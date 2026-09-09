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Инфраструктура для узла CDN/PoP

Организуйте узел связи в Москве или Санкт-Петербурге с прямым подключением к точкам обмена трафиком при выборе стандартной инфраструктуры для узла CDN/PoP в течение дня.
Прямое подключение к IXКастомные конфигурацииКаналы связи до 10 Гбит/с

Кому пригодится решение?

Операторам связи

Обеспечивает прямое подключение к IX, упрощает масштабирование и улучшает качество маршрутизации трафика

Провайдерам контента

Ускоряет доставку контента, повышает доступность и устойчивость к нагрузкам

Провайдерам облачных сервисов

Облегчает размещение облачных сервисов и обеспечивает гибкость конфигураций

Решение включает в себя всю необходимую инфраструктуру для организации точки присутствия

Хостинг на базе приватного облака или выделенного сервера

Услуга прямого подключения к IX
Каналы связи (100 Мбит/с, 1 Гбит/с или 10 Гбит/с)
Прямая BGP-сессия при необходимости

Решение ориентировано на контент-генераторов и контент-провайдеров

  • Видеохостинги

    Высокая пропускная способность и устойчивая доставка видеоконтента

  • Облачные коммуникационные сервисы

    Возможность видеоконференций и стабильность подключения

  • Приложения в области безопасности

    Потоковое видео с камер и быстрая обработка видеоданных

  • Образовательные платформы

    Надежная инфраструктура для онлайн-лекций

  • Платформы для онлайн-трансляций

    Минимальные задержки и стабильная трансляция при пиковых нагрузках — подходит для киберспортивных соревнований

  • Хостинг онлайн-игр

    Высокая доступность, поддержка масштабирования и близость к игрокам по географии

Преимущества решения

Минимальные затраты

Вам не нужно покупать свое оборудование, обслуживать его, размещать в IX и заключать договор присоединения.

Без ограничений

Независимость от ограничений по объему доступного трафика.

Без лишних бумаг

Экономия на оплате услуг транзитным и вышестоящим операторам и отсутствие необходимости в заключении договора с точками обмена трафика.

Разные конфигурации

Большое количество готовых серверов, доступных к работе в течение часа.

Скорость отклика

Оптимизация сетевых маршрутов, и, как следствие, более быстрый отклик веб-ресурсов.

Любая конфигурация

Возможность сборки любой конфигурации по запросу — готовность сервера в течение двух суток.

Создавайте мощную инфраструктуру с Selectel

Выделенный сервер

Надежные серверы для проектов любой сложности

Дополнительные услуги

Мониторинг, администрирование серверов, аренда ПО, защита от DDoS

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