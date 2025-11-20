Аренда выделенного сервера для 1С

Арендуйте физический выделенный сервер, который идеально подойдет для 1С. Покупайте лицензии по подписке у нас или используйте свои на наших серверах.
Арендовать сервер для 1C
  • Бесплатный переезд
  • Оптимизация затрат
  • Редакции ПРОФ и КОРП
  • Серверные лицензии
  • Защита персональных данных
Серверы для 1С
О продуктеЦеныFAQДокументацияСовместимые продукты

Для каких ситуаций подходит услуга

Арендовать надежную инфраструктуру вместе с лицензиями 1С

Мы предлагаем в аренду мощные физические серверы вместе с лицензиями 1С. Мы будем заботиться об инфраструктуре и своевременно решать технические проблемы. Вы сможете решать бизнес-задачи, не отвлекаясь на технические вопросы.

Арендовать инфраструктуру в качестве партнера

Вы можете стать нашим партнером и предлагать нашу инфраструктуру своим клиентам. Они смогут арендовать надежное оборудование сразу с лицензиями 1С, а вы будете получать вознаграждение за каждого нового для нас клиента.

Добавить лицензии к уже арендованному у нас серверу

Если вы уже арендуете у нас выделенный сервер для 1С, то в любой момент вы можете добавить к аренде лицензии 1С.

Что входит в аренду выделенного сервера для 1С

  • Выбранная конфигурация сервера для 1С. В рамках аренды сервера вам будут доступны: безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ бесплатно, один публичный IPv4-адрес, автоустановка ОС, сетевая статистика, замена комплектующих в течение трех часов, защита от DDoS-атак.
  • Платформенные лицензии 1С на рабочие места.
  • Типовые конфигурации 1С при заказе платформенных лицензий. Например, этих:
    • 1С:Управление нашей фирмой ПРОФ,
    • 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3 ПРОФ,
    • 1С:Бухгалтерия 3 ПРОФ,
    • 1С:Управление торговлей 11 ПРОФ,
    • 1С:Комплексная автоматизация 8,
    • и т. д.
  • Доступ к информационной системе ИС:ИТС, где вы сможете обновлять прикладные решения и изучать справочные материалы.
  • Активация арендных лицензий нашими специалистами.

Партнерские решения

Корпоративные решения 1С от компании Инфостарт

  • Доступ к любым видам лицензирования 1С
  • Поставка лицензий 1С уровня ПРОФ, КОРП, РКЛ
  • Отраслевые и функциональные типовые конфигурации
  • Автоматическое получение закрывающих документов
  • Консультация по сложным вопросам лицензирования
  • Поставка лицензии в течение дня

Сколько стоит аренда лицензий 1С для выделенных серверов

Стоимость аренды 1С рассчитывается индивидуально: зависит от конфигурации выбранного сервера, количества пользователей, типа лицензий. Оставьте заявку, чтобы узнать цену.

Какие лицензии 1С мы предлагаем

Пользовательские
Предназначены для лицензирования работы пользователей программ 1С в одной локальной сети. Вы можете выбрать редакцию КОРП или ПРОФ.
Серверные
Обязательное ПО для работы с программами 1С на SQL-сервере. Предоставляются в редакции КОРП или ПРОФ.

Преимущества аренды выделенного сервера для 1С в Selectel

Бесплатно помогаем с миграцией

Освободим до 100 часов работы штатного администратора и перенесем ваши проекты на наши физические серверы.

Упрощаем управление серверами

Наша панель управления позволяет решать большую часть вопросов, связанных с арендой выделенных серверов и их работой: увеличивать объем ресурсов, менять конфигурацию, арендовать дополнительные лицензии и т. д. Если в процессе у вас возникнут любые сложности, то из панели можно написать тикет в поддержку.

Храним персональные данные по закону

Наши серверы соответствуют 152-ФЗ. Это значит, что вы можете хранить у нас персональные данные до первого уровня защищенности включительно и не беспокоиться о конфиденциальности.

Строим отказоустойчивую инфраструктуру

У нас шесть собственных дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также партнерская точка в Новосибирске. За счет этого вы можете развернуть серверы в разных регионах и не переживать за их отказоустойчивость.

Компенсируем простой серверов

Мы работаем по SLA. Это значит, что мы финансово отвечаем перед клиентами за простой инфраструктуры.

Отвечаем на вопросы 24/7

Специалисты нашей технической поддержки работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Они активируют лицензии и помогут решить проблемы с инфраструктурой. Мы не консультируем по работе систем 1С.

Наши серверы прошли тесты Вячеслава Гилева

Команда Гилева высоко оценила наши серверы и помогла нам собрать конфигурации, которые идеально подходят для работы с 1С. Если вам сложно выбрать сервер самостоятельно — напишите нам, мы поможем подобрать решение.

Почему арендовать сервер выгоднее, чем купить

Нет капитальных затрат

Вам не придется тратить много денег на покупку и обслуживание собственного оборудования. В случае с арендой выделенных серверов вы платите помесячно.

Поможем быстро масштабироваться

Арендуя выделенный сервер для 1С, вы можете легко масштабировать инфраструктуру, опираясь на потребности вашего бизнеса. У нас вы сможете арендовать дополнительные выделенные серверы или облако Selectel. Мы поможем подобрать инфраструктуру и настроить ее для работы.

Заменим комплектующие в течение 3 часов

Если память или диски арендуемого физического сервера выйдут из строя, мы сможем быстро заменить их, так как имеем запас комплектующих на складе.

Гарантируем высокую надежность и доступность дата-центров

Дата-центры Selectel имеют резервное электропитание, системы охлаждения, резервные каналы связи. Мы предусмотрели все меры для обеспечения непрерывной работы серверов. Это позволяет достичь высокого уровня доступности и минимизировать простои.

Разделим ответственность за соблюдение законов

Наша инфраструктура соответствует закону о защите персональных данных (152-ФЗ) до первого уровня защищенности, а также требованиям международных законов и стандартов (PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®). Мы регулярно проходим аудиты, чтобы обновить все аттестаты и сертификаты безопасности. Мы разделим с вами ответственность и поможем соблюдать законы, связанные с безопасностью данных и инфраструктуры.

Арендуйте сервер для 1С в надежном дата-центре

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Компании, которые уже доверили нам свою инфраструктуру

Наши клиенты

Арендуйте выделенный сервер для 1С

Заполните заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru