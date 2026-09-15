Руководитель направления продаж

Основные задачи

Развивать отношения с крупнейшими российскими компаниями и привлекать новых корпоративных заказчиков

Формировать долгосрочную стратегию работы с каждым закрепленным заказчиком

Выстраивать отношения с руководителями бизнес- и ИТ-подразделений, а также с руководителями уровня CEO, CEO-1 и CEO-2

Самостоятельно формировать новые коммерческие возможности, в том числе там, где у заказчика еще нет сформулированного запроса

Выявлять бизнесовые и технологические потребности и совместно с архитекторами, техническим пресейлом и продуктовыми командами формировать подходящие решения

Координировать работу внутренних подразделений Selectel, необходимых для реализации сделки или развития заказчика

Контролировать жизненный цикл действующих проектов, заранее выявлять риски сокращения потребления и формировать новые возможности, компенсирующие потенциальное снижение выручки

Обеспечивать удержание заказчиков и сохранение существующего бизнеса

Участвовать в разрешении значимых клиентских инцидентов: обеспечивать необходимую коммуникацию с заказчиком и координацию внутренних подразделений, не подменяя техническую поддержку

Вести и регулярно актуализировать прогноз продаж и воронку коммерческих возможностей

Мы ожидаем

Значительный опыт сложных корпоративных продаж крупным заказчикам

Опыт продажи сложных, некоммодитизированных продуктов и решений

Опыт работы не только с закупочными и ИТ-функциями, но и непосредственно с бизнес-подразделениями крупных заказчиков

Опыт взаимодействия и ведения переговоров с руководителями уровня CEO, CEO-1 и CEO-2

Знание облачных сервисов будет преимуществом, но не является обязательным требованием

Опыт управления сложными сделками с длительным циклом продаж и несколькими центрами принятия решений

Умение работать в ситуации, когда готового запроса заказчика еще не существует: самостоятельно находить потенциальную проблему, формировать гипотезу и превращать ее в коммерческую возможность

Высокая интенсивность коммерческих действий: способность быстро переходить от анализа к конкретным шагам, одновременно развивать несколько направлений и последовательно добиваться необходимого результата

Хорошее понимание экономики сделки и способность вести сложные коммерческие переговоры

Будет плюсом

Регулярное использование современных ИИ-инструментов и агентов в ежедневной работе

Готовность использовать внутренние и внешние ИИ-решения для анализа заказчиков, подготовки встреч, исследования рынков и компаний, работы с информацией и подготовки материалов

Стремление автоматизировать повторяющиеся процессы и сокращать ручную работу

Способность самостоятельно искать новые сценарии применения ИИ и агентов для повышения собственной продуктивности

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса