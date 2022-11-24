Защита серверов и операционных систем

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Дополнительные сертифицированные средства защиты понадобятся вам, если нужна аттестация системы. Все средства защиты сертифицированы ФСТЭК.
Secret Net Studio
Базовое средство защиты информации от несанкционированного доступа.
Включает в себя антивирус и средство обнаружения вторжений.
Secret Net LSP
Базовое средство защиты информации от несанкционированного доступа.
Kaspersky Endpoint Security
Программное обеспечение для защиты от вирусов.
ViPNet Safeboot
Программное сертифицированное средство доверенной загрузки. Спасает от атак на BIOS.
С Selectel — надежно и безопасно
Все лицензии в одном месте
Не нужно закупать лицензии в разных местах и следить за их сроком действия. Вы можете их все купить в Selectel.
Ускоряем прохождение аттестации
Наши дополнительные средства защиты помогают клиентам быстрее пройти аттестацию для своих информационных систем.
Открыто делимся данными
Передаем заводской номер, знак соответствия и сведение о сертификате соответствия.
Помогаем с настройкой
Наша команда профи может настроить арендованные средства защиты или взять на себя их постоянное администрирование. После установки выдаем акт.
Выдаем важные права
Вы можете управлять доступом и ролями сотрудников через консоль.
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Расскажите нам о своей задаче, мы предложим подходящее решение.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.