Если архитектура ваших приложений требует подключить постоянное хранилище с режимом доступа ReadWriteMany, то вы можете воспользоваться файловым хранилищем Selectel.
С какими задачами сервис поможет справиться
Подключить хранилище (Persistent Volumes) к кластеру Kubernetes
Хранить бэкапы и не думать об их объеме
Настраивайте автоматические бэкапы с помощью утилит и храните их в отдельном файловом хранилище. Это значит, что вы в любой момент можете обратиться к данным или восстановиться, если это потребуется.
Создать хранилище для сложной инфраструктуры
Если у вас несколько серверов в одном или разных регионах и им нужно обращаться к одним и тем же данным, просто подключите их к общему файловому хранилищу. Сервис поддерживает протоколы NFS и CIFS.
Организовать дополнительное место для хранения данных
Чтобы диск не переполнялся и не приходилось докупать мощности, подключите файловое хранилище для редко используемых данных. Вы можете размещать там логи, архивы, документы, записи видеонаблюдения, истории транзакций и другие данные.
Выбирайте тип хранилища под ваш проект
Базовое
Используется для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.Заказать
- Хранение бэкапов, архивов и других данных, в том числе для сложной инфраструктуры
Универсальное
Используется как основная инфраструктура для хранения данных, когда невозможно подключить локальный или физический диск.Заказать
- Предоставление ReadWriteMany-томов для Kubernetes
- Хранение наборов данных и моделей в кластерах машинного обучения
- Хранение «сырых» данных для высоко-производительных вычислений
Быстрое
Используется для нагрузок, которым нужна повышенная производительность ввода/вывода данных.Заказать
- Предоставление ReadWriteMany-томов для Kubernetes
- Хранение наборов данных и моделей в кластерах машинного обучения
- Хранение «сырых» данных для высоко-производительных вычислений
Управляйте файловым хранилищем в панели
Создавайте и настраивайте хранилище за пару минут
Увеличивайте размер хранилища, когда объем данных растет
Что умеет наше файловое хранилище
Обеспечивает высокую сохранность данных
Хранилище работает на базе сетевых дисков облачной платформы — масштабируемых блочных устройств. Все данные хранятся в 3 копиях, чтобы минимизировать риски их потери.
Увеличивается, когда объем данных растет
Вы можете увеличивать размер файлового хранилища, когда данных становится больше. Максимальный размер хранилища — 50 ТБ. Если вам нужно больше — напишите нам тикет.
Остается всегда доступным
Храните данные столько, сколько нужно. Вы в любой момент можете к ним обратиться или восстановиться из резервной копии.
Используйте совместимые продукты, чтобы построить мощную инфраструктуру в Selectel
Выделенные серверы
Managed Kubernetes
Облако на базе VMware
Документация
Информация об услуге
Создание файлового хранилища
Управление файловым хранилищем
Подключение к выделенному серверу
Подключение к облачному серверу
Подключение к Managed Kubernetes
Производительность хранилища
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.