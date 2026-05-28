ИИ-маркетплейс

Open WebUI VM
- Развертывание веб-интерфейса для LLM
- Интеграция с сервисами инференса и API
- Подключение RAG
Xtreme1 VM
- Разметка данных (CV/NLP задачи)
- Управление задачами аннотации и контроль качества
- Экспорт датасетов в ML-форматах
Aim VM
- Логирование метрик и параметров экспериментов
- Сравнение и версионирование запусков моделей
- Визуализация процесса обучения
Data Science VM
- Обучение и валидация ML/DL-моделей
- Прототипирование моделей и подготовка к деплою
- Feature engineering и препроцессинг данных
Data Analytics VM
- Подготовка датасетов и витрин для ML
- Выполнение SQL-запросов и агрегаций по данным
- Обработка и анализ данных в Python/R
Lobe Chat VM
- Настройка AI-ассистентов и агентных сценариев
- Конфигурация промптов, ролей и диалогов
- Интеграция с LLM-API и плагинами
Evidently AI VM
- Мониторинг качества моделей (accuracy, drift)
- Анализ распределений данных (train vs prod)
- Генерация отчетов и алертов
Разверните LLM из каталога преднастроенных моделей с готовым API
Преимущества решения AI-маркетплейса
Запускайте AI-проекты за часы, а не недели
Готовые образы и преднастроенные конфигурации позволяют развернуть рабочую среду для аналитики и ML без долгой подготовки.
Избавьтесь от сложности интеграции инструментов и приложений
Мы уже собрали и проверили совместимость популярных open source решений в рамках единой технологической платформы. Без конфликтов версий, проблем с API и ручной настройки. Вы работаете с готовым стеком, а не собираете его по частям.
Собирайте AI-инфраструктуру под любые задачи
У Selectel 50+ продуктов: от GPU-серверов и Kubernetes-кластеров до готовых LLM и ML-платформ. Все компоненты уже совместимы между собой.
Работайте на самом свежем оборудовании
Актуальные линейки процессоров, материнские платы, диски, постоянно пополняемый парк GPU и другие 5000+ комплектующих.
Быстро масштабируйтесь под задачи бизнеса
Масштабируйте ресурсы в пару кликов: добавляйте ВМ при росте нагрузки и оптимизируйте затраты, когда она падает.
Снижайте затраты на инфраструктуру
Не инвестируйте в дорогое оборудование и его обслуживание — используйте ресурсы по модели OPEX. Мы берём на себя поставку, обновление и поддержку инфраструктуры, чтобы команда фокусировалась на задачах, а не на железе.
Какие задачи поможет ускорить ИИ-маркетплейс
Запускать AI-сервисы и ассистентовРазворачивайте интерфейсы для работы с LLM, создавайте чат-ботов и внутренние AI-инструменты для команд и клиентов.
Управлять экспериментами и улучшать моделиОтслеживайте метрики, сравнивайте гипотезы и управляйте версиями моделей, чтобы ускорить цикл разработки и повысить качество решений.
Разрабатывать и обучать ML-моделиСоздавайте, обучайте и тестируйте модели на готовой инфраструктуре с поддержкой Machine Learning — от прототипа до production-ready решения.
Анализировать данные и находить точки ростаОбрабатывайте данные, исследуйте поведение пользователей и находите инсайты для развития продукта и бизнеса без развёртывания аналитической среды с нуля.
Контролировать качество моделей в продакшенеОтслеживайте деградацию, анализируйте изменения в данных и своевременно реагируйте на отклонения в работе моделей.
Готовить и размечать данные для обученияСоздавайте качественные датасеты, управляйте процессом разметки и повышайте точность моделей за счет валидных обучающих данных.
Перенесите проекты в инфраструктуру, которая покрывает весь стек
Разворачивайте AI-проекты на безопасной инфраструктуре
ГОСТ Р 57580
Инфраструктура соответствует требованиям Центрального банка России
ISO
Работаем в соответствии с регламентами ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018
152-ФЗ до УЗ-1
Используйте на проектах, где собираются и обрабатываются персональные данные
PCI DSS
Можем хранить банковские данные без ограничений со стороны регуляторов
IAM-система
Разграничивайте доступ к ресурсам и данным, определяйте роли
Разместим ваши сервисы в дата-центрах уровня Tier III
