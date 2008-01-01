Мы разворачиваем облако на физическом сервере, ресурсы которого принадлежат только вам. Это позволяет добиться максимальной производительности для работы ваших СУБД. При этом вы получите все преимущества облачных баз данных.
Как размещаются базы данных на выделенном облачном сервере
Ключевые особенности выделенного облачного сервера для баз данных
Мощное оборудование для требовательных задач
Мы собрали конфигурации серверов с высокочастотным процессором Intel® Xeon® Gold 6240 (до 3,9 ГГц в режиме Turbo Boost) и быстрыми NVMe локальными дисками (1 500 000 IOPS, 7 000 МБ/с).
Повышенные лимиты для ноды кластера
На выделенном облачном сервере можно создать ноду кластера базы данных с оперативной памятью до 448 ГБ и NVMe-диском до 7 300 ГБ.
Оптимизация под конкретную базу данных
Настроим BIOS и операционную систему так, чтобы ваш кластер работал производительнее.
Размещайте большие базы данных по выгодной цене
145 587 ₽/мес.
169 651,27 ₽/мес.
Бесплатно перенесите СУБД в Selectel
Преимущества баз данных как сервиса в Selectel
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Автоматические бесплатные бэкапы
Бесперебойная работа за счет репликации в кластере
Безопасность на всех уровнях
Часть целой экосистемы продуктов
Как разделяются зоны ответственности в Database-as-a-Service (DBaaS)
Что берет на себя Selectel?
Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру
Наши клиенты
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Как digital-агентство Adventum сократило затраты на облачные сервисы
Adventum нужно было перенести данные от зарубежного провайдера и настроить систему маркетинговой аналитики для каждого клиента. Рассказываем, как нам удалось не только найти оптимальный набор услуг под эти задачи, но и сократить стоимость продуктовых решений.
На 70%
снизились затраты на облачные решения
2 базы данных
PostgreSQL и Redis используются в проекте
Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных
Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.
58
разных микросервисов и их реплик работают в продакшене
2 месяца
удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта
Общая информация
PostgreSQL
MySQL sync
MySQL semi-sync
Redis
Различия MySQL sync и MySQL semi-sync
Управление пользователями и ролями
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Передать управление базами данных провайдеру
Database Administrator
- Проанализируем работу вашей базы данных и предложим план по оптимальному выполнению запросов.
- Будем сопровождать БД и регулярно устанавливать обновления.
Базовое администрирование
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Передать управление базами данных провайдеру
Database Administrator
- Проанализируем работу вашей базы данных и предложим план по оптимальному выполнению запросов.
- Будем сопровождать БД и регулярно устанавливать обновления.
Базовое администрирование
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы арендовать базу данных, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.