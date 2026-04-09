Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для быстрого и безопасного развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке с гибкой моделью оплаты

Selectel, ведущий независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, и Deckhouse, разработчик продуктов для построения надежной корпоративной инфраструктуры, анонсировали совместное решение — Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS). Продукт объединит функциональные возможности Deckhouse Kubernetes Platform и облачную инфраструктуру Selectel, предоставив заказчикам готовую платформу для развертывания, эксплуатации и масштабирования Kubernetes в облаке.

Решение будет встроено в экосистему облачной платформы Selectel и бесшовно интегрировано с более чем 50 продуктами и сервисами компании. С помощью глобального роутера кластеры DKaaS могут быть легко объединены с on-premise инфраструктурой (размещенной на площадке заказчика), что позволяет строить гибридные сценарии.

Сервис не требует единовременных затрат на лицензирование — доступ к DKaaS предоставляется по модели pay-as-you-go, при которой кластеры можно оперативно создавать для разработки и тестирования и завершать их использование по мере необходимости, оплачивая только фактически задействованные ресурсы. Интеллектуальное автомасштабирование подстраивает инфраструктуру под реальную нагрузку, позволяя эффективно использовать вычислительные мощности и оптимизировать затраты.

Selectel берет на себя настройку и поддержку инфраструктуры для DKaaS, обеспечивая высокий уровень надежности и отказоустойчивости с SLA 99,98%. Инфраструктура провайдера соответствует строгим требованиям безопасности, включая стандарты ГОСТ Р 57580 и PCI DSS, требованиям 152-ФЗ (до УЗ-1), а также сертифицирована по ISO/IEC 27001, 27017 и 27018.

DKaaS снимает с команд заказчика рутинные задачи по управлению Kubernetes: от администрирования control plane (ключевых компонентов, управляющих состоянием кластера) до обновлений системы и поддержки базовых модулей. Запуск проекта выполняется через удобную панель управления Selectel и, благодаря преднастроенным ключевым компонентам, может занимать менее 40 минут, включая сценарии с использованием GPU для задач искусственного интеллекта и машинного обучения.

«Сегодня мы видим, что подход к использованию Kubernetes в компаниях заметно меняется. Растет интерес к платформенным сервисам, которые объединяют гибкость собственных решений и удобство облачной модели. DKaaS отвечает на этот запрос, позволяя использовать возможности полноценной Kubernetes-платформы без необходимости самостоятельно выстраивать сложную эксплуатацию. Сервис сохраняет ключевые преимущества платформенного подхода — единые стандарты управления и безопасности, автоматизацию рутинных операций и возможность централизованно управлять десятками кластеров. В итоге Kubernetes перестает быть сложной инфраструктурной задачей и становится понятным и управляемым инструментом для развития продуктов», — отметил Андрей Радыгин, руководитель направления «Облачное партнерство» Deckhouse компании «Флант».

«Selectel предоставляет клиентам полный спектр возможностей для работы с Kubernetes: от самостоятельного развертывания на выделенных серверах или в облаке до собственного отказоустойчивого сервиса Managed Kubernetes. Запуск совместного продукта с Deckhouse стал важным этапом в развитии нашей PaaS-линейки — DKaaS на инфраструктуре Selectel дополняет наш продуктовый портфель, предоставляя клиентам еще один эффективный инструмент для быстрого и эффективного запуска критически важных приложений», — отметил Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel.

DKaaS открывает дополнительные возможности для корпоративных клиентов: развертывание кластеров для краткосрочных проектов (3–6 месяцев) с гибкой оплатой только за фактическое время работы инфраструктуры; создание резервной площадки для повышения отказоустойчивости и обеспечения непрерывности бизнес-процессов; перенос существующих рабочих проектов с локальной инфраструктуры (на площадке заказчика) в облако без смены Kubernetes-платформы и необходимости менять текущие CI/CD-пайплайны — при этом клиент сохраняет привычный опыт работы с инфраструктурой, не расширяя парк собственного оборудования.

Новое решение анонсировано 9 апреля 2026 года на конференции Deckhouse Kubernetes Conf в Москве. На первом этапе сервис будет доступен корпоративным клиентам для тестирования по запросу, в дальнейшем продукт будет открыт для всех пользователей.