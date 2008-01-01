Инфраструктура для узла CDN/PoP

- Видеохостинги
- Облачные коммуникационные сервисы с возможностью видеоконференций
- Приложения в области безопасности (потоковое видео с камер слежения)
- Образовательные платформы
- Платформы для онлайн-трансляций (например, киберспортивных соревнований)
- Хостинг онлайн-игр
Кому пригодится решение?
Операторам связи
Провайдерам контента
Провайдерам облачных сервисов
Решение ориентировано на контент-генераторов и контент-провайдеров:
Решение включает в себя всю необходимую инфраструктуру для организации точки присутствия
- Хостинг на базе приватного облака или выделенного сервера
- Услуга прямого подключения к IX
- Каналы связи (100 Мбит/с, 1 Гбит/с или 10 Гбит/с)
- прямая BGP-сессия при необходимости
Преимущества решения
Минимальные затраты
Вам не нужно покупать свое оборудование, обслуживать его, размещать в IX и заключать договор присоединения.
Без ограничений
Независимость от ограничений по объему доступного трафика.
Без лишних бумаг
Экономия на оплате услуг транзитным и вышестоящим операторам и отсутствие необходимости в заключении договора с точками обмена трафика.
Разные конфигурации
Большое количество готовых серверов, доступных к работе в течение часа.
Скорость отклика
Оптимизация сетевых маршрутов, и, как следствие, более быстрый отклик веб-ресурсов.
Любая конфигурация
Возможность сборки любой конфигурации по запросу — готовность сервера в течение двух суток.
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