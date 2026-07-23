Создайте заявку на тест ML-платформы в панели управления — мы свяжемся с вами для уточнения деталей. Подробнее о создании заявки читайте в подразделе Подключить платформу инструкции Общая информация о продукте ML-платформа в документации.

На отдельной встрече обсудим требуемую конфигурацию кластера и его дополнительные настройки на период теста. Мы предоставляем бесплатный двухнедельный тестовый период. Это поможет вам изучить актуальную версию ML-платформы. В рамках тестирования вы сможете выбрать интересующие модели GPU и провести несколько экспериментов. На это время мы создадим чат в мессенджере для срочных вопросов по работе платформы.

После завершения теста устроим встречу, чтобы обсудить результаты. Если результаты теста положительные, то мы совместно запланируем дальнейшие действия по развертыванию клиентской инсталляции ML-платформы.