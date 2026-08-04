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Как проходит аукцион
Лот выходит на аукцион
Теперь его стоимось будет снижаться. Каждую секунду.
Цена падает. Напряжение растет
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Счастливчику — скидка на всё время аренды
Лот уйдет тому, кто первый его оплатит. А скидка сохранится на весь срок использования сервера.
Лот может исчезнуть в любой момент
Конфигурацию могут снять с аукциона, а могут выкупить другие участники.