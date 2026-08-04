Служба поддержки Selectel всегда на связи
Тикет — самый быстрый и безопасный способ связаться с нами. Так мы точно будем знать, что аккаунт принадлежит именно вам.Создать тикет
Что мы делаем лучше всего
- Консультации
- Настройки
- Ремонт
Рассказываем о работе продуктов
Помогаем с настройками
Разбираемся с неполадками
С чем поможем, а какие вопросы не решаем
- Восстановим пароль и доступ к панели управления
- Направим, если не получается найти сервис или услугу
- Расскажем, как подключиться к серверу, и поможем с настройкой
- Заменим комплектующие сервера, если они выйдут из строя
- Увеличим раздел на диске облачной платформы, если это не случится автоматически
- Поможем оптимизировать сетевые решения
- Ошибки в работе ПО и стороннего кода
- Установка, настройка и лицензирование стороннего ПО
- Мониторинг состояния комплектующих
Бесплатный переезд в Selectel
Не чат-бот, а заботливые люди
Решаем проблемы по-человечески
Ваш комфорт в приоритете
Разбираемся во всем
Прислушиваемся к фидбеку
Не прячемся от клиентов
Разобраться самостоятельно
Документация Selectel
Вы можете воспользоваться онлайн—документацией, в которой подробно описаны наши продукты и сервисы.
Быстрый старт
Начните изучение документации с самых популярных разделов:
FAQ
- Какой у вас график работы?
- Ваша поддержка бесплатна?
- Как вы обрабатываете тикеты?
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Присоединяйтесь к Selectel, чтобы делать клиентов счастливее
На первой линии поддержки высоко ценятся soft skills, на второй пригодятся технические навыки. У нас много интересных задач, получится быстро «прокачать» необходимые компетенции.