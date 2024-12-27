Selectel открывает новый коворкинг в СПбГУТ для подготовки будущих инженеров

27 декабря 2024 года: Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, объявил об открытии первого коворкинга Selectel Room на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Коворкинг предоставляет комфортное пространство для практикоориентированного развития студентов и аспирантов. Он вмещает более 30 рабочих зон, что позволит учащимся заниматься научно-исследовательской и творческой работой как в свободное от учебы время, так и в рамках учебного процесса.

Selectel Room будет открыт для проектной и научно-экспериментальной деятельности студентов, а также для проведения различных мероприятий, включая карьерные дни, профориентационные лекции, воркшопы, буткемпы по инженерным профессиям и хакатоны. Новый коворкинг станет центром взаимодействия студентов и экспертов, что поспособствует развитию необходимых инженерных навыков у начинающих специалистов в IT-индустрии.

«Стратегическое сотрудничество с Selectel открывает новые горизонты для наших студентов и аспирантов. Мы рады видеть, как подобные инициативы создают уникальную среду для развития творческого и инновационного потенциала подрастающего поколения. Подобные пространства не только обеспечивают студентов необходимыми ресурсами для учебы и научной работы, но и способствуют обмену идеями между молодыми специалистами и опытными профессионалами, — отметил Руслан Киричек, ректор СПбГУТ. — Такие коллаборации помогают нам готовить квалифицированные кадры для IT-отрасли и вносят значительный вклад в создание инновационных продуктов и услуг, которые позволят обеспечить технологическое лидерство России».

Помимо запуска нового пространства, Selectel продолжит реализацию инициатив, направленных на развитие потенциала молодых специалистов. Например, стипендиальную программу Career Wave, в рамках которой компания в течение уже трех лет поддерживает талантливых студентов из разных вузов, включая студентов СПбГУТ.

«В условиях современного мира важно предоставлять студентам возможности для развития вне традиционных учебных аудиторий и подходов. Мы надеемся, что коворкинг станет точкой притяжения для инициативных молодых людей, которые стремятся раскрыть свой потенциал и освоить актуальные IТ-компетенции. Уютная и творческая атмосфера пространства будет способствовать не только учебному процессу, но и формированию сообщества, где можно легко обмениваться опытом и новыми идеями, как происходит и в самом Selectel, — отметила Надежда Курлат, заместитель генерального директора по работе с персоналом Selectel. — Мы твердо убеждены, что системное сотрудничество между вузами и бизнесом является ключом к успешной подготовке будущих специалистов. Открытие коворкинга Selectel Room на базе СПбГУТ — хороший пример эффективной коллаборации и важный шаг в создании инновационной экосистемы для развития студентов».

В настоящее время Selectel активно сотрудничает с 15 топовыми техническими вузами Москвы и Санкт-Петербурга, а в сообщество компании входят более 1000 студентов с высоким потенциалом, занимающихся различными pet- и DIY-проектами в области IT и инженерии.

СПбГУТ – университет цифровых технологий

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича – общепризнанный лидер российской высшей школы в области подготовки специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций. Начиная с 1930 года, когда в Ленинграде на базе Высших курсов связи было создано специальное высшее учебное заведение по радиотехнике и электросвязи, и по настоящее время статус вуза остаётся неизменно высоким.