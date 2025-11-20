Аренда выделенного сервера для 1С

Для каких ситуаций подходит услуга
Арендовать надежную инфраструктуру вместе с лицензиями 1С
Арендовать инфраструктуру в качестве партнера
Добавить лицензии к уже арендованному у нас серверу
Что входит в аренду выделенного сервера для 1С
- Выбранная конфигурация сервера для 1С. В рамках аренды сервера вам будут доступны: безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ бесплатно, один публичный IPv4-адрес, автоустановка ОС, сетевая статистика, замена комплектующих в течение трех часов, защита от DDoS-атак.
- Платформенные лицензии 1С на рабочие места.
- Типовые конфигурации 1С при заказе платформенных лицензий. Например, этих:
- 1С:Управление нашей фирмой ПРОФ,
- 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3 ПРОФ,
- 1С:Бухгалтерия 3 ПРОФ,
- 1С:Управление торговлей 11 ПРОФ,
- 1С:Комплексная автоматизация 8,
- и т. д.
- Доступ к информационной системе ИС:ИТС, где вы сможете обновлять прикладные решения и изучать справочные материалы.
- Активация арендных лицензий нашими специалистами.
Партнерские решения
Корпоративные решения 1С от компании Инфостарт
- Доступ к любым видам лицензирования 1С
- Поставка лицензий 1С уровня ПРОФ, КОРП, РКЛ
- Отраслевые и функциональные типовые конфигурации
- Автоматическое получение закрывающих документов
- Консультация по сложным вопросам лицензирования
- Поставка лицензии в течение дня
Сколько стоит аренда лицензий 1С для выделенных серверов
Какие лицензии 1С мы предлагаем
Преимущества аренды выделенного сервера для 1С в Selectel
Бесплатно помогаем с миграцией
Освободим до 100 часов работы штатного администратора и перенесем ваши проекты на наши физические серверы.
Упрощаем управление серверами
Наша панель управления позволяет решать большую часть вопросов, связанных с арендой выделенных серверов и их работой: увеличивать объем ресурсов, менять конфигурацию, арендовать дополнительные лицензии и т. д. Если в процессе у вас возникнут любые сложности, то из панели можно написать тикет в поддержку.
Храним персональные данные по закону
Наши серверы соответствуют 152-ФЗ. Это значит, что вы можете хранить у нас персональные данные до первого уровня защищенности включительно и не беспокоиться о конфиденциальности.
Строим отказоустойчивую инфраструктуру
У нас шесть собственных дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также партнерская точка в Новосибирске. За счет этого вы можете развернуть серверы в разных регионах и не переживать за их отказоустойчивость.
Компенсируем простой серверов
Мы работаем по SLA. Это значит, что мы финансово отвечаем перед клиентами за простой инфраструктуры.
Отвечаем на вопросы 24/7
Специалисты нашей технической поддержки работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Они активируют лицензии и помогут решить проблемы с инфраструктурой. Мы не консультируем по работе систем 1С.
Наши серверы прошли тесты Вячеслава Гилева
Почему арендовать сервер выгоднее, чем купить
Нет капитальных затрат
Поможем быстро масштабироваться
Заменим комплектующие в течение 3 часов
Гарантируем высокую надежность и доступность дата-центров
Разделим ответственность за соблюдение законов
Арендуйте сервер для 1С в надежном дата-центре
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Компании, которые уже доверили нам свою инфраструктуру
Наши клиенты
Калькулятор аренды лицензий 1С
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Свяжитесь с нами и мы поможем
Как выбрать конфигурацию физического сервера для 1С?
Выбор конфигурации выделенного сервера для 1С зависит от вашей задачи и количества пользователей (рабочих мест), которым она потребуется. Чтобы сервер точно ее решал, можно воспользоваться рекомендациями от 1С или обратиться в нашу техподдержку. Также вы можете обратиться к команде Вячеслава Гилева. Они подберут подходящий сервер, а мы оплатим консультацию.
Какие лицензии 1С можно арендовать?
Вы можете арендовать платформенные лицензии — чтобы работать с базами данных и информационными базами. Эти лицензии бывают двух типов: пользовательские и серверные. Доступны редакции КОРП и ПРОФ.
Также вы можете использовать до пяти любых прикладных решений 1С.
Чтобы узнать подробности про аренду лицензий 1С, читайте статью в документации.
Сколько стоит аренда физического сервера и лицензий 1С?
Цена хостинга нужной вам конфигурации и стоимость лицензий зависит от конфигурации сервера, количества пользователей, типа лицензий. Для ее расчета свяжитесь с нашей поддержкой.
Могу ли я перенести арендованные лицензии на другой сервер?
Да, это возможно. Сначала мы деактивируем лицензии на старом сервере, а затем активируем их на новом. Если вы хотите перенести лицензии на новый сервер — напишите нам через тикет-систему.
Предоставляются ли лицензии на время миграции?
Да, мы даем лицензии на время переезда в Selectel. Чтобы получить более подробную информацию, пишите нам через тикет-систему.
Можно ли использовать собственные лицензии?
Да, вы можете использовать собственные лицензии 1С и комбинировать их с нашими без ограничений.
Включено ли обновление в стоимость?
Мы предоставим вам доступ к ИС:ИТС где вы сможете получить доступ к обновлениям. Все работы по установке и обновлению вы выполняете самостоятельно или же с помощью вашего партнера по сопровождению 1C.
Также у нас есть услуга администрирования 1С, в рамках которой мы настроим сервис и резервное копирование в нем, будем круглосуточно мониторить и диагностировать неполадки, внесем изменения в конфигурацию сервиса, если требуется.
Консультируете ли вы по работе с 1С?
Мы не консультируем по вопросам работы с программами 1С. Если у вас возник такой вопрос, то следует обратиться к партнерам 1С.
Аренда лицензий 1С
Сервисы 1С
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Зарезервировать и сохранить данные
S3
Файловое хранилище
Резервное копирование агентами
Облачные базы данных
Организовать сеть
Глобальный роутер
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
CDN
DNS
Быстро масштабировать инфраструктуру
Арендуйте выделенный сервер для 1С
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru