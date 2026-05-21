Enterprise-grade ЦОД

Комплексное решение ваших ИТ-задач в инфраструктуре Selectel: серверы, сеть и хранение данных с архитектурой, готовой к проверкам службы безопасности, крупных клиентов и внешних аудиторов.

ЦОД под ключ, без затрат на строительство и эксплуатацию

Запускаем быстро, потому что 17+ лет строим и эксплуатируем собственные и клиентские ЦОД и уже продумали все ключевые компоненты. Серверы — под ваши требования, а сеть и средства защиты уже в ЦОД. Стойки с СКУД и видеонаблюдением введены в эксплуатацию, процессы безопасности соответствуют требованиям регуляторов.

За 1–5 дней масштабируется с гранулярностью в 1 сервер

Можно начать с пилота: 1 стойка, 5 серверов. А затем добавлять мощности и вырасти до сотен серверов. Модульная архитектура позволяет масштабироваться с шагом в один сервер. Начните без риска, даже когда финальные требования к производительности вашей инфраструктуры еще не определены.

Полная изоляция на уровне железа и сети

Вы работаете в физически изолированной инфраструктуре и не делите ресурсы с другими клиентами. Серверы и сетевое оборудование — только под ваши задачи. Безопасность периметра обеспечивают аппаратные межсетевые экраны, сегментация трафика и прямое L2-подключение.

5000+ комплектующих для серверов и аппаратных СЗИ

Все ключевые компоненты уже на складе — не нужно ждать поставок и закладывать месяцы на логистику. Есть конфигурации, оптимизированные под частное облако, 25GE и 100GE сетевые соединения, хранилища и резервные площадки, а также GPU-серверы для AI/ML (HGX H200, A100 и др.).

Техподдержка и инженеры в ЦОД доступны 24/7

Мы несем полную ответственность за работу инфраструктуры Selectel. Поэтому если что-то пойдет не так (например, сервер станет медленнее или с ним потеряется связь), найдем источник проблемы и оперативно устраним ее. Такие задачи у нас в приоритете.

Гибридная инфраструктура

Используйте наши выделенные серверы и сетевое оборудование вместе с собственными СКЗИ, межсетевыми экранами или серверами. Юридическое владение оборудованием сохраняется, а все элементы интегрируются в единую защищенную среду с физической изоляцией и контролем доступа.

Какие задачи решает Enterprise-grade ЦОД

  • Масштабировать инфраструктуру
    Дополнительные стойки, серверы и сетевые ресурсы подключаются быстро и интегрируются с существующими системами. Масштабирование учитывает вычислительные мощности и энергопотребление, обеспечивая стабильность.
  • Повысить качество ИТ-сервисов и снизить время простоя
    SLA 99,9% с финансовой ответственностью фиксируется в договоре, инженеры работают 24×7, замена оборудования — до 3 часов. Провайдер обеспечивает ЗИП и берет на себя контроль инцидентов — без роста ФОТ и нагрузки на ИТ-директора.
  • Получить ИТ-платформу для создания корпоративного частного облака
    Полностью изолированная инфраструктура с уровнем безопасности и контролем доступа, как в собственном ЦОД, для запуска виртуализации под вашим контролем и управлением. Соответствует требованиям российских и международных стандартов.
  • Создать резервную площадку
    Географически удаленные площадки позволяют создавать вторую и третью независимую ИТ-инфраструктуру вне зависимости от того, где находится ваш собственный ЦОД. Без роста затрат на закупку и эксплуатацию серверов (ФОТ).
  • Запустить новый проект
    Стартуйте с одной стойки и нескольких серверов, а затем масштабируйтесь до сотен серверов, оплачивая только используемые ресурсы.

Enterprise-grade ЦОД с контролем безопасности как в on-premise инфраструктуре

Физическая защита, изоляция на уровне железа, контроль доступа и соответствие строгим регуляторным стандартам — от государственных до международных.

Разместим вашу инфраструктуру в дата-центрах уровня Tier III

Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²
площадь серверных
1 196
стоек
50+
продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²
площадь серверных
1 420
стоек
50+
продуктов

Как заказать Enterprise-grade ЦОД

Оставьте заявку на консультацию

[01]

Расскажите, сколько вычислительных ресурсов потребуется для старта вашего проекта. Наши сетевые архитекторы и менеджеры спецпроектов учтут все требования безопасности и спроектируют архитектуру за вас.

Выберите уровень контроля за инфраструктурой

[02]

Вы можете контролировать доступ сотрудников Selectel к своему оборудованию. Вплоть до запрета доступа без уведомления в тикете.

Получите коммерческое предложение под вашу задачу

[03]

Принимаем участие в закупочных процедурах и сможем рассчитать бюджет проекта для формирования начальной максимальной цены (НМЦ) закупочной процедуры по 223 и 44 ФЗ.

Уже через 5–20 дней вы сможете начать работу

[04]

Мы соберем, настроим и протестируем ваш Enterprise-grade ЦОД. После пригласим вашу службу ИБ или внешних аудиторов для подтверждения выполнения всех мер безопасности.

