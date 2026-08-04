Вход / Регистрация

Служба поддержки Selectel всегда на связи

Бесплатно. Круглосуточно. Без выходных
Расскажем о продуктах, объясним, как их настроить, разберемся с неполадками и поможем с оплатой.
<15 минут
Столько времени нам нужно, чтобы взять обращение в работу
70%
тикетов решаем в первые 12 часов после обращения
8 500+
запросов обрабатываем каждый месяц

Тикет — самый быстрый и безопасный способ связаться с нами. Так мы точно будем знать, что аккаунт принадлежит именно вам.

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Также в почте
support@selectel.ru
И по телефону
8 (800) 555-06-75

Что мы делаем лучше всего

  • Консультации
  • Настройки
  • Ремонт
[ Консультации ]
01

Рассказываем о работе продуктов

Поможем разобраться с функциональностью решений. Например, расскажем, как арендовать сервер.

А еще подскажем, как оптимизировать инфраструктуру — соберем минимально необходимый набор продуктов, с которым вы сможете решить задачи.
Проконсультируем по всем 50+ продуктам компании
[ Настройки ]
02

Помогаем с настройками

Поможем объединить наши продукты в единую сеть, чтобы оптимизировать расход трафика.

Или объясним, как переехать на инфраструктуру Selectel так, чтобы это не отразилось на работе сервисов.
Расскажем, как работать с продуктами эффективнее
[ Ремонт ]
03

Разбираемся с неполадками

Мы несем полную ответственность за работу инфраструктуры Selectel. Поэтому если что-то пойдет не так (например, сервер станет медленнее или с ним потеряется связь), найдем источник проблемы и оперативно устраним ее. Такие задачи у нас в приоритете.
Решим любые проблемы с оборудованием

С чем поможем, а какие вопросы не решаем

  • Восстановим пароль и доступ к панели управления
  • Направим, если не получается найти сервис или услугу
  • Расскажем, как подключиться к серверу, и поможем с настройкой
  • Заменим комплектующие сервера, если они выйдут из строя
  • Увеличим раздел на диске облачной платформы, если это не случится автоматически
  • Поможем оптимизировать сетевые решения
  • Ошибки в работе ПО и стороннего кода
  • Установка, настройка и лицензирование стороннего ПО
  • Мониторинг состояния комплектующих
Мы помогаем и с более сложными задачами: например, настраиваем бэкапы или следим за работой ваших сервисов. Для этого нужно подключить услугу Администрирования.
Заказать администрирование

Бесплатный переезд в Selectel

Проведем аудит ваших сервисов, подберем облачную инфраструктуру, перенесем проекты и внимательно проследим за их работой. Все это — бесплатно.
24/7
Нужна консультация?
Оставьте свои контакты или напишите нам
support@selectel.ru

Не чат-бот, а заботливые люди

Решаем проблемы по-человечески

Мы всегда открыты для общения. Не используем отписки от чат-ботов, а сразу подключаем к решению запросов реальных людей.

Ваш комфорт в приоритете

Наша задача — максимально сократить время от получения тикета до момента, когда мы сможем решить ваш запрос. Если не разберемся с проблемой сами — обратимся к продуктовой команде.
Денис
Руководитель службы поддержки

Разбираемся во всем

У нас две линии поддержки. Первая поможет с простыми вопросами: как что-то подключить, настроить, создать проект. В других вопросах на помощь приходят коллеги со второй линии.
Виктория
Старший системный администратор

Прислушиваемся к фидбеку

Если вам не понравилась работа службы поддержки, вы сможете оставить обратную связь с помощью системы оценок.
Андрей
Ведущий специалист службы поддержки

Не прячемся от клиентов

Если какой-то вопрос не решен до конца, свяжитесь с нами. Мы внимательно рассматриваем все обращения и отвечаем на них.
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Написать в почте
support@selectel.ru
Позвонить по телефону
8 (800) 555-06-75

Разобраться самостоятельно

Документация Selectel

Вы можете воспользоваться онлайн—документацией, в которой подробно описаны наши продукты и сервисы.

В документацию

Быстрый старт

Начните изучение документации с самых популярных разделов:

FAQ

  • Какой у вас график работы?
  • Ваша поддержка бесплатна?
  • Как вы обрабатываете тикеты?

Хотите присоединиться к нашей дружной команде?

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Присоединяйтесь к Selectel, чтобы делать клиентов счастливее

На первой линии поддержки высоко ценятся soft skills, на второй пригодятся технические навыки. У нас много интересных задач, получится быстро «прокачать» необходимые компетенции.

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Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

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Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

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