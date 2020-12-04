Администрирование сервисов ─ наша забота

Какие задачи можем взять на себя
Проведем аудит IT-инфраструктуры
Внедрим CI/CD и другие DevOps-практики
Поможем с миграцией в облачные сервисы
Поддержим ваши системы по SLA
Обеспечим информационную безопасность
Разработаем архитектуру или проект инфраструктуры
У вас другая задача, но нужна помощь наших администраторов?
Пакет один — поддержка на целый месяц
Basic
Extended
Enterprise
От идеи до реализации — 5 этапов
Выясняем цели и задачи
Обсуждаем требования к будущей системе
Проводим аудит систем, если требуется; составляем ТЗ или берем готовое от клиента
Проектируем систему
Передаем в эксплуатацию
Преимущества Selectel
Управление услугами в одном окне
Один поставщик ресурсов инфраструктуры, аренды ПО, услуг по администрированию сервисов. Работа по электронному документообороту.
Высокий уровень экспертизы
Квалификация наших сотрудников подтверждена сертификатами LPIC и CCNA. Перенесем проект любой сложности, в том числе высоконагруженный, и справимся с оборудованием любой архитектуры.
Регулярные отчеты о проделанной работе
Вы будете в курсе того, что происходит с собственной инфраструктурой. Ежемесячно мы отправляем отчеты о проделанной работе.
Круглосуточная поддержка инфраструктуры
Наши администраторы работают 24/7. Время реакции на возникающие инциденты — не более 15 минут в любое время суток.
Риски потери данных — стремятся к 0
Работаем с программами по автоматизации, круглосуточному мониторингу инфраструктуре, созданию бэкапов, сбору и анализу логов.
Нет ограничений на устранение инцидентов
Мы устраняем возникающие инциденты без ограничений по их количеству и без дополнительных платежей.
Бизнесы, которым мы помогли
Наши клиенты
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Расскажите нам о своей задаче, мы предложим подходящее решение.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.