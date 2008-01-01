Аренда выделенного сервера для 1С

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Аренда выделенных серверов для систем 1С

1С on Dedicated Servers
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Выберите оборудование, идеально подходящее для 1C

Арендуйте физический выделенный сервер в одном из защищенных дата-центров Selectel. Объединяйте ранее купленные лицензии 1С с новыми, приобретаемыми по подписке.

Выберите конфигурацию сервера

Конфигурация
Процессор
Частота
Число ядер
RAM
Диск
Тест Гилева ?

до 10 пользователей 1C

Конфигурация
EL09-SSD
Процессор
Intel® Xeon® E3-2236
Частота
3.4 ГГц
Число ядер
6 ядер
RAM
16 ГБ
Диск
2×480 ГБ SSD
Тест Гилева ?
96.15 / 51.02 / 30.12

до 30 пользователей 1C

Конфигурация
EL22-SSD
Процессор
Intel® Xeon® E3-2236
Частота
3.4 ГГц
Число ядер
6 ядер
RAM
64 ГБ
Диск
2×960 ГБ SSD
2×4 000 ГБ HDD
Тест Гилева ?
96.15 / 51.02 / 30.12

до 100 пользователей 1C

Конфигурация
BL21R-NVMe
Процессор
Intel® Xeon® W-2255
Частота
3.7 ГГц
Число ядер
10 ядер
RAM
256 ГБ
Диск
2×1 ТБ NVMe
2×8 ТБ SATA
Тест Гилева ?
92.59 / 52.08 / 34.01

Профессиональная помощь в подборе сервера экспертами команды Вячеслава Гилева

Мы возместим полную стоимость индивидуального подбора сервера для 1С экспертом команды gilev.ru при заказе оборудования в Selectel.

  • Воспользуйтесь услугой подбора сервера экспертом gilev.ru.
  • Оплатите рекомендованную конфигурацию в Selectel на срок от 1 месяца.
  • Пришлите нам номер оплаченного счета, мы возместим полную стоимость услуги подбора сервера бонусами на ваш баланс.
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Экономьте время и деньги

Используйте собственные лицензии
В составе решения можно использовать не только арендуемые в Selectel лицензии 1С, но и свои собственные. Активировать лицензии можно самостоятельно или с помощью наших сотрудников.

Получайте скидки за аренду
При заказе на 3, 6 и 12 месяцев применяется дополнительная скидка на выделенный сервер — 3, 7 и 15% соответственно.

Рассчитайте стоимость

Сконцентрируйтесь на потребностях бизнеса

Оптимизируйте IT-затраты

Платите только за те ресурсы и лицензии, которые нужны вам сегодня.

Выбирайте протестированные конфигурации

Все рекомендованные нами конфигурации серверов набрали больше 90 баллов в тесте Гилева. Это говорит об их высокой производительности для систем 1С.

Доверяйте надежному провайдеру

Мы несем финансовую ответственность за доступность сервиса. Наш SLA = 100%*. Если нужно заменить вышедшее из строя оборудование, наши специалисты произведут ремонт или предоставят подменный сервер.

*SLA — соглашение об уровне предоставления услуги. Для линейки недорогих серверов Chipcore SLA = 99,98%.

Будьте уверены в безопасности данных

Серверы 1С размещаются в дата-центрах Selectel с круглосуточным видеонаблюдением, в оптимальных климатических условиях и по стандартам надежности Tier III.

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Пользуйтесь набором облачных сервисов по подписке для организации работы вашей команды.

Почему Selectel

Лучший провайдер по версии gilev.ru

Selectel на первом месте в рейтинге облачных провайдеров команды Гилева. Это эксперты, которые ускоряют системы 1С и оценивают мощность 1С-серверов.

Конфигурации под заказ

Собственный склад комплектующих позволяет нам собирать нестандартные серверы под 1С, если это нужно для вашего проекта.

18 000 клиентов и 12 лет опыта

Нам доверяют как индивидуальные предприниматели, так и крупные международные компании.

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.