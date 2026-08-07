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Частное облако

Построим полностью изолированное облако на базе собственных разработок Selectel — на нашей инфраструктуре или on-premise. Предоставим полную инженерную поддержку 24/7 и выполним ваши требования к информационной безопасности (ИБ).

Бесплатный тест Запуск за 2 месяца Лицензирование за хост Совместимо с OpenStack Реестр российского ПО
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