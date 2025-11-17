Облако для PostgreSQL

Создайте готовый к работе кластер PostgreSQL для безопасного хранения и обработки структурированных данных. Мы позаботимся об инфраструктуре: возьмем на себя настройку и обслуживание, оптимизируем производительность.
Создать кластер БД
  • Intel® Xeon® Gold
  • AMD EPYC™
  • Отказоустойчивость
  • Быстрые NVMe-диски
  • 152-ФЗ
  • ГОСТ Р 57580
  • ISO, PCI DSS
Облако для PostgreSQL
О продуктеЦеныСоздание кластераБезопасностьДокументацияС этим заказывают
Протестируйте облачные базы данных бесплатно

Получите до 30 000 ₽ на бонусный счет в панели управления — используйте их для оплаты кластера в течение месяца. Создайте тикет с описанием нужной конфигурации, а мы пришлем промокод для получения бонусных рублей.

Акция действует для новых и текущих клиентов Selectel, которые еще не использовали облачные базы данных. Полные условия акции читайте в документе.

Участвовать в акции

Преимущества PostgreSQL как сервис в облаке Selectel

Экономическая эффективность
Берем на себя все вопросы, связанные с инфраструктурой — от закупки и настройки железа, до кластеризации приложений и создания бэкапов. Вам не придется тратиться на покупку и обслуживание собственного оборудования, а также расширять штат IT-команды.
Быстрое масштабирование с нулевым простоем
Если нагрузка возросла, просто поменяйте конфигурацию облачного сервера — увеличьте vCPU и RAM для повышения производительности кластера или измените количество реплик. Доступно горизонтальное и вертикальное масштабирование.
Бесперебойная работа за счет репликации
Добавьте реплики — они обеспечат отказоустойчивость кластера. Если мастер-нода недоступна, реплики возьмут на себя ее роль, и кластер будет работать в штатном режиме. Еще для кластеров с репликами применимо Multi-AZ хранение: серверы кластера размещаются на разных физических хостах и имеют разные контуры питания — это значит, что в случае инцидента все ваши данные сохранятся.
Безопасность данных
Собирайте, храните и обрабатывайте данные безопасно и надежно: облачные базы данных соответствуют российским и международным стандартам — закону 152-ФЗ (УЗ-1), приказу ФСТЭК № 21, PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018 и ГОСТ Р 57580.
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Не нужно разбираться со сложными настройками — мы предоставляем готовый Managed Service. Запустить сервис можно в несколько кликов из панели управления или с помощью Terraform.
Вся инфраструктура — у одного провайдера
У Selectel больше 50 продуктов. Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить S3 и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и не только можно сделать в Selectel.
№ 1 в рейтинге провайдеров DBaaS
Три года подряд наши облачные базы данных занимают первое место в рейтинге Market.CNews. Больше деталей в последнем отчете по рейтингу провайдеров за 2026 год.
Арендовать БД

Как разделяются зоны ответственности в Database-as-a-Service (DBaaS)

Не тратьте время и ресурсы на самостоятельное развертывание СУБД. В рамках услуги DBaaS мы возьмем на себя все заботы об инфраструктуре и дадим в аренду готовую облачную БД.

Что берет на себя Selectel

Создать кластер БД

Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.

Облачные базы данных Облачные серверы Managed Kubernetes
Читать кейс

2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

Как digital-агентство Adventum сократило затраты на облачные сервисы

Adventum нужно было перенести данные от зарубежного провайдера и настроить систему маркетинговой аналитики для каждого клиента. Рассказываем, как нам удалось не только найти оптимальный набор услуг под эти задачи, но и сократить стоимость продуктовых решений.

Облачные базы данных Выделенные серверы Managed Kubernetes
Читать кейс

На 70%

снизились затраты на облачные решения

2 базы данных

PostgreSQL и Redis используются в проекте

Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных

Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.

Облачные базы данных Managed Kubernetes Облачные серверы Межсетевые экраны
Читать кейс

58

разных микросервисов и их реплик работают в продакшене

2 месяца

удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта

Как компания XWAY построила гибридную инфраструктуру в Selectel

XWAY — сервис для интеграции более чем 2 000 продавцов с крупнейшими маркетплейсами. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность, команда развернула гибридную инфраструктуру в Selectel — на базе облачных и выделенных серверов, а также Managed Kubernetes. Основную базу данных PostgreSQL разместили в облачных базах данных и на выделенных серверах.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes Выделенные серверы
Читать кейс

1 000

запросов в секунду обрабатывают сервисы XWAY

99,98%

уровень SLA управляемых кластеров Kubernetes

Как построить высоконагруженный сервис в Managed Kubernetes: опыт TrendTech

TrendTech — продуктовая компания, которая разрабатывает сервисы для рынка недвижимости в России и за рубежом. Для масштабирования PropTech-сервисов и автоматизации обновления данных TrendTech перешел с self-hosted-решений на управляемую инфраструктуру от Selectel. Основные сервисы работают в Managed Kubernetes, для хранения тяжелых файлов используется файловое хранилище, а для отказоустойчивости баз данных — кластер выделенных серверов.

Выделенные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes Файловое хранилище
Читать кейс

>1 млн

высоконагруженных операций по обновлению контента выполняется каждый месяц

>10 ТБ

контента хранится в файловом хранилище

Арендуйте PostgreSQL для работы с «1С:Предприятие»

Мы уже оптимизировали саму базу данных и операционную систему для работы с «1С:Предприятие». Это значит, что вы получите высокопроизводительный кластер, который эффективно работает с 1С без дополнительных настроек с вашей стороны.
Арендовать

Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру

Наши клиенты

FAQ

Что такое PostgreSQL as a Service?

В чем отличие PostgreSQL от других БД?

Можно ли перенести данные из своей базы данных PostgreSQL в облачные базы данных Selectel?

Какую часть работы по запуску, управлению и сопровождению БД берет на себя Selectel?

Как развернуть PostgreSQL и управлять БД?

Включено ли резервное копирование кластеров облачной базы данных для PostgreSQL по умолчанию?

От чего зависит стоимость хостинга с PostgreSQL?

Какие версии PostgreSQL доступны в Selectel?

Можно ли использовать PostgreSQL для работы с 1С:Предприятие?

Как происходит масштабирование облака для PostgreSQL?

Как оплатить базу данных?

Предоставляете ли вы роль суперпользователя для работы с облачными БД?

Какой уровень SLA вы гарантируете?

Как работает ваша техподдержка?

Где расположены ваши дата-центры?

Как мигрировать в Selectel?

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.