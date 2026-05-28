ИИ-маркетплейс

Хаб виртуальных машин с преднастроенным набором инструментов для ML. Для каждого образа уже выполнена подготовка рабочего окружения, настройка необходимых параметров и сборка.

Предустановленные образы • Запуск от 2 минут • Pay-as-you-go
Управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе

Open WebUI VM
  • Развертывание веб-интерфейса для LLM
  • Интеграция с сервисами инференса и API
  • Подключение RAG
New
Xtreme1 VM
  • Разметка данных (CV/NLP задачи)
  • Управление задачами аннотации и контроль качества
  • Экспорт датасетов в ML-форматах
New
Aim VM
  • Логирование метрик и параметров экспериментов
  • Сравнение и версионирование запусков моделей
  • Визуализация процесса обучения
New
Data Science VM
  • Обучение и валидация ML/DL-моделей
  • Прототипирование моделей и подготовка к деплою
  • Feature engineering и препроцессинг данных
Data Analytics VM
  • Подготовка датасетов и витрин для ML
  • Выполнение SQL-запросов и агрегаций по данным
  • Обработка и анализ данных в Python/R
Lobe Chat VM
  • Настройка AI-ассистентов и агентных сценариев
  • Конфигурация промптов, ролей и диалогов
  • Интеграция с LLM-API и плагинами
New
Evidently AI VM
  • Мониторинг качества моделей (accuracy, drift)
  • Анализ распределений данных (train vs prod)
  • Генерация отчетов и алертов
New

Разверните LLM из каталога преднастроенных моделей с готовым API

Выберите модель, конфигурацию и получите готовый endpoint для работы с ней
  • Запустите приватного ИИ-ассистента на выделенном сервере

    Разворачивайте любые LLM в интуитивно понятном интерфейсе и работайте с ними сразу после запуска сервера

Преимущества решения AI-маркетплейса

Запускайте AI-проекты за часы, а не недели

Готовые образы и преднастроенные конфигурации позволяют развернуть рабочую среду для аналитики и ML без долгой подготовки.

Избавьтесь от сложности интеграции инструментов и приложений

Мы уже собрали и проверили совместимость популярных open source решений в рамках единой технологической платформы. Без конфликтов версий, проблем с API и ручной настройки. Вы работаете с готовым стеком, а не собираете его по частям.

Собирайте AI-инфраструктуру под любые задачи

У Selectel 50+ продуктов: от GPU-серверов и Kubernetes-кластеров до готовых LLM и ML-платформ. Все компоненты уже совместимы между собой.

Работайте на самом свежем оборудовании

Актуальные линейки процессоров, материнские платы, диски, постоянно пополняемый парк GPU и другие 5000+ комплектующих.

Быстро масштабируйтесь под задачи бизнеса

Масштабируйте ресурсы в пару кликов: добавляйте ВМ при росте нагрузки и оптимизируйте затраты, когда она падает.

Снижайте затраты на инфраструктуру

Не инвестируйте в дорогое оборудование и его обслуживание — используйте ресурсы по модели OPEX. Мы берём на себя поставку, обновление и поддержку инфраструктуры, чтобы команда фокусировалась на задачах, а не на железе.

Какие задачи поможет ускорить ИИ-маркетплейс

  • Запускать AI-сервисы и ассистентов
    Разворачивайте интерфейсы для работы с LLM, создавайте чат-ботов и внутренние AI-инструменты для команд и клиентов.
  • Управлять экспериментами и улучшать модели
    Отслеживайте метрики, сравнивайте гипотезы и управляйте версиями моделей, чтобы ускорить цикл разработки и повысить качество решений.
  • Разрабатывать и обучать ML-модели
    Создавайте, обучайте и тестируйте модели на готовой инфраструктуре с поддержкой Machine Learning — от прототипа до production-ready решения.
  • Анализировать данные и находить точки роста
    Обрабатывайте данные, исследуйте поведение пользователей и находите инсайты для развития продукта и бизнеса без развёртывания аналитической среды с нуля.
  • Контролировать качество моделей в продакшене
    Отслеживайте деградацию, анализируйте изменения в данных и своевременно реагируйте на отклонения в работе моделей.
  • Готовить и размечать данные для обучения
    Создавайте качественные датасеты, управляйте процессом разметки и повышайте точность моделей за счет валидных обучающих данных.

Перенесите проекты в инфраструктуру, которая покрывает весь стек

Разберем архитектуру, подготовим план и перенесем с минимальным даунтаймом. После переезда вы получите доступ ко всей экосистеме — от облака до сервисов для ML и инференса.
Разворачивайте AI-проекты на безопасной инфраструктуре

ГОСТ Р 57580

Инфраструктура соответствует требованиям Центрального банка России

ISO

Работаем в соответствии с регламентами ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018

152-ФЗ до УЗ-1

Используйте на проектах, где собираются и обрабатываются персональные данные

PCI DSS

Можем хранить банковские данные без ограничений со стороны регуляторов

IAM-система

Разграничивайте доступ к ресурсам и данным, определяйте роли

Разместим ваши сервисы в дата-центрах уровня Tier III

Зона доступности
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²
площадь серверных
1 196
стоек
50+
продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²
площадь серверных
996
стоек
50+
продуктов
Зона доступности
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²
площадь серверных
1 420
стоек
50+
продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350
камер видеонаблюдения
4/3N
схема резервирования
50+
продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВт
мощность на стойку
10+
продуктов
2N
резервирование

