Решения для проектов со строгими требованиями к ИБ
Выбирайте частное облако Selectel, если хотите делегировать поддержку облака провайдеру. Обслуживание железа и лицензирование берем на себя.
|Кастомное частное облако Selectel
|Коробочные решения
|Собственная разработка
|Оборудование и HCL-лист совместимости
|Оборудование подбирается исходя из технических требований
|Есть HCL, без HCL не гарантирована техподдержка
|Самостоятельный поиск и подбор оборудования
|Установка и настройка
|Специалисты Selectel берут на себя услуги по интеграции продукта
|Самостоятельно или с привлечением интегратора
|Самостоятельно
|Адаптация облака под ваше оборудование
|Реестр российского ПО
|Находится в реестре № 9884
|Модель лицензирования
|За хост
|vCPU, RAM
|vCPU, RAM
|Выделенные инженеры на проект
|10
|1–2
|Сотрудники штата
|Время реакции на критические инциденты
|15 минут
|1–2 часа
|В рамках собственных ресурсов
Варианты реализации частного облака Selectel
- На инфраструктуре клиента on-premise
- Поддержка любого железа
- Архитектурное сопровождение проекта
- Интеграция с вашей СХД
- На инфраструктуре Selectel
- Дата-центр уровня Tier III
- Аттестованный сегмент ЦОД
- СХД в аренду
- ПАК частное облако Selectel
- Выездная инженерная поддержка
- Лизинг оборудования или помощь в заказе нового
- СХД в аренду
Почему выбирают частное облако Selectel
Помощь с аттестацией решения до К-1/УЗ-1 и ГОСТ Р 57580
Храните персональные данные до УЗ-1 и особо чувствительные конфиденциальные данные.
Железо под любую задачу в дата-центрах Selectel и on-premise
Разместим частное облако на производительной инфраструктуре с процессорами Intel® Xeon® Scalable и AMD EPYC™. NVIDIA® H100 / H200 NVL / A100 / L4 и другие GPU по запросу.
Совместимость с любым оборудованием
Реализуем необходимое архитектурное решение с железом на ваш выбор. Можем интегрировать частное облако с СХД и построить гибридную инфраструктуру в нескольких регионах.
Конвергентное и гиперконвергентное хранение данных
Создавайте виртуальные машины с локальным и сетевыми дисками. Объединяйте хранение данных и вычислительные ресурсы в рамках одного хоста с помощью SDS Ceph.
Запуск готовых к работе отказоустойчивых баз данных
PostgreSQL, PostgreSQL для 1С, MySQL (sync/ semi-sync), Kafka, Redis, TimescaleDB, Arenadata DB, Open Search. Selectel — № 1 провайдер DbaaS 2024 по версии CNews Analytics.
Развертывание приложений в два клика с Managed Kubernetes
Автомасштабирование кластеров до 1 500 нод и Container Registry. Используйте кластеры Kubernetes с GPU для ПО и ML-экспериментов. Selectel — № 1 провайдер K8s 2024 по версии CNews Analytics.
Реализуем любые требования к безопасности под проект
Позаботимся об информационной безопасности
Предоставим набор средств защиты конечных точек, сетевого периметра, а также облачных сервисов защиты от DDoS, WAF и анализа уязвимостей для вашей виртуальной инфраструктуры.
Подтвердим соответствие приказам ФСТЭК и стандартам
Реализуем меры защиты, проведем оценку эффективности и аттестацию инфраструктуры облака на соответствие требованиям 152-ФЗ, приказам ФСТЭК России № 17 и № 21, ГОСТ Р 57580 и PCI DSS 4.
Предоставим инфраструктуру из реестра отечественного ПО
Облачная платформа включена в реестр Минцифры, запись № 9884 от 25.03.2021.
Системы мониторинга и управления
- Управляйте виртуальной инфраструктурой в панелиСледите за работой частного облака (Private Cloud) и распределяйте квоты облака между внутренними клиентами, подключайте PaaS-продукты и разграничивайте доступы с помощью IAM.
- Автоматизируйте процессы с помощью TerraformРазворачивайте облачную инфраструктуру в Selectel и управляйте сервисами с помощью Terraform, а низкоуровневыми настройками облака — с использованием OpenStack CLI.
- Отслеживайте показатели через дашборд мониторингаПолный обзор всех метрик физического оборудования, автоматическая реакция на отклонения и интеграция со сторонними системами мониторинга.
Техподдержка и полное администрирование по SLA до 99,98%
Выделенная команда инженеровПоддержка решения 24/7 на уровне команды разработки. Специалисты, каждый из которых работает с OpenStack больше 5 лет.
Собственная система мониторинга и алертингаРеагируем на инциденты в течение 15 минут. Можем интегрировать дашборд с вашими системами мониторинга.
Ежемесячные обновления частного облакаСовершенствуем системы и выкатываем новую функциональность.
