Горячая линия Selectel

Горячая линия по вопросам этики, противодействия мошенничеству и коррупции в Selectel. Если вы считаете, что столкнулись с неэтичным поведением, мошенничеством или коррупцией — сообщите об этом нам. Вы можете оставить анонимное обращение или указать свои контактные данные, чтобы мы могли уточнить важные детали и дать обратную связь. В любом случае мы гарантируем конфиденциальность информации, полученной по горячей линии.