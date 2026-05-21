ЦОД под ключ, без затрат на строительство и эксплуатацию
Готов к работе через 5–20 дней
Запускаем быстро, потому что 17+ лет строим и эксплуатируем собственные и клиентские ЦОД и уже продумали все ключевые компоненты. Серверы — под ваши требования, а сеть и средства защиты уже в ЦОД. Стойки с СКУД и видеонаблюдением введены в эксплуатацию, процессы безопасности соответствуют требованиям регуляторов.
За 1–5 дней масштабируется с гранулярностью в 1 сервер
Можно начать с пилота: 1 стойка, 5 серверов. А затем добавлять мощности и вырасти до сотен серверов. Модульная архитектура позволяет масштабироваться с шагом в один сервер. Начните без риска, даже когда финальные требования к производительности вашей инфраструктуры еще не определены.
Полная изоляция на уровне железа и сети
Вы работаете в физически изолированной инфраструктуре и не делите ресурсы с другими клиентами. Серверы и сетевое оборудование — только под ваши задачи. Безопасность периметра обеспечивают аппаратные межсетевые экраны, сегментация трафика и прямое L2-подключение.
5000+ комплектующих для серверов и аппаратных СЗИ
Все ключевые компоненты уже на складе — не нужно ждать поставок и закладывать месяцы на логистику. Есть конфигурации, оптимизированные под частное облако, 25GE и 100GE сетевые соединения, хранилища и резервные площадки, а также GPU-серверы для AI/ML (HGX H200, A100 и др.).
Техподдержка и инженеры в ЦОД доступны 24/7
Мы несем полную ответственность за работу инфраструктуры Selectel. Поэтому если что-то пойдет не так (например, сервер станет медленнее или с ним потеряется связь), найдем источник проблемы и оперативно устраним ее. Такие задачи у нас в приоритете.
Гибридная инфраструктура
Используйте наши выделенные серверы и сетевое оборудование вместе с собственными СКЗИ, межсетевыми экранами или серверами. Юридическое владение оборудованием сохраняется, а все элементы интегрируются в единую защищенную среду с физической изоляцией и контролем доступа.
Какие задачи решает Enterprise-grade ЦОД
Масштабировать инфраструктуруДополнительные стойки, серверы и сетевые ресурсы подключаются быстро и интегрируются с существующими системами. Масштабирование учитывает вычислительные мощности и энергопотребление, обеспечивая стабильность.
Повысить качество ИТ-сервисов и снизить время простояSLA 99,9% с финансовой ответственностью фиксируется в договоре, инженеры работают 24×7, замена оборудования — до 3 часов. Провайдер обеспечивает ЗИП и берет на себя контроль инцидентов — без роста ФОТ и нагрузки на ИТ-директора.
Получить ИТ-платформу для создания корпоративного частного облакаПолностью изолированная инфраструктура с уровнем безопасности и контролем доступа, как в собственном ЦОД, для запуска виртуализации под вашим контролем и управлением. Соответствует требованиям российских и международных стандартов.
Создать резервную площадкуГеографически удаленные площадки позволяют создавать вторую и третью независимую ИТ-инфраструктуру вне зависимости от того, где находится ваш собственный ЦОД. Без роста затрат на закупку и эксплуатацию серверов (ФОТ).
Запустить новый проектСтартуйте с одной стойки и нескольких серверов, а затем масштабируйтесь до сотен серверов, оплачивая только используемые ресурсы.
Enterprise-grade ЦОД с контролем безопасности как в on-premise инфраструктуре
Физическая защита, изоляция на уровне железа, контроль доступа и соответствие строгим регуляторным стандартам — от государственных до международных.
Разместим вашу инфраструктуру в дата-центрах уровня Tier III
Как заказать Enterprise-grade ЦОД
Оставьте заявку на консультацию
Расскажите, сколько вычислительных ресурсов потребуется для старта вашего проекта. Наши сетевые архитекторы и менеджеры спецпроектов учтут все требования безопасности и спроектируют архитектуру за вас.
Выберите уровень контроля за инфраструктурой
Вы можете контролировать доступ сотрудников Selectel к своему оборудованию. Вплоть до запрета доступа без уведомления в тикете.
Получите коммерческое предложение под вашу задачу
Принимаем участие в закупочных процедурах и сможем рассчитать бюджет проекта для формирования начальной максимальной цены (НМЦ) закупочной процедуры по 223 и 44 ФЗ.
Уже через 5–20 дней вы сможете начать работу
Мы соберем, настроим и протестируем ваш Enterprise-grade ЦОД. После пригласим вашу службу ИБ или внешних аудиторов для подтверждения выполнения всех мер безопасности.