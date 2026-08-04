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Аукцион

Серверы дешевеют
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С аукциона уже купили28531 сервер

Не нашли подходящий лот — выберите сервер вне аукциона

100+ готовых конфигураций с запуском от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих

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Как проходит аукцион

Лот выходит на аукцион

Теперь его стоимось будет снижаться. Каждую секунду.

Цена падает. Напряжение растет

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Счастливчику — скидка на всё время аренды

Лот уйдет тому, кто первый его оплатит. А скидка сохранится на весь срок использования сервера.

Лот может исчезнуть в любой момент

Конфигурацию могут снять с аукциона, а могут выкупить другие участники.

С аукциона уже купили 462 сервера

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Например, Intel Xeon Silver 4114, 20 ядер, 2.2 ГГц, 64 ГБ DDR4 ECC Reg, 2 × 240 ГБ SSD SATA, 6 × 16000 ГБ HDD SATA.

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