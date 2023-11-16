Файловое хранилище

Масштабируемая файловая система, которую можно подключить к нескольким физическим или облачным серверам и кластеру Kubernetes.
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  • NFSv4
  • NFSv4.1/SMB/CIFS
  • Тройная репликация
  • 3 типа хранилища

С какими задачами сервис поможет справиться

Подключить хранилище (Persistent Volumes) к кластеру Kubernetes

Если архитектура ваших приложений требует подключить постоянное хранилище с режимом доступа ReadWriteMany, то вы можете воспользоваться файловым хранилищем Selectel.

Хранить бэкапы и не думать об их объеме

Настраивайте автоматические бэкапы с помощью утилит и храните их в отдельном файловом хранилище. Это значит, что вы в любой момент можете обратиться к данным или восстановиться, если это потребуется.

Создать хранилище для сложной инфраструктуры

Если у вас несколько серверов в одном или разных регионах и им нужно обращаться к одним и тем же данным, просто подключите их к общему файловому хранилищу. Сервис поддерживает протоколы NFS и CIFS.

Организовать дополнительное место для хранения данных

Чтобы диск не переполнялся и не приходилось докупать мощности, подключите файловое хранилище для редко используемых данных. Вы можете размещать там логи, архивы, документы, записи видеонаблюдения, истории транзакций и другие данные.

Выбирайте тип хранилища под ваш проект

Пул
Задачи
Пропускная способность, Мб/с
Количество операций
Цена за 50 ГБ/мес.

Базовое

Используется для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.

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Все
  • Хранение бэкапов, архивов и других данных, в том числе для сложной инфраструктуры
Чтение 40 / запись 100
Чтение 320 IOPS / запись 120 IOPS
80 ₽

Универсальное

Используется как основная инфраструктура для хранения данных, когда невозможно подключить локальный или физический диск.

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ru-1c, ru-2c, ru-3b, ru-7a, ru-9a
  • Предоставление ReadWriteMany-томов для Kubernetes
  • Хранение наборов данных и моделей в кластерах машинного обучения
  • Хранение «сырых» данных для высоко-производительных вычислений
Чтение 200 / запись 200
Чтение 7 000 IOPS / запись 4 000 IOPS
880 ₽

Быстрое

Используется для нагрузок, которым нужна повышенная производительность ввода/вывода данных.

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ru-1c, ru-2c, ru-3b, ru-7a, ru-9a
  • Предоставление ReadWriteMany-томов для Kubernetes
  • Хранение наборов данных и моделей в кластерах машинного обучения
  • Хранение «сырых» данных для высоко-производительных вычислений
Чтение 300 / запись 500
Чтение 25 000 IOPS / запись 15 000 IOPS
1 760 ₽

Управляйте файловым хранилищем в панели

Создавайте и настраивайте хранилище за пару минут

В my.selectel.ru вы можете выбрать тип и объем хранилища , которые подходят под ваши задачи.

Увеличивайте размер хранилища, когда объем данных растет

Новая цена за хранение рассчитается автоматически сразу после того, как вы изменили размер в панели управления.

Что умеет наше файловое хранилище

Обеспечивает высокую сохранность данных

Хранилище работает на базе сетевых дисков облачной платформы — масштабируемых блочных устройств. Все данные хранятся в 3 копиях, чтобы минимизировать риски их потери.

Увеличивается, когда объем данных растет

Вы можете увеличивать размер файлового хранилища, когда данных становится больше. Максимальный размер хранилища — 50 ТБ. Если вам нужно больше — напишите нам тикет.

Остается всегда доступным

Храните данные столько, сколько нужно. Вы в любой момент можете к ним обратиться или восстановиться из резервной копии.

Используйте совместимые продукты, чтобы построить мощную инфраструктуру в Selectel

Выделенные серверы

Арендуйте выделенные серверы в одном или несколько регионах и храните данные с них в файловом хранилище.

Managed Kubernetes

Пользуйтесь автоматизированными кластерами Kubernetes в Selectel и храните данные из приложений в файловом хранилище.

Облако на базе VMware

Перенесите проекты в облако на базе VMware и используйте диски с разной политикой хранения и подключением к одной и той же виртуальной машине в облаке VMware.

Документация

Мы собрали все самые важные документы и материалы о продукте, чтобы вам было проще начать работу с файловым хранилищем Selectel.

Информация об услуге

Подробно о том, что такое файловое хранилище и как его использовать

Создание файлового хранилища

Как создать хранилище в панели управления или с помощью Terraform

Управление файловым хранилищем

Как увеличить размер или удалить хранилище в панели управления

Подключение к выделенному серверу

Как подключить хранилище к серверам с Windows, Ubuntu, Debian и CentOS

Подключение к облачному серверу

Как примонтировать хранилище к серверу в одном пуле или в разных

Подключение к Managed Kubernetes

Как подключить хранилище к Managed Kubernetes в одном пуле или в разных

Производительность хранилища

Параметры тестов и команды проверки производительности

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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