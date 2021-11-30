PostgreSQL поддерживает множество разных типов данных и дает возможность пользователю вводить свои типы. Это значит, что БД сможет закрыть большую часть ваших задач по работе с данными.
Для чего подходит PostgreSQL
Бизнес-аналитика и финансовый учет
С помощью PostgreSQL можно строить и анализировать показатели рынка, а также работать с платежными системами.
Поддержка сложных веб-проектов и приложений
СУБД может работать с большей частью фреймворков, что облегчает разработку.
Интеграция в геоинформационные сервисы
Расширение PostGIS помогает работать с геоданными, полученными с карт.
Обработка и анализ больших данных
PostgreSQL справится с большим массивом данных в любых проектах: от e-commerce до медицины.
Почему выбирают PostgreSQL как сервис
Поддерживает сложные структуры данных, которые недоступны другим СУБД
Может восстановиться на любой момент в прошлом
Point-in-Time Recovery (PITR) при помощи WAL помогает делать непрерывное резервное копирование кластера PostgreSQL.
Может работать с большим количеством дополнительных библиотек
Большое количество доступных библиотек позволяет решать разные задачи: от работы с данными и графикой до шифрования.
Безопасно хранит данные
Безопасность данных в PostgreSQL обеспечивается на нескольких уровнях. Все соединения с СУБД шифруются протоколом TLS, а резервные копии содержимого баз — технологией Sodium.
Поддерживает пользовательские объекты
Вы сможете самостоятельно создавать индексы, функции, операторы, домены и они будут нормально функционировать в PostgreSQL.
Преимущества облачной базы данных PostgreSQL в Selectel
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Вам не придется разбираться с настройками, самые важные мы вынесли в панель управления.
Высокая производительность
Базы данных работают на вычислительных ресурсах облачной платформы с процессорами Intel® Xeon® Scalable и AMD EPYC™.
Быстрое масштабирование с нулевым простоем
Когда нагрузка увеличится, вы сможете изменить конфигурацию сервера и количество реплик.
Бесперебойная работа за счет репликации кластера
В случае аварии сервер автоматически переключится на резервный. А вышедший из строя будет создан заново.
Автоматическое резервное копирование
Вы сможете восстановить все потерянные данные на момент вплоть до секунды (Point-in-Time Recovery).
Часть экосистемы сервисов
В Selectel — больше 40 продуктов. Развернуть кластеры Kubernetes, подключить объектное хранилище и CDN, связать все L3 VPN, — это и не только можно сделать у нас.
Как разделяются зоны ответственности
При самостоятельном развертывании СУБД
С DBaaS в Selectel
Как начать работу с Managed PostgreSQL
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Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру
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Рассчитайте стоимость облачного сервера для кластера баз данных
Масштабируйте любой ресурс при необходимости.
Вы можете добавить в кластер до 6 реплик такой же конфигурации. Если мастер-нода будет недоступна, реплики возьмут на себя ее роль, и кластер будет работать в штатном режиме.Количество реплик
Резервное копирование кластера включено по умолчанию. Дополнительно вы платите только за объем хранимых копий — 2,56 ₽ за ГБ/мес. Каждая копия хранится семь дней, объем копий зависит от размера баз данных и интенсивности записи. Подробнее о резервном копировании — в базе знаний.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
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Что такое PostgreSQL as a Service?
PostgreSQL как сервис (Database-as-a-service, DBaaS) дает возможность максимально автоматизировать работу с базами данных. Вам не придется самостоятельно разворачивать, настраивать и обслуживать СУБД — мы возьмем это на себя. В вашей зоне ответственности остается работа с запросами и данными.
Как развернуть PostgreSQL?
Вам нужно лишь зарегистрироваться в нашей панели управления и создать свой первый кластер. Все остальные вопросы по развертыванию мы берем на себя в рамках услуги Managed PostgreSQL.
Включено ли резервное копирование кластеров облачной базы данных PostgreSQL по умолчанию?
Да, процедура резервного копирования автоматизирована. Это значит, что вам не нужно снимать бэкапы вручную и не нужно переживать за безопасность ваших данных.
От чего зависит стоимость хостинга с PostgreSQL?
Стоимость управляемой базы данных PostgreSQL зависит от количества потребляемых ресурсов: vCPU, RAM и объема дисков. Точную сумму вы можете рассчитать в калькуляторе.
Какие версии PostgreSQL доступны в Selectel?
В Selectel доступны версии PostgreSQL с 11 по 14.
Можно ли использовать PostgreSQL для работы с «1С:Предприятие»?
Да, вы можете использовать PostgreSQL для 1С в версиях с 10 по 14.
Как происходит масштабирование СУБД PostgreSQL?
Вы можете уменьшить или увеличить параметры vCPU, RAM и объем диска в нашей панели управления в несколько кликов.
Как оплатить базу данных?
В облачной платформе Selectel используется модель оплаты pay-as-you-go — вы платите за созданные ресурсы, даже если они выключены. Средства списываются с баланса облачной платформы каждый час — за предыдущий час аренды ресурсов. Также оплачивается внешний трафик.
Какой уровень SLA вы гарантируете?
Мы даем гарантию, что надежность для облачных серверов Selectel составляет 99,98%. Если серверы будут недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя. Все эти показатели регламентирует юридический документ «Условия использования отдельных сервисов».
Как работает ваша техподдержка?
Специалисты нашей техподдержки доступны 24/7. Они смогут ответить на ваши вопросы и помогут разобраться в технических трудностях. Все вопросы в поддержку можно направить через тикеты в нашей панели управления.
Где расположены ваши дата-центры?
У нас есть шесть собственных дата-центров в России: в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Москве. Также наши серверы располагаются в партнерских дата-центрах в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Managed Kubernetes
Облачные серверы
Объектное хранилище с поддержкой S3 API
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
Облачные серверы
Сети L3 VPN
Selectel Connect
Организовать сеть
Сети L3 VPN
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
CDN
Мониторинг
DNS
Защитить от атак данные, сайты и приложения
Защита от DDoS-атак
Защита приложения (WAF)
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