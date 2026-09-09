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Тендеры и закупки

Публикуем закупочные процедуры на электронной торговой площадке B2B-Center. Информация обо всех процедурах, которые мы проводим, находится в разделе Торговая площадка.
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Как начать работу на B2B-Center

Зарегистрируйтесь на сайте B2B-Center

Заполните профиль компании и найдите интересующие вас торги.

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Выберите тариф

Любой из тарифов B2B-Center позволит участвовать в процедурах Selectel.

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Пройдите аккредитацию

Чтобы получить список документов, обратитесь к нам через сервисы B2B-Center — в разделе Контакты нажмите на фамилию сотрудника.

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Участвуйте в закупочных процедурах Selectel

Более подробную информацию о регистрации на площадке B2B-Center ищите в разделе

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Контакты

По вопросам участия в закупочных процедурах на сайте B2B-Center обращайтесь в их службу поддержки по номеру 8 800 555‑85‑19.

По любым вопросам о закупочных процедурах Selectel пишите на почту proc@selectel.ru.

Новости Selectel

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Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

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