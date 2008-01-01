Администрирование сервисов ─ наша забота

Администрирование сервисов

Помогаем клиентам обеспечивать стабильную работу сервисов и веб-приложений. Внедряем современные методологии разработки, оптимизируем базы данных и осуществляем переезд в Selectel.
  • Разберемся в Kubernetes и DevOps
  • SLA 99.95%
  • Круглосуточный мониторинг
  • КП за 3 дня

Задачи, которые можем взять на себя

DevOps as a Service
Ускорим разработку и сократим time to market: поможем с переходом на микросервисную архитектуру и настроим непрерывную доставку приложений.
Подробнее
Системное администрирование
Сделаем все, чтобы ваши сервисы работали исправно: поможем с настройкой, организуем резервное копирование, развернем системы мониторинга и установим ПО.
Подробнее
Переезд от другого провайдера
Бесплатно перенесем проекты в Selectel. С вас — запрос на перенос и описание проекта. С нас — все остальное.
Переехать

12 лет освобождаем от IT-забот

@alex
@alex
Любые сложные проекты — по плечу
У нас не работают новички, только профессионалы. У каждого DevOps-инженера сильная экспертиза и много проектов в портфолио.
@yaroslav
@yaroslav
С нами вы точно найдете общий язык
Большинство наших клиентов предпочитает общаться в мессенджерах. Через бота получаем задачи, общаемся в чатах и личной переписке. А статусы проектов отображаем в диаграмме Ганта.
@slava
@slava
Всегда на связи
Работаем 24/7. Время реакции на возникающие инциденты — не более 15 минут, а гарантированная доступность сервиса — 99.95%.
@max
@max
Мы знаем специфику вашей отрасли
За все время мы помогли 100+ клиентам из разных отраслей: разработка мобильных приложений, интернет-банкинг, процессинговые сервисы и не только.

Каждый кейс для нас уникален и интересен

Истории успеха

Как мы помогли сервису Мои Финансы быстро организовать стабильную IT-инфраструктуру

Кейс о том, как наша команда DevOps-инженеров в сжатые сроки помогла без даунтаймов перенести проект заказчика на выделенные серверы Selectel в Москве и Санкт-Петербурге и настроить связность между ними.

Выделенные серверы Защита от DDoS-атак DevOps as a Service
Читать кейс

В 2 регионах

мы развернули инфраструктуру

0 проблем

в работе портала с 2021 года

12 проектов РЕХАУ, которые поддерживают наши DevOps-инженеры и администраторы по интеграции

Стали надежным партнером для компании, у которой разработка сервисов и администрирование инфраструктуры — непрофильные направления. Помогаем с развитием сервиса: добавляем новые функции, обеспечиваем безотказную работу сайта, выстраиваем CI/CD и работаем с инцидентами.

Объектное хранилище Managed Kubernetes DevOps as a Service
Читать кейс

70%

задач по администрированию закрывает Selectel

На 30%

уменьшилась стоимость инфраструктуры после нашего аудита

Доверить администрирование нам — сэкономить время и деньги

Дешевле найма специалистов в штат

Больше не нужно нанимать специалистов под локальные задачи или обучать тех, кто уже в команде, не нужно перераспределять рабочее время между проектами и следить за сроками — мы сами позаботимся о том, чтобы все работало и обеспечим непрерывный сервис.

Нет ограничений на запросы

Мы станем вашей полноценной частью команды, поэтому будем решать все актуальные задачи без ограничений, как если бы работали в штате постоянно.

В течение двух недель начинаем работу

За это время мы успеем пообщаться с вами, определить потребности, собрать требования, подготовить КП и обсудить план работ.

От запроса до реализации — 4 этапа

1.

Проконсультируем и подготовим ТЗ

Оставьте заявку, мы свяжемся, чтобы уточнить детали проекта и рассказать, какие работы предстоят. Составим ТЗ, чтобы синхронизировать ожидания.
2.

Отправим КП в течение 3 дней

Рассчитаем стоимость нашего участия в проекте.
3.

Реализуем проект своими силами

Определим график работ и сроки сдачи проекта. Будем держать в курсе всех активностей.
4.

Передадим в эксплуатацию

Подготовим документацию и будем поддерживать соответствие заявленного по договору SLA.

Бизнесы, которым мы помогли

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Расскажите нам о своей задаче

Мы предложим подходящее решение.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru