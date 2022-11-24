Поддержка

У нас есть два варианта поддержки — базовый и продвинутый. Первый из них предоставляется всем клиентам при переходе на частное облако. В рамках этого типа поддержки мы настраиваем все, чтобы вы могли отследить любой сбой инфраструктуры. Реакция на инциденты — на вашей стороне. В рамках второго вариант поддержки мы берем на себя не только настройку мониторинга, но полностью администрирование и работу с инцидентами по SLA 99,98%.