидки за аренду

При заказе на 3, 6 и 12 месяцев применяется дополнительная скидка на выделенный сервер — 3, 7 и 15% соответственно.