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
- NDA
Развернули отказоустойчивое частное облако для банка из топ-15 по РоссииHigh Availability облако с доменом отказа в один ЦОД, платформенными сервисами Kubernetes, DbaaS и виртуальными машинами с защищенными SGX-анклавами. Решение прошло оценку по ГОСТ Р 57580 и интегрировано с SIEM и ADFS банка.Все кейсы
Результаты
3 ЦОДнезависимых друг от друга
ГОСТ Р 57580полное соответствие национальному стандарту
- NDA
Запустили геораспределенное частное облако на 20+ ЦОДРазвернули облачную платформу с единой панелью управления для всех ЦОД. Каждый ЦОД может работать автономно, без связи с управляющими узлами. Провели интеграцию с СХД Huawei, NetApp, HPE XP. Обеспечили прозрачный биллинг.Все кейсы
Результаты
25 локальных ЦОДв разных регионах по требованию заказчика
Интеграция с СХДв каждом ЦОДе по требованию заказчика
- NDA
Создали масштабируемое хранилище данных для картографических снимковКомпании было необходимо развернуть отказоустойчивое решение на уже закупленном оборудовании под западного вендора. Необходимо холодное и горячее хранение данных и возможность масштабирования решения без изменения архитектуры.Все кейсы
Результаты
24/7кластер мониторится Ceph-инженерами Selectel
Как крупный девелопер бесшовно мигрировал на инфраструктуру Selectel за 3 месяцаКомпания хотела обеспечить стабильную работу сервисов и исключить воздействие на инфраструктуру извне. Оптимизировать расходы и переехать в частное облако.Читать кейс
Чем помог Selectel
Результаты
120 ТБданных перенесли на инфраструктуру Selectel
на 30%сократили расходы после миграции
Как мы помогли организовать бесперебойную работу платформы для 11 млн пользователейКомпания хотела обеспечить гибкую IT-инфраструктуру при сезонных скачках трафика с возможностью быстро разворачивать или сокращать мощности.Читать кейс
Чем помог Selectel
Результаты
1 месяцзаняло строительство готовой инфраструктуры
152-ФЗинфраструктура соответствует требованиям законодательства
Почему компании выбирают Selectel
Проект под вашу задачу
Проработаем план миграции, поможем с выбором комплектующих, настроим инфраструктуру и интегрируем необходимые сервисы.
Техподдержка на связи 24/7
Расскажем о продуктах, объясним, как их настроить и разберемся с неполадками. Создайте тикет, и мы возьмем ваш вопрос в работу уже через 15 минут.
Прозрачное ценообразование
Отсутствие скрытых платежей, оптимальные цены и почасовые тарифы в облаке.
Много совместимых продуктов — целая экосистема
У нас можно арендовать выделенные и облачные серверы, хранить данные в облаке, развернуть контейнеры Managed Kubernetes. За 16 лет работы помогли 25 000 клиентам.
6 своих дата-центров и площадка партнера
Разворачивайте инфраструктуру в наших дата-центрах уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Или выбирайте площадку партнера в Новосибирске.
Гибкое масштабирование ресурсов
Вы можете быстро наращивать мощности под любые нагрузки — от виртуальных серверов до выделенных кластеров.
Про конфигурации и архитектуру
- Чем частное облако отличается от публичного?
В публичном облаке вычислительные ресурсы делятся между разными проектами. В частном облаке (Private Cloud) и физические, и виртуальные ресурсы выделяются для единственного клиента — получается изолированная на физическом и на программном уровне среда.
- Можно построить гибридное и геораспределенное облако, объединив облако на инфраструктуре Selectel и на нашей инфраструктуре?
Да, мы можем построить два частных облака (Private Cloud) — on-premise и в дата-центре Selectel, а затем объединить их в гибридное облако с помощью Direct Connect.
- Можно ли кастомизировать частное облако под мой проект?
Да, мы можем доработать решение и технологии в соответствии с вашими требованиями. Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течении рабочего дня, чтобы обсудить проект.
- Какой минимальный размер инсталляции корпоративного облака?
Мы берем в работу инсталляции от девяти физических серверов.
- Какая максимальная конфигурация виртуальной машины доступна?
Доступны виртуальные машины с максимальной конфигурацией до 256 vCPU, 2 ТБ RAM и 256 дисковых устройств.
Про безопасность
- Входит ли ваша платформа в реестр российского ПО?
Да, наша облачная платформа включена в реестр российского ПО. Это важно для компаний, участвующих в госзакупках — они должны выбирать для работы российское ПО, которое входит в реестр Минцифры.
- Какой SLA вы гарантируете?
В каждом отдельном случае мы устанавливаем гарантированную доступность после общения с клиентом. Ее уровень зависит от многих переменных, в том числе от скорости реакции инженерных служб клиента.
- Требования каких стандартов безопасности вы можете выполнить?
Под проект можем реализовать требования стандартов: 21 и 17 приказ ФСТЭК, РД АС, ГОСТ 57580, PCI DSS. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
Про оплату
- Как формируется и от чего зависит цена?
Стоимость аренды частного облака складывается из стоимости лицензирования. А она зависит от количества хостов и стоимости дополнительных услуг (поддержка, PaaS-продукты и S3). Оставьте заявку в форме ниже, чтобы мы рассчитали стоимость вашего проекта.