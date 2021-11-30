PostgreSQL как сервис

Арендуйте готовый к работе кластер PostgreSQL. Мы возьмем на себя настройку, резервное копирование и обслуживание инфраструктуры, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на бизнес-задачах.
  • Быстрое масштабирование
  • Аварийное переключение при сбое
  • Point-in-Time Recovery
  • Производительное железо для СУБД
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PostgreSQL
О продуктеЦеныДокументацияFAQСовместимые продукты

Для чего подходит PostgreSQL

Бизнес-аналитика и финансовый учет

С помощью PostgreSQL можно строить и анализировать показатели рынка, а также работать с платежными системами.

Поддержка сложных веб-проектов и приложений

СУБД может работать с большей частью фреймворков, что облегчает разработку.

Интеграция в геоинформационные сервисы

Расширение PostGIS помогает работать с геоданными, полученными с карт.

Обработка и анализ больших данных

PostgreSQL справится с большим массивом данных в любых проектах: от e-commerce до медицины.

Почему выбирают PostgreSQL как сервис

Поддерживает сложные структуры данных, которые недоступны другим СУБД

PostgreSQL поддерживает множество разных типов данных и дает возможность пользователю вводить свои типы. Это значит, что БД сможет закрыть большую часть ваших задач по работе с данными.

Может восстановиться на любой момент в прошлом

Point-in-Time Recovery (PITR) при помощи WAL помогает делать непрерывное резервное копирование кластера PostgreSQL.

Может работать с большим количеством дополнительных библиотек

Большое количество доступных библиотек позволяет решать разные задачи: от работы с данными и графикой до шифрования.

Безопасно хранит данные

Безопасность данных в PostgreSQL обеспечивается на нескольких уровнях. Все соединения с СУБД шифруются протоколом TLS, а резервные копии содержимого баз — технологией Sodium.

Поддерживает пользовательские объекты

Вы сможете самостоятельно создавать индексы, функции, операторы, домены и они будут нормально функционировать в PostgreSQL.

Преимущества облачной базы данных PostgreSQL в Selectel

Запуск в несколько кликов и удобное управление

Вам не придется разбираться с настройками, самые важные мы вынесли в панель управления.

Высокая производительность

Базы данных работают на вычислительных ресурсах облачной платформы с процессорами Intel® Xeon® Scalable и AMD EPYC™.

Быстрое масштабирование с нулевым простоем

Когда нагрузка увеличится, вы сможете изменить конфигурацию сервера и количество реплик.

Бесперебойная работа за счет репликации кластера

В случае аварии сервер автоматически переключится на резервный. А вышедший из строя будет создан заново.

Автоматическое резервное копирование

Вы сможете восстановить все потерянные данные на момент вплоть до секунды (Point-in-Time Recovery).

Часть экосистемы сервисов

В Selectel — больше 40 продуктов. Развернуть кластеры Kubernetes, подключить объектное хранилище и CDN, связать все L3 VPN, — это и не только можно сделать у нас.

Как разделяются зоны ответственности

Не тратьте время и ресурсы на самостоятельное развертывание СУБД. В рамках услуги DBaaS мы возьмем на себя все заботы об инфраструктуре и дадим в аренду готовую облачную БД.
— провайдер,  — клиент
Инсталляция и настройка ОС
Настройка сети
Инсталляция и настройка СУБД
Высокая доступность
Безопасное хранение данных от краж и утечек
Резервное копирование
Надежность и отказоустойчивость кластера
Аварийное переключение при сбое
Обновления ОС и компонентов
Наличие ресурсов для масштабирования
Техническая поддержка
Корректное подключение к БД
Архитектура БД
Правильное выполнение запросов
Инициация масштабирования

При самостоятельном развертывании СУБД

С DBaaS в Selectel

Как начать работу с Managed PostgreSQL

Нужна помощь с миграцией?

Наши специалисты помогут перенести ваш проект в Selectel на выгодных условиях.
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Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру

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