Мы всегда на связи
Кто вам будет помогать
Денис РумянцевРуководитель отдела технической поддержки
Меня зовут Денис Румянцев, я руковожу технической поддержкой в Selectel. Я как никто другой знаю, как важно, чтобы у технической поддержки было человеческое лицо. В моей команде 21 человек, каждый готов помочь в любое время.
Для нас «быстро работать» — не просто слова
≺15 минут
нам нужно, чтобы ответить на первое обращение.
70%
тикетов решаем в день обращения.
7000+
запросов обрабатываем каждый месяц.
Что мы делаем лучше всего
Рассказываем о работе продуктов
Поможем разобраться с функциональностью решений. Расскажем, что нужно сделать, чтобы «поднять» виртуальную машину или развернуть кластер Kubernetes, где подключить подсеть в «Облачной платформе Selectel» или как поставить свою ОС на выделенный сервер. Если мы уже где-то об этом писали, скинем ссылку на базу знаний или статью в блоге.
Помогаем с настройками
Объясним, как переехать на инфраструктуру Selectel так, чтобы это не отразилось на работе сервисов. Научим организовывать локальную сеть между разными продуктами или дата-центрами. А еще подскажем, как настроить наши сервисы.
Разбираемся с неполадками
Если у вас что-то произошло (сервис стал грузиться медленнее, он нестабильно работает или вообще потерялась связь с сервером), найдем источник проблемы и оперативно устраним его. Такие задачи у нас в приоритете.
Также нам можно смело писать, если нужно перезагрузить оборудование или изменить что-то в его конфигурации.
Решение вашей задачи — для нас самое главное
Почему мы так гордимся технической поддержкой Selectel
Нет тарифов
Наша техническая поддержка не делится на пакеты, как у большинства провайдеров. Мы помогаем всем пользователям бесплатно и одинаково быстро.
Все настоящие IT-профи
У ребят в команде сильный технический бэкграунд. Они разбираются не только в продуктах, но и в технологиях. Многие из них вырастают в разработчиков или администраторов.
Постоянно растем
Нам не страшно признавать, что мы можем ошибаться. Оставьте свой фидбэк после закрытия тикета. Если есть недочеты, мы обязательно их учтем. А если вы остались всем довольны — искренне порадуемся.
Мы — единая точка входа
В сложных вопросах не всегда хватает только нашей помощи. Чтобы коммуникация была максимально простой, мы замыкаем все общение на себе. В это время сами можем проконсультироваться с отделом сетевых инженеров или системными администраторами по вашему вопросу.