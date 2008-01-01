Панель управления

Инфраструктура для узла CDN/PoP

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Организация точки присутствия в России в течение дня

Организация узла связи в Москве или Петербурге с прямым подключением к точкам обмена трафиком при выборе стандартной инфраструктуры для узла CDN/PoP в течение дня.

Кому пригодится решение?

Операторам связи

Провайдерам контента

Провайдерам облачных сервисов

Решение ориентировано на контент-генераторов и контент-провайдеров:

  • Видеохостинги
  • Облачные коммуникационные сервисы с возможностью видеоконференций
  • Приложения в области безопасности (потоковое видео с камер слежения)
  • Образовательные платформы
  • Платформы для онлайн-трансляций (например, киберспортивных соревнований)
  • Хостинг онлайн-игр

Решение включает в себя всю необходимую инфраструктуру для организации точки присутствия

  • Хостинг на базе приватного облака или выделенного сервера
  • Услуга прямого подключения к IX
  • Каналы связи (100 Мбит/с, 1 Гбит/с или 10 Гбит/с)
  • прямая BGP-сессия при необходимости

Преимущества решения

Минимальные затраты

Вам не нужно покупать свое оборудование, обслуживать его, размещать в IX и заключать договор присоединения.

Без ограничений

Независимость от ограничений по объему доступного трафика.

Без лишних бумаг

Экономия на оплате услуг транзитным и вышестоящим операторам и отсутствие необходимости в заключении договора с точками обмена трафика.

Разные конфигурации

Большое количество готовых серверов, доступных к работе в течение часа.

Скорость отклика

Оптимизация сетевых маршрутов, и, как следствие, более быстрый отклик веб-ресурсов.

Любая конфигурация

Возможность сборки любой конфигурации по запросу — готовность сервера в течение двух суток.

Рекомендуем

Выделенный сервер

Надежные серверы для проектов любой сложности

Дополнительные услуги

Мониторинг, администрирование серверов, аренда ПО, защита от DDoS

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.