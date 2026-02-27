Selectel разместил новый выпуск облигаций и привлек 7 миллиардов рублей на развитие бизнеса

Selectel разместил новый выпуск облигаций и привлек 7 миллиардов рублей на развитие бизнеса2/27/2026
Selectel, крупнейший независимый провайдер IT-инфраструктуры в России, сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения выпуска облигаций серии 001P-07R по ставке купона 15,00% годовых сроком на три года.
В ходе формирования книги заявок общий спрос инвесторов превысил первоначальный ориентир по объему выпуска, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей и снизить итоговую ставку купона до 15,00% годовых.
Из общего объема денежных средств, полученных от размещения, 4 млрд рублей будут направлены на рефинансирование облигаций Selectel серии 001P-04R, 3 млрд — на развитие ключевых продуктов компании и поддержание ее дальнейшего роста.
Олег Любимов, генеральный директор Selectel:
Успешное размещение седьмого по счету выпуска облигаций подтверждает стабильный интерес инвесторов к нашему бизнесу и является важной частью стратегии роста Selectel. Облигации остаются для нас приоритетным инструментом привлечения финансирования, поэтому мы всегда стремимся найти баланс между комфортными условиями для компании и привлекательными возможностями для рынка.
Мы традиционно уделяем большое внимание итоговой доходности и справедливому проценту аллокации, чтобы выстроить долгосрочные взаимовыгодные отношения с инвесторами. Текущий показатель доходности отражает высокий уровень спроса на новый выпуск — он более чем в два раза превысил итоговый объем. При этом спрос со стороны розничных инвесторов составил почти 6 миллиардов рублей.
Уверен, что позитивная реакция рынка — следствие нашей прозрачности и устойчивости бизнес-модели: сочетания роста, операционной эффективности и комфортной долговой нагрузки.
Сбор заявок прошел 27 февраля 2026 года путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 4 марта 2026 года.