Решите свои задачи
Стабильная работа
Обеспечивайте непрерывность бизнес-процессов, избегая простоев.
Минимум потерь
Сокращайте риски потери данных из-за ошибки сотрудника или системного сбоя.
Экономия
Снижайте издержки на хранение данных.
Всегда актуальные данные
Быстро восстанавливайте данные до последней версии.
Возможности резервного копирования
Инкрементное резервное копирование
Резервное копирование происходит по принципу «замещение блоков со старыми данными на новые». Сперва выполняется бэкап всей информации, потом создаются копии файлов, которые изменились со времени последнего резервного копирования. Такой подход значительно ускоряет процесс создания копий и уменьшает их размеры.
Управление в ваших руках
Не нужно тратить время на переписку с технической поддержкой по изменениям политики резервного копирования. Вы сами управляете параметрами копирования: определяете тип данных, который нужно резервировать, периодичность создания копий и время их хранения.
Полный контроль над данными
Вы сами распоряжаетесь копиями, которые создаете: можете переносить их или удалять.
Хранение копий в облаке
Перенос резервных копий в облачный репозиторий Veeam Cloud Connect.
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Без ограничений
Облако легко масштабируется, поэтому место для хранения бэкапов не ограничено.
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Надежно
Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
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Экономно
Оплата осуществляется по потреблению: вы платите только за то место хранения, которое использовали. Стоимость хранения ㅡ 1 руб./мес. за 1 ГБ.
Цены на ресурсы
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
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