Базы данных на выделенном облачном сервере

Разверните базу данных на физическом сервере и единолично используйте все его ресурсы. А мы настроим базу данных, позаботимся о надежности, резервном копировании, мониторинге и поддержке инфраструктуры.
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  • NVMe-диски до 8 ТБ
  • До 512 ГБ RAM DDR4
  • Intel® Xeon® Gold 6240 3,9 ГГц
  • Отказоустойчивость
  • API и Terraform
  • Соответствие 152-ФЗ
БД в выделенном облаке
О продуктеДокументацияСовместимые продукты

Как размещаются базы данных на выделенном облачном сервере

Мы разворачиваем облако на физическом сервере, ресурсы которого принадлежат только вам. Это позволяет добиться максимальной производительности для работы ваших СУБД. При этом вы получите все преимущества облачных баз данных.

Ключевые особенности выделенного облачного сервера для баз данных

Мощное оборудование для требовательных задач

Мы собрали конфигурации серверов с высокочастотным процессором Intel® Xeon® Gold 6240 (до 3,9 ГГц в режиме Turbo Boost) и быстрыми NVMe локальными дисками (1 500 000 IOPS, 7 000 МБ/с).

Повышенные лимиты для ноды кластера

На выделенном облачном сервере можно создать ноду кластера базы данных с оперативной памятью до 448 ГБ и NVMe-диском до 7 300 ГБ.

Оптимизация под конкретную базу данных

Настроим BIOS и операционную систему так, чтобы ваш кластер работал производительнее.

Размещайте большие базы данных по выгодной цене

Конфигурация M
Процессор Intel® Xeon® Gold 6240 (3,9 ГГц в режиме Turbo Boost)
Оперативная память 384 ГБ DDR4 ECC
Диски 2×4 ТБ NVMe в RAID 1

145 587 ₽/мес.

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Конфигурация L
Процессор Intel® Xeon® Gold 6240 (3,9 ГГц в режиме Turbo Boost)
Оперативная память 512 ГБ DDR4 ECC
Диски 2×8 ТБ NVMe в RAID 1

169 651,27 ₽/мес.

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Бесплатно перенесите СУБД в Selectel

Наши инженеры проведут оценку и сформулируют требования для бережной миграции ваших проектов.
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Преимущества баз данных как сервиса в Selectel

Запуск в несколько кликов и удобное управление

Предоставляем готовый Managed Service: позаботимся о настройках, надежности, резервном копировании и поддержке инфраструктуры. Запустить сервис вы можете из панели управления или с помощью Terraform.

Автоматические бесплатные бэкапы

Резервные копии создаются без вашего участия, а восстановление данных происходит в момент вплоть до секунды — по принципу point-in-time recovery.

Бесперебойная работа за счет репликации в кластере

В случае сбоя мастер кластера автоматически переключится на резервную ноду.

Безопасность на всех уровнях

Наша система управления безопасностью соответствует российским и международным стандартам — закону 152-ФЗ (УЗ-1), приказу ФСТЭК № 21, PCI DSS. Подробнее со всеми сертификатами можно ознакомиться на странице о безопасности.

Часть целой экосистемы продуктов

У нас больше 40 продуктов. Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить объектное хранилище и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и не только можно сделать в Selectel.

Как разделяются зоны ответственности в Database-as-a-Service (DBaaS)

Не тратьте время и ресурсы на самостоятельное развертывание СУБД. В рамках услуги DBaaS мы возьмем на себя все заботы об инфраструктуре и дадим в аренду готовую облачную БД.

Что берет на себя Selectel?

Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру

Наши клиенты

Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.

Облачные базы данных Облачные серверы Managed Kubernetes
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2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

Как digital-агентство Adventum сократило затраты на облачные сервисы

Adventum нужно было перенести данные от зарубежного провайдера и настроить систему маркетинговой аналитики для каждого клиента. Рассказываем, как нам удалось не только найти оптимальный набор услуг под эти задачи, но и сократить стоимость продуктовых решений.

Облачные базы данных Выделенные серверы Managed Kubernetes
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На 70%

снизились затраты на облачные решения

2 базы данных

PostgreSQL и Redis используются в проекте

Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных

Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.

Облачные базы данных Managed Kubernetes Облачные серверы Межсетевые экраны
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разных микросервисов и их реплик работают в продакшене

2 месяца

удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы арендовать базу данных, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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