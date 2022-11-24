Калькулятор ресурсов

Заказать, подключить и настроить услуги можно в панели управления, там же вы найдете цены на другие продукты компании.

Что дальше?

Создать инфраструктуру

Чтобы заказать услуги, которые вы посчитали, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Узнать цену других продуктов

В Selectel более 40 продуктов, пока не все они попали в калькулятор. Вы можете узнать их цену в панели управления или в личном разговоре с нашими специалистами.