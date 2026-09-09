Сценарии использования Частного облака на базе VMware
Построение гибридного облака
Расширенное управление инфраструктурой из единого интерфейса виртуальной среды на базе VMware vCenter™. Гибко масштабируйтесь и используйте гибридные облака.
Организация удаленных рабочих столов
Организуйте удаленные рабочие столы с помощью VMware VDI Horizon. Быстро подключайте от 50 пользователей и не беспокойтесь о сохранности данных.
Работа в контейнерной инфраструктуре
Ускорьте разработку, доставку и эксплуатацию приложений с помощью VMware Tanzu.
Запуск облака в изолированной инфраструктуре А-ЦОД
Разместите ваш проект на базе VMware в нашем Аттестованном ЦОД. Запустимся максимум за 1,5 месяца и сможем кастомизировать инфраструктуру под вас.
Что в себя включает аренда Приватного облака
Ресурсы дата-центра
Выбирайте любые конфигурации, чтобы создать приватное облако, которое будет решать именно ваши задачи.
Виртуализация
При аренде Приватного облака вы можете использовать vCenter™, vSphere™ и VDI Horizon и NSX™ для виртуализации приложений, дисков, каталогов и сети.
Безопасность
Для защиты Приватного облака на базе VMware мы используем UserGate, Secret Net Studio, Secret Net LSP, ПАК Соболь, vGate R2 Enterprise, Kaspersky Security для виртуальных сред, Сканер-ВС.
Получите 1 000 000 на переезд в облако на базе VMware
Начислим до 1 000 000 бонусов при переезде к нам с инфраструктуры других провайдеров или on-premise.
Как распределяются зоны ответственности
Арендуя Приватное облако на базе VMware в Selectel, вы снимаете с себя заботу о физическом оборудовании. В вашей зоне ответственности остаются межсетевые экраны, VPN, NAT, балансировщик нагрузки и сами виртуальные машины.
Мы отвечаем за серверы, сети, администрирование и мониторинг инфраструктуры виртуализации согласно SLA (соглашению об уровне предоставления услуги).
Что на нашей стороне:
- контроль работы физических хостов,
- оперативная замена серверов и комплектующих в случае неисправности,
- обновление ПО до актуальных версий и установка необходимых патчей безопасности.
Преимущества создания Приватного облака VMware в Selectel
Проектная команда Selectel
Выделенная команда сертифицированных специалистов погрузится в вашу задачу и максимально быстро соберет проект точно по вашим техтребованиям.
Большой выбор железа
Мы можем подобрать конфигурацию VMware именно под ваш проект. Используем процессоры Intel® Xeon® и AMD.
Аттестация инфраструктуры до УЗ-1
Если для вашего проекта требуется соответствие 152-ФЗ до УЗ-1, мы аттестуем арендованную вами инфраструктуру.
Бесплатная миграция инфраструктуры
Мы перенесем все ваши проекты из on-premise в облако Selectel на базе VMware.
Прозрачное ценообразование
Цена складывается из фиксированной платы за выделенную инфраструктуру и оплаты по потреблению за ПО VMware.
Поддержка аппаратного обеспечения и ПО
Специалисты Selectel настроят и будут поддерживать оборудование ESXi™, NSX™, vSAN™, vCenter™ по согласованному техническому заданию.
С какими задачами помогает справиться приватное облако
Контроль инфраструктуры из единой консоли
VMware vCenter™ Server делает проще процесс управления виртуальными средами и сервисами: один администратор может управлять сотнями рабочих нагрузок, что увеличивает стандартную производительность управления физической инфраструктурой более чем в два раза.
Подключение любых продуктов в VMware vCenter™
VMware vCenter™ имеет API-интерфейс, который позволяет подключать физические и виртуальные средства управления для обеспечения максимальной гибкости. Например, VMware vSphere™ или VMware vSAN™.
Автоматическое распределение ресурсов между проектами
vCenter™ постоянно мониторит используемые ресурсы и самостоятельно выделяет их виртуальным машинам. Все это происходит с опорой на заданные вами правила. В результате нагрузка на ВМ автоматически балансируется — ваши серверы будут работать при любых, даже пиковых нагрузках.
С какими задачами оно помогает справиться
Собрать все виртуальные рабочие столы на одной платформе
Приватное облако на базе VMware Horizon VDI помогает преобразовать физические компьютеры в виртуальные рабочие места, которые вы можете предоставлять сотрудникам в рамках корпоративного облака VMware. Это помогает оптимизировать управление IT-средой и правами конечных пользователей.
Защитить данные и легко следить за соблюдением требований безопасности
Политики защиты динамично адаптируются к среде конечного пользователя виртуального рабочего места. Это значит, что вы сможете собрать все средства контроля и защиты ресурсов в одном месте. А также сможете использовать виртуальные сети, чтобы обеспечить динамическую защиту инфраструктуры и рабочих нагрузок.
Увеличить окупаемость инвестиций
Вам не придется закупать физическое оборудование, чтобы обеспечить сотрудникам рабочие места в приватном корпоративном облаке. У вас будет единая платформа, с помощью которой вы сможете распространить виртуализацию из ЦОД на конечные устройства.
Создать рабочие столы с GPU для высоконагруженного ПО
VMware Horizon VDI подходит для быстрого создания схем и 3D-моделей, работы с видео и графикой в режиме реального времени и т. д. Вам не потребуется покупать мощное оборудование — вычисления и обработка данных будут происходить удаленно.
С какими задачами помогает справиться VMware Tanzu
Оптимизировать работу разработчиков
Разработчикам не придется изучать Kubernetes и настраивать его. VMware Tanzu позволяет быстро и безопасно создавать и развертывать программное обеспечение в любом облаке или локальном кластере Kubernetes.
Улучшить приложения, критически важные для бизнеса
VMware Tanzu помогает перепроектировать ПО, чтобы обеспечить его бесперебойную работу в облачной среде. Это поможет не беспокоиться о работоспособности важных приложений.
Управлять Kubernetes из любой точки мира
С помощью VMware Tanzu вы сможете централизованно подключать, управлять и наблюдать за Kubernetes в любой точке мира.