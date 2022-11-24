Какие решения у нас есть
Особенности частного облака Selectel
Интеграторы VMware
Коробочные решения по виртуализации
Частное облако Selectel
— ГОСТ VPN,
— Аттестованный сегмент ЦОД.
Почему выбирают частное облако Selectel
Собственная облачная платформа
Шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти
Возможность капитализации затрат
Гибкие настройки
Информационная безопасность на высоком уровне
Инженерная поддержка
Управляйте решением из удобной панели
Следите за работой частного облака и распределяйте ресурсы
Подключайте PaaS-продукты
Распределяйте доступы
Из чего складывается стоимость частного облака
Как перейти на частое облако Selectel
Выберите подходящий вам формат облака
Протестируйте инсталляцию
Переходите на частное облако
В каких случаях подходит частное облако on-premise
Соблюдение внутренних требований к безопасности
Мы поможем пройти аттестацию и предоставим средства защиты по подписке.
Преобразование инфраструктуры для дальнейшего роста
Вы сможете масштабировать проект на полностью изолированной инфраструктуре в безопасной среде.
Упрощение работы с имеющимся оборудованием
Мы возьмем на себя инженерную поддержку по SLA — вам не придется нанимать специалистов для этих задач.
Что мы предлагаем в рамках решения
Адаптация под ваше оборудование
Гиперконвергентная инфраструктура
Облачная платформа Selectel
PaaS-продукты
Интеграция
Мониторинг
Поддержка
Какой уровень безопасности мы можем обеспечить
В каких случаях подходит частное облако Selectel
Снижение операционных затрат на инфраструктуру
Разместив проект на нашей инфраструктуре, вы вносите инсталляционный платеж, а затем ежемесячно оплачиваете лицензии.
Простое масштабирование проекта
Если вы захотите добавить ресурсов в частное облако, вы сможете арендовать дополнительную инфраструктуру для своего проекта.
Выполнение требований 152-ФЗ или приказов ФСТЭК
У нас есть все необходимое для построения частного облака с аттестацией до К-1.
Что мы предлагаем в рамках решения
Наша инфраструктура
Облачная платформа Selectel
Локальные или сетевые диски
Хранилище данных S3
- раздачу статического контента,
- хостинг статических сайтов,
- хранение резервных копий,
- хранение данных облачных приложений.
PaaS-подукты
Сетевое оборудование
Управление
Мониторинг
Интеграция
Поддержка
Почему частное облако Selectel надежное
Чем частное облако отличается от публичного?
В публичном облаке вычислительные ресурсы делятся между разными проектами. В частном облаке и физические, и виртуальные ресурсы выделяются для единственного клиента — получается изолированная и на физическом, и на программном уровне среда.
Можно построить гибридное облако, объединив облако на инфраструктуре Selectel и на нашей инфраструктуре?
Да, мы можем построить два частных облака — on-premise и в дата-центре Selectel, а затем объединить их в гибридное облако с помощью Direct Connect.
Можно ли кастомизировать частное облако под мой проект?
Да, мы можем доработать решение в соответствии с вашими требованиями.
Какой минимальный размер инсталляции?
Мы берем в работу инсталляции от девяти физических серверов.
Какая максимальная конфигурация виртуальной машины доступна?
Доступны виртуальные машины с максимальной конфигурацией до 256 vCPU, 2 ТБ RAM и 256 дисковых устройств.
Входит ли ваша платформа в реестр российского ПО?
Да, наша облачная платформа включена в реестр российского ПО. Это важно для компаний, участвующих в госзакупках — они должны выбирать для работы российское ПО, которое входит в реестр Минцифры.
Сколько стоит частное облако?
Стоимость частного облака складывается из стоимости лицензирования. А она зависит от количества хостов и стоимости дополнительных услуг (поддержка, PaaS-продукты и S3). Оставьте заявку в форме ниже, чтобы мы рассчитали стоимость вашего проекта.
Какой SLA вы гарантируете?
В каждом отдельном случае мы устанавливаем SLA после общения с клиентом. Его уровень зависит от многих переменных, в том числе от скорости реакции инженерных служб клиента.
Используйте продукты Selectel для решения бизнес-задач
Изолировать вычисления в рамках публичного облака
Разместить в облаке государственные информационные системы
Переходите на частное облако с Selectel
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.