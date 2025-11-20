Аренда выделенного сервера для 1С

Вы можете арендовать платформенные лицензии — чтобы работать с базами данных и информационными базами. Эти лицензии бывают двух типов: пользовательские и серверные. Доступны редакции КОРП и ПРОФ.

Также вы можете использовать до пяти любых прикладных решений 1С.

Чтобы узнать подробности про аренду лицензий 1С, читайте статью в документации.