Каждая частная клиентская инсталляция ML-платформы имеет собственный домен, сгенерированный Selectel, а также отказоустойчивый балансировщик нагрузки для распределения входящих запросов.

Внутри каждой инсталляции разворачивается несколько входящих контроллеров трафика и единая система авторизации пользователей (SSO) Keycloak. С ее помощью пользователи смогут авторизовываться во внутренних сервисах ML-платформы.

Конфигурация клиентской инсталляции адаптирована под совместное использование с платформой ClearML, но подразумевает получение требований к настройке от владельца частной инсталляции.

Для проведения экспериментов с данными на CPU и GPU в Kubernetes создаются отдельные нод-группы. Для каждой из них создается своя очередь, в которую пользователи могут отправлять эксперименты на выполнение с помощью CLI или визуального интерфейса.

Если для экспериментов вам нужно обрабатывать персональные данные, то вы можете использовать сертифицированные сервисы Selectel.