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Техническая поддержка

Рассказывать о продуктах, объяснять, как их настроить и разбираться с неполадками — то, что мы отлично делаем и любим. У нас нет тарифов на поддержку, как это принято в IT-среде — мы всем помогаем одинаково полно и хорошо. Со сложными и объемными задачами справляемся также слаженно и быстро, как с простыми запросами. Работаем круглосуточно и не зависим от праздников и выходных.

Мы всегда на связи

В тикете

https://my.selectel.ru/tickets

В почте

support@selectel.ru

По телефону

8 (800) 555-06-75

Кто вам будет помогать

Денис Румянцев

Денис Румянцев

Руководитель отдела технической поддержки

Меня зовут Денис Румянцев, я руковожу технической поддержкой в Selectel. Я как никто другой знаю, как важно, чтобы у технической поддержки было человеческое лицо. В моей команде 21 человек, каждый готов помочь в любое время.

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Для нас «быстро работать» — не просто слова

≺15 минут

нам нужно, чтобы ответить на первое обращение.

70%

тикетов решаем в день обращения.

7000+

запросов обрабатываем каждый месяц.

Что мы делаем лучше всего

Рассказываем о работе продуктов

Поможем разобраться с функциональностью решений. Расскажем, что нужно сделать, чтобы «поднять» виртуальную машину или развернуть кластер Kubernetes, где подключить подсеть в «Облачной платформе Selectel» или как поставить свою ОС на выделенный сервер. Если мы уже где-то об этом писали, скинем ссылку на базу знаний или статью в блоге.

Помогаем с настройками

Объясним, как переехать на инфраструктуру Selectel так, чтобы это не отразилось на работе сервисов. Научим организовывать локальную сеть между разными продуктами или дата-центрами. А еще подскажем, как настроить наши сервисы.

Разбираемся с неполадками

Если у вас что-то произошло (сервис стал грузиться медленнее, он нестабильно работает или вообще потерялась связь с сервером), найдем источник проблемы и оперативно устраним его. Такие задачи у нас в приоритете.

Также нам можно смело писать, если нужно перезагрузить оборудование или изменить что-то в его конфигурации.

Решение вашей задачи — для нас самое главное

Даже если ваш запрос нам не совсем привычен, передадим его нужному коллеге или пообщаемся с ним сами, а к вам вернемся с готовым ответом.

Почему мы так гордимся технической поддержкой Selectel

Нет тарифов

Наша техническая поддержка не делится на пакеты, как у большинства провайдеров. Мы помогаем всем пользователям бесплатно и одинаково быстро.

Все настоящие IT-профи

У ребят в команде сильный технический бэкграунд. Они разбираются не только в продуктах, но и в технологиях. Многие из них вырастают в разработчиков или администраторов.

Постоянно растем

Нам не страшно признавать, что мы можем ошибаться. Оставьте свой фидбэк после закрытия тикета. Если есть недочеты, мы обязательно их учтем. А если вы остались всем довольны — искренне порадуемся.

Мы — единая точка входа

В сложных вопросах не всегда хватает только нашей помощи. Чтобы коммуникация была максимально простой, мы замыкаем все общение на себе. В это время сами можем проконсультироваться с отделом сетевых инженеров или системными администраторами по вашему вопросу.

Нас ценят клиенты

Хотите присоединиться к нашей дружной команде?

Мы вас понимаем, сами бы хотели, вот только мы уже работаем. А если серьезно, будем рады новым талантливым ребятам — отправляйте свои резюме на почту hr@selectel.ru.