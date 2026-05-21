Отказоустойчивое облако

Преимущества катастрофоустойчивого облака под ключ
Отказоустойчивость без сложных настроек
Просто закажите серверы или PaaS-сервисы в разных зонах доступности ru-6a, ru-6b, ru-6c — они уже связаны единой быстрой сетью. Используйте балансировщики нагрузки для распределения трафика.
Единая быстрая сеть
Распределенная приватная сеть объединяет все зоны доступности с задержкой между зонами менее 1 мс. Скорость сети между зонами доступности для клиентов — до 10 Гбит/с. Подключение к локальной сети и к сети интернет тоже до 10 Гбит/с.
Резервирование без единой точки отказа
Распределенные по ru-6a, ru-6b и ru-6c бэкапы позволяют восстанавливать инфраструктуру в любой из зон доступности. Улучшенная прозрачность через мониторинг как сервис и логи PaaS продуктов ускоряют диагностику и углубленный дебаг.
Легко построить геораспределенный кластер
Инфраструктуру можно распределить между мультизональным пулом ru-6 в Москве и on-premise через глобальный роутер, обеспечивая сценарии постепенной миграции в облако или масштабирования при пиковых нагрузках.
Высокопроизводительная архитектура для Enterprise
Облако в ru-6 позволяет закрыть потребности любого бизнеса — от стартапа с непредсказуемым масштабированием до крупного предприятия с регулируемыми требованиями к безопасности и производительности.
Архитектура отказоустойчивой инфраструктуры в ru-6
Облако для сложных систем и высокопроизводительных вычислений
Выделенные ядра
Нагрузка изолирована на потоках конкретных физических ядер — исключает задержки, гарантирует стабильную производительность без Steal Time
Размещение ресурсов на 1 NUMA-ноде
До 88 vCPU на 1 NUMA-ноде, задержки при работе с памятью ниже на 20–50%
Новые CPU
AMD EPYC 9754 для многопоточных задач и Intel Xeon 6747P для оптимизации производительности под плотность нагрузок
Управление Hyper-Threading
Настройка топологии процессора в зависимости от типа нагрузки. Включение HT — для прироста в многопоточных задачах. Отключение — для HPC, OLAP и лицензирования по физическим ядрам
Увеличенные лимиты
До 255 vCPU, до 3 ТБ RAM и локальный диск до 2 ТБ
75 000 IOPS
Сверхбыстрые сетевые диски SSD Fast v2 без привязки производительности к размеру диска
Новые GPU
NVIDIA RTX PRO 6000, NVIDIA H200 141GB для скоростного инференса и NVIDIA L4 24GB для инференса компактных моделей
ВМ размером с хост
Повышение безопасности за счёт изоляции вычислительной нагрузки
Используйте облачные серверы и PaaS-сервисы с катастрофоустойчивостью из коробки
Managed Kubernetes
- 3 мастер-ноды автоматически размещаются в разных зонах доступности.
- Кластеры фиксированной или произвольной конфигурации с разными типами групп нод: с CPU, с GPU и на выделенных серверах.
Облачные базы данных
- В ru-6 реализована отказоустойчивость от двух нод с гарантированным размещением в разных зонах доступности и автоматической репликацией данных.
- Multi-AZ кластеры PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB и Managed Kafka в актуальных версиях.
Приватный DNS
- В ru-6 архитектура Active-Active: сервис распределен по зонам доступности, при сбое трафик автоматически переключается между сегментами.
- Изолированный DNS-сервер и резолвер внутри приватных сетей.
- Отклик до 1 мс, более 5000 запросов в секунду.
Балансировщики нагрузки
- В ru-6 мультизональный балансировщик нагрузки устойчив к выходу дата-центра из строя.
- Обрабатывайте до 34 000 одновременных подключений.
Преимущества аренды облачных серверов в Selectel
Экономическая эффективность
Платите только за использованные ресурсы. Снижайте расходы до 75% благодаря прерываемым виртуальным машинам и функции «Заморозка».
Высокая производительность
Выделенные ядра гарантируют стабильную работу без Steal Time. А размещение ресурсов на одной NUMA-ноде сократит задержки при работе с памятью на 20–50%.
Мгновенное масштабирование
Масштабируйте ресурсы в пару кликов: добавляйте ВМ при росте нагрузки и оптимизируйте затраты, когда она падает.
Безопасность данных
Храните и обрабатывайте данные в соответствии с российскими и международными стандартами.
Можно изолировать хост, пул или его сегмент
Арендуйте приватные решения на базе публичного облака, управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени.
Бесплатно перенесем ваш проект в Selectel
Начислим до 1 000 000 бонусов при переезде к нам с инфраструктуры других провайдеров или on-premise. А наши инженеры помогут мигрировать ваши сервисы.