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Продажи и клиентский сервис

Руководитель направления продаж

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Развивать отношения с крупнейшими российскими компаниями и привлекать новых корпоративных заказчиков
  • Формировать долгосрочную стратегию работы с каждым закрепленным заказчиком
  • Выстраивать отношения с руководителями бизнес- и ИТ-подразделений, а также с руководителями уровня CEO, CEO-1 и CEO-2
  • Самостоятельно формировать новые коммерческие возможности, в том числе там, где у заказчика еще нет сформулированного запроса
  • Выявлять бизнесовые и технологические потребности и совместно с архитекторами, техническим пресейлом и продуктовыми командами формировать подходящие решения
  • Координировать работу внутренних подразделений Selectel, необходимых для реализации сделки или развития заказчика
  • Контролировать жизненный цикл действующих проектов, заранее выявлять риски сокращения потребления и формировать новые возможности, компенсирующие потенциальное снижение выручки
  • Обеспечивать удержание заказчиков и сохранение существующего бизнеса
  • Участвовать в разрешении значимых клиентских инцидентов: обеспечивать необходимую коммуникацию с заказчиком и координацию внутренних подразделений, не подменяя техническую поддержку

  • Вести и регулярно актуализировать прогноз продаж и воронку коммерческих возможностей

Мы ожидаем
  • Значительный опыт сложных корпоративных продаж крупным заказчикам
  • Опыт продажи сложных, некоммодитизированных продуктов и решений
  • Опыт работы не только с закупочными и ИТ-функциями, но и непосредственно с бизнес-подразделениями крупных заказчиков
  • Опыт взаимодействия и ведения переговоров с руководителями уровня CEO, CEO-1 и CEO-2
  • Знание облачных сервисов будет преимуществом, но не является обязательным требованием
  • Опыт управления сложными сделками с длительным циклом продаж и несколькими центрами принятия решений
  • Умение работать в ситуации, когда готового запроса заказчика еще не существует: самостоятельно находить потенциальную проблему, формировать гипотезу и превращать ее в коммерческую возможность
  • Высокая интенсивность коммерческих действий: способность быстро переходить от анализа к конкретным шагам, одновременно развивать несколько направлений и последовательно добиваться необходимого результата
  • Хорошее понимание экономики сделки и способность вести сложные коммерческие переговоры
Будет плюсом
  • Регулярное использование современных ИИ-инструментов и агентов в ежедневной работе
  • Готовность использовать внутренние и внешние ИИ-решения для анализа заказчиков, подготовки встреч, исследования рынков и компаний, работы с информацией и подготовки материалов
  • Стремление автоматизировать повторяющиеся процессы и сокращать ручную работу

  • Способность самостоятельно искать новые сценарии применения ИИ и агентов для повышения собственной продуктивности

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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