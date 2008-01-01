Администрирование сервисов ─ наша забота

Задачи, которые можем взять на себя
12 лет освобождаем от IT-забот
Каждый кейс для нас уникален и интересен
Истории успеха
Как мы помогли сервису Мои Финансы быстро организовать стабильную IT-инфраструктуру
Кейс о том, как наша команда DevOps-инженеров в сжатые сроки помогла без даунтаймов перенести проект заказчика на выделенные серверы Selectel в Москве и Санкт-Петербурге и настроить связность между ними.
В 2 регионах
мы развернули инфраструктуру
0 проблем
в работе портала с 2021 года
12 проектов РЕХАУ, которые поддерживают наши DevOps-инженеры и администраторы по интеграции
Стали надежным партнером для компании, у которой разработка сервисов и администрирование инфраструктуры — непрофильные направления. Помогаем с развитием сервиса: добавляем новые функции, обеспечиваем безотказную работу сайта, выстраиваем CI/CD и работаем с инцидентами.
70%
задач по администрированию закрывает Selectel
На 30%
уменьшилась стоимость инфраструктуры после нашего аудита
Доверить администрирование нам — сэкономить время и деньги
Дешевле найма специалистов в штат
Больше не нужно нанимать специалистов под локальные задачи или обучать тех, кто уже в команде, не нужно перераспределять рабочее время между проектами и следить за сроками — мы сами позаботимся о том, чтобы все работало и обеспечим непрерывный сервис.
Нет ограничений на запросы
Мы станем вашей полноценной частью команды, поэтому будем решать все актуальные задачи без ограничений, как если бы работали в штате постоянно.
В течение двух недель начинаем работу
За это время мы успеем пообщаться с вами, определить потребности, собрать требования, подготовить КП и обсудить план работ.
От запроса до реализации — 4 этапа
Проконсультируем и подготовим ТЗ
Отправим КП в течение 3 дней
Реализуем проект своими силами
Передадим в эксплуатацию
Бизнесы, которым мы помогли
Наши клиенты
Расскажите нам о своей задаче
Мы предложим подходящее решение.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru