Чистая прибыль Selectel выросла в 2 раза за 9 месяцев 2023 года

13 декабря 2023, Москва: Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, публикует финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

Если не указано иное, все показатели даны за 9 месяцев 2023 года, динамика (изменения в процентах) — по сравнению с 9 месяцами 2022 года.

За 9 месяцев 2023 года выручка выросла на 27%, составив 7,5 млрд рублей.

Чистая прибыль увеличилась в 2 раза до 2,3 млрд рублей.

Долговая нагрузка снизилась до 1,0х Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM.

«Мы видим растущий интерес российского бизнеса к аутсорсингу IT-инфраструктуры и использованию облачных сервисов. Количество клиентов Selectel постоянно растет и на конец сентября достигло 24,7 тысяч. Увеличивается спрос со стороны финансового сектора, розничной торговли, строительства и образования.

Спрос вырос во всех ключевых продуктовых сегментах компании. Мы также продолжаем расширять линейку актуальных решений и в третьем квартале представили облачную платформу для машинного обучения.



Компания увеличивает выручку на десятки процентов в год, при этом показывая высокий уровень рентабельности бизнеса — как по EBITDA, так и по чистой прибыли. В том числе благодаря такой динамике, “Эксперт РА” недавно повысил наш кредитный рейтинг до ruAA-», — отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Ключевые финансовые показатели

Выручка

За 9 месяцев 2023 года выручка Selectel выросла на 27% и достигла 7,5 млрд руб. Это произошло за счет устойчивого роста спроса на основные продукты компании как от текущих, так и от новых клиентов.

Структура выручки

Выручка направления «Приватные облака на базе выделенных серверов» увеличилась на 28% на фоне роста спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов.

Выручка направления «Публичные и приватные облака» выросла на 35% преимущественно за счет повышенного спроса на сервисы облачной платформы Selectel.

Скорректированная EBITDA

Показатель «Скорректированная EBITDA» вырос на 36% год к году до 4,4 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA улучшилась на 3 п.п. до 58%. Повышение рентабельности обусловлено более высокими темпами роста выручки по сравнению с приростом операционных расходов.

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) выросли на 15% в основном из-за роста расходов на заработную плату как основной статьи расходов компании. Рост расходов на фонд оплаты труда связан в основном с расширением штата сотрудников.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel увеличилась вдвое до 2,3 млрд рублей вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности, с дополнительным положительным эффектом прибыли от курсовых разниц в отчетном периоде. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 31% против 19% годом ранее.

Инвестиции

Selectel продолжает инвестировать в поддержание высоких темпов роста бизнеса, с капитальными затратами на уровне 1,5 млрд рублей4, что вдвое ниже значения прошлого периода из-за временных эффектов, и в основном включает:

0,7 млрд рублей в серверное оборудование, что ниже прошлого значения благодаря экономии от использования запаса оборудования, созданного в 2022 году.

0,6 млрд рублей в развитие инфраструктуры дата-центров в соответствии с графиком строительства и модернизации площадок ЦОД, с переходом строительства нового дата-центра в активную фазу в 2024 году.

Денежный поток и долговая нагрузка

В отчетном периоде продолжился рост свободного денежного потока5 ввиду устойчивого превышения операционного денежного потока над капитальными затратами. Скорректированный свободный денежный поток составил 1,4 млрд рублей против отрицательного значения в 0,3 млрд рублей годом ранее.

В результате чистый долг компании снизился до 5,4 млрд рублей на 30 сентября 2023 года против 6,8 млрд рублей на конец 2022 года. Показатель «чистый долг / Скорр. EBITDA LTM» снизился до уровня 1,0х на 30 сентября 2023 года по сравнению с 1,7х на 31 декабря 2022 года.

Полная версия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2023 года, а также презентация по результатам доступна на сайте компании https://selectel.ru/investors/

[1] Рассчитывается как прибыль за период, скорректированная на сумму расхода по налогу на прибыль, чистых финансовых доходов (расходов), прибылей (убытков) от курсовых разниц, выплат на основе акций, амортизации и пожертвований в благотворительные фонды

[2] Скорректированная EBITDA за последние 12 месяцев

[3] По состоянию на 31.12.2022

[4] Строка «Приобретение основных средств» плюс строка «Приобретение нематериальных активов» консолидированного отчета о движении денежных средств

[5] Рассчитывается как «Чистый приток денежных средств по операционной деятельности» минус «Приобретение основных средств» минус «Приобретение нематериальных активов» консолидированного отчета о движении денежных средств