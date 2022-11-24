Частное облако

Построим полностью изолированное облако на базе собственных разработок Selectel — на нашей инфраструктуре или on-premise. Предоставим полную инженерную поддержку 24/7.
  • Бесплатный тест
  • Запуск за месяц
  • Лицензирование за хост
  • Совместимо с OpenStack
  • Реестр российского ПО
  • Аттестация до К-1
Частное облако
О продуктеОблако on-premiseОблако в SelectelFAQДополнительные сервисы

Какие решения у нас есть

Частное облако on-premise
Программный продукт, позволяющий на ваших ресурсах построить изолированное частное облако. Подходит, если вы хотите использовать уже имеющееся оборудование и опыт ваших сотрудников в вашем дата-центре.
Частное облако в Selectel
Готовый программно-аппаратный продукт, предоставляющий частное облако «под ключ» на инфраструктуре Selectel. Подходит, если у вас есть особые требования к информационной безопасности и отказоустойчивости, а также если вы хотите переложить поддержку облака на провайдера.

Особенности частного облака Selectel

Адаптация облака под ваше оборудование
Конвергентное хранение данных
Гиперконвергентное хранение данных
Интеграция с СХД
Кастомизация под ваши задачи
Дашборды мониторинга
Информационная безопасность
Панель управления
Модель лицензирования
Выделенные инженеры на проект
Время реакции на критические инциденты

Интеграторы VMware

Стандартные средства VMware
vCenter™ Web Console
CPU, ядра
1-2
Зависит от VMware — интегратор направляет вопрос вендору

Коробочные решения по виртуализации

Силами клиента
Стандартная панель управления
vCPU, RAM
1-2
1-2 часа

Частное облако Selectel

— Сертификация до К-1,
— ГОСТ VPN,
— Аттестованный сегмент ЦОД.
Кастомизированная панель под ваши задачи с возможностью интеграции с внутренними сервисами
За хост
10
15 минут

Почему выбирают частное облако Selectel

Собственная облачная платформа

Развиваем и поддерживаем платформу с 2013 года. Она входит в реестр российского ПО и соответствует требованиям 152-ФЗ и приказам ФСТЭК.

Шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти

Мы можем развернуть частное облако в любом из них. Каждый из дата-центров мы построили сами, а значит, знаем все об инфраструктуре. Вы можете доверить свои проекты профессионалам.

Возможность капитализации затрат

Используйте частное облако Selectel, оплачивайте лицензии на ПО и переводите операционные затраты в капитальные. За счет этого снижайте совокупную стоимость владения продуктом.

Гибкие настройки

Мы можем кастомизировать частное облако под ваш проект и подключить дополнительные продукты. Это помогает закрыть все потребности у одного провайдера.

Информационная безопасность на высоком уровне

Мы можем реализовать любое решение по ИБ в вашем частном облаке и взять на себя аттестацию, так как у нас большой опыт работы с такими проектами. В 2022 году мы создали сертифицированный пул gis-1 для работы с государственными информационными системами и аттестовали его до К1.

Инженерная поддержка

За работу вашего частного облака будет отвечать выделенная команда инженеров, каждый из которых работает с OpenStack больше пяти лет.

Управляйте решением из удобной панели

Следите за работой частного облака и распределяйте ресурсы

Вы сможете распределять квоты облака между внутренними клиентами. Это позволит построить прозрачную модель управления ресурсами.

Подключайте PaaS-продукты

Вы сможете легко подключить к частному облаку на вашей инфраструктуре Managed Kubernetes и облачные базы данных.

Распределяйте доступы

Вы сможете выделить роли для разных пользователей и разграничить их доступы с помощью IAM.

Из чего складывается стоимость частного облака

Модель лицензирования частного облака построена на лицензии за хост. Вы платите только фиксированную стоимость, которая зависит от количества хостов. Их конфигурация при этом не имеет значения.

Как перейти на частое облако Selectel

Выберите подходящий вам формат облака

Мы можем разместить его на вашей инфраструктуре в надежном дата-центре или в одном из наших дата-центров уровня Tier III на нашей инфраструктуре — выбирать вам.

Протестируйте инсталляцию

Мы соберем пробную инсталляцию, чтобы вы могли протестировать частное облако.

Переходите на частное облако

После теста мы построим полноценное частное облако на выбранной инфраструктуре и кастомизируем его под ваши задачи.

Переходите на частное облако с Selectel

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.