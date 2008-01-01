Горячая линия Selectel

Горячая линия по вопросам этики, противодействия мошенничеству и коррупции в Selectel. Если вы считаете, что столкнулись с неэтичным поведением, мошенничеством или коррупцией — сообщите об этом нам. Вы можете оставить анонимное обращение или указать свои контактные данные, чтобы мы могли уточнить важные детали и дать обратную связь. В любом случае мы гарантируем конфиденциальность информации, полученной по горячей линии.

Что полезно указать в обращении

Нам будет полезна любая информация, которая описывает суть инцидента, произошедшего в Selectel. В частности, для нас важно:

  • Что случилось и обстоятельства, при которых вам стало известно об инциденте. Это поможет нам разобраться в ситуации.
  • Где и когда произошел инцидент. Если вы не помните точную дату и время, укажите приблизительный интервал.
  • Продолжается ли ситуация в настоящее время, или она закончилась. Если закончилась, то когда.
  • Сотрудники или контрагенты Selectel, которые вовлечены в инцидент.
  • Доказательства, подтверждающие информацию в вашем обращении: документы, имена участников, переписка, фотографии и т. д.
  • Иная дополнительная информация, которую вы бы хотели сообщить.

Оставьте обращение

Selectel честно и ответственно ведет бизнес и ожидает ответного разделения этичных принципов и ценностей компании от сотрудников, контрагентов и акционеров. Если вы столкнулись с мошенничеством, коррупцией или неэтичным поведением, сообщите нам.
Через форму
Вы можете заполнить форму внизу этой страницы. В этом случае вы сами решаете оставить обращение анонимным или указать свои контактные данные.
Контакты для других вопросов

Горячая линия предназначена для обращений, связанных с неэтичным поведением, мошенничеством или коррупцией.

Если вы недовольны качеством услуг, столкнулись с техническими проблемами, хотите откликнуться на вакансию в нашу компанию или запросить коммерческое предложение — свяжитесь с нами другими способами. Так ваше обращение сразу попадет в нужные руки — вы получите ответ быстрее.

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