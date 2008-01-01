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Дайджест
Самые важные новости Selectel за месяц — в одном письме. Здесь рассказываем почти про все: пишем о запуске продуктов, сервисов и новых фичах, делимся открытыми вакансиями, записями вебинаров, митапов и статьями в блоге.
Новые решения
Рассылка, где пишем про новые услуги и обновления продуктов. Кроме анонсов, высылаем приглашения на закрытые тесты новых решений Selectel и партнеров — тестирование помогает бесплатно изучить продукт.
Распродажи и акции
Постоянно запускаем акции и скидки: «черные пятницы» и распродажи «железа» прошлых поколений, а еще предлагаем бесплатные услуги для клиентов. Для подписчиков рассылки выгодные предложения не проходят мимо.
Карьерная рассылка
Наша компания растет, поэтому мы всегда ищем новых специалистов. Карьерная рассылка познакомит вас с актуальными вакансиями и стажировками в Selectel для всех IT-направлений.
Митапы, вебинары
Рассказываем про наши мероприятия в офлайне и онлайне. Их немало: встречи для айтишников, вебинары по популярным технологиям и нашим продуктам, небольшие митапы. Наши сотрудники регулярно участвуют в конференциях, записи подкастов и других IT-ивентах.
Статьи в блогах
Пишем на Хабре, vc.ru и ведем собственный блог на сайте Selectel и в соцсетях. Наши авторы пишут про технологии, бизнес, интересные исследования. Освещаем в рассылках наши самые популярные и комментируемые материалы.