Инфраструктура для узла CDN/PoP

Кому пригодится решение?
Операторам связи
Обеспечивает прямое подключение к IX, упрощает масштабирование и улучшает качество маршрутизации трафика
Провайдерам контента
Ускоряет доставку контента, повышает доступность и устойчивость к нагрузкам
Провайдерам облачных сервисов
Облегчает размещение облачных сервисов и обеспечивает гибкость конфигураций
Решение включает в себя всю необходимую инфраструктуру для организации точки присутствия
Хостинг на базе приватного облака или выделенного сервера
Услуга прямого подключения к IX
Каналы связи (100 Мбит/с, 1 Гбит/с или 10 Гбит/с)
Прямая BGP-сессия при необходимости
Решение ориентировано на контент-генераторов и контент-провайдеров
Видеохостинги
Высокая пропускная способность и устойчивая доставка видеоконтента
Облачные коммуникационные сервисы
Возможность видеоконференций и стабильность подключения
Приложения в области безопасности
Потоковое видео с камер и быстрая обработка видеоданных
Образовательные платформы
Надежная инфраструктура для онлайн-лекций
Платформы для онлайн-трансляций
Минимальные задержки и стабильная трансляция при пиковых нагрузках — подходит для киберспортивных соревнований
Хостинг онлайн-игр
Высокая доступность, поддержка масштабирования и близость к игрокам по географии
Преимущества решения
Минимальные затраты
Вам не нужно покупать свое оборудование, обслуживать его, размещать в IX и заключать договор присоединения.
Без ограничений
Независимость от ограничений по объему доступного трафика.
Без лишних бумаг
Экономия на оплате услуг транзитным и вышестоящим операторам и отсутствие необходимости в заключении договора с точками обмена трафика.
Разные конфигурации
Большое количество готовых серверов, доступных к работе в течение часа.
Скорость отклика
Оптимизация сетевых маршрутов, и, как следствие, более быстрый отклик веб-ресурсов.
Любая конфигурация
Возможность сборки любой конфигурации по запросу — готовность сервера в течение двух суток.