Горячая линия Selectel

Нам будет полезна любая информация, которая описывает суть инцидента, произошедшего в Selectel. В частности, для нас важно:
- Что случилось и обстоятельства, при которых вам стало известно об инциденте. Это поможет нам разобраться в ситуации.
- Где и когда произошел инцидент. Если вы не помните точную дату и время, укажите приблизительный интервал.
- Продолжается ли ситуация в настоящее время, или она закончилась. Если закончилась, то когда.
- Сотрудники или контрагенты Selectel, которые вовлечены в инцидент.
- Доказательства, подтверждающие информацию в вашем обращении: документы, имена участников, переписка, фотографии и т. д.
- Иная дополнительная информация, которую вы бы хотели сообщить.