Отказоустойчивое облако

Арендуйте геораспределенное облако, построенное на базе трех независимых зон доступности. Сбой в одном дата-центре не остановит работу, а настройка резервирования и DR-систем стала проще.

Катастрофоустойчивость из коробки10 Гбит/с <1 мс задержка между зонамиSLA 99,98%
Управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе

Преимущества катастрофоустойчивого облака под ключ

Отказоустойчивость без сложных настроек

Просто закажите серверы или PaaS-сервисы в разных зонах доступности ru-6a, ru-6b, ru-6c — они уже связаны единой быстрой сетью. Используйте балансировщики нагрузки для распределения трафика.

Единая быстрая сеть

Распределенная приватная сеть объединяет все зоны доступности с задержкой между зонами менее 1 мс. Скорость сети между зонами доступности для клиентов — до 10 Гбит/с. Подключение к локальной сети и к сети интернет тоже до 10 Гбит/с.

Резервирование без единой точки отказа

Распределенные по ru-6a, ru-6b и ru-6c бэкапы позволяют восстанавливать инфраструктуру в любой из зон доступности. Улучшенная прозрачность через мониторинг как сервис и логи PaaS продуктов ускоряют диагностику и углубленный дебаг.

Легко построить геораспределенный кластер

Инфраструктуру можно распределить между мультизональным пулом ru-6 в Москве и on-premise через глобальный роутер, обеспечивая сценарии постепенной миграции в облако или масштабирования при пиковых нагрузках.

Высокопроизводительная архитектура для Enterprise

Облако в ru-6 позволяет закрыть потребности любого бизнеса — от стартапа с непредсказуемым масштабированием до крупного предприятия с регулируемыми требованиями к безопасности и производительности.

Архитектура отказоустойчивой инфраструктуры в ru-6

Три независимые зоны доступности расположены в Москве с расстоянием 10–15 км между группами дата-центров.

Облако для сложных систем и высокопроизводительных вычислений

Выделенные ядра

Нагрузка изолирована на потоках конкретных физических ядер — исключает задержки, гарантирует стабильную производительность без Steal Time

Размещение ресурсов на 1 NUMA-ноде

До 88 vCPU на 1 NUMA-ноде, задержки при работе с памятью ниже на 20–50%

Новые CPU

AMD EPYC 9754 для многопоточных задач и Intel Xeon 6747P для оптимизации производительности под плотность нагрузок

Управление Hyper-Threading

Настройка топологии процессора в зависимости от типа нагрузки. Включение HT — для прироста в многопоточных задачах. Отключение — для HPC, OLAP и лицензирования по физическим ядрам

Увеличенные лимиты

До 255 vCPU, до 3 ТБ RAM и локальный диск до 2 ТБ

75 000 IOPS

Сверхбыстрые сетевые диски SSD Fast v2 без привязки производительности к размеру диска

Новые GPU

NVIDIA RTX PRO 6000, NVIDIA H200 141GB для скоростного инференса и NVIDIA L4 24GB для инференса компактных моделей

ВМ размером с хост

Повышение безопасности за счёт изоляции вычислительной нагрузки

Используйте облачные серверы и PaaS-сервисы с катастрофоустойчивостью из коробки

Managed Kubernetes
  • 3 мастер-ноды автоматически размещаются в разных зонах доступности.
  • Кластеры фиксированной или произвольной конфигурации с разными типами групп нод: с CPU, с GPU и на выделенных серверах.
От 4 224,35 ₽/мес.
Облачные базы данных
  • В ru-6 реализована отказоустойчивость от двух нод с гарантированным размещением в разных зонах доступности и автоматической репликацией данных.
  • Multi-AZ кластеры PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB и Managed Kafka в актуальных версиях.
От 2 685,02 ₽/мес.
Приватный DNS
  • В ru-6 архитектура Active-Active: сервис распределен по зонам доступности, при сбое трафик автоматически переключается между сегментами.
  • Изолированный DNS-сервер и резолвер внутри приватных сетей.
  • Отклик до 1 мс, более 5000 запросов в секунду.
От 200 ₽/мес.
Балансировщики нагрузки
  • В ru-6 мультизональный балансировщик нагрузки устойчив к выходу дата-центра из строя.
  • Обрабатывайте до 34 000 одновременных подключений.
От 1 271,18 ₽/мес.

Преимущества аренды облачных серверов в Selectel

Экономическая эффективность

Платите только за использованные ресурсы. Снижайте расходы до 75% благодаря прерываемым виртуальным машинам и функции «Заморозка».

Высокая производительность

Выделенные ядра гарантируют стабильную работу без Steal Time. А размещение ресурсов на одной NUMA-ноде сократит задержки при работе с памятью на 20–50%.

Мгновенное масштабирование

Масштабируйте ресурсы в пару кликов: добавляйте ВМ при росте нагрузки и оптимизируйте затраты, когда она падает.

Безопасность данных

Храните и обрабатывайте данные в соответствии с российскими и международными стандартами.

Можно изолировать хост, пул или его сегмент

Арендуйте приватные решения на базе публичного облака, управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени.

Бесплатно перенесем ваш проект в Selectel

Начислим до 1 000 000 бонусов при переезде к нам с инфраструктуры других провайдеров или on-premise. А наши инженеры помогут мигрировать ваши сервисы.

