Тендеры и закупки

Как начать работу на B2B-Center
Зарегистрируйтесь на сайте B2B-Center
Заполните профиль компании и найдите интересующие вас торги.
Выберите тариф
Любой из тарифов B2B-Center позволит участвовать в процедурах Selectel.
Пройдите аккредитацию
Чтобы получить список документов, обратитесь к нам через сервисы B2B-Center — в разделе Контакты нажмите на фамилию сотрудника.
Участвуйте в закупочных процедурах Selectel
Контакты
По вопросам участия в закупочных процедурах на сайте B2B-Center обращайтесь в их службу поддержки по номеру 8 800 555‑85‑19.
По любым вопросам о закупочных процедурах Selectel пишите на почту proc@selectel.ru.