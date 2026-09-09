Арендуя Приватное облако на базе VMware в Selectel, вы снимаете с себя заботу о физическом оборудовании. В вашей зоне ответственности остаются межсетевые экраны, VPN, NAT, балансировщик нагрузки и сами виртуальные машины.

Мы отвечаем за серверы, сети, администрирование и мониторинг инфраструктуры виртуализации согласно SLA (соглашению об уровне предоставления услуги).

Что на нашей стороне: