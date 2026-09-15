Продажи и клиентский сервис
Руководитель направления продаж
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Развивать отношения с крупнейшими российскими компаниями и привлекать новых корпоративных заказчиков
- Формировать долгосрочную стратегию работы с каждым закрепленным заказчиком
- Выстраивать отношения с руководителями бизнес- и ИТ-подразделений, а также с руководителями уровня CEO, CEO-1 и CEO-2
- Самостоятельно формировать новые коммерческие возможности, в том числе там, где у заказчика еще нет сформулированного запроса
- Выявлять бизнесовые и технологические потребности и совместно с архитекторами, техническим пресейлом и продуктовыми командами формировать подходящие решения
- Координировать работу внутренних подразделений Selectel, необходимых для реализации сделки или развития заказчика
- Контролировать жизненный цикл действующих проектов, заранее выявлять риски сокращения потребления и формировать новые возможности, компенсирующие потенциальное снижение выручки
- Обеспечивать удержание заказчиков и сохранение существующего бизнеса
- Участвовать в разрешении значимых клиентских инцидентов: обеспечивать необходимую коммуникацию с заказчиком и координацию внутренних подразделений, не подменяя техническую поддержку
Вести и регулярно актуализировать прогноз продаж и воронку коммерческих возможностей
Мы ожидаем
- Значительный опыт сложных корпоративных продаж крупным заказчикам
- Опыт продажи сложных, некоммодитизированных продуктов и решений
- Опыт работы не только с закупочными и ИТ-функциями, но и непосредственно с бизнес-подразделениями крупных заказчиков
- Опыт взаимодействия и ведения переговоров с руководителями уровня CEO, CEO-1 и CEO-2
- Знание облачных сервисов будет преимуществом, но не является обязательным требованием
- Опыт управления сложными сделками с длительным циклом продаж и несколькими центрами принятия решений
- Умение работать в ситуации, когда готового запроса заказчика еще не существует: самостоятельно находить потенциальную проблему, формировать гипотезу и превращать ее в коммерческую возможность
- Высокая интенсивность коммерческих действий: способность быстро переходить от анализа к конкретным шагам, одновременно развивать несколько направлений и последовательно добиваться необходимого результата
- Хорошее понимание экономики сделки и способность вести сложные коммерческие переговоры
Будет плюсом
- Регулярное использование современных ИИ-инструментов и агентов в ежедневной работе
- Готовность использовать внутренние и внешние ИИ-решения для анализа заказчиков, подготовки встреч, исследования рынков и компаний, работы с информацией и подготовки материалов
- Стремление автоматизировать повторяющиеся процессы и сокращать ручную работу
Способность самостоятельно искать новые сценарии применения ИИ и агентов для повышения собственной продуктивности
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